Willa Grand View Residence Lagoon
Willa Grand View Residence Lagoon
Willa Grand View Residence Lagoon
Willa Grand View Residence Lagoon
Willa Grand View Residence Lagoon
Willa Grand View Residence Lagoon
Choeng Thale, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rezydencje Grand View,26 nowoczesny styl loft 3- 4 sypialnia dwie willi Story. Unikalna koncepcja luksusowych, ale niedrogie wille w środku Phuket 's niesamowite przyrody z widokiem na góry i laguny. Każda willa posiada przestrzeń użytkową minimum 404 m2 do 710 m2.Overlooking duży prywatny b…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Sunrise Valley
Willa Sunrise Valley
Willa Sunrise Valley
Willa Sunrise Valley
Willa Sunrise Valley
Willa Sunrise Valley
Choeng Thale, Tajlandia
od
$416,493
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Sunrise Valley to unikalna kolekcja 13 prywatnych willi z basenem w malowniczej krajobrazie Phuket Każda willa jest starannie zaprojektowana w celu zapewnienia maksymalnego komfortu i samotności. Ze względu na wygodną lokalizację zaledwie 700 metrów od mini-rynku i w bezpośrednim sąsiedztw…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa RIVERHOUSE Phuket
Willa RIVERHOUSE Phuket
Willa RIVERHOUSE Phuket
Willa RIVERHOUSE Phuket
Willa RIVERHOUSE Phuket
Willa RIVERHOUSE Phuket
Choeng Thale, Tajlandia
od
$647,717
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 228–406 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Pierwszy i jedyny autonomiczny projekt w TajlandiiRIVERHOUSE wprowadza nową koncepcję budowy w Tajlandii, domu przyszłości z E Land Development Co., Tajlandia pierwszy inteligentny kompleks sieci dla zrównoważonego życia. Jest to całkowicie unikalny system energii słonecznej, który jest połą…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Otium DevelopmentOtium Development
Willa Marquis Gardenia ( Marquis Estates )
Willa Marquis Gardenia ( Marquis Estates )
Willa Marquis Gardenia ( Marquis Estates )
Willa Marquis Gardenia ( Marquis Estates )
Willa Marquis Gardenia ( Marquis Estates )
Willa Marquis Gardenia ( Marquis Estates )
Choeng Thale, Tajlandia
od
$823,253
Opcje wykończenia Gotowe
Witamy w naszej wykwintnej enklawie willi, spokojnej przystani pośród tętniącej życiem wyspy Phuket. Składając się zaledwie z czterech starannie zaprojektowanych trzypoziomowych willi, każda z nich jest przytulnym schronieniem z trzema przestronnymi sypialniami i prywatnym basenem otoczony…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Proxima Phuket
Willa Proxima Phuket
Willa Proxima Phuket
Willa Proxima Phuket
Willa Proxima Phuket
Willa Proxima Phuket
Choeng Thale, Tajlandia
od
$502,727
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Wprowadzenie Proxima Phuket Villas, ekscytujący nowy projekt mieszkaniowy na urzekającej wyspie Phuket. Oferując współczesne prywatne wille basenowe na sprzedaż, Proxima Phuket Villas stanowi niezwykłe połączenie nowoczesności i luksusu. Ten ekskluzywny rozwój, położony w pobliżu oszałamiają…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Urban scapes layan
Willa Urban scapes layan
Willa Urban scapes layan
Willa Urban scapes layan
Willa Urban scapes layan
Willa Urban scapes layan
Choeng Thale, Tajlandia
od
$152,298
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Urban Scapes Layan This unique complex of villas, consisting of 2 phases, has access to the general infrastructure of The Momentum area. Villas with urbanistic and minimalist design, infinity pools, and smart home technologies. This is a unique villa complex with its own infrastructure. Urba…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Rainpalm
Willa Rainpalm
Willa Rainpalm
Willa Rainpalm
Willa Rainpalm
Willa Rainpalm
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$774,040
Rainpalm Villa to projekt inspirowany tworzeniem prostych budynków, aby spotkać się ze stylem życia wszystkich, którzy szukają miejsca na relaks lub wynajem pod koncepcją pokoju i szczęścia, które jest znaczeniem projektu. Drzewa deszczowe są uważane za symbole pokoju, spokoju, zrównoważone…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Akra collection Layan
Willa Akra collection Layan
Willa Akra collection Layan
Willa Akra collection Layan
Willa Akra collection Layan
Willa Akra collection Layan
Choeng Thale, Tajlandia
od
$821,797
Opcje wykończenia Gotowe
Zanurz się w łonie natury z naszym butikowym domku basenowego. Gdzie luksus spotyka spokój, tworząc niezapomniane wspomnienia pośród bujnej zieleni Layan Bay.Nasz bezpłatny transfer do Layan Beach działa codziennie, zapewniając wygodny transport do jednego z najbardziej prymitywnych miejsc n…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Botanica Sky Valley
Willa Botanica Sky Valley
Willa Botanica Sky Valley
Willa Botanica Sky Valley
Willa Botanica Sky Valley
Willa Botanica Sky Valley
Choeng Thale, Tajlandia
od
$2,51M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Oszałamiający 360° panoramiczny widok na góry z każdej willi jest absolutnie zapierający dech w piersiach i nieporównywalny. Ta nagradzana willa odzwierciedla luksus życia najwyższej jakości, który jest znakiem rozpoznawczym BOTANICA Luxury. Otoczony bujnymi wzgórzami i pięknie zagospodarowa…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Botanica Louvre
Willa Botanica Louvre
Willa Botanica Louvre
Willa Botanica Louvre
Willa Botanica Louvre
Willa Botanica Louvre
Choeng Thale, Tajlandia
od
$828,973
