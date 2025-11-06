Mieszkanie w nowym budynku ETRO Residences Istanbul

ETRO Residences Istanbul to luksusowy kompleks mieszkaniowy oferujący styl życia na poziomie pięciogwiazdkowego hotelu w samym sercu Stambułu, w pobliżu Taksim i Şişli. Projekt wyróżnia się panoramicznymi widokami, nowoczesną architekturą oraz wysokiej klasy wykończeniem.
ETRO Residences Istanbul łączy ekskluzywne udogodnienia, takie jak spa, centrum fitness i usługi concierge, z wysokim potencjałem inwestycyjnym oraz możliwością uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji Stambułu.
10 zalet ETRO Residences Istanbul
Centralna lokalizacja w pobliżu Taksim, Şişli i Beşiktaş.
Luksusowe apartamenty oferujące standard i usługi pięciogwiazdkowego hotelu.
Nowoczesna architektura z eleganckimi, artystycznymi akcentami.
Wysokiej jakości wykończenie oraz wbudowany sprzęt AGD klasy premium.
Kompleksowa infrastruktura rekreacyjna – centrum fitness, spa, sauna i basen.
Całodobowa ochrona oraz nowoczesny system monitoringu.
Panoramiczne widoki na miasto i Cieśninę Bosfor.
Usługi hotelu pięciogwiazdkowego, w tym sprzątanie i obsługa concierge.
Wysoki potencjał dochodów z wynajmu oraz wzrostu wartości nieruchomości.
Możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość.