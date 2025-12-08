  1. Realting.com
  Tajlandia
  Rawai
  Nowe domy

Nowe domy w Rawai, Tajlandia

Willa Quinta Lane by Intira
Willa Quinta Lane by Intira
Willa Quinta Lane by Intira
Willa Quinta Lane by Intira
Willa Quinta Lane by Intira
Willa Quinta Lane by Intira
Willa Quinta Lane by Intira
Rawai, Tajlandia
od
$461,447
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Introducing Our Exclusive Four Bedroom Private Pool Villas Welcome to Intira Villas latest project - Quinta Lane - six exclusive three or four bedroom private pool villasin the beautiful area of Rawai, Phuket. These luxurious villas are designed for those seeking a high-endlifestyle and a…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Nature's Rest Sai Yuan
Willa Nature’s Rest Sai Yuan
Willa Nature’s Rest Sai Yuan
Willa Nature’s Rest Sai Yuan
Willa Nature’s Rest Sai Yuan
Pokaż wszystko Willa Nature’s Rest Sai Yuan
Willa Nature’s Rest Sai Yuan
Karon, Tajlandia
od
$1,01M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Nature '; s villa sai yuan: nowoczesne wille z basenami w pobliżu Nai Harn Beach Wprowadzenie urzekającej natury; Nature '; s villa sai Yuan znajduje się w pobliżu czarującej plaży Nai Harn, ten nowy projekt nieruchomości przedstawia kolekcję wykwintnych 4-sypialni basenowych, które płynni…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Nai Harn Baan Bua Pattama
Willa Nai Harn Baan Bua Pattama
Willa Nai Harn Baan Bua Pattama
Willa Nai Harn Baan Bua Pattama
Willa Nai Harn Baan Bua Pattama
Pokaż wszystko Willa Nai Harn Baan Bua Pattama
Willa Nai Harn Baan Bua Pattama
Rawai, Tajlandia
od
$306,210
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2011
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 128–313 m²
12 obiekty nieruchomości 12
Gwarancja dochodu, w pełni umeblowaneO kompleksie:Na prywatnym, zabezpieczonym i monitorowanym terenie znajduje się tylko 15 willi z 1, 2 i 3 sypialniami, o łącznej powierzchni od 120 do 305 m ², a działki od 195 do 520 m ².Wszystkie pokoje są jasne, dobrze wentylowane, z wysokimi sufitami, …
Agencja
Tumanov Group
OneOne
Willa Villa Suksan – Phase 5
Willa Villa Suksan – Phase 5
Willa Villa Suksan – Phase 5
Willa Villa Suksan – Phase 5
Willa Villa Suksan – Phase 5
Pokaż wszystko Willa Villa Suksan – Phase 5
Willa Villa Suksan – Phase 5
Rawai, Tajlandia
od
$505,352
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 283–468 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Kto pasuje: Villa Suksan – Phase 5 jest idealna dla tych, którzy szukają luksusowego i spokojnego życia na Phuket. To miejsce jest dla wymagających osób, które cenią sobie wygodę i wysokie standardy jakości.O lokalizacji: Projekt znajduje się w pobl…
Agencja
Tumanov Group
Willa WamDom Villas
Willa WamDom Villas
Willa WamDom Villas
Willa WamDom Villas
Willa WamDom Villas
Pokaż wszystko Willa WamDom Villas
Willa WamDom Villas
Rawai, Tajlandia
od
$419,524
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 255 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Pełne umeblowanieO kompleksie:Kompleks składa się z 14 budynków, oferujących 100 unikalnych willi. Wille są dostępne z 3-4 sypialniami i rozmiarami od 300 do 500 m2. Cechy architektoniczne obejmują nowoczesne rozwiązania projektowe i wykorzystanie naturalnych materiałów. Infrastruktura wewnę…
Agencja
Tumanov Group
Willa Baan-Nalin
Willa Baan-Nalin
Willa Baan-Nalin
Willa Baan-Nalin
Willa Baan-Nalin
Pokaż wszystko Willa Baan-Nalin
Willa Baan-Nalin
