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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Izmir, Turcja

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Konak
46
Çeşme
40
Urla
19
Bornova
9
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191 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Konak, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Konak, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Zanurz się w fuzji zdrowia, luksusu i wygody z tym przełomowym projektem w Stambule. Mieszan…
$692,318
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Mieszkanie 3 pokoi w Torbali, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Torbali, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/3
Apartamenty Inwestycyjne w Kompleksie o Architekturze Poziomej w Izmirze Torbalı Apartamenty…
$127,172
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Dom 4 pokoi w Çeşme, Turcja
Dom 4 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Piętro 1/2
Dom w Zabudowie Bliźniaczej w Kompleksie w Odległości Spaceru od Plaży Ilıca w Alaçatı, Çeşm…
$838,177
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LDV InvestLDV Invest
Willa 8 pokojów w Çeşme, Turcja
Willa 8 pokojów
Çeşme, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Piętro 1/3
Wolnostojąca Willa Położona Blisko Plaży w İzmir Çeşme Willa znajduje się w regionie Mamurba…
$4,34M
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Mieszkanie 1 pokój w Konak, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Konak, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Położony w bujnej, zielonej okolicy Sarıyer, jednej z najbardziej przyjaznych dla natury dzi…
$675,886
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Willa 7 pokojów w Çeşme, Turcja
Willa 7 pokojów
Çeşme, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 380 m²
Piętro 1/3
Wolnostojąca Willa Blisko Plaży w Çeşme, Izmir Willa znajduje się w dzielnicy Fenerciburnu w…
$2,32M
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Willa 4 pokoi w Çeşme, Turcja
Willa 4 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 232 m²
Piętro 1/2
Stylowe Wille Blisko Morza w Çeşme, Izmir Çeşme, położone na zachód od Izmiru, to popularne …
$1,42M
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Dom 5 pokojów w Urla, Turcja
Dom 5 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Piętro 1/3
Nowo Wybudowane Domy w Zabudowie Bliźniaczej z Ogrodem i Basenem w Spokojnej Okolicy Urla w …
$547,995
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Mieszkanie 3 pokoi w Cigli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cigli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Piętro 3/8
Mieszkania w Kompleksie w Doskonałej Lokalizacji w Çiğli, Izmir Mieszkania znajdują się w dz…
$447,413
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Mieszkanie 2 pokoi w Bornova, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bornova, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 3/15
Apartamenty w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami w Izmirze Bornova to szybko rozwijający s…
$199,945
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Mieszkanie 4 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2/4
$4,88M
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Bliźniak 4 pokoi w Çeşme, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/2
Apartamenty Blisko Alaçatı i Plaż w Izmirze Çeşme Reisdere Çeşme to jedno z ważniejszych cen…
$1,14M
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Willa 5 pokojów w Urla, Turcja
Willa 5 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 350 m²
Piętro 1/1
Domy z Basenem i Ogrodem Zaprojektowane na Zamówienie w Urla w Izmirze Urla, położona w jedn…
$1,16M
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Willa 6 pokojów w Urla, Turcja
Willa 6 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 410 m²
Piętro 1/1
Przestronne Wille z Prywatnymi Basenami i Ogrodami w Kekliktepe, Urla, İzmir Urla, jedna z n…
$2,61M
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Dom 5 pokojów w Urla, Turcja
Dom 5 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 1/3
Nowe Wille z Tarasami i Basenami Zlokalizowane Blisko Morza w Izmirze Te wille znajdują się …
$547,995
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Mieszkanie 2 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2/8
Apartamenty Blisko Wybrzeża w Strzeżonym Budynku w Konak, İzmir Konak jest jedną z najważnie…
$388,452
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Mieszkanie 2 pokoi w Cigli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cigli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/8
Mieszkania w Kompleksie w Doskonałej Lokalizacji w Çiğli, Izmir Mieszkania znajdują się w dz…
$224,285
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Mieszkanie 4 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 337 m²
Piętro 1/38
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie w Pobliżu Udogodnień i Stacji Metra w Izmirze A…
$1,28M
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Willa 6 pokojów w Foca, Turcja
Willa 6 pokojów
Foca, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 460 m²
Piętro 1/3
Przestronna, Wolnostojąca Willa z Parkingiem w Izmirze, Foça Ten projekt na nowo definiuje k…
$1,11M
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Willa 5 pokojów w Guzelbahce, Turcja
Willa 5 pokojów
Guzelbahce, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 750 m²
Piętro 1/1
Gotowa do Zamieszkania, Umeblowana, Wolnostojąca Willa w Izmirze, Güzelbahçe Güzelbahçe to j…
$3,37M
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Willa 5 pokojów w Guzelbahce, Turcja
Willa 5 pokojów
Guzelbahce, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/3
Przestronna Willa z Widokiem na Morze, Prywatnym Ogrodem i Parkingiem w Izmirze w Turcji Güz…
$684,204
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Willa 8 pokojów w Çeşme, Turcja
Willa 8 pokojów
Çeşme, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 445 m²
Piętro 1/3
Dom Wolnostojący w Pobliżu Plaży Alaçatı i Ilıca w Çeşme İzmir Dom położony jest w dzielnicy…
$4,68M
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Dom 4 pokoi w Foca, Turcja
Dom 4 pokoi
Foca, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/2
Wille Nadmorskie w Strzeżonym Kompleksie w Foça, Izmir Ten projekt wprowadza nowy poziom luk…
$379,086
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Mieszkanie 3 pokoi w Urla, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Urla, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1/2
$14,59M
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Mieszkanie 3 pokoi w Karabaglar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Karabaglar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/9
Apartamenty z Widokiem na Miasto w Nowym Budynku w Poligon w Izmirze Apartamenty znajdują si…
$178,336
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Mieszkanie w Konak, Turcja
Mieszkanie
Konak, Turcja
Projekt inwestycyjny hotelu 4 ″ zarządzanego przez Wyndham w IzmirzeNiepowtarzalna możliwość…
$35,000
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Agencja
Hotel Invest
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Dom 5 pokojów w Menemen, Turcja
Dom 5 pokojów
Menemen, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 1/2
Wille z 4 Sypialniami na Sprzedaż w Izmirze, Menemen Villakent Menemen Villakent to jedna z …
$473,858
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Dom 6 pokojów w Urla, Turcja
Dom 6 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Piętro 1/2
Wille Przy Plaży z Prywatnymi Basenami, Ogrodami i Tarasami w Urla, İzmir Urla to jeden z na…
$578,783
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Mieszkanie 2 pokoi w Torbali, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Torbali, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2/3
Apartamenty Inwestycyjne w Kompleksie o Architekturze Poziomej w Izmirze Torbalı Apartamenty…
$91,469
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Mieszkanie 3 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Piętro 16/46
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto, Zlokalizowane Blisko Metra w Izmirze, Konak Konak …
$763,030
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Typy nieruchomości w Izmir.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Izmir, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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