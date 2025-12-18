  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Surat Thani
  4. Nowe domy

Nowe domy w Surat Thani, Tajlandia

Ko Samui
3
Phet Pha ngan
1
Willa CAYA
Willa CAYA
Baan Wang Ta Kien, Tajlandia
od
$130,749
Rok realizacji 2025
Ultranowoczesna willa na wyspie Koh Phangan w bliskiej odległości od plaży! Doskonała propozycja na pobyt stały, inwestycję lub wynajem! Zachodnie wybrzeże to najlepsze najpiękniejsze i najbardziej atrakcyjne miejsce do życia i inwestycji na Koh Phangan. ROI Z WYNAJMU 11%+! Willa je…
DDA Real Estate
Willa CHANDRA VILLA
Willa CHANDRA VILLA
Ko Samui, Tajlandia
od
$549,844
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Zainwestuj w wyjątkową willę zlokalizowaną blisko plaży! Wydajność od 7%! Wykończenie pod klucz, mieszkania umeblowane! Blisko plaży z panoramicznym widokiem na morze i góry! CHANDRA VILLA to wyjątkowe i wygodne miejsce do życia i wypoczynku. Willa to połączenie rustykalnego przytulnego d…
DDA Real Estate
Willa SUNRISE RESIDENCE
Willa SUNRISE RESIDENCE
Ko Samui, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Idealna okazja na inwestycję w luksusową willę! Idealne zarówno do zamieszkania na stałe jak i pod wynajem! Dochód od 7%! Plan ratalny! Panoramiczny widok na morze i doliny! Zlokalizowany na zboczu zielonego wzgórza! Hotel Sunrise to idylliczne połączenie zapierających dech w piersiach w…
DDA Real Estate
Willa SUNRISE PARK
Willa SUNRISE PARK
Ko Samui, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Wyjątkowa okazja do zainwestowania w luksusową i nowoczesną willę na zapierającej dech w piersiach wyspie Koh Samui! Plan ratalny! Zaledwie 800 metrów od plaży Chaweng Noi! Stylowe wnętrze w miękkich kolorach! W pełni wyposażone, ale nie umeblowane! SUNRISE PARK stanowi doskon…
DDA Real Estate