Rawai, Tajlandia
od
$1,16M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 664–803 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo:Idealne dla osób poszukujących połączenia luksusowego zakwaterowania, prywatności i możliwości długoterminowego pobytu w Phuket.O lokalizacji:Baan-Nalini znajduje się w pobliżu plaży Nai Harn na południu Phuket, w mało przytulnej wiosce o z…
Agencja
Tumanov Group
Willa Sunpao Rawai
Willa Sunpao Rawai
Willa Sunpao Rawai
Willa Sunpao Rawai
Willa Sunpao Rawai
Pokaż wszystko Willa Sunpao Rawai
Willa Sunpao Rawai
Rawai, Tajlandia
od
$491,572
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Villa Sunpao to kameralny butikowy ośrodek oferujący elegancko urządzone prywatne wille z basenem otoczone naturą i zielenią. Nasza kolekcja tropikalnych domów łączy nowoczesną technologię i egzotyczne materiały, tworząc bogaty design w całkowitej harmonii z otaczającym środowiskiem. Piękn…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Charn Baan Saiyuan
Willa Charn Baan Saiyuan
Willa Charn Baan Saiyuan
Willa Charn Baan Saiyuan
Willa Charn Baan Saiyuan
Pokaż wszystko Willa Charn Baan Saiyuan
Willa Charn Baan Saiyuan
Rawai, Tajlandia
od
$331,493
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 190–234 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Gotowy do wprowadzenia, w pełni umeblowanyO kompleksie:Kompleks składa się z 5 budynków i obejmuje 102 nowoczesne jednostki. Dostępne są różne typy jednostek o powierzchni od 30 do 60 m². Przemyślane rozwiązania architektoniczne i wysokiej jakości materiały tworzą wygodną i stylową przestrze…
Agencja
Tumanov Group
Willa Monetaria
Willa Monetaria
Willa Monetaria
Willa Monetaria
Willa Monetaria
Pokaż wszystko Willa Monetaria
Willa Monetaria
Rawai, Tajlandia
od
$661,277
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 274–374 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy projekt luksusowych willi w rejonie Rava Projekt ekskluzywnych willi położonych w spokojnej dzielnicy mieszkalnej 800 metrów od pięknej plaży zostanie ukończony w kwietniu 2025 r. Piękna lokalizacja w rejonie Ravai pozwala jednocześnie poczuć samotność, ale znajduje się również w ce…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Civetta Grand Villas
Willa Civetta Grand Villas
Willa Civetta Grand Villas
Willa Civetta Grand Villas
Willa Civetta Grand Villas
Pokaż wszystko Willa Civetta Grand Villas
Willa Civetta Grand Villas
Rawai, Tajlandia
od
$977,836
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 350–441 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Civetta Grand Villas jest idealnym miejscem dla tych, którzy szukają luksusu i prywatności w jednym z najbardziej malowniczych zakątków Phuket. Projekt jest przeznaczony dla wymagających nabywców, którzy cenią sobie wygodę i wysoką atrakcy…
Agencja
Tumanov Group
Willa Grand Sea Through Luxury Villas
Willa Grand Sea Through Luxury Villas
Willa Grand Sea Through Luxury Villas
Willa Grand Sea Through Luxury Villas
Willa Grand Sea Through Luxury Villas
Pokaż wszystko Willa Grand Sea Through Luxury Villas
Willa Grand Sea Through Luxury Villas
Rawai, Tajlandia
od
$788,842
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 401–402 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bezpłatne bilety w obie strony do Phuket!*Dla kogo: Projekt jest idealny dla wymagających inwestorów, którzy preferują połączenie luksusu, wygody i doskonałej lokalizacji. Jest atrakcyjny zarówno na stałe miejsce zamieszkania, jak i na wakacje.Informacje o lokalizacji: Grand Sea Through Luxu…
