Accelerated acquisition of Turkish citizenship

O programie

Korzyści z obywatelstwa tureckiego

1. Podróż bez wizy.

Obywatel turecki otrzymuje bezwizowy dostęp w 110 krajach, w tym w Korei Południowej, Singapurze i Japonii, gdzie, jeśli dostępny jest tylko paszport rosyjski, należy wydać wizę. Nawiasem mówiąc, nie musisz odmawiać rosyjskiego paszportu – Turcja zezwala na podwójne obywatelstwo.

2). Możliwość uzyskania wizy Schengen C-2 na pięć lat.

3). Dostęp do globalnego systemu finansowego i otwieranie kont bankowych.

4. Ulgi podatkowe dla biznesu i prawo do prowadzenia działalności za granicą.

5. Możliwość uproszczonej relokacji do USA na podstawie wizy biznesowej E-2.

Wiza E-2 nie jest imigracją i nie prowadzi bezpośrednio do zielonej karty, ale pozwala ci mieszkać, pracować i robić interesy w Ameryce. Rodziny wnioskodawcy mogą również przenieść się do kraju, a dzieci – otrzymują wykształcenie amerykańskie.

6. Prawo do przyjazdu do kraju w dowolnym momencie, nawet jeśli granice są zamknięte.

7. Bezpośrednia komunikacja powietrzna z prawie całym światem.

8. Łagodny klimat Morza Śródziemnego i bliskość morza.

9. Dostęp do edukacji i tureckiej medycyny państwowej.

10. Perspektywa uzyskania europejskiego paszportu.

Turcja znajduje się na liście kandydatów do przystąpienia do Unii Europejskiej. Trwają również dyskusje mające na celu zapewnienie obywatelom tureckim swobodnego wjazdu do krajów Schengen.

jedenaście. Prawo do uczestnictwa w innych programach inwestycyjnych.

Do ważnych zalet należy również szybki i zrozumiały proces składania wniosków, możliwość uzyskania obywatelstwa dla całej rodziny oraz brak potrzeby deklarowania majątku i dochodów uzyskanych w innych stanach.

Warunki uzyskania paszportu tureckiego

1. Zakup nieruchomości mieszkalnych lub komercyjnych od $ 400 000.

Od 13 czerwca 2022 r. Rząd turecki podniósł próg wartości nieruchomości w celu uzyskania obywatelstwa tureckiego w przypadku inwestycji. Teraz musisz kupić jedną lub więcej nieruchomości za łączną kwotę $ 400 000.

Jest to najbardziej opłacalna opcja wykorzystania możliwości inwestycyjnych i najpopularniejszy sposób uczestnictwa w programie imigracyjnym.

Możliwe jest zakupienie kilku nieruchomości, zarówno mieszkalnych, jak i komercyjnych.

Nieruchomości można wynająć na opłaty za wynajem, a także sprzedać z zyskiem po 3 latach. Nie wpłynie to na obywatelstwo byłego właściciela.

W marcu 2021 r. Rząd turecki przyjął szereg zmian w zasadach nabywania nieruchomości przez inwestorów zagranicznych w celu uzyskania obywatelstwa. Nieruchomość musi uczestniczyć w programie obywatelskim poprzez inwestycje nie więcej niż raz.

Na przykład, jeśli inwestor w Turcji nabył nieruchomość, a następnie po upływie obowiązkowego okresu inwestycyjnego postanowił ją sprzedać, wówczas kupujący nie może liczyć na drugi paszport na zakup tej nieruchomości, ponieważ on ( obiekt ) już uczestniczył w programie.

Ponadto nieruchomości nie należy sprzedawać poprzedniemu właścicielowi. Może to być firma turecka lub obywatel turecki. Jeśli inwestor zagraniczny chce sprzedać nieruchomość tureckiemu deweloperowi, od którego ją nabył, decyzję o uzyskaniu obywatelstwa można zmienić.

Według najnowszych danych Rosjanie należą do trzech liderów pod względem liczby zakupów mieszkań w Turcji. Pozostają ulubione miejsca do nabywania nieruchomości: Stambuł, Antalya i Ankara.

2). Inwestycje gotówkowe w wysokości $ 500000

Kolejny sposób na uzyskanie inwestycji obywatelstwa tureckiego – w środki trwałe tureckiej spółki, potwierdzony przez Ministerstwo Przemysłu i Technologii, lub depozyt w wysokości co najmniej $ 500 000 w banku tureckim na okres 3 lat.

Ponadto można kupić obligacje rządowe. Minimalny okres inwestycji wynosi również 3 lata.

3). Tworzenie miejsc pracy

Utworzenie własnej firmy zarejestrowanej w Turcji i co najmniej 50 miejsc pracy na okres 3 lat. Na tym etapie konieczne jest potwierdzenie tureckiego Ministerstwa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.