Mieszkanie w nowym budynku JW Marriott Tarabya

JW Marriott Tarabya to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy obejmujący 215 rezydencji oraz 22 lokale biurowe, położony w prestiżowej dzielnicy Tarabya (Sarıyer) po europejskiej stronie Stambułu. Projekt łączy nowoczesną architekturę z zachwycającymi widokami na Bosfor i Las Belgradzki, oferując luksusowe, funkcjonalne i eleganckie środowisko do życia.

JW Marriott Tarabya oferuje przestronne apartamenty o układach od 1+1 do 4+1, ekskluzywne rezydencje dwupoziomowe, tarasy typu infinity oraz bogatą infrastrukturę rekreacyjną i wellness. Dzięki temu projekt zapewnia najwyższy komfort, prestiż oraz doskonały potencjał inwestycyjny.

10 zalet JW Marriott Tarabya