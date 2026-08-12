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Zamki na sprzedaż w Turcja

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3 obiekty total found
Zamek 9 pokojów w Eyupsultan, Turcja
Zamek 9 pokojów
Eyupsultan, Turcja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 2 000 m²
Ten niezwykły, wyjątkowo zaprojektowany zamek znajduje się w Gokturk, Eyupsultan, jednym z n…
$23,23M
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Zamek 8 pokojów w Basiskele, Turcja
Zamek 8 pokojów
Basiskele, Turcja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 964 m²
Położony w Kocaeli, kwitnącym centrum przemysłowym w Turcji, te specjalnie zaprojektowane wi…
$2,78M
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Zamek 4 pokoi w Oba, Turcja
Zamek 4 pokoi
Oba, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa jest przedmiotem dziedzictwa historycznego! W pobliżu willi znajduje się zabytkowy koś…
$2,65M
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