Agencja
Tumanov Group
Willa Villa Sunpao – Phase 1 Rawai
Willa Villa Sunpao – Phase 1 Rawai
Willa Villa Sunpao – Phase 1 Rawai
Willa Villa Sunpao – Phase 1 Rawai
Willa Villa Sunpao – Phase 1 Rawai
Pokaż wszystko Willa Villa Sunpao – Phase 1 Rawai
Willa Villa Sunpao – Phase 1 Rawai
Rawai, Tajlandia
od
$369,770
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 190–225 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny wybór dla osób poszukujących luksusowego i wygodnego życia w otoczeniu tropikalnej przyrody. Idealny dla rodzin ceniących spokój i inwestorów poszukujących dochodowej inwestycji.O lokalizacji: Villa Sunpao – Phase 1 znajduje się w …
Agencja
Tumanov Group
Willa Grand Sea Through Luxury
Willa Grand Sea Through Luxury
Willa Grand Sea Through Luxury
Willa Grand Sea Through Luxury
Willa Grand Sea Through Luxury
Pokaż wszystko Willa Grand Sea Through Luxury
Willa Grand Sea Through Luxury
Rawai, Tajlandia
od
$857,398
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Projekt składający się z czterech ekskluzywnych willi z basenem
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Rawayana
Willa Rawayana
Willa Rawayana
Willa Rawayana
Willa Rawayana
Pokaż wszystko Willa Rawayana
Willa Rawayana
Rawai, Tajlandia
od
$559,690
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 295–339 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Ekskluzywny projekt Wille 30 metrów od Ravai Beach Rava, największa dzielnica wyspy Phuket, położona na południu, jest popularnym wyborem wśród emigrantów i turystów dzięki wygodnej dostępności transportu. Ponadto oferuje bliskość pięknych plaż, takich jak Naicharn, Yanui, Ao San i Ravai. …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Charn Baan Saiyuan
Willa Charn Baan Saiyuan
Willa Charn Baan Saiyuan
Willa Charn Baan Saiyuan
Willa Charn Baan Saiyuan
Pokaż wszystko Willa Charn Baan Saiyuan
Willa Charn Baan Saiyuan
Rawai, Tajlandia
od
$350,356
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Villas in a premium location, just 10 minutes drive to Rawai, Naiharn beach Villas between Nai Harn and Rawai beaches that are being built off-plan, but the developer plans to complete construction by 2025. In the closed area of the complex there are 16 private villas with a swimming p…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Saiyuan Estate
Willa Saiyuan Estate
Willa Saiyuan Estate
Willa Saiyuan Estate
Willa Saiyuan Estate
Pokaż wszystko Willa Saiyuan Estate
Willa Saiyuan Estate
Rawai, Tajlandia
od
$293,668
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2012
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 90–154 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Pełne wyposażenie, gwarantowany dochód O kompleksie: Okolica otoczona jest bujnymi ogrodami zapewniającymi cień i świeżość. Każda willa jest umeblowana wspaniałymi meblami i posiada własny basen. Wille oferują duży salon na otwartym planie, w pełni wyposażoną europejską kuchnię, miejsce do g…
Agencja
Tumanov Group
Willa Monetaria Villas
Willa Monetaria Villas
Willa Monetaria Villas
Willa Monetaria Villas
Willa Monetaria Villas
Pokaż wszystko Willa Monetaria Villas
Willa Monetaria Villas
Rawai, Tajlandia
od
$490,287
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 274–375 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!* Dla kogo jest odpowiedni. Idealny dla tych, którzy szukają luksusowego życia w tropikalnym raju i inteligentnych inwestycji w nieruchomości. Projekt ma na celu wyróżnienie osób ceniących komfort, elegancję i bezpieczeństwo. O lokalizacji: Położon…
