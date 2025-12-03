  1. Realting.com
  Tajlandia
  Pattaya City
  Nowe domy

Nowe domy w Pattaya City, Tajlandia

Pattaya
4
Willa ATMOS PRIME VILLA
Willa ATMOS PRIME VILLA
Willa ATMOS PRIME VILLA
Willa ATMOS PRIME VILLA
Willa ATMOS PRIME VILLA
Willa ATMOS PRIME VILLA
Pattaya City, Tajlandia
od
$398,399
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Ekstremalne wille nad jeziorem Mabprachan!Dostępne urządzenia!Atmos Prime Villa to butikowy kompleks 8 luksusowych willi w nowoczesnym stylu tropikalnym, położony w prestiżowej dzielnicy Pong, obok malowniczego jeziora Mabprachan. Każda willa łączy elegancki design, prywatność i zaawansowane…
DDA Real Estate
Willa ELEMENT
Willa ELEMENT
Willa ELEMENT
Willa ELEMENT
Willa ELEMENT
Willa ELEMENT
Pattaya City, Tajlandia
od
$207,964
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa okazja na inwestycję w luksusowe wille ELEMENT! Plan ratalny! Odkryj swój wymarzony dom w Patta Element. Dzięki kolekcji ponad 5 różnych projektów domów z łatwością znajdziesz ten idealny, który będzie odpowiadał Twojemu niepowtarzalnemu stylowi. W projekcie zwrócono uwagę na każdy…
DDA Real Estate
Willa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Willa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Willa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Willa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Willa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Willa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Pattaya City, Tajlandia
od
$1,23M
Liczba kondygnacji 3
ekskluzywne luksusowe wille w sercu Pattaya!Pełne wyposażenie! Osprzęt!Harmony Hills Wille jest otoczony kompleksem zaledwie 8 luksusowych willi z przemyślane układy, inteligentna technologia i nienaganny design. Przestronne rezydencje łączą prywatność, komfort i wysoki standard życia - idea…
DDA Real Estate
Willa MADCHA LE VILLA
Willa MADCHA LE VILLA
Willa MADCHA LE VILLA
Willa MADCHA LE VILLA
Willa MADCHA LE VILLA
Willa MADCHA LE VILLA
Pattaya City, Tajlandia
od
$521,353
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe wille w sercu północnej Pattayi!Madcha Le Villa to ekskluzywny projekt łączący nowoczesny design, prywatność i wysoki standard życia. Każda willa jest zaprojektowana z nienaganną dbałością o szczegóły, oferując przestronne obszary rekreacyjne, eleganckie wykończenia i zaawansowaną …
DDA Real Estate
Willa THE SYLVA PATTAYA
Willa THE SYLVA PATTAYA
Willa THE SYLVA PATTAYA
Willa THE SYLVA PATTAYA
Willa THE SYLVA PATTAYA
Willa THE SYLVA PATTAYA
Pattaya City, Tajlandia
od
$1,30M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe wille otoczone naturą Pattaya!Instalacje są dostępne do zakończenia budowy!Sylva Pattaya jest unikalnym projektem z Arneja Estates, gdzie nowoczesny luksus jest harmonijnie połączony z prywatnością lasów deszczowych. Każda willa jest przeznaczona dla tych, którzy cenią prywatność, …
DDA Real Estate
Willa HORIZON
Willa HORIZON
Willa HORIZON
Willa HORIZON
Willa HORIZON
Willa HORIZON
Pattaya City, Tajlandia
od
$259,587
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa okazja do inwestowania w luksusowe wille o wysokim potencjale wydajności w północnej Pattaya! Jest idealny do komfortowego życia i udanych inwestycji.Podaje do 8% rocznie!Doświadcz funkcjonalności przestrzeni i spokoju w ekskluzywnym schronisku HORIZON, z dala od zgiełku i zgiełku …
DDA Real Estate
Willa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Willa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Willa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Willa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Willa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Willa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Pattaya City, Tajlandia
od
$618,206
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe wille z prywatnymi basenami w sercu Pattaya!Luksusowe życie w zamkniętej społeczności premium!Zensiri Estate to ekskluzywny projekt 26 nowoczesnych willi w prestiżowej dzielnicy Jomtien. Każda willa łączy elegancki design, prywatność i zaawansowane technologie, tworząc idealne miej…
DDA Real Estate
Willa CELESTIAL VILLA PATTAYA
Willa CELESTIAL VILLA PATTAYA
Willa CELESTIAL VILLA PATTAYA
Willa CELESTIAL VILLA PATTAYA
Willa CELESTIAL VILLA PATTAYA
Willa CELESTIAL VILLA PATTAYA
Pattaya City, Tajlandia
od
$337,059
Liczba kondygnacji 1
Nordycka harmonia w Pattaya! Nowoczesne jednopiętrowe wille z basenem!Niebiańska Willa to ekskluzywny projekt łączący skandynawski minimalizm, funkcjonalność i komfort tropikalny. Przytulne wille z prywatnymi basenami znajdują się w prestiżowej dzielnicy Nong Pru, oferując doskonałą równowag…
DDA Real Estate
Willa LAVENDER VILLA
Willa LAVENDER VILLA
Willa LAVENDER VILLA
Willa LAVENDER VILLA
Willa LAVENDER VILLA
Willa LAVENDER VILLA
Pattaya City, Tajlandia
od
$615,127
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Elitarna wioska butikowa Lavender Villa w Pattaya!15 ekskluzywnych willi z prywatnymi basenami w stylu współczesnego luksusu!Wydajność wynajmu: 7- 9% rocznie!Indywidualne harmonogramy płatności dla Klienta są możliwe!Budowa mebli i wyposażenia są wliczone w cenę!Wyposażenie: sufity 5-metrowe…
DDA Real Estate
Willa VILLA ASIATIC PATTAYA
Willa VILLA ASIATIC PATTAYA
Willa VILLA ASIATIC PATTAYA
Willa VILLA ASIATIC PATTAYA
Willa VILLA ASIATIC PATTAYA
Willa VILLA ASIATIC PATTAYA
Pattaya City, Tajlandia
od
$182,890
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Świetna opcja inwestycyjna! Stylowe wille w Pattaya od dewelopera FED PROPERTY! Raty!VILLA ASIATIC PATTAYA to zupełnie nowa społeczność oferująca europejski styl życia z azjatyckimi akcentami w idealnej lokalizacji. Tajski styl życia — wesoła wieś w Europie — wymierzony. Dlatego ci, którzy c…
DDA Real Estate
Willa THE LAVISH
Willa THE LAVISH
Willa THE LAVISH
Willa THE LAVISH
Willa THE LAVISH
Willa THE LAVISH
Willa THE LAVISH
Pattaya City, Tajlandia
od
$519,850
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe wille z basenem w sercu Pattaya!LAVISH jest ekskluzywnym projektem nowoczesnych dwupiętrowych willi z prywatnymi basenami, położonymi w prestiżowej części North Pattaya. Każda willa jest przeznaczona dla tych, którzy cenią sobie przestrzeń, elegancję i wygodę, oferując do 400 m2 po…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Pokaż wszystko Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Pattaya City, Tajlandia
od
$232,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
NARITA VILLA to nowy kompleks willi położony w Pattaya. Kompleks ma nowoczesny design w stylu japońskim. Jomtien Beach lub South Pattaya District to tylko 10-15 minut! LOKALIZACJA: W pobliżu znajduje się wiele kawiarni, restauracji, sklepów, miodu. instytucje, szkoły! Willa znajduj…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa BAAN MAE BIBURY
Willa BAAN MAE BIBURY
Willa BAAN MAE BIBURY
Willa BAAN MAE BIBURY
Willa BAAN MAE BIBURY
Pokaż wszystko Willa BAAN MAE BIBURY
Willa BAAN MAE BIBURY
Pattaya City, Tajlandia
od
$476,913
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
BAAN MAE BIBURY to angielski klasyk w sercu Pattaya!Baan Mae Bibury to ekskluzywna willa, inspirowana urokiem starożytnych angielskich posiadłości, ale stworzona do współczesnego życia w tropikach. Tutaj klasyczna elegancja połączona jest z luksusowymi udogodnieniami, a prywatność z bliskośc…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa
Willa
Willa
Willa
Willa
Willa
Pattaya City, Tajlandia
od
$100,884
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa okazja na inwestycję w stylowy dom o wysokim potencjale zysku! Dom jest ukończony! Gotowy do zamieszkania! W pełni umeblowane! Widok na ogród! Coco Vile to najnowszy projekt deweloperski oferujący pięknie zaprojektowane domy jednorodzinne w swobod
DDA Real Estate
Willa onyx grand village
Willa onyx grand village
Willa onyx grand village
Willa onyx grand village
Willa onyx grand village
Willa onyx grand village
Pattaya City, Tajlandia
od
$506,149
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe wille w sercu Pattaya!Nowoczesne 2-piętrowe luksusowe wille są luksusowe nieruchomości do życia i inwestowania w najbardziej popularnym kurorcie Tajlandii.Onyx Grand Wieś jest projektem, w którym luksus spotyka spokój w wyrafinowanym otoczeniu. Jest to ucieczka od zwykłych, z eleme…