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Botanica LouvrePołożona pośród spokojnych krajobrazów plaży Bangtao, przy spokojnej ulicy Pasak Soi 8 w Cherngtalay, Phuket, Tajlandia, Botanica Luxury Villa stanowi świadectwo współczesnej elegancji i wyrafinowanego życia.Inspirowana kultową sylwetką paryskiego Luwru, Botanica Luxury Villa …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa
Willa
Willa
Willa
Willa
Willa
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,47M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa okazja na zakup luksusowych willi w prestiżowej dzielnicy Bang Tao! Dochód od 7%! Raty! Willa jest umeblowana! ISOLA II — To bardzo zaciszna i prestiżowa miejscowość niedaleko plaży Layan, gdzie na sprzedaż są luksusowe wille z basenem. Posiada największą powierzchnię zabu…
Agencja
DDA Real Estate
Willa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Willa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Willa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Willa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Willa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Willa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Choeng Thale, Tajlandia
od
$825,707
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
THE OZONE RESIDENCES PHASE IV Rozkoszuj się wzniosłym uczuciem promiennego ciepła i niezrównanego komfortu, odkrywając nasze wyjątkowe jednopiętrowe wille, oferujące starannie wyselekcjonowany wybór współczesnych luksusowych rezydencji. Rozkoszuj się ogromną przestrzenią i nieskazitelną fu…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Zenithy Luxe
Willa Zenithy Luxe
Willa Zenithy Luxe
Willa Zenithy Luxe
Willa Zenithy Luxe
Willa Zenithy Luxe
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,07M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Zenithy Luxe składa się tylko z 9 luksusowych willi z prywatnym basenem z 3-4 sypialniami w prestiżowym obszarze Bangtao na północno-zachodnim wybrzeżu Phuket. Nasze wille oferują unikalne połączenie nowoczesnego designu z oszałamiającym naturalnym pięknem Tajlandii. Wysokie sufity i obfitoś…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa 8 Season Luxury
Willa 8 Season Luxury
Willa 8 Season Luxury
Willa 8 Season Luxury
Willa 8 Season Luxury
Willa 8 Season Luxury
Choeng Thale, Tajlandia
od
$885,071
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Witamy w elitarnej kolekcji innowacyjnej przez Sezon Luksusowe wille Gdzie podnosimy luksusowe życie na nowe wyżyny. Każda willa w naszej kolekcji jest prawdziwym arcydziełem, skrupulatnie zaprojektowanym tak, aby oferować dziedzictwo wyjątkowego bogactwa. Nasze właściwości płynnie łączą …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Pavara Vhana
Willa Pavara Vhana
Willa Pavara Vhana
Willa Pavara Vhana
Willa Pavara Vhana
Willa Pavara Vhana
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,52M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa The Teak
Willa The Teak
Willa The Teak
Willa The Teak
Willa The Teak
Willa The Teak
Choeng Thale, Tajlandia
od
$867,834
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
With the principles of life, luxury, and longevity at the forefront, each of the Teak’;s twelve pool villas have been designed with the utmost care for those discerning buyers who value sustainability and privacy above all. Set against the lush tropical jungles of Western Phuket, these mo…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa The Ozone Residences Phase 2
Willa The Ozone Residences Phase 2
Willa The Ozone Residences Phase 2
Willa The Ozone Residences Phase 2
Willa The Ozone Residences Phase 2
Willa The Ozone Residences Phase 2
Choeng Thale, Tajlandia
od
$967,550
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 329 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nowa faza luksusowych willi Projekt znajduje się w jednym z najbardziej obiecujących pod względem dynamiki rozwoju i zapotrzebowania na obszar Phuket, zaledwie 5 minut od Bang Tao Beach i bogatych w rozrywkę infrastruktury okręgowej. To tutaj najbardziej status i prestiżowe placówki wysp -…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Bougainvillea
Willa Bougainvillea
Willa Bougainvillea
Willa Bougainvillea
Willa Bougainvillea
Willa Bougainvillea
Choeng Thale, Tajlandia
od
$724,466
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
ABOUT US Sirisa Property Company Limited founded in 2005 to operate property development business, was established to be a company limited on December 22, 2018. Currently, the company operates property development business selling detached house, condominium, serviced apartment, and luxur…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Balco
Willa Balco
Willa Balco
Willa Balco
Willa Balco
Willa Balco
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$953,088
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa The Breeze
Willa The Breeze
Willa The Breeze
Willa The Breeze
Willa The Breeze
Willa The Breeze
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$1,19M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Jeśli szukasz luksusu, prywatności, przywilejów i relaksu, wszystko to i jeszcze więcej znajdziesz w The Breeze Villas Phuket. Co najważniejsze, możesz inwestować z pewnością, wiedząc, że nasza ziemia jest w całości własnością dewelopera.Dołącz do nas na początku naszej podróży, ciesz się re…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Walai Layan Phase 1
Willa Walai Layan Phase 1
Willa Walai Layan Phase 1
Willa Walai Layan Phase 1
Willa Walai Layan Phase 1
Willa Walai Layan Phase 1
Choeng Thale, Tajlandia
od
$842,946
