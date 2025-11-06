  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Sariyer
  4. Mieszkanie w nowym budynku ETRO Residences Istanbul

Mieszkanie w nowym budynku ETRO Residences Istanbul

Sariyer, Turcja
od
$990,000
;
5
Zostawić wniosek
ID: 39654
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.08.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Sariyer
  • Metro
    İTÜ-Ayazağa (~ 500 m)

O kompleksie

ETRO Residences Istanbul to luksusowy kompleks mieszkaniowy oferujący styl życia na poziomie pięciogwiazdkowego hotelu w samym sercu Stambułu, w pobliżu Taksim i Şişli. Projekt wyróżnia się panoramicznymi widokami, nowoczesną architekturą oraz wysokiej klasy wykończeniem.

ETRO Residences Istanbul łączy ekskluzywne udogodnienia, takie jak spa, centrum fitness i usługi concierge, z wysokim potencjałem inwestycyjnym oraz możliwością uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji Stambułu.

10 zalet ETRO Residences Istanbul

  1. Centralna lokalizacja w pobliżu Taksim, Şişli i Beşiktaş.

  2. Luksusowe apartamenty oferujące standard i usługi pięciogwiazdkowego hotelu.

  3. Nowoczesna architektura z eleganckimi, artystycznymi akcentami.

  4. Wysokiej jakości wykończenie oraz wbudowany sprzęt AGD klasy premium.

  5. Kompleksowa infrastruktura rekreacyjna – centrum fitness, spa, sauna i basen.

  6. Całodobowa ochrona oraz nowoczesny system monitoringu.

  7. Panoramiczne widoki na miasto i Cieśninę Bosfor.

  8. Usługi hotelu pięciogwiazdkowego, w tym sprzątanie i obsługa concierge.

  9. Wysoki potencjał dochodów z wynajmu oraz wzrostu wartości nieruchomości.

  10. Możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Sariyer, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turcja
od
$132,037
Zespół mieszkaniowy 1+1 and 2+1 apartments in the Victory Garden
Oba, Turcja
od
$142,882
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$964,993
Zespół mieszkaniowy Furnished apartment 2+1 in the Tosmur Off Tower complex near the sea.
Tosmur, Turcja
od
$217,393
Dzielnica mieszkaniowa Center Apartments
Didim, Turcja
od
$124,821
Przeglądasz
Mieszkanie w nowym budynku ETRO Residences Istanbul
Sariyer, Turcja
od
$990,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$109,533
Złożona infrastruktura:odkryty basenparking odkrytyplac zabaw dla dziecigrillZakończenie - listopad 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Sufit zawieszonyKabina kuchennaOkna PVCZespół prysznicowyDrzwi staloweLokalizacja i pobliska infrastruktura Plaża - 800 metrówRynek - 130 metrówCentrum …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$291,311
Luksusowe życie w sercu Alanyi, gdzie każdy dzień jest jak luksusowy kurort.Wyobraź sobie miejsce, gdzie śródziemnomorski luksus spotyka ducha wolności, a każdy ranek zaczyna się od zapachu morza, ciepłego słońca i uczucia, że jesteś w najpiękniejszym pyłku na mapie.To nie tylko kompleks mie…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Seahorse Residence
Zespół mieszkaniowy Seahorse Residence
Zespół mieszkaniowy Seahorse Residence
Zespół mieszkaniowy Seahorse Residence
Zespół mieszkaniowy Seahorse Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Seahorse Residence
Zespół mieszkaniowy Seahorse Residence
Didim, Turcja
od
$181,364
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Dom wakacyjny z 2 łóżkami na sprzedaż w Yesilkent - wysoki dochód z czynszu w Didim Apartament z 2 sypialniami i wspólnym basenem w prywatnym kompleksie w Yesilkent – 2nd Home w Turcji. Piękny drugi dom w Didim Turkey.  Przestronne mieszkanie na sprzedaż w Didim, położone bardzo centralnie …
Deweloper
Polat Group
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
06.11.2025
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje