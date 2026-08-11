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Obywatelstwo w Turcja

Turcja Turcja
Termin odbioru: od 7 miesięcy
Koszty: od
$420,000
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Obywatelstwo w Turcja
Obywatelstwo
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Informacje o programie imigracyjnym

Główna oferta:

Zainwestuj od 400 000 dolarów w tureckiej nieruchomości, uzyskać obywatelstwo dla całej rodziny, i zachować aktywa, które mogą być sprzedawane po obowiązkowej trzyletniej kadencji.

Minimalna wartość nieruchomości wynosi 400,000 dolarów, a limit sprzedaży jest ustalony na trzy lata. Potwierdza to oficjalny portal inwestycyjny Turcji.

Nacisk na program

  • obywatelstwo wnioskodawcy, małżonka i dzieci małoletnich;
  • nieruchomość pozostaje własnością inwestora;
  • zdolność do otrzymywania dochodów z najmu;
  • sprzedaż nieruchomości po trzech latach;
  • wybór nie tylko "nadających się do obywatelstwa", ale także obiektów płynnych;
  • weryfikację prawną sprzedawcy, przedmiot i historię zmian prawnych;
  • kontrola wartości katastralnej i oszacowanej;
  • wsparcie od wyboru obiektu do otrzymania dokumentów.

W przeciwieństwie do bezzwrotnych składek państwa w wielu programach, w Turcji inwestycja pozostaje własnością.

Możliwość zwrotu zainwestowanego kapitału po zakończeniu obowiązkowego okresu własności zależy od wybranego przedmiotu i sytuacji rynkowej.

Korzyści
Termin odbioru
Termin odbioru
od 7 miesięcy
Koszty
Koszty
od
$420,000
Dodatkowy dochód
Dodatkowy dochód
Tak
Wjazd bez wiz
Wjazd bez wiz
Czas trwania
Czas trwania
36 miesięcy
Wjazd bez wiz
Rosja, Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan, Białoruś, Kirgistan, Gruzja, Ukraina, Mołdawia
Licencja firmy doradczej: 0702352
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Obywatelstwo w Turcja
Turcja Turcja
od
$420,000
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