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Walai Layan Villas Phuket, położony na zboczu Lyan, to zupełnie nowy projekt, który oferuje nowoczesne oddzielne wille z basenem dla miłośników spokoju, którzy chcą żyć wśród tropikalnej roślinności Kompleks będzie miał 9 stylowo ozdobionych willi z basenem, każda z 3 sypialniami i widokiem…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa The Wynn
Willa The Wynn
Willa The Wynn
Willa The Wynn
Willa The Wynn
Willa The Wynn
Choeng Thale, Tajlandia
od
$918,061
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Seamlessly Blending Nature with Contemporary Comfort Our villas epitomise the concept of modern tropical design. Combining aesthetic appeal with functionality, the core ethos is to seamlessly blend the natural beauty of Phuket’;s tropical climate with contemporary living. Recognizing t…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa QAV Residences
Willa QAV Residences
Willa QAV Residences
Willa QAV Residences
Willa QAV Residences
Willa QAV Residences
Choeng Thale, Tajlandia
od
$938,184
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 329–552 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowy projekt nowoczesnych willi na BR /> Ostrożnie przemyślenia mieszkań w stylu Bali łączą biofiliczną konstrukcję, która usuwa granicę między sztucznym a naturalnym światem, wzmacniając związek z otaczającą naturą. Tymczasem bioklimatyczne elementy architektoniczne działają zgodnie z loka…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Naturalе
Willa Naturalе
Willa Naturalе
Willa Naturalе
Willa Naturalе
Willa Naturalе
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,02M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Doświadcz luksusowego życia w Naturale Cherng Talay, wizjonerskim projekcie w Phuket ”; Łącząc nowoczesną tropikalną estetykę z międzynarodową elegancją, to sanktuarium jest skrupulatnie stworzone dla rodzinnej radości. Od zachęcającego basen słonej po udoskonalone udogodnienia kuchenne, roz…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Erawana Grand
Willa Erawana Grand
Willa Erawana Grand
Willa Erawana Grand
Willa Erawana Grand
Willa Erawana Grand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,47M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Na chronionym terytorium znajduje się 10 prywatnych willi, każda z pojedynczą pulą Całkowita część dzienna znajduje się w centrum willi i łączy salon, jadalnię i kuchnię. Cztery sypialnie są sąsiadujące z różnych stron, wszystkie sypialnie mają własną łazienkę i garderobę. Główna sypialnia…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa The Laytin
Willa The Laytin
Willa The Laytin
Willa The Laytin
Willa The Laytin
Willa The Laytin
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,41M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Laytin Villa Życie w wymarzonym miejscu w Phuket w Laytin Villa, wysokiej klasy projekt mieszkalny położony w doskonałej lokalizacji Bangtao, wzbogaca twój ekskluzywny styl życia w tropikalnym raju wyspy. Profesjonalnie zbudowany, aby dostarczyć idealny dom dla tropikalnego stylu życia w…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Punyisa Layan
Willa Punyisa Layan
Willa Punyisa Layan
Willa Punyisa Layan
Willa Punyisa Layan
Willa Punyisa Layan
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,93M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Znajduje się zaledwie 7 minut jazdy od Layan Beach i wygodnie w pobliżu hubów gastronomicznych i zakupowych Boat Avenue i Porto Phuket. Punyisa Layan oferuje również nasze trzy podpisane opcje układu. Doświadczenie właściciela to pełna prywatność, ale zaledwie kilka minut od wszystkich udogo…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Dareeya
Willa Dareeya
Willa Dareeya
Willa Dareeya
Willa Dareeya
Willa Dareeya
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$736,230
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Nasze wille znajdują się w doskonałej pozycji tuż przy Bangtao Beach Road w odległości spaceru od restauracji, kawiarni, klubów plażowych i naturalnie th wspaniałe i czyste Bangtao plaży.Piękne, orientalne wille basenowe są zbudowane zgodnie z najwyższymi specyfikacjami i łączą klasyczny i w…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa 8 Season Luxury Rosewood
Willa 8 Season Luxury Rosewood
Willa 8 Season Luxury Rosewood
Willa 8 Season Luxury Rosewood
Willa 8 Season Luxury Rosewood
Willa 8 Season Luxury Rosewood
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,49M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
8 sezonowe luksusowe wille-Sezon Rosewood to ekskluzywna kolekcja czterech luksusowych prywatnych rezydencji w pobliżu spokojnej plaży Layan na Phuket ’; sowne zachodnie wybrzeże. Te oszałamiające wille z basenami oferują rozległe układy o powierzchni 4-sypialni, z wbudowanymi obszarami od…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Alisa
Willa Alisa
Willa Alisa
Willa Alisa
Willa Alisa
Willa Alisa
Choeng Thale, Tajlandia
od
$591,295
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Prywatna willa z basenem, która łączy w sobie tradycyjny i nowoczesny styl tajski. Stworzona dla kogoś, kto szuka uproszczonej rezydencji, ale z wykwintnymi detalami i zastanawia się nad tajskim rękodziełem harmonijnie udekorowanym w tym nowoczesnym domu.Piękna opalona kobieta reprezentowała…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Prime Pano
Willa Prime Pano
Willa Prime Pano
Willa Prime Pano
Willa Prime Pano
Willa Prime Pano
Choeng Thale, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
ПлощадВ проекта 25,600 кв.м.Общее количество вилл: 58Клубный поселок премиум- класса расположен на живописнос склоне, окруженноВ горными вершинами и тропическими лесами. Благодаря уникальномВ расположений иВ каждой виллы открываются фантастические панорамные виды. Потоки горного воздуха и лу…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Panora Pool
