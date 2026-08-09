Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Aegean Region
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Aegean Region, Turcja

;
Izmir
15
Bodrum
14
Mugla
665
Aydin
188
Pokaż więcej
1 076 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Fethiye, Turcja
TOP TOP
Mieszkanie 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/4
W czasach starożytnych Fethiye był znany jako Telmessos, "kraj świateł". Niewątpliwie najjaś…
$286,170
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
INEST HOMES
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Bliźniak 3 pokoi w Fethiye, Turcja
TOP TOP
Bliźniak 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 2/4
Symfonia Przyrody i Nowoczesności: wasz dwuhistoryczny Raj w FethiyeWyobraźcie sobie miejsce…
$571,996
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
INEST HOMES
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Willa 5 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
TOP TOP
Willa 5 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowa premium willa w jednym z najbardziej malowniczych obszarów Fethiye jest idealnym połącz…
$500,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
INEST HOMES
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
TekceTekce
Bliźniak 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1/3
Dwupoziomowy Apartament z 4 Sypialniami w Kompleksie w Centrum Fethiye Fethiye jest jednym z…
$218,605
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1/7
Apartamenty z Widokiem na Morze, Góry i Miasto w Kompleksie w Kuşadası Apartamenty znajdują …
$333,661
Zostaw prośbę
Willa w Bodrum, Turcja
Willa
Bodrum, Turcja
$1,16M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 407 m²
Wolnostojące Wille w Bodrum z Prywatnymi Basenami i Ogrodami z Widokiem na Przystań Yalıkava…
$2,28M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/7
Apartamenty z Widokiem na Morze, Góry i Miasto w Kompleksie w Kuşadası Apartamenty znajdują …
$207,100
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1/2
Mieszkania z Panoramicznym Widokiem na Morze, Prywatnymi Basenami i Ogrodami w Gümüşlük, Bod…
$802,338
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 5
Powierzchnia 362 m²
Znajdziesz najbardziej odpowiednie mieszkanie dla Ciebie w Mahmutlar, Alanya, z 1 + 1, 2 + 1…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Wille z Prywatnymi Basenami w Centralnej Lokalizacji w Muğli – Fethiye Ölüdeniz Fe…
$673,802
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Nadmorskie Apartamenty w Kompleksie z Prywatną Plażą w Bodrum Apartamenty znajdują…
$1,20M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Piętro 1/2
Wolnostojąca Willa z Krytym i Odkrytym Basenem w Faralya Fethiye Fethiye, dzięki swojej natu…
$993,096
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Konak, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Konak, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Zanurz się w fuzji zdrowia, luksusu i wygody z tym przełomowym projektem w Stambule. Mieszan…
$692,318
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Efeler, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Efeler, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 4/4
$1,83M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Willa 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Piętro 1/2
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Widokiem na Morze, w Odległości Spaceru od Ud…
$358,283
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Acipayam, Turcja
Mieszkanie
Acipayam, Turcja
Powierzchnia 370 m²
$3,74M
Zostaw prośbę
Willa w Aegean Region, Turcja
Willa
Aegean Region, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
Błękitna Cove Villas
$3,48M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/2
Domy Jednorodzinne w Pobliżu Plaży i Udogodnień w Kuşadası Aydın Stylowe domy położone są w …
$970,397
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Piętro 4/5
Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Ochroną Blisko Mariny w Kuşadası Apartamenty na sprzeda…
$416,070
Zostaw prośbę
Willa 1 pokój w Seydikemer, Turcja
Willa 1 pokój
Seydikemer, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 590 m²
Liczba kondygnacji 1
SEYDİKEMER KAYADİBİ'NDE ÖZEL HAVUZLU LÜKS YAŞAM VE YÜKSEK YATIRIM FIRSATI Muğla'nın hızla d…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Homes Gayrimenkul
Języki komunikacji
English
Rezydencja 10 pokojów w Bodrum, Turcja
Rezydencja 10 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 5 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa na sprzedaż ULTRA- LUKSURY MANSION Bodrum Turcja broker prowizja bezpłatnie dla nabywc…
$15,02M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ISB Global Immobilien
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Dom 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Dom 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
Piętro 1/2
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Widokiem na Morze, w Odległości Spaceru od Ud…
$506,375
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie
Kusadasi, Turcja
Powierzchnia 600 m²
$12,09M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/5
Nowo Wybudowane Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Kuşadası Te stylowe apartamenty znajduj…
$194,444
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Torbali, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Torbali, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/3
Apartamenty Inwestycyjne w Kompleksie o Architekturze Poziomej w Izmirze Torbalı Apartamenty…
$127,172
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Dom 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Luksusowe wille Detached z prywatnym basenem i Breathtaking Views w pobliżu wybrzeża w Bodru…
$1,04M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Çeşme, Turcja
Dom 4 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Piętro 1/2
Dom w Zabudowie Bliźniaczej w Kompleksie w Odległości Spaceru od Plaży Ilıca w Alaçatı, Çeşm…
$838,177
Zostaw prośbę
Willa 8 pokojów w Çeşme, Turcja
Willa 8 pokojów
Çeşme, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Piętro 1/3
Wolnostojąca Willa Położona Blisko Plaży w İzmir Çeşme Willa znajduje się w regionie Mamurba…
$4,34M
Zostaw prośbę
Willa 10 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 10 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 910 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom z Widokiem na Morze i Luksusowymi Udogodnieniami w Bodrum Yalıkavak Dom na sprzedaż znaj…
$8,42M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Aegean Region.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Aegean Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się