  1. Realting.com
  2. Agencje
  3. Keller Williams Platin

Keller Williams Platin

Turcja, Marmara Region
;
Zostawić wniosek
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
Na platformie
4 lata 8 miesięcy
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Strona internetowa
Strona internetowa
www.kwturkiye.com/innanoyin
O agencji

Keller Williams to międzynarodowa firma franczyzowa z ponad 180 000 agentów nieruchomości, działająca w 1000 biurach na całym świecie. Założony w 1983 roku przez Gary'ego Kellera i Joe Williamsa z misją budowania karier, które warto mieć, firm wartych posiadania i życia wartych życia dla swoich współpracowników, Keller Williams Realty jest jedną z najszybciej rozwijających się franczyz nieruchomości w branży od momentu jej powstania. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej specjaliści od nieruchomości zwracają się do Kellera Williamsa Realty o edukację, coaching, technologię, możliwości budowania kultury i bogactwa, które na nowo definiują swój potencjał i napędzają karierę na nowe wyżyny.

Godziny pracy
Otwórz teraz
Obecnie w firmie: 13:14
(UTC+3:00, Europe/Istanbul)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
Nasi agenci w Turcja
Inna Noin
Inna Noin
Agencje w pobliżu
PALMA LOCA DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL LTD.ŞTİ.
Turcja, Yenisehir
Rok założenia firmy 2013
Nieruchomości mieszkalne 11
- Niezawodna obsługa- Result- zorientowane, szybkie decyzje- 16 agentów nieruchomości specjalizujących się w regionie- Wyszkoleni konsultanci nieruchomości- Dwóch licencjonowanych międzynarodowych ekspertów ds. nieruchomości komercyjnych
Zostaw prośbę
eturkey
Turcja, Konyaalti
Rok założenia firmy 2003
RoyalAdrasan JSC specjalizuje się w wyborze, sprzedaży i wynajmie tureckich nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych: od niedrogich apartamentów do luksusowych willi i wielkich działek ziemi.Ma niesamowitą historię: została założona w Turcji przez rodzimego z WNP, Sherikbek Akimov, w 2002 r…
Zostaw prośbę
victori company
Turcja, Marmara Region
Rok założenia firmy 2017
Nieruchomości mieszkalne 1 Nieruchomości komercyjne 1
Usługi naszej firmy główną zasadą działalności jest niezawodność. Cenimy naszą reputację i budujemy naszą pracę, aby wszyscy goście byli zadowoleni ze współpracy.
Zostaw prośbę
Mercury Group
Turcja, Mahmutlar
Nieruchomości mieszkalne 18 Wynajem długoterminowy 2 Wynajem krótkoterminowy 1
Zostaw prośbę
Home.com.tr
Turcja, Yaylali
Rok założenia firmy 2009
Nieruchomości mieszkalne 9 Nieruchomości komercyjne 1
Firma została założona w 2004 r. i od tego momentu z powodzeniem działa na tureckim rynku nieruchomości. Aby stać się bardziej zamożnym i skutecznym w dziedzinie budownictwa i nieruchomości, home.com.tr rozpoczął współpracę z firmą partnerską Ozdence budowy w 2009 roku. Jesteśmy firmą specja…
Zostaw prośbę
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się