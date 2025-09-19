Keller Williams Platin

O agencji

Keller Williams to międzynarodowa firma franczyzowa z ponad 180 000 agentów nieruchomości, działająca w 1000 biurach na całym świecie. Założony w 1983 roku przez Gary'ego Kellera i Joe Williamsa z misją budowania karier, które warto mieć, firm wartych posiadania i życia wartych życia dla swoich współpracowników, Keller Williams Realty jest jedną z najszybciej rozwijających się franczyz nieruchomości w branży od momentu jej powstania. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej specjaliści od nieruchomości zwracają się do Kellera Williamsa Realty o edukację, coaching, technologię, możliwości budowania kultury i bogactwa, które na nowo definiują swój potencjał i napędzają karierę na nowe wyżyny.