Agencja
Tumanov Group
Willa Baannaraya
Willa Baannaraya
Willa Baannaraya
Willa Baannaraya
Willa Baannaraya
Pokaż wszystko Willa Baannaraya
Willa Baannaraya
Rawai, Tajlandia
od
$417,176
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2014
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 120–350 m²
12 obiekty nieruchomości 12
Gotowy do wprowadzenia, w pełni umeblowanyO kompleksie:Wille urządzone są w azjatyckim stylu z eleganckimi meblami wykonanymi z naturalnego drewna. Układ waha się od 2 do 4 sypialni, każda z własnym basenem i tropikalnym ogrodem zapewniającym prywatną atmosferę. Kompleks położony jest w pobl…
Agencja
Tumanov Group
Willa Baan-Boondharik II
Willa Baan-Boondharik II
Willa Baan-Boondharik II
Willa Baan-Boondharik II
Willa Baan-Boondharik II
Pokaż wszystko Willa Baan-Boondharik II
Willa Baan-Boondharik II
Rawai, Tajlandia
od
$842,779
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2015
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 238–469 m²
10 obiekty nieruchomości 10
Gwarancja dochoduO kompleksie:Luksusowe wille w nowoczesnym designie zen z wysokimi sufitami (3 m) i drzwiami przesuwnymi. Powierzchnia willi: 323-390 mkw., działki: 544-758 mkw. Każda sypialnia ma własną łazienkę, główna sypialnia wychodzi na basen i ogród. Przestronny taras 4x10 m, basen z…
Agencja
Tumanov Group
Willa VIP Galaxy
Willa VIP Galaxy
Willa VIP Galaxy
Willa VIP Galaxy
Willa VIP Galaxy
Pokaż wszystko Willa VIP Galaxy
Willa VIP Galaxy
Rawai, Tajlandia
od
$665,679
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
VIP GALAXY is a luxury villa community located close to Rawai and Nai Harn beaches in the south of Phuket. Choose between 4 different styles of villas for sale with 2 – 3 bedrooms and 206 – 272 square meters of indoor and outdoor living space. Each villa comes with a private pool and gard…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Waranya Villas
Willa Waranya Villas
Willa Waranya Villas
Willa Waranya Villas
Willa Waranya Villas
Pokaż wszystko Willa Waranya Villas
Willa Waranya Villas
Rawai, Tajlandia
od
$429,818
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 205–374 m²
4 obiekty nieruchomości 4
W pełni umeblowane, gwarancja dochoduO kompleksie:Ekskluzywna kolekcja 8 willi z prywatnymi basenami oferuje idealne połączenie nowoczesnego komfortu i tropikalnej elegancji. Wybór między willami z 3 lub 4 sypialniami, każda zaprojektowana w nowoczesnym tropikalnym stylu koncepcyjnym. Przest…
Agencja
Tumanov Group
Willa The Greens Villas Phuket
Willa The Greens Villas Phuket
Willa The Greens Villas Phuket
Willa The Greens Villas Phuket
Willa The Greens Villas Phuket
Pokaż wszystko Willa The Greens Villas Phuket
Willa The Greens Villas Phuket
Rawai, Tajlandia
od
$241,035
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 91–217 m²
10 obiekty nieruchomości 10
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny wybór dla osób poszukujących wygodnego i spokojnego życia w otoczeniu tropikalnej przyrody, a także dla inwestorów, którzy chcą uzyskać wysokie zyski z wynajmu i wzrost wartości nieruchomości.O lokalizacji: The Greens Villas znajdu…
Agencja
Tumanov Group
Willa Quinta Lane
Willa Quinta Lane
Willa Quinta Lane
Willa Quinta Lane
Willa Quinta Lane
Pokaż wszystko Willa Quinta Lane
Willa Quinta Lane
Rawai, Tajlandia
od
$413,355
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 313 m²
3 obiekty nieruchomości 3
