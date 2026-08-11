Obywatelstwo w Turcja

Główna oferta:
Zainwestuj od 400 000 dolarów w tureckiej nieruchomości, uzyskać obywatelstwo dla całej rodziny, i zachować aktywa, które mogą być sprzedawane po obowiązkowej trzyletniej kadencji.
Minimalna wartość nieruchomości wynosi 400,000 dolarów, a limit sprzedaży jest ustalony na trzy lata. Potwierdza to oficjalny portal inwestycyjny Turcji.
Nacisk na program
W przeciwieństwie do bezzwrotnych składek państwa w wielu programach, w Turcji inwestycja pozostaje własnością.
Możliwość zwrotu zainwestowanego kapitału po zakończeniu obowiązkowego okresu własności zależy od wybranego przedmiotu i sytuacji rynkowej.