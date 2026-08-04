TEKCE Real Estate

O agencji

TEKCE z dumą oznajmia, iż pomógł tysiącom zadowolonych klientów i ma reputację uczciwej firmy, która przestrzega długoterminowych zobowiązań wobec klientów. Co roku ponad 1500 zadowolonych klientów kupuje dom z TEKCE.

TEKCE jest wiodącą firmą z branży nieruchomości działającą w łącznie 20 oddziałach w Hiszpanii, Turcji, na Cyprze Północnym, w Szwecji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich . Biura znajdują się w Hiszpanii (Malaga, Alicante), Antalii (Lara, Konyaaltı, Döşemealtı, Belek, Alania), Stambule (Cevizlibağ, Göztepe), Muğla (Bodrum, Fethiye), Mersin, Ankarze, Izmirze, Bursie, Yalova, Trabzon, Cyprze Północnym (Girne), Szwecji (Sztokholm) i Dubaju. TEKCE to doświadczona agencja nieruchomości, która koncentruje się na interesach klienta, a profesjonalny zespół mówi w ponad 30 językach. 100% zadowolenia klientów gwarantuje ich zrozumienie. Wizją TEKCE jest bycie wiodącą globalną platformą nieruchomości.