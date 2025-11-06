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Mieszkanie w nowym budynku Dap Yeni Levent

Sariyer, Turcja
od
$665,000
;
5
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ID: 39653
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Sariyer
  • Metro
    Seyrantepe (~ 400 m)

O kompleksie

Projekt Dap Yeni Levent to luksusowy kompleks apartamentowy położony w dzielnicy Sarıyer po europejskiej stronie Stambułu. Wyróżnia się nowoczesną architekturą oraz doskonałą lokalizacją w pobliżu centrów biznesowych, centrów handlowych i środków transportu publicznego.

Dap Yeni Levent oferuje różnorodne typy mieszkań, bogatą infrastrukturę, malownicze widoki na naturę oraz wsparcie państwowe. Dzięki temu stanowi atrakcyjną inwestycję oraz umożliwia uzyskanie obywatelstwa tureckiego poprzez zakup nieruchomości.

Zalety projektu Dap Yeni Levent

  • Strategiczna lokalizacja – Położony w dzielnicy Sarıyer, w pobliżu najważniejszych centrów biznesowych Stambułu.

  • Nowoczesna architektura – Harmonijne połączenie współczesnego designu i rozległych terenów zielonych.

  • Różnorodne mieszkania – Apartamenty o różnych metrażach i układach, dopasowane do różnych potrzeb.

  • Kompleksowa infrastruktura – Baseny, kluby sportowe, łaźnie tureckie (hamam), ogrody oraz strefy rekreacyjne.

  • Dogodny dostęp do transportu publicznego – Blisko stacji metra zapewniającej szybkie połączenia z pozostałymi częściami miasta.

  • Piękne widoki na przyrodę – Panoramiczne widoki na Las Belgradzki.

  • Możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego – Projekt kwalifikuje się do programu obywatelstwa poprzez inwestycję w nieruchomości.

  • Gwarancja państwowa – Projekt realizowany przy wsparciu Emlak Konut, co zwiększa bezpieczeństwo inwestycji.

  • Wysoki potencjał inwestycyjny – Prestiżowa lokalizacja sprzyja wzrostowi wartości nieruchomości oraz atrakcyjnym zyskom.

  • Luksusowe środowisko do życia – Ekskluzywna przestrzeń zapewniająca komfort, spokój i wysoką jakość życia.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Sariyer, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

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Mieszkanie w nowym budynku Dap Yeni Levent
Sariyer, Turcja
od
$665,000
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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