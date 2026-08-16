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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Mezitli, Turcja

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mieszkania
688
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713 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
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Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 6/14
Lavinya Concept jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym i składa się z 3 bloków 14 pięter. P…
$171,023
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 14
Nowy budynek Mersin, TejeKompleks składa się z 2 blokówApartamenty 1 + 1Powierzchnia: 60 m2 …
$58,994
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 9/13
Jasny apartament 1 + 1 w Tomyuk, Mersin PrzewodniczącyOpowieści - 13Piętro 9.Dom poddał się,…
$62,464
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 14
Nowy budynek Mersin, TejeKompleks składa się z 2 blokówApartamenty 2 + 1Powierzchnia: 70 m2 …
$108,155
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 14
Nowy budynek Mersin, TejeKompleks składa się z 2 blokówApartamenty 1 + 1Powierzchnia: 60 m2 …
$61,307
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 12/15
Przestronny apartament 1 + 1 z widokiem na basen w Mersin, ArpachbakhshishBlok BPodłogi - 15…
$63,571
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 14
Nowy budynek Mersin, TejeKompleks składa się z 2 blokówApartamenty 2 + 1Powierzchnia: 70 m2 …
$101,793
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 14/15
$91,889
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Powierzchnia 39 m²
Piętro 8/15
$79,175
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 9/14
Nowy apartament 1 + 1 nad morzem w Mersin, TomiukKompleks składa się z 2 blokówKompleks jest…
$54,309
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 12/15
$89,578
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 10/15
$82,643
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Powierzchnia 39 m²
Piętro 5/15
$79,175
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 13
Nowy kompleks apartamentów klasy komfortuMersin, Mezitli, TegeGazyfikowany obszar granic mia…
$73,147
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Mieszkanie 4 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowy budynek Mersina, CesmeliKompleks składa się z 3 bloków na 15 piętrachPodłoga zero + 14 …
$106,939
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 14
Nowy budynek Mersin, MezitliKompleks klasy PremiumKompleks składa się z 1 blokuKoniec budowy…
$125,768
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 14
Niedrogie Apartamenty o Stylowym Wystroju w Kompleksie w Mersin Tece Niedrogie apartamenty n…
$63,474
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 2/15
Apartament 1 + 1 w kompleksie z basenem w Tomyuk, MersinPiętro 15Podłoga 2Morze 400m.Widok n…
$68,035
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 13
Kompleks klasy premiowej w Mersin, Erdemli, AyashJeden blok na 13 piętrachPowierzchnia - 65 …
$115,379
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 12/12
Mieszkania w Zamkniętym Kompleksie Blisko Morza w Mersin Mezitli Mersin, perła Morza Śródzie…
$105,657
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 12/12
Mieszkania w Zamkniętym Kompleksie Blisko Morza w Mersin Mezitli Mersin, perła Morza Śródzie…
$68,952
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 9/14
Nowy kompleks apartamentowy w Mersin, TegeApartament 2 + 1 z dwoma dużymi tarasamiKompleks o…
$97,184
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Mieszkanie 4 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 14
Gotowy do Zamieszkania Apartamenty w Kompleksie z Aquaparkiem w Mersin Mersin to jedna z pro…
$138,905
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 10/15
$86,110
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Powierzchnia 39 m²
Piętro 8/15
$82,643
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 5/11
Nowy apartament 1 + 1 nad morzem w Cesmeli, MersinPiętro 11podłoga 5Odległość do morza - 300…
$56,939
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Bliźniak 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowe Apartamenty Inwestycyjne 200 Metrów od Morza w Mersin Apartamenty w Mersin, Tece położo…
$293,091
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 15
Apartamenty 1 + 1 w nowym kompleksie w Mersin, CesmeliOdległość od morza 500 mTermin zakończ…
$61,260
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 12/15
$89,578
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 6/12
Apartament Inwestycyjny z 1 Sypialnią w Mersin, Mezitli Mersin, jedno z ważniejszych miast r…
$64,617
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