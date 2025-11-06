Mieszkanie w nowym budynku JW Marriott Tarabya

JW Marriott Tarabya to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy obejmujący 215 rezydencji oraz 22 lokale biurowe, położony w prestiżowej dzielnicy Tarabya (Sarıyer) po europejskiej stronie Stambułu. Projekt łączy nowoczesną architekturę z zachwycającymi widokami na Bosfor i Las Belgradzki, oferując luksusowe, funkcjonalne i eleganckie środowisko do życia.
JW Marriott Tarabya oferuje przestronne apartamenty o układach od 1+1 do 4+1, ekskluzywne rezydencje dwupoziomowe, tarasy typu infinity oraz bogatą infrastrukturę rekreacyjną i wellness. Dzięki temu projekt zapewnia najwyższy komfort, prestiż oraz doskonały potencjał inwestycyjny.
10 zalet JW Marriott Tarabya
Prestiżowa lokalizacja w Tarabya / Sarıyer.
Panoramiczne widoki na Bosfor oraz Las Belgradzki.
Apartamenty od 1+1 do 4+1 o powierzchni do 332 m².
Apartamenty dwupoziomowe oraz przestronne tarasy infinity.
Materiały i wykończenie klasy premium.
Baseny kryte i odkryte oraz nowoczesne centrum spa.
Nowoczesne centrum fitness z najwyższej klasy wyposażeniem.
Starannie zaprojektowane tereny zielone oraz place zabaw dla dzieci.
Prestiż międzynarodowej marki JW Marriott, gwarantującej najwyższy standard usług.
Wysoki potencjał dochodów z wynajmu oraz możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość.