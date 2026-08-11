Obywatelstwo w Turcja

Informacje o programie imigracyjnym

Główna oferta:

Zainwestuj od 400 000 dolarów w tureckiej nieruchomości, uzyskać obywatelstwo dla całej rodziny, i zachować aktywa, które mogą być sprzedawane po obowiązkowej trzyletniej kadencji.

Minimalna wartość nieruchomości wynosi 400,000 dolarów, a limit sprzedaży jest ustalony na trzy lata. Potwierdza to oficjalny portal inwestycyjny Turcji.

Nacisk na program

obywatelstwo wnioskodawcy, małżonka i dzieci małoletnich;

nieruchomość pozostaje własnością inwestora;

zdolność do otrzymywania dochodów z najmu;

sprzedaż nieruchomości po trzech latach;

wybór nie tylko "nadających się do obywatelstwa", ale także obiektów płynnych;

weryfikację prawną sprzedawcy, przedmiot i historię zmian prawnych;

kontrola wartości katastralnej i oszacowanej;

wsparcie od wyboru obiektu do otrzymania dokumentów.

W przeciwieństwie do bezzwrotnych składek państwa w wielu programach, w Turcji inwestycja pozostaje własnością.

Możliwość zwrotu zainwestowanego kapitału po zakończeniu obowiązkowego okresu własności zależy od wybranego przedmiotu i sytuacji rynkowej.