Willa Panora Pool
Willa Panora Pool
Willa Panora Pool
Willa Panora Pool
Willa Panora Pool
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$584,683
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Panora Pool Villas - są 38 luksusowe rezydencje, które łączy korzyści życia willi z unikalną infrastrukturą dużego condominium. Panora Villas znajduje się w odległości spaceru od pięknych Surin i Bangtao plaż. Sama marka Panora stała się symbolem sukcesu i splen życia nad morzem na wyspie Ph…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa ANSAYA PHUKET
Willa ANSAYA PHUKET
Willa ANSAYA PHUKET
Willa ANSAYA PHUKET
Willa ANSAYA PHUKET
Willa ANSAYA PHUKET
Choeng Thale, Tajlandia
od
$74,228
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
ANSAYA PLUKET ma być przedłużeniem Thai architektura dziedzictwa kulturowego projektowania i inteligencji w chwili nowoczesnego i komfortowego życia. Zapewnianie uroczej jakości życia kulturalnego i tożsamości w duchowym i fizycznym czasie.Pomysł wykorzystania efektu wentylacji wiatru jest k…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Botanica Montazure
Willa Botanica Montazure
Willa Botanica Montazure
Willa Botanica Montazure
Willa Botanica Montazure
Willa Botanica Montazure
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,57M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Botanica Montazure is an esteemed villa development situated in the serene locale of Kamala, Phuket, epitomizing luxury amidst nature's embrace. The project showcases 4 to 5-bedroom villas, each spanning 450 to 700 sqm, crafted with modern architecture and opulent finishes. Every villa featu…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Kiara Reserve
Willa Kiara Reserve
Willa Kiara Reserve
Willa Kiara Reserve
Willa Kiara Reserve
Willa Kiara Reserve
Choeng Thale, Tajlandia
od
$2,47M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Znajdź tropikalny blask w wykwintnym sanktuarium wyspy Ekskluzywna enklawa wyspy Znakomita kolekcja 46 rezydencji wolnych od rezydencji na prestiżowej zatoce Layan Phuket w Phuketowi najbardziej z zatoki Layan-zarządzanej przez mniejsze hotele, opracowane przez mniejsze międzynarodowe i …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Pavara
Willa Pavara
Willa Pavara
Willa Pavara
Willa Pavara
Willa Pavara
Choeng Thale, Tajlandia
od
$910,985
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 372 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Luksusowe tajskie wille Projekt oferuje niesamowity wybór 16 ekskluzywnych luksusowych willi z basenem. położone na przestronnych działkach lądowych, te wille oferują od 3 do 4 sypialni. Projekt znajduje się w popularnym obszarze Pasak. To miejsce o spokojnej i malowniczej sytuacji. Del…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Sunpao
Willa Sunpao
Willa Sunpao
Willa Sunpao
Willa Sunpao
Willa Sunpao
Choeng Thale, Tajlandia
od
$418,707
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 225 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nowoczesne wille w rozsądnej cenie na południu wyspyNowy projekt willi rozpoczął się w jednym z najbardziej wysuniętych przez inwestorów i mieszkańców wyspy - Rawai, na południu wyspy Phuket. Obszar posiada dobrze ugruntowaną bogatą infrastrukturę społeczną i handlową; istnieje kilka wspania…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
225.0
469,997
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Willa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Willa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Willa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Willa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Willa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Choeng Thale, Tajlandia
od
$77,197
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Experience a new standard of luxury with 3 & 5 bedroom Phuket pool villas at Banyan Tree Grand Residences. Situated between a serene lagoon and the white sands of Bang Tao Beach, these waterfront apartments fully embrace the beauty of the surrounding landscapes to create a magnificent reside…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Stella Estate
Willa Stella Estate
Willa Stella Estate
Willa Stella Estate
Willa Stella Estate
Willa Stella Estate
Choeng Thale, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
KONCEPTZ inspiracją do stworzenia idealnego mieszkania, w tym tropikalny południowo-wschodni projekt domu i nowoczesne domy z krajów zachodnich do tworzenia nowoczesnej willi basen wypełniony ciepłem natury i wysokiej prywatności. Wyłącznie tylko dla pięciu rodzin.Dom przeznaczony jest do ws…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa 8 Season Luxury Autumn
Willa 8 Season Luxury Autumn
Willa 8 Season Luxury Autumn
Willa 8 Season Luxury Autumn
Willa 8 Season Luxury Autumn
Willa 8 Season Luxury Autumn
Choeng Thale, Tajlandia
od
$741,114
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Discover the perfect blend of elegance, comfort, and functionality at 8 Season Luxury Villas – Autumn, a premier residential development nestled in the serene and sought-after area of Layan, Phuket. These villas redefine modern luxury, offering spacious living in harmony with nature. Soph…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Maya
Willa Maya
Willa Maya
Willa Maya
Willa Maya
Willa Maya
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,40M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