DDA Real Estate
Willa THE AROWANYX
Willa THE AROWANYX
Willa THE AROWANYX
Willa THE AROWANYX
Willa THE AROWANYX
Willa THE AROWANYX
Pattaya City, Tajlandia
od
$567,388
Liczba kondygnacji 2
Elitarny kompleks mieszkalny w sercu Pattayi!Arowanyx to ekskluzywny kompleks 18 luksusowych willi w spokojnej okolicy Nong Prue, łączący prywatność, nowoczesny design i zaawansowaną technologię. Każda willa jest przeznaczona dla maksymalnego komfortu, z przestronnych rekreacji, baseny prywa…
DDA Real Estate
Willa CHARIN PATTAYA
Willa CHARIN PATTAYA
Willa CHARIN PATTAYA
Willa CHARIN PATTAYA
Willa CHARIN PATTAYA
Willa CHARIN PATTAYA
Pattaya City, Tajlandia
od
$924,237
Liczba kondygnacji 2
Skandynawska oaza w samym sercu Tajlandii: elegancja, komfort i atrakcyjność inwestycyjna!Osprzęt! Pełne wyposażenie!CHARYN Pattaya jest doskonałą wioską łączącą czyste linie skandynawskiego designu, funkcjonalności i relaksu tropikalnego. Przestronne wille z wykończeniami projektantów, pane…
DDA Real Estate
Willa larelana villa huay yai
Willa larelana villa huay yai
Willa larelana villa huay yai
Willa larelana villa huay yai
Willa larelana villa huay yai
Willa larelana villa huay yai
Pattaya City, Tajlandia
od
$354,613
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesne jednopiętrowe wille z tarasem na dachu!Eleganckie 1-piętrowe wille w spokojnej okolicy Huai Yai (Pataya) są idealne na rodzinne wakacje lub inwestycje z prywatnym basenem i tarasem panoramicznym.Willa Larelana została zaprojektowana z myślą o wszystkich potrzebach, łącząc funkcjon…
DDA Real Estate
Willa Baan mae residence 69
Willa Baan mae residence 69
Willa Baan mae residence 69
Willa Baan mae residence 69
Willa Baan mae residence 69
Willa Baan mae residence 69
Pattaya City, Tajlandia
od
$524,358
Liczba kondygnacji 2
Projekt Premium w zamkniętej wiosce!Poczuj uosobienie podmiejskiej elegancji w Baan Mae Residence 69, położony w spokojnej dzielnicy Toongklom- Talman 27 w Pattaya. Ten pierwszorzędny projekt mieszkaniowy łączy urok życia wiejskiego z udogodnieniami miejskiego stylu życia, oferując idylliczn…
DDA Real Estate
Willa TROPICAL VILLAGE 3
Willa TROPICAL VILLAGE 3
Willa TROPICAL VILLAGE 3
Willa TROPICAL VILLAGE 3
Willa TROPICAL VILLAGE 3
Willa TROPICAL VILLAGE 3
Pattaya City, Tajlandia
od
$232,418
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Wyjątkowa okazja inwestycyjna! Oszałamiająca willa na osiedlu mieszkaniowym B HOME ESTATE w spokojnej okolicy Huai Yai! Dostępny plan ratalny! Ekskluzywny kompleks mieszkaniowy Tropical Village 3 został zaprojektowany w nowoczesnym stylu tropikalnym, oferując idealne połączenie luksusu i kom…
DDA Real Estate
Willa SABAI HOME 8
Willa SABAI HOME 8
Willa SABAI HOME 8
Willa SABAI HOME 8
Willa SABAI HOME 8
Willa SABAI HOME 8
Pattaya City, Tajlandia
od
$80,825
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Wille SABAI HOME 8 w Bang Lamung w Pattaya! Atrakcyjna inwestycja w Twoją przyszłość! Dostępny plan ratalny! W pełni umeblowane! Każda rezydencja charakteryzuje się przestronnymi układami, które zapewniają mieszkańcom komfort i wygodę. Dla tych, którzy szukają harmonijnego połączenia spokoju…
DDA Real Estate
Willa THE SCENEVANAR
Willa THE SCENEVANAR
Willa THE SCENEVANAR
Willa THE SCENEVANAR
Willa THE SCENEVANAR
Willa THE SCENEVANAR
Pattaya City, Tajlandia
od
$1,10M
Liczba kondygnacji 2
Elitarne wille z przemyślaną lokalizacją i udogodnieniami premium!Scenariusz jest ekskluzywnym kompleksem premium willi położonych w malowniczej okolicy Thung Klom- Tanman. To harmonijnie łączy nowoczesny design, prywatność i innowacyjne technologie, tworząc idealne miejsce dla pokoleń żyć.K…
DDA Real Estate
Willa ENGEL HAUS
Willa ENGEL HAUS
Willa ENGEL HAUS
Willa ENGEL HAUS
Willa ENGEL HAUS
Willa ENGEL HAUS
Pattaya City, Tajlandia
od
$188,972
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna wioska mieszkalna ENGEL HAUS w okolicy Rong Po!Niezawodny wybór dla rodziny, inwestorów lub tych, którzy szukają spokojnego życia 10 minut od miasta!Niektóre domy są gotowe do przeprowadzki w 2-3 miesięcy!Infrastruktura wsi: basen, sala fitness, park i tereny zielone, ochrona i na…
DDA Real Estate
