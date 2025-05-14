Willa MONO Champaca

Luksusowe wille z wieloma udogodnieniami i rozwiniętą infrastrukturą!
Potencjalna wydajność wynajmu: - 6%!
Minimalistyczny projekt premium w stylu tropikalnym!
Meble i dekoracje: w pełni wyposażona kuchnia (okno, lodówka, kuchenka, kaptur), wbudowane szafy, łazienka, spiżarnia.
MONO Champaca - ekskluzywne jednopiętrowe wille w stylu japońsko-azjatyckim z własnym basenem soli i systemem Smart Home 15 minut od najlepszych plaż Phuket.
Obiekty i infrastruktura: Gated community z ochroną, nadzór wideo, parking dla 2 samochodów, fitness, plac zabaw, kawiarnia, inteligentny system Smart Home, basen solny, taras, strefa wypoczynkowa, ogród krajobrazowy.
Lokalizacja:
- w pobliżu: sklepy, kawiarnie, restauracje, sala bokserska;
- Nai Thon Beach - 13 minut
- 11 km do lotniska.
Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.