ENJOY AN EXCLUSIVE EXPERIENCE The VILLA MAYA is a family compound designed as an immersive yet modern retreat with tropical tone over the golden valued location where is worth for investment and living. Villa Maya is an immersive, modern retreat with a tropical ambiance, nestled in a h…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa REDWOOD LAKESIDE
Willa REDWOOD LAKESIDE
Willa REDWOOD LAKESIDE
Willa REDWOOD LAKESIDE
Willa REDWOOD LAKESIDE
Willa REDWOOD LAKESIDE
Choeng Thale, Tajlandia
od
$952,188
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywny kompleks willi na tle malowniczego jeziora w spokojnym regionie Jung Tale to wyjątkowe połączenie spokojnego życia w warunkach wyrafinowania miejskiego. To nie tylko dom, ale styl życia łączący piękno przyrody i zwykły komfort miasta. Witamy w raju nad jeziorem, gdzie twoje życie…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa POETRY
Willa POETRY
Willa POETRY
Willa POETRY
Willa POETRY
Willa POETRY
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,66M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 529–561 m²
10 obiekty nieruchomości 10
W samym sercu szanowanej dzielnicy Bang Tao jest nowy projekt Poetry Villas - premium wille z basenem - zespół architektoniczny z ponadczasowym designem, który podkreśla swoją osobowość i status.Każda willa w kompleksie Poetry Villas ma swój własny styl i zdolność do przystosowania się do wł…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 4 pokoi
528.8 – 561.0
2,05M – 2,31M
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa The Ozone Grand Residences
Willa The Ozone Grand Residences
Willa The Ozone Grand Residences
Willa The Ozone Grand Residences
Willa The Ozone Grand Residences
Willa The Ozone Grand Residences
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,26M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Projekt Ozone Grand Residences Bangtao jest realizowany przez odnoszącego sukcesy dewelopera w Phuket i znajduje się w popularnej okolicy obok popularnego kompleksu Laguna Phuket i w pobliżu piaszczystej plaży Bangtao.Projekt będzie się składał z 29 willi z basenem, każda z nich urządzona w …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Above element
Willa Above element
Willa Above element
Willa Above element
Willa Above element
Willa Above element
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,02M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Above Element Villas presents a remarkable collection of new pool villas for sale in the vicinity of Bangtao Beach, Phuket. This exclusive development offers a low density community, ensuring a serene and private living experience. The luxury 3-bedroom pool villas available for sale epitomiz…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa The Ozone Luxury
Willa The Ozone Luxury
Willa The Ozone Luxury
Willa The Ozone Luxury
Willa The Ozone Luxury
Willa The Ozone Luxury
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,50M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Ozone Luxury Villas, dwupiętrowa willa składa się z 5 nowoczesnych, współczesnych prywatnych luksusowych willi z czterema do pięciu sypialni z łazienkami, garderobą, otwartą przestrzenią mieszkalną z oknem na całą długość i wysokim sufitem zapewniającym chłodne schronienie, dużą jadalnią i k…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Botanica Lakeside
Willa Botanica Lakeside
Willa Botanica Lakeside
Willa Botanica Lakeside
Willa Botanica Lakeside
Willa Botanica Lakeside
Choeng Thale, Tajlandia
od
$817,622
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Botanica Lakeside II. Ten piękny projekt będzie położony wokół oszałamiającego jeziora, w ten sposób przeniesiesz swoje doświadczenie na wyższy poziom. To luksusowe wrażenia życiowe odzwierciedla podstawowe ideały luksusowych willi z Botaniki, w których projektowanie i praktyczność są har…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Willa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Willa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Willa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Willa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Willa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$192,251
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Wyndham Grand Phuket Surin Plaża jest jednym z najbardziej prestiżowych i luksusowych miejsc do życia w Phuket, Tajlandia. Ten kompleks mieszkalny jest idealnym połączeniem nowoczesnego wzornictwa, wysokich standardów komfortu i pierwszej klasy udogodnień.Bezpośrednia bliskość plaży i luksus…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Botanica Pru Jampa
Willa Botanica Pru Jampa
Willa Botanica Pru Jampa
Willa Botanica Pru Jampa
Willa Botanica Pru Jampa
Willa Botanica Pru Jampa
Choeng Thale, Tajlandia
od
$584,323
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Nestled near Phuket International Airport, our development offers tranquility and convenience for travelers and investors alike Pru Jampa" is more than a place; it's an enchanting subdistrict celebrated for its tranquil ambiance and rich cultural diversity. Nestled in a peaceful area near…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Botanica Prestige
Willa Botanica Prestige
Willa Botanica Prestige
Willa Botanica Prestige
Willa Botanica Prestige
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,34M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Idealne połączenie klasycznego designu i doskonałej lokalizacji Położony w sercu dzielnicy Laguna Phuket. Po sukcesie charakterystycznego designu popularnego stylu Tropical Balinese. Luksusowy projekt willi od Botanica Luxury Villas, w słynnej dzielnicy Koke-Tanode, Cherngtalay, Phuket. …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Serene Raya
Willa Serene Raya
Willa Serene Raya
Willa Serene Raya
Willa Serene Raya
Willa Serene Raya
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$772,171
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Villa projekt położony 900 metrów od Bang Tao BeachBang Tao Plaża jest jedną z najdłuższych plaż Phuket z dziewiczym oceanem i luksusowym kurortem do najlepszych restauracji na wyspie, elitarnych klubów plażowych i profesjonalnych pól golfowych. Projekt znajduje się na powierzchni 6048 metró…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Aileen Layan
Willa Aileen Layan
Willa Aileen Layan
Willa Aileen Layan
Willa Aileen Layan
Willa Aileen Layan
Choeng Thale, Tajlandia
od
$517,598
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
1 obiekt nieruchomości 1
Wspaniałe wille w gorącej cenie w elitarnym obszarze wyspy Nowy projekt Will od niezawodnego dewelopera rozpoczął się w najbardziej elitarnym obszarze Phuket - w pobliżu plaży Lyan i Bang Tao W tym prestiżowym obszarze znajduje się wiele restauracji, pól golfowych, infrastruktury komercyj…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Sri Panwa Lagoon Phuket
Willa Sri Panwa Lagoon Phuket
Willa Sri Panwa Lagoon Phuket
Willa Sri Panwa Lagoon Phuket
Willa Sri Panwa Lagoon Phuket
Willa Sri Panwa Lagoon Phuket
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,36M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
The New Legacy Of Sri Panwa Begins Branded Luxury Mixed-Use Residence, Managed By Sri Panwa Phuket, World Renowned Luxurious Hotel & Residences Development For Over 20 Years. Sri Panwa Lagoon offers 3BR, 4BR, 5BR & 6BR pool villa with a built-up area ranging from 565sqm to 572sqm and 3…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Apple House BTA Invest
Willa Apple House BTA Invest
Willa Apple House BTA Invest
Willa Apple House BTA Invest
Willa Apple House BTA Invest
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$29,691
Liczba kondygnacji 1
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Gold Chariot
Willa Gold Chariot
Willa Gold Chariot
Willa Gold Chariot
Willa Gold Chariot
Willa Gold Chariot
Choeng Thale, Tajlandia
od
$751,188
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Witamy w Gold Chariot Pool Villa, współczesnych i luksusowych willach basenowych. Znajdujemy się w prywatnej i cichej okolicy Cherngtalay, Talang, Phuket. Położony w Phuket, 2,4 km od Bang Tao Beach, Gold Chariot Pool Villa ma zakwaterowanie z restauracją, bezpłatną Wi-Fi, 24-godzinną rec…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Mono Oxygen Bangtao
Willa Mono Oxygen Bangtao
Willa Mono Oxygen Bangtao
Willa Mono Oxygen Bangtao
Willa Mono Oxygen Bangtao
Willa Mono Oxygen Bangtao
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$638,987
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesne wille z basenem w najpiękniejszym miejscu Phuket Projekt położony na brzegu spokojnego plażowego Tao jest jedną z najpopularniejszych nieruchomości na rynku. Obszar Bang Tao jest znany z dobrze rozwiniętej infrastruktury-ogromny wybór restauracji, supermarketów, butików, szpital…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Island Collection
Willa Island Collection
Willa Island Collection
Willa Island Collection
Willa Island Collection
Willa Island Collection
Choeng Thale, Tajlandia
od
$2,24M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Projekt Luksor Vil w najlepszej lokalizacji Kolekcja Island to pierwszy innowacyjny projekt, który zmienia jego pogląd na luksusowe życie na wyspie. Projekt Lux obejmuje 9 luksusowych willi Kolekcja wysp znajduje się w bardzo popularnym obszarze Liang w Phuket. Ekskluzywna lokalizacja o…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Botanica Grand Avenue
Willa Botanica Grand Avenue
Willa Botanica Grand Avenue
Willa Botanica Grand Avenue
Willa Botanica Grand Avenue
Willa Botanica Grand Avenue
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,39M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Projekt jest wyjątkowy pod względem skali - Botanica Grand Avenue. Znajduje się w doskonałej lokalizacji. Wieloformatowa społeczność składająca się z luksusowych willi, apartamentów i rozległej infrastruktury. Wspaniały projekt, który obejmuje 100 willi z 4-5 sypialniami i 5-8 łazienkami, pr…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Isola 2 – Phuket
Willa Isola 2 – Phuket
Willa Isola 2 – Phuket
Willa Isola 2 – Phuket
Willa Isola 2 – Phuket
Willa Isola 2 – Phuket
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,18M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 465 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Isola 2 – Phuket jest idealna dla miłośników luksusowego stylu życia, którzy cenią połączenie elegancji i naturalnej harmonii. Projekt jest przeznaczony dla wymagających osób poszukujących zarówno osobistego mieszkania, jak i atrakcyjnej i…
Agencja
Tumanov Group
Willa Villoft Zen Living Phuket
Willa Villoft Zen Living Phuket
Willa Villoft Zen Living Phuket
Willa Villoft Zen Living Phuket
Willa Villoft Zen Living Phuket
Willa Villoft Zen Living Phuket
Choeng Thale, Tajlandia
od
$134,213
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 37–158 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealne rozwiązanie dla osób poszukujących połączenia luksusu i spokoju na Phuket. Nadaje się zarówno do zamieszkania, jak i jako lukratywne inwestycje.O lokalizacji: Villoft Zen Living znajduje się w prestiżowej okolicy plaż Bang Tao i La…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
37.4
151,307
Willa
37.4 – 158.3
151,307 – 741,098
Agencja
Tumanov Group
Willa Walai Layan Villas Phuket
Willa Walai Layan Villas Phuket
Willa Walai Layan Villas Phuket
Willa Walai Layan Villas Phuket
Willa Walai Layan Villas Phuket
Willa Walai Layan Villas Phuket
Choeng Thale, Tajlandia
od
$627,239
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 267–600 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny wybór dla tych, którzy pragną luksusowego życia nad morzem, cenią wygodę i chcą inwestować w prestiżowe nieruchomości. Projekt jest przeznaczony dla rodzin, inwestorów i każdego, kto chce uciec od codziennego zgiełku i udać się do …
Agencja
Tumanov Group
Willa Botanica Grand Avenue
Willa Botanica Grand Avenue
Willa Botanica Grand Avenue
Willa Botanica Grand Avenue
Willa Botanica Grand Avenue
Willa Botanica Grand Avenue
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,36M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 60–1 590 m²
19 obiekty nieruchomości 19
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla tych, którzy szukają połączenia luksusu i naturalnej harmonii na Phuket. Ten projekt przyciągnie wymagających nabywców i inwestorów, którzy cenią wyjątkowość, wygodę i korzystną lokalizację.O lokalizacji: Botanica Grand Avenue,…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
60.0
363,423 – 363,530
Mieszkanie 2 pokoi
88.0
580,223
Willa
430.0 – 1 590.0
1,53M – 5,74M
Agencja
Tumanov Group
Willa Sai Taan Villa
Willa Sai Taan Villa
Willa Sai Taan Villa
Willa Sai Taan Villa
Willa Sai Taan Villa
Willa Sai Taan Villa
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,65M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2008
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 256–800 m²
16 obiekty nieruchomości 16
1500 m do morza, Gotowy do zamieszkania O kompleksie: Na zamkniętym i bezpiecznym terenie o balijskim wystroju, zanurzającym Cię w relaksującej atmosferze, znajdują się odnowione wille z lat 2022-2023. Wille znajdują się w prestiżowej okolicy w pobliżu Laguna i 1,5 km od plaży. Powierzchnia …
Agencja
Tumanov Group
Willa Dareeya villas
Willa Dareeya villas
Willa Dareeya villas
Willa Dareeya villas
Willa Dareeya villas
Willa Dareeya villas
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$1,34M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 337 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Bilety do Phuket i z powrotem jako prezent! *Dla kogo?Doskonały wybór dla osób, które szukają połączenia luksusu, nowoczesnego komfortu i cennej inwestycji w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc Phuket.O lokalizacji:Położony zaledwie 200 metrów od Bang Tao Beach, Dareeya Villas zapewnia …
Agencja
Tumanov Group
Willa Alisa Pool Villas
Willa Alisa Pool Villas
Willa Alisa Pool Villas
Willa Alisa Pool Villas
Willa Alisa Pool Villas
Willa Alisa Pool Villas
Choeng Thale, Tajlandia
od
$462,897
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 255 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Idealne dla: Idealne dla rodzin poszukujących luksusowego i wygodnego życia lub wakacji, a także inwestorów poszukujących lukratywnych opcji na rynku nieruchomości w Phuket.O lokalizacji: Położone w spokojnej dzielnicy Pasak w Cherngtalay, Alisa Poo…
Agencja
Tumanov Group
Willa Marquis Estates – Phuket
Willa Marquis Estates – Phuket
Willa Marquis Estates – Phuket
Willa Marquis Estates – Phuket
Willa Marquis Estates – Phuket
Willa Marquis Estates – Phuket
Choeng Thale, Tajlandia
od
$682,020
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 393 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Marquis Estates to idealne rozwiązanie dla wymagających nabywców poszukujących połączenia luksusu i prywatności w tropikalnym raju. Odpowiednie dla rodzin, inwestorów i każdego, kto szuka prestiżowego zakwaterowania w jednym z najlepszych …
Agencja
Tumanov Group
Willa Garden Atlas phase 2
Willa Garden Atlas phase 2
Willa Garden Atlas phase 2
Willa Garden Atlas phase 2
Willa Garden Atlas phase 2
Willa Garden Atlas phase 2
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,20M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 628 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Bilety na Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Ten projekt jest przeznaczony dla osób poszukujących wyjątkowego połączenia luksusu i odosobnienia na jednej z najpiękniejszych wysp Tajlandii. Jest idealny dla wymagających klientów poszukujących najwyższej jakości, komfortu i atrakcyjnoś…
Agencja
Tumanov Group
Willa Maan Tawan
Willa Maan Tawan
Willa Maan Tawan
Willa Maan Tawan
Willa Maan Tawan
Willa Maan Tawan
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,59M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2004
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 350–564 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Do morza: 50 metrów, Gwarancja dochodu: 5%O kompleksie:Przedstawiamy Twojej uwadze wille premium na pierwszej linii plaży Bang Tao. Jest to mały, dobrze utrzymany kompleks willi na zamkniętym i strzeżonym terytorium, z ogólną atmosferą prywatności stworzoną przez bujne tropikalne rośliny. Wi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Willa
350.0 – 564.0
823,685 – 2,15M
Agencja
Tumanov Group
Willa Botanica Luxury Villas (phase 5)
Willa Botanica Luxury Villas (phase 5)
Willa Botanica Luxury Villas (phase 5)
Willa Botanica Luxury Villas (phase 5)
Willa Botanica Luxury Villas (phase 5)
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$1,45M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2021
