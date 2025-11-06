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Mieszkanie w nowym budynku JW Marriott Tarabya

Sariyer, Turcja
od
$712,000
;
4
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ID: 39655
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Sariyer
  • Metro
    Hacıosman (~ 200 m)

O kompleksie

JW Marriott Tarabya to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy obejmujący 215 rezydencji oraz 22 lokale biurowe, położony w prestiżowej dzielnicy Tarabya (Sarıyer) po europejskiej stronie Stambułu. Projekt łączy nowoczesną architekturę z zachwycającymi widokami na Bosfor i Las Belgradzki, oferując luksusowe, funkcjonalne i eleganckie środowisko do życia.

JW Marriott Tarabya oferuje przestronne apartamenty o układach od 1+1 do 4+1, ekskluzywne rezydencje dwupoziomowe, tarasy typu infinity oraz bogatą infrastrukturę rekreacyjną i wellness. Dzięki temu projekt zapewnia najwyższy komfort, prestiż oraz doskonały potencjał inwestycyjny.

10 zalet JW Marriott Tarabya

  1. Prestiżowa lokalizacja w Tarabya / Sarıyer.

  2. Panoramiczne widoki na Bosfor oraz Las Belgradzki.

  3. Apartamenty od 1+1 do 4+1 o powierzchni do 332 m².

  4. Apartamenty dwupoziomowe oraz przestronne tarasy infinity.

  5. Materiały i wykończenie klasy premium.

  6. Baseny kryte i odkryte oraz nowoczesne centrum spa.

  7. Nowoczesne centrum fitness z najwyższej klasy wyposażeniem.

  8. Starannie zaprojektowane tereny zielone oraz place zabaw dla dzieci.

  9. Prestiż międzynarodowej marki JW Marriott, gwarantującej najwyższy standard usług.

  10. Wysoki potencjał dochodów z wynajmu oraz możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Sariyer, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Mieszkanie w nowym budynku JW Marriott Tarabya
Sariyer, Turcja
od
$712,000
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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