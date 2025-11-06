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Mieszkanie w nowym budynku RAMS Park House

Sariyer, Turcja
od
$353,962
;
11
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ID: 39656
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Sariyer

O kompleksie

RAMS Park House Maslak to nowoczesny kompleks mieszkaniowy z apartamentami na sprzedaż w dzielnicy Maslak w Stambule, zaprojektowany zgodnie z koncepcją łączącą miejski styl życia z bliskością natury. Położony w jednym z najważniejszych centrów biznesowych Stambułu, projekt oferuje luksusowe warunki do życia oraz wysoki potencjał inwestycyjny.

RAMS Park House Maslak wyróżnia się strategiczną lokalizacją i kompleksową koncepcją „wszystko w jednym”, dzięki czemu jest doskonałym wyborem dla inwestorów poszukujących wysokich dochodów z wynajmu oraz możliwości uzyskania obywatelstwa tureckiego i zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie inwestycji w nieruchomość.

Zalety projektu

  • Prestiżowa lokalizacja – W samym centrum biznesowym i finansowym Stambułu.

  • Nowoczesna architektura – Współczesny design i funkcjonalne układy mieszkań.

  • Koncepcja „wszystko w jednym” – Połączenie mieszkań, sklepów i stref rekreacyjnych w jednym kompleksie.

  • Doskonała komunikacja – Blisko stacji metra oraz głównych tras szybkiego ruchu.

  • Bliskość natury – W niewielkiej odległości od Lasu Belgradzkiego.

  • Szeroki wybór apartamentów – Różnorodne typy mieszkań dostosowane do różnych potrzeb.

  • Luksusowa infrastruktura – Spa, centrum fitness oraz baseny.

  • Całodobowa ochrona – Bezpieczne i monitorowane osiedle przez 24 godziny na dobę.

  • Wysoki potencjał wzrostu wartości – Atrakcyjne perspektywy długoterminowej inwestycji.

  • Duży popyt na wynajem – Idealny wybór dla specjalistów, kadry menedżerskiej oraz ekspatów.

Dlaczego warto zainwestować w ten projekt?

RAMS Park House Maslak to atrakcyjna inwestycja zlokalizowana w finansowym centrum Stambułu, oferująca wysoki potencjał dochodów z wynajmu oraz długoterminowy wzrost wartości nieruchomości.

Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość.

Projekt umożliwia również uzyskanie zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie posiadania nieruchomości.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Sariyer, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

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Mieszkanie w nowym budynku RAMS Park House
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$353,962
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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