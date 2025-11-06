Mieszkanie w nowym budynku Dap Yeni Levent

Projekt Dap Yeni Levent to luksusowy kompleks apartamentowy położony w dzielnicy Sarıyer po europejskiej stronie Stambułu. Wyróżnia się nowoczesną architekturą oraz doskonałą lokalizacją w pobliżu centrów biznesowych, centrów handlowych i środków transportu publicznego.

Dap Yeni Levent oferuje różnorodne typy mieszkań, bogatą infrastrukturę, malownicze widoki na naturę oraz wsparcie państwowe. Dzięki temu stanowi atrakcyjną inwestycję oraz umożliwia uzyskanie obywatelstwa tureckiego poprzez zakup nieruchomości.

Zalety projektu Dap Yeni Levent