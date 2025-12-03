  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Wichit
  4. Nowe domy

Nowe domy w Wichit, Tajlandia

mieszkania
14
Willa Ao Yon Beach Villas
Willa Ao Yon Beach Villas
Willa Ao Yon Beach Villas
Willa Ao Yon Beach Villas
Willa Ao Yon Beach Villas
Willa Ao Yon Beach Villas
Wichit, Tajlandia
od
$1,94M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 274–453 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Odpowiednie dla: Idealne dla wymagających osób ceniących luksus, spokój i wyjątkowe widoki na przyrodę. Te wille są doskonałym wyborem zarówno na stałe miejsce zamieszkania, jak i na dochodową inwestycję.O lokalizacji: Ao Yon Beach Villas znajdują s…
Willa The Sky Series
Willa The Sky Series
Willa The Sky Series
Willa The Sky Series
Willa The Sky Series
Willa The Sky Series
Wichit, Tajlandia
od
$5,45M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 1 225–1 401 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla wymagających inwestorów i koneserów luksusu, którzy szukają ekskluzywności i wysokiego poziomu komfortu. Ten projekt jest przeznaczony dla tych, którzy cenią sobie prywatność, elegancję i wyjątkowy design.O lokalizacji: Projekt…
Willa Crescent Bay Beachfront
Willa Crescent Bay Beachfront
Willa Crescent Bay Beachfront
Willa Crescent Bay Beachfront
Willa Crescent Bay Beachfront
Willa Crescent Bay Beachfront
Wichit, Tajlandia
od
$3,62M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 908–1 743 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Do morza: 50 m, Gwarantowany dochód: 3%, Niezawodny deweloper O kompleksie: Sześć luksusowych rezydencji przy plaży z panoramicznym widokiem na morze i przestronnymi działkami. Każda willa jest uzupełniona wykwintnym basenem i zaprojektowana w harmonii z naturą. Wszystkie pokoje mają widok n…
OneOne
Willa Veranda & Suites
Willa Veranda & Suites
Willa Veranda & Suites
Willa Veranda & Suites
Willa Veranda & Suites
Willa Veranda & Suites
Wichit, Tajlandia
od
$3,50M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Willa Veranda Villas and Suites Phuket
Willa Veranda Villas and Suites Phuket
Willa Veranda Villas and Suites Phuket
Willa Veranda Villas and Suites Phuket
Willa Veranda Villas and Suites Phuket
Willa Veranda Villas and Suites Phuket
Wichit, Tajlandia
od
$643,674
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 142–1 550 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Idealne dla: Veranda Villas and Suites Phuket jest idealne dla tych, którzy szukają ekskluzywnego zakwaterowania w harmonii z naturą i marzą o luksusowym życiu nad morzem. Nadaje się na rodzinne wakacje i inwestycje.O lokalizacji: Veranda Villas and…
Willa Sri Panwa Phuket
Willa Sri Panwa Phuket
Willa Sri Panwa Phuket
Willa Sri Panwa Phuket
Willa Sri Panwa Phuket
Willa Sri Panwa Phuket
Wichit, Tajlandia
od
$4,93M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 1 275–1 600 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bezpłatne bilety w obie strony do Phuket!*Dla kogo: Idealnie nadaje się dla tych, którzy szukają połączenia luksusu i spokoju na jednym z najpiękniejszych wybrzeży świata. Ta nieruchomość jest dla wymagających nabywców, którzy cenią sobie najwyższy poziom komfortu i prywatności.O lokalizacji…
