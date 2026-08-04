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TEKCE Real Estate

Turcja, Muratpasa
;
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2004
Na platformie
Na platformie
3 lata
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Svenska, Portugues, Hungarian, Türkçe, 简体中文, Dutch
Strona internetowa
Strona internetowa
tekce.com
Godziny pracy
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O agencji

TEKCE z dumą oznajmia, iż pomógł tysiącom zadowolonych klientów i ma reputację uczciwej firmy, która przestrzega długoterminowych zobowiązań wobec klientów. Co roku ponad 1500 zadowolonych klientów kupuje dom z TEKCE. 

TEKCE jest wiodącą firmą z branży nieruchomości działającą w łącznie 20 oddziałach w Hiszpanii, Turcji, na Cyprze Północnym, w Szwecji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich . Biura znajdują się w Hiszpanii (Malaga, Alicante), Antalii (Lara, Konyaaltı, Döşemealtı, Belek, Alania), Stambule (Cevizlibağ, Göztepe), Muğla (Bodrum, Fethiye), Mersin, Ankarze, Izmirze, Bursie, Yalova, Trabzon, Cyprze Północnym (Girne), Szwecji (Sztokholm) i Dubaju. TEKCE to doświadczona agencja nieruchomości, która koncentruje się na interesach klienta, a profesjonalny zespół mówi w ponad 30 językach. 100% zadowolenia klientów gwarantuje ich zrozumienie. Wizją TEKCE jest bycie wiodącą globalną platformą nieruchomości.

Usługi

Jako agencja kompleksowej obsługi TEKCE świadczy usługi przed- i posprzedażowe; 

  • Gwarancja najlepszej ceny 
  • Usługi w Twoim języku (ponad 30 języków) 
  • Oglądanie obiektu online z Teleproperty 
  • Pomoc prawna (otwarcie rachunku bankowego, uzyskanie numeru podatkowego, wsparcie prawne itp.) 
  • Pomoc w uzyskaniu dokumentu pobytowego i obywatelstwa poprzez inwestycje 
  • Płynny i bezpieczny międzynarodowy transfer pieniędzy 
  • Doskonałe usługi posprzedażowe (remont, ubezpieczenie, rachunki za media itp.) 
  • Zarządzanie nieruchomością
Nasi partnerzy
2 agenci 3 agencji
Nowe budynki
Zobaczyć wszystkie 285 nowe budynki
Apartamentowiec Mieszkania z Płynnym Przejściem Między Wnętrzem a Tarasem w Marbelli
Apartamentowiec Mieszkania z Płynnym Przejściem Między Wnętrzem a Tarasem w Marbelli
Apartamentowiec Mieszkania z Płynnym Przejściem Między Wnętrzem a Tarasem w Marbelli
Apartamentowiec Mieszkania z Płynnym Przejściem Między Wnętrzem a Tarasem w Marbelli
Apartamentowiec Mieszkania z Płynnym Przejściem Między Wnętrzem a Tarasem w Marbelli
Pokaż wszystko Apartamentowiec Mieszkania z Płynnym Przejściem Między Wnętrzem a Tarasem w Marbelli
Apartamentowiec Mieszkania z Płynnym Przejściem Między Wnętrzem a Tarasem w Marbelli
Marbella, Hiszpania
od
$998,327
Rok realizacji 2029
Luksusowe i Stylowe Apartamenty w Doskonałej Harmonii z Otoczeniem w Marbelli Marbella to jedno z najbardziej pożądanych miejsc w Europie, znane z unikalnego połączenia śródziemnomorskiego stylu życia, kosmopolitycznej atmosfery i naturalnego piękna. Dzięki całorocznemu słońcu, renomowanym p…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Apartamentowiec Nowoczesne Mieszkania z Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Hiszpania
od
$290,425
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Mieszkania z 2, 3 Sypialniami i Wspólnym Basenem w Guardamar del Segura Położone w pobliżu malowniczych słonych jezior La Mata w Guardamar del Segura, te nowoczesne mieszkania są częścią nowej fazy słynnego kompleksu mieszkalnego El Raso, położonego w przepięknym południowym regio…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Çeşme, Turcja
od
$802,940
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Nieruchomości z Panoramicznym Widokiem na Morze w Kompleksie w Çeşme Çeşme, położone w zachodniej części Izmiru, to popularne miejsce wakacyjne znane z czystego powietrza i plaż z niebieską flagą. Z jego naturalnym pięknem, słynnymi restauracjami, unikalną kuchnią, mariną, architekturą i his…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Pokaż wszystko Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Benahavis, Hiszpania
od
$12,96M
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojące wille inspirowane Lamborghini w Benahavis, Costa del Sol Wille znajdują się w prestiżowej dzielnicy w regionie Costa del Sol, Malaga, Benahavis. Benahavis jest jedną z najbardziej prestiżowych przestrzeni życiowych w Hiszpanii, pomijając cały region Costa del Sol. Benahavis ofer…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Pokaż wszystko Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Torrevieja, Hiszpania
od
$328,010
Rok realizacji 2026
2- i 3-Pokojowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Aguas Nuevas, Torrevieja Położone w prestiżowej dzielnicy Aguas Nuevas w Torrevieja, te nowoczesne apartamenty oferują idealne połączenie komfortu i bliskości morza. Okolica słynie z całorocznych udogodnień, pięknego wybrzeża oraz relaksuj…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Nasi agenci w Turcja
Anastasia Akay
Anastasia Akay
7 033 obiekty
İhsan Erol
İhsan Erol
Agencje w pobliżu
Mercury Group
Turcja, Mahmutlar
Nieruchomości mieszkalne 18 Wynajem długoterminowy 2 Wynajem krótkoterminowy 1
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Kinaci Property
Turcja, Yaylali
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 79
Kınaci Group ConstructıonJesteśmy grupą firm z 30-letnim doświadczeniem w branży budowlanej i działalności nieruchomości.Do 2021 r. wybudowano i sprzedano z powodzeniem dużą liczbę nieruchomości.Grupa Kınaci współpracuje z wiodącymi tureckimi firmami budowlanymi w zakresie realizacji ich pro…
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Realty World Alanya
Turcja, Alanya
Nieruchomości mieszkalne 2
Realty World, założony w 1973 roku w USA, jest najszybciej rozwijającym się gigantem nieruchomości w USA z 1,5 miliarda dolarów inwestycji na świadomość marki i roczny wzrost o% 30.Po rozszerzeniu działalności na Turcję w 2005 r. Realty World stało się najszybciej rozwijającą się marką nieru…
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EOS Turkey Property
Turcja, Marmara Region
Nowe budynki 27
EOS TURKEY MANTY pierwszą zasadą jest profesjonalizm i pełna obsługa. Nasza usługa zaczyna się od pierwszej sekundy, że kontakt z inwestorem i będzie stale. W naszej historii doszło do ponad 300 dolarów transakcji na rynku nieruchomości w Turcji z zagranicznymi inwestorami z różnych krajów, …
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Properties Sector
Turcja, Marmara Region
Rok założenia firmy 2018
Nieruchomości mieszkalne 2
Jesteśmy wiodącym zespołem specjalizującym się w reklamie i marketingu nieruchomości, ponieważ oferujemy naszym klientom możliwości zakupu i sprzedaży ich nieruchomości w Turcji z minimalnym czasem i wysiłkiem, i oferujemy im wszystkie usługi reklamowe i marketingowe poprzez wyświetlanie nie…
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