W pełni umeblowane O kompleksie: Ekskluzywne wille z 4-3 sypialniami, każda z własnym basenem. Przestronne pomieszczenia mieszkalne z wysokiej jakości wykończeniami i nowoczesnymi udogodnieniami, w pełni wyposażone kuchnie, luksusowe łazienki i dużo miejsca do przechowywania. Koszt obejmuje …
Agencja
Tumanov Group
Willa Capella
Willa Capella
Willa Capella
Willa Capella
Willa Capella
Pokaż wszystko Willa Capella
Willa Capella
Rawai, Tajlandia
od
$885,680
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
W Capella Villas nowoczesny komfort łączy się z tropikalną naturą, tworząc oazę spokoju i luksusu Istnieje tylko dziewięć willi, z których każda zapewnia całkowitą poufność i poczucie wyłączności, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie jednej z najpiękniejszych plaż wyspy Nay Harn Każda…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Baan - Bua Phase I
Willa Baan - Bua Phase I
Willa Baan - Bua Phase I
Willa Baan - Bua Phase I
Willa Baan - Bua Phase I
Willa Baan - Bua Phase I
Willa Baan - Bua Phase I
Rawai, Tajlandia
od
$1,12M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2004
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 332–956 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Gotowy do wprowadzenia sięO kompleksie:Projekt obejmuje 5 budynków i 20 lokali, oferujących wysokiej jakości przestrzenie mieszkalne o powierzchni od 120 do 250 mkw. Architektura została zaprojektowana w nowoczesnym stylu z naciskiem na harmonię z naturą. Rozległe tereny zielone i wewnętrzny…
Agencja
Tumanov Group
Willa D Architecte Aela
Willa D Architecte Aela
Willa D Architecte Aela
Willa D Architecte Aela
Willa D Architecte Aela
Pokaż wszystko Willa D Architecte Aela
Willa D Architecte Aela
Rawai, Tajlandia
od
$1,19M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Witamy w nowym rozwoju w Phuket, gdzie przestrzeń do oddychania i życia o niskiej gęstości leży u podstaw naszej filozofii. Villa to Breathe Odblokuj esencję życia dla przestronnej duszy Położony w spokojnym i wygodnym obszarze Palai, z 5 minutami; Po przejściu z Villa Aela można dotr…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Bliss Hideaway
Willa Bliss Hideaway
Willa Bliss Hideaway
Willa Bliss Hideaway
Willa Bliss Hideaway
Willa Bliss Hideaway
Willa Bliss Hideaway
Rawai, Tajlandia
od
$506,722
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 350–474 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealnie nadaje się dla osób ceniących luksus i spokój, a także dla inwestorów poszukujących dochodowych inwestycji w nieruchomości z wysokimi stopami zwrotu.O lokalizacji: Położony w samym sercu plaży Rawai w Phuket, region ten oferuje do…
Agencja
Tumanov Group
Willa Saturdays Villas
Willa Saturdays Villas
Willa Saturdays Villas
Willa Saturdays Villas
Willa Saturdays Villas
Pokaż wszystko Willa Saturdays Villas
Willa Saturdays Villas
Rawai, Tajlandia
od
$462,897
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 183–211 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Darmowe Bilety do Phuket i z powrotem!* Dla kogo to jest: Idealny dla osób poszukujących luksusu i spokoju w Phuket. Soboty Wille są dla wymagających klientów, którzy cenią komfort, prywatność i obiecujące inwestycje. O lokalizacji: Saturdays Villas położone są w pobliżu plaży Rawai na poł…
Agencja
Tumanov Group
Willa Wamdom
Willa Wamdom
Willa Wamdom
Willa Wamdom
Willa Wamdom
Pokaż wszystko Willa Wamdom
Willa Wamdom
Rawai, Tajlandia
od
$446,561
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 237–258 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Projekt eleganckich willi w jednej z najpopularniejszych lokalizacji na południu wyspy Projekt składający się z 4 domów szeregowych i 3 luksusowych willi znajduje się w jednej z najpopularniejszych lokalizacji na południu Phuket, w odległości spaceru od słynnej promenady Rawai i kilka minut…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
