Lighthouse

Right Home jest wiodącą firmą specjalizującą się w doradztwie i pośrednictwie w obrocie nieruchomościami. Pomagamy kupującym kupować, a sprzedającym sprzedawać. Zapewniamy luksusowe apartamenty, inteligentne domy, elegancko zaprojektowane biura, nowoczesne konstrukcje i wszystkie usługi doradcze. Nasza siedziba główna znajduje się w Stambule w Turcji.

Nasza wizja Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy czymś więcej niż tylko kolejną agencją nieruchomości. Naszym celem jest rozwijanie długotrwałych relacji z naszymi klientami poprzez oferowanie wyjątkowych usług i spełnianie największej satysfakcji klienta. Naszym celem jest zdobycie zaufania i upewnienie się, że czujesz się komfortowo w procesie zakupu domu w Turcji od początku do końca. Nasza misja W Right Home klienci mają najwyższy priorytet. Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszych wrażeń ze znalezienia odpowiedniego domu! Mamy zespół konsultantów ds. Nieruchomości, którzy są dostępni dla wszelkich potrzeb, które mogą się pojawić. Nasz cel Naszym celem jest bycie punktem odniesienia we wszystkim, co dotyczy nieruchomości w Turcji. Uważamy, że jeśli nie masz niesamowitego doświadczenia, nie wykonaliśmy naszej pracy. Sukces nie mierzymy poprzez osiągnięcia lub nagrody, ale przez zadowolenie naszych klientów.