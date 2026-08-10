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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Muratpasa, Turcja

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mieszkania
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2 035 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Apartamenty z Widokiem na Góry i Miasto w Stylowym Kompleksie z 2 Blokami i Bogatą Infrastru…
$137,223
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Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 5
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty w Kompleksie z Udogodnieniami Blisko Plaży w Kestel, Alan…
$183,156
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Mieszkanie 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 85 m²
$78,331
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TekceTekce
Dom 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Dom 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 353 m²
Umeblowana Willa Blisko Plaży i Codziennych Udogodnień w Kargıcak, Alanya Słynąca z bogatego…
$443,491
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Willa 7 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 7 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 625 m²
Luksusowa Wolnostojąca Willa z Systemem Smart Home, Basenem i Ogrodem na Sprzedaż w Alanyi K…
$1,91M
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 5
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty w Kompleksie z Udogodnieniami Blisko Plaży w Kestel, Alan…
$541,404
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Mieszkanie 1 pokój w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Muratpasa, Turcja
Sypialnie 1
Powierzchnia 56 m²
Strefy socjalne:- odkryty basen- plac zabaw- miejsce do grillowania- boiska do fitness-u, ko…
$122,325
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Mieszkanie 1 pokój w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Muratpasa, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
$581,151
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty w Alanya Mahmutlar w Kompleksie 4 Bloków z Pełnymi Udogod…
$212,136
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Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Eden Terrace
$181,168
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Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Komfortowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Alanyi Payallar Payallar, jedno z centrów atrak…
$118,786
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Mieszkanie 1 pokój w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Muratpasa, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 53 m²
Diamond Residence
$179,730
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Mieszkanie 1 pokój w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Muratpasa, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Spokojne życie czeka na ciebie i twoją rodzinę w jednym z najpiękniejszych miejsc w Stambule…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Muratpasa, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Powierzchnia 137 m²
W naszym projekcie Topkapı koncepcje takie jak wewnętrzny ogród, dziedziniec i życie są na p…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Apartamenty na Sprzedaż 800 m od Plaży w Alanyi, Kestel Alanya, jako jeden z wiodących ośrod…
$374,938
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Mieszkanie 1 pokój w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Muratpasa, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 5
$156,665
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Mieszkanie 1 pokój w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Muratpasa, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Powierzchnia 390 m²
Hillside Planet obiecuje spokojne życie w Hurma Sąsiedztwo w Konyaaltı, jednym z najbardziej…
$2,29M
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Nieruchomości na Sprzedaż w Kompleksie z Koncepcją Hotelu Pięciogwiazdkowego w Alanyi, w Dem…
$264,186
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 5
Stylowe Apartamenty w Projekcie Koncepcyjnym Hotelu w Alanyi Oba Stylowe apartamenty położon…
$302,314
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Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
$226,112
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Mieszkanie 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 144 m²
Stylowe Apartamenty w Kompleksie 400 m od Wybrzeża w Alanyi, Antalya Alanya, położona we wsc…
$635,979
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Mieszkanie 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Przestronne Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Pełnym Wyposażeniem w Alanyi Ob…
$432,619
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Mieszkanie 1 pokój w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Muratpasa, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Powierzchnia 144 m²
Blask Istambułu jest ukryty w tych domach zbudowanych z miłości!Bezpieczne i estetyczne życi…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Muratpasa, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Bliźniak 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 900 m²
Liczba kondygnacji 6
$4,07M
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Piętro 4/4
Nieruchomości w Kompleksie z Udogodnieniami Społecznymi w Pobliżu Plaży w Kestel w Alanyi Dz…
$389,282
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Mieszkanie 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Zupełnie Nowa Nieruchomość Blisko Morza w Centrum Alanyi Zupełnie nowa nieruchomość na sprze…
$350,012
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Mieszkanie 1 pokój w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Muratpasa, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
$296,905
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Nowa Nieruchomość w Centralnej Lokalizacji Blisko Morza w Alanyi Avsallar stało się popularn…
$290,043
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