258.0
549,796
Mieszkanie 3 pokoi
237.0
471,254
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Le Villas Rawai
Willa Le Villas Rawai
Willa Le Villas Rawai
Willa Le Villas Rawai
Willa Le Villas Rawai
Pokaż wszystko Willa Le Villas Rawai
Willa Le Villas Rawai
Rawai, Tajlandia
od
$502,274
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Le Villa & Residence 88/96 Moo.1 Rawai, Muang, Phuket 83130 PAYMENT TERMS Booking Deposit : 200,000 THB 30% - Master Contract (Booking Deduct) 70% - After Foundation Posts Completion After Walls and Roof Slab Completion After Floor Finishing and Interior Handover & Transf…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Saturdays
Willa Saturdays
Willa Saturdays
Willa Saturdays
Willa Saturdays
Willa Saturdays
Willa Saturdays
Rawai, Tajlandia
od
$520,988
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 211 m²
1 obiekt nieruchomości 1
niedrogi luksus od niezawodnego dewelopera W jednym z najbardziej ukochanych przez mieszkańców wyspy Phuket -Rawai District rozpoczął się wyjątkowy projekt luksusowych willi po przystępnych cenach. Rozwój dewelopera na wyspie dewelopera będzie zaangażowany w rozwój, który gwarantuje niezaw…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Suksan Rawai
Willa Suksan Rawai
Willa Suksan Rawai
Willa Suksan Rawai
Willa Suksan Rawai
Pokaż wszystko Willa Suksan Rawai
Willa Suksan Rawai
Rawai, Tajlandia
od
$759,703
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
WHERE ELEGANCE MEETS INNOVATION Step into the redefined luxury of Villa Suksan, now offering expanded spaces up to 360 sq.m, tailored for both modern living and investment. High ceilings and an abundance of glass invite natural light, enhancing the villa's airy ambiance. Multiple layouts …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa VIP Space Odyssey
Willa VIP Space Odyssey
Willa VIP Space Odyssey
Willa VIP Space Odyssey
Willa VIP Space Odyssey
Pokaż wszystko Willa VIP Space Odyssey
Willa VIP Space Odyssey
Rawai, Tajlandia
od
$624,735
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Nowy projekt apartamentów w Rawai Projekt ten jest położony pomiędzy pięknymi plażami Nain Harn i Rawai. Oprócz pięknych plaż, w pobliżu kompleksu znajdują się obiekty infrastrukturalne - centra handlowe, restauracje, szkoły międzynarodowe. Złożone — 4 budynki i wille. Powierzchnia wynosi …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Two Villas Kokyang II
Willa Two Villas Kokyang II
Willa Two Villas Kokyang II
Willa Two Villas Kokyang II
Willa Two Villas Kokyang II
Pokaż wszystko Willa Two Villas Kokyang II
Willa Two Villas Kokyang II
Rawai, Tajlandia
od
$335,620
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2013
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 152–311 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Gwarantowany dochódO kompleksie:Cudowne wille z prywatnymi basenami w spokojnej okolicy Rawai - Nai Harn. Zbudowane w orientalnym stylu, te konstrukcje wyróżniają się wysokimi sufitami w salonie. Plaża Nai Harn jest oddalona o 2,7 km. Wille oferują widok na basen i ogród. Obszar ten jest zna…
Agencja
Tumanov Group
Willa Civetta
Willa Civetta
Willa Civetta
Willa Civetta
Willa Civetta
Pokaż wszystko Willa Civetta
Willa Civetta
Rawai, Tajlandia
od
