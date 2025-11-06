Mieszkanie w nowym budynku Dap Yeni Levent

Projekt Dap Yeni Levent to luksusowy kompleks apartamentowy położony w dzielnicy Sarıyer po europejskiej stronie Stambułu. Wyróżnia się nowoczesną architekturą oraz doskonałą lokalizacją w pobliżu centrów biznesowych, centrów handlowych i środków transportu publicznego.
Dap Yeni Levent oferuje różnorodne typy mieszkań, bogatą infrastrukturę, malownicze widoki na naturę oraz wsparcie państwowe. Dzięki temu stanowi atrakcyjną inwestycję oraz umożliwia uzyskanie obywatelstwa tureckiego poprzez zakup nieruchomości.
Zalety projektu Dap Yeni Levent
Strategiczna lokalizacja – Położony w dzielnicy Sarıyer, w pobliżu najważniejszych centrów biznesowych Stambułu.
Nowoczesna architektura – Harmonijne połączenie współczesnego designu i rozległych terenów zielonych.
Różnorodne mieszkania – Apartamenty o różnych metrażach i układach, dopasowane do różnych potrzeb.
Kompleksowa infrastruktura – Baseny, kluby sportowe, łaźnie tureckie (hamam), ogrody oraz strefy rekreacyjne.
Dogodny dostęp do transportu publicznego – Blisko stacji metra zapewniającej szybkie połączenia z pozostałymi częściami miasta.
Piękne widoki na przyrodę – Panoramiczne widoki na Las Belgradzki.
Możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego – Projekt kwalifikuje się do programu obywatelstwa poprzez inwestycję w nieruchomości.
Gwarancja państwowa – Projekt realizowany przy wsparciu Emlak Konut, co zwiększa bezpieczeństwo inwestycji.
Wysoki potencjał inwestycyjny – Prestiżowa lokalizacja sprzyja wzrostowi wartości nieruchomości oraz atrakcyjnym zyskom.
Luksusowe środowisko do życia – Ekskluzywna przestrzeń zapewniająca komfort, spokój i wysoką jakość życia.