Mieszkanie w nowym budynku ETRO Residences Istanbul

ETRO Residences Istanbul to luksusowy kompleks mieszkaniowy oferujący styl życia na poziomie pięciogwiazdkowego hotelu w samym sercu Stambułu, w pobliżu Taksim i Şişli. Projekt wyróżnia się panoramicznymi widokami, nowoczesną architekturą oraz wysokiej klasy wykończeniem.

ETRO Residences Istanbul łączy ekskluzywne udogodnienia, takie jak spa, centrum fitness i usługi concierge, z wysokim potencjałem inwestycyjnym oraz możliwością uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji Stambułu.

10 zalet ETRO Residences Istanbul