$1,06M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Civetta Villas is a collection of six boutique villas located on a serene hillside in Saiyuan, residential area of Nai Harn, in Phuket Thailand. The name of this development means ‘owl’; and it was inspired by the villa’;s design, as well as its natural surroundings. The signature charact…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa VIP Galaxy Villa
Willa VIP Galaxy Villa
Willa VIP Galaxy Villa
Willa VIP Galaxy Villa
Willa VIP Galaxy Villa
Pokaż wszystko Willa VIP Galaxy Villa
Willa VIP Galaxy Villa
Rawai, Tajlandia
od
$624,926
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 280–565 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Darmowe Bilety do Phuket i z powrotem!* Dla kogo to jest. VIP Galaxy Rawai Villas są idealne dla osób poszukujących połączenia luksusu, komfortu i lukratywnych inwestycji. Projekt ten stworzony jest z myślą o rozeznaniu właścicieli, którzy cenią sobie wysoki standard życia i stabilne dochod…
Agencja
Tumanov Group
Willa Baan-Pratum
Willa Baan-Pratum
Willa Baan-Pratum
Willa Baan-Pratum
Willa Baan-Pratum
Willa Baan-Pratum
Rawai, Tajlandia
od
$1,11M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2007
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 353–500 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Gwarancja dochodu O kompleksie: Koncepcja Canal Village zapewnia poczucie świeżości i spokoju przy dużej prywatności, w stylu tajsko-balijskim z tropikalnym ogrodem. Projekt obejmuje jednostki z 2 i 3 sypialniami o powierzchni 268-460 mkw. W pobliżu znajdują się sklepy, restauracje, banki i …
Agencja
Tumanov Group
Willa The Greens
Willa The Greens
Willa The Greens
Willa The Greens
Willa The Greens
Pokaż wszystko Willa The Greens
Willa The Greens
Rawai, Tajlandia
od
$279,845
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 210–217 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Zacisany kompleks 18 luksusowych, ale niedrogich willi z basenem Prezentujemy kolekcję 18 nowych willi z basenem w spokojnej okolicy Ravai na południu Phuket. Ten zaciszny kompleks, położony w cichej enklawie, oferuje wille z 2 i 3 sypialniami i basenem. Te eleganckie i nowoczesne wille z…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Baan-Bua Phase II
Willa Baan-Bua Phase II
Willa Baan-Bua Phase II
Willa Baan-Bua Phase II
Willa Baan-Bua Phase II
Pokaż wszystko Willa Baan-Bua Phase II
Willa Baan-Bua Phase II
Rawai, Tajlandia
od
$1,07M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2004
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 300–956 m²
21 obiekt nieruchomości 21
Gotowy do wprowadzenia, niezawodny programistaO kompleksie:Luksusowe tajsko-balijskie wille z prywatnymi basenami w popularnej okolicy Nai Harn na południu Phuket. Wielkości działek od 800 do 1807 mkw., Powierzchnia mieszkalna od 400 do 950 mkw. Cechy: wyjątkowy ogród z dużymi starymi drzewa…
Agencja
Tumanov Group
Willa Baan-Boondharik I
Willa Baan-Boondharik I
Willa Baan-Boondharik I
Willa Baan-Boondharik I
Willa Baan-Boondharik I
Pokaż wszystko Willa Baan-Boondharik I
Willa Baan-Boondharik I
Rawai, Tajlandia
od
$755,693
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2013
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 241–471 m²
18 obiekty nieruchomości 18
Gwarancja dochoduO kompleksie:Nowoczesne wille znajdują się na południu Phuket i zostały zaprojektowane w stylu zen z wysokimi sufitami (3 m) i dużymi drzwiami przesuwnymi. Wille mają wielkość od 323 do 390 mkw. na działkach od 544 do 758 mkw. Każda sypialnia posiada własną łazienkę z wanną …
Agencja
Tumanov Group
