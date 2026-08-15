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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Alanya, Turcja

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mieszkania
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domy
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3 221 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Premium Premium
Mieszkanie 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Wyjątkowa parterowa willa z widokiem na morze w Kargıcak na działce o powierzchni 700 m² Każ…
$449,979
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
UP UP
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
W odróżnieniu od wielu wzniosłych wydarzeń w regionie Alanya, Maris Premiere jest butikiem, …
$205,228
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Mieszkanie 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Umeblowane 3-pokojowe mieszkanie w Mahmutlarze z dużą przestrzenią mieszkalną Ten umeblowany…
$103,841
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 7/12
2 + 1 apartament na sprzedaż w Mahmutlar, Alanya, 250 metrów od morzaOferujemy na sprzedaż p…
$153,762
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Agencja
Alanya-home
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Mieszkanie 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 8/11
Oferujemy na sprzedaż przestronne urządzone mieszkanie 2 + 1 w Mahmutlar, Alanya, położony z…
$165,323
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Agencja
Alanya-home
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa 3 + 1 na sprzedaż w Alanya, KargydzhakOferujemy na sprzedaż przestronną willę dwupozio…
$369,480
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Agencja
Alanya-home
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TekceTekce
Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa 4 + 1 z prywatnym basenem na sprzedaż w Kargicak, AlanyaOferujemy na sprzedaż przestro…
$496,488
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Agencja
Alanya-home
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Mieszkanie 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa 4 + 1 na sprzedaż w Alanya, Kargiczak - 250 m2, umeblowane, z widokiem panoramicznymOf…
$502,790
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Agencja
Alanya-home
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Mieszkanie 3 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Rezydencja Art City – Güllerpınarı / Alanya Ten 3-pokojowy apartament w centrum Alanyi znajd…
$317,293
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Mieszkanie 4 pokoi w Ishakli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ishakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Umeblowana willa w Alanyi-Demirtas z widokiem na morze i 4 pokojami Ta willa w Alanyi Demirt…
$194,991
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 9
Lista cenApartament, 1 + 1Piętro: 2, 48 m ², €63000Odkryj uosobienie nowoczesnego życia z ty…
$72,493
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Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 4/4
Ten pięknie zaprojektowany duplex z trzema sypialniami znajduje się w południowo-po obszarze…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 9
Lista cenApartament, 2 + 1Piętro: 6, 120m ², 140.000 €Zapraszamy do swojego wymarzonego domu…
$161,096
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Mieszkanie 4 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Powierzchnia 153 m²
Piętro 8/9
$346,753
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Mieszkanie 3 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Powierzchnia 103 m²
Piętro 8/9
$392,986
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Mieszkanie 2 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 5
Lista cenApartament, 1 + 1Piętro: 4,, 60m ², €64,000Witamy w twoim wymarzonym rekolekcji zag…
$73,644
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Willa 9 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 9 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Liczba kondygnacji 3
Lista cenWilla, 7 + 2Piętro: 1,, 430m ², €2.600,000Ta wspaniała, trzypiętrowa willa, położon…
$2,99M
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Mieszkanie 3 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Powierzchnia 115 m²
Piętro 8/9
$300,519
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Mieszkanie 4 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Piętro 4/5
Położony tuż przy plaży w Mahmutlar, jednym z najbardziej wysublimowanych Alanya-after obsza…
$230,133
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Lista cenWilla, 3 + 1Piętro: 1,, 175m ², €236000Wejdź w swój wymarzony rekolekcje w czarując…
$271,562
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/11
Co dostajesz: Przytulny kompleks nadmorski wśród lasów sosnowych w Avsallar. Na budowie: Bu…
$126,402
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Willa 4 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Willa 4 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Lista cenWilla, 3 + 1, 179m ², €330000Witaj w swoim wymarzonym sanktuarium przybrzeżnym, w u…
$379,726
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Mieszkanie 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 3
Co masz: jasny apartament 2 + 1 z 110 m2, położony na 3 piętrze, strona południowo-zachodnia…
$148,436
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Mieszkanie 1 pokój w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Mahmutlar, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Szukasz niedrogiej nieruchomości Alanya? Ten 1 + 1 apartament w popularnym Garden Life 2comp…
$88,065
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Mieszkanie 3 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Alanya, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Rosy Garden Alanya
$306,121
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 7
Mieszkanie z Widokiem na Góry i Morze w Kompleksie z Trzema Blokami w Alanyi Alanya to jedna…
$147,601
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Mieszkanie 1 pokój w Alanya, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Alanya, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Bella Land
$159,090
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Mieszkanie 3 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 5
Lista cenApartament, 2 + 1Piętro: 2, 72m ², €170.000Przejdź do epitomu nowoczesnego życia pr…
$195,616
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Mieszkanie 2 pokoi w Oba, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Oba, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Apartamenty na sprzedaż w kompleksie Victory Garden Obaa:Zdjęcia apartamentów są dostępne na…
$142,882
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 4
Lista cenApartament, 1 + 1Piętro: 1, 55 m ², €56,749Witamy w twoim wymarzonym domu w sercu s…
$65,589
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