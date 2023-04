Cavusciftligi, Turcja

Dodając wartości do życia w najcenniejszych dzielnicach Kocaeli, Zeray po raz kolejny otwiera cenne miejsce w sercu Başiskele. W Zeray Güneşi dolne piętra są dwupoziomowe w ogrodzie, 1. i 2. piętro są zwykłymi mieszkaniami, a górne piętra są dwupoziomowe; oprócz 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 i 4 + 1 opcje płaskie, czeka na Ciebie wiele innych przywilejów, takich jak basen, kort tenisowy, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, kawiarnia, wodospady, stawy, kamelie, plac zabaw dla dzieci, zaplecze socjalne, sale fitness, grill.