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 440–530 m²
3 obiekty nieruchomości 3
1000 metrów do morza, 6% gwarancji dochoduO kompleksie:Kompleks składa się z 23 willi premium w rejonie Bang Tao. Dostępnych jest 6 rodzajów willi z 4, 5 i 6 sypialniami. Każda willa obejmuje prywatny basen, strefę relaksu i ogród. W pobliżu znajduje się lokalny targ, supermarkety, kluby i …
Agencja
Tumanov Group
Willa Laemsingh
Willa Laemsingh
Willa Laemsingh
Willa Laemsingh
Willa Laemsingh
Willa Laemsingh
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$4,20M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2006
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 500–930 m²
3 obiekty nieruchomości 3
650 m do morzaO kompleksie:Położony w pobliżu plaży Surin, znanej z oszałamiających pięciogwiazdkowych kurortów i restauracji. Na ogrodzonym i zabezpieczonym terenie znajduje się tylko 5 przestronnych willi z basenami, siłowniami i prywatnymi ogrodami. Niepowtarzalny styl ośrodka zapewnia at…
Agencja
Tumanov Group
Willa Proxima Phuket Villas
Willa Proxima Phuket Villas
Willa Proxima Phuket Villas
Willa Proxima Phuket Villas
Willa Proxima Phuket Villas
Willa Proxima Phuket Villas
Choeng Thale, Tajlandia
od
$438,246
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 227–257 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Darmowe bilety do Phuket i z powrotem!*Dla kogo: Te wille są idealne dla osób ceniących wygodę, styl i zaawansowaną technologię, a także dla rodzin poszukujących prywatności i bliskości natury.O lokalizacji: Projekt znajduje się w pobliżu plaży Bang Tao na wyspie Phuket, zapewniając wygodny …
Agencja
Tumanov Group
Willa The Ozone Luxury Villas
Willa The Ozone Luxury Villas
Willa The Ozone Luxury Villas
Willa The Ozone Luxury Villas
Willa The Ozone Luxury Villas
Willa The Ozone Luxury Villas
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,38M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 525 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealne dla osób poszukujących połączenia luksusu i wygody w malowniczej lokalizacji. Nadaje się zarówno do życia rodzinnego, jak i jako inwestycja.O lokalizacji: Znajduje się w prestiżowej dzielnicy Phuket, Bang Tao, na zachodnim wybrzeżu…
Agencja
Tumanov Group
Willa Isola Sky Phuket
Willa Isola Sky Phuket
Willa Isola Sky Phuket
Willa Isola Sky Phuket
Willa Isola Sky Phuket
Willa Isola Sky Phuket
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,47M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 939–1 186 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla tych, którzy cenią połączenie luksusu, prywatności i oszałamiających widoków na morze. Projekt jest przeznaczony dla kupujących poszukujących wyjątkowego doświadczenia mieszkaniowego i inwestycyjnego na Phuket.O lokalizacji: Po…
Agencja
Tumanov Group
Willa The Teak Forestias
Willa The Teak Forestias
Willa The Teak Forestias
Willa The Teak Forestias
Willa The Teak Forestias
Willa The Teak Forestias
Choeng Thale, Tajlandia
od
$955,924
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 451–571 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!* Dla kogo jest odpowiedni. Projekt Teak Forestias jest idealny dla osób poszukujących połączenia luksusu i prywatności w harmonii z naturą. Jest to idealne miejsce dla rodzin, preferujących odosobnienie, koneserów współczesnego designu i komfortu. …
Agencja
Tumanov Group
Willa Laguna Park
Willa Laguna Park
Willa Laguna Park
Willa Laguna Park
Willa Laguna Park
Willa Laguna Park
Choeng Thale, Tajlandia
od
$363,588
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2008
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 130–363 m²
43 obiekty nieruchomości 43
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!* Dla kogo to jest. Ten projekt jest idealny dla tych, którzy szukają luksusowego zakwaterowania na wakacje lub stałe miejsce zamieszkania w jednej z najlepszych dzielnic Phuket. Jest również atrakcyjny dla inwestorów chcących inwestować w obiecując…
Agencja
Tumanov Group
Willa QAV Residence
Willa QAV Residence
Willa QAV Residence
Willa QAV Residence
Willa QAV Residence
Willa QAV Residence
Choeng Thale, Tajlandia
od
$757,261
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 329–789 m²
12 obiekty nieruchomości 12
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!* Dla kogo to jest: Idealny dla osób poszukujących najwyższego poziomu luksusu i komfortu w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Phuket. Doskonały wybór dla rodzin i pobytów długoterminowych, dzięki zakazowi wynajmu krótkoterminowego. O lokal…
Agencja
Tumanov Group
Willa Bougainvillea Villas
Willa Bougainvillea Villas
Willa Bougainvillea Villas
Willa Bougainvillea Villas
Willa Bougainvillea Villas
Willa Bougainvillea Villas
Choeng Thale, Tajlandia
od
$682,020
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 333 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealnie nadaje się dla wymagających inwestorów ceniących luksusowe i spokojne życie w sercu Phuket.O lokalizacji: Bougainvillea Villas znajduje się w pobliżu malowniczej plaży Bang Tao po zachodniej stronie Phuket. Doskonała lokalizacja z…
Agencja
Tumanov Group
Willa Cendana Villas Layan
Willa Cendana Villas Layan
Willa Cendana Villas Layan
Willa Cendana Villas Layan
Willa Cendana Villas Layan
Willa Cendana Villas Layan
Choeng Thale, Tajlandia
od
$948,035
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 586–994 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bezpłatne bilety w obie strony do Phuket!*Dla kogo: Idealny dla tych, którzy chcą połączyć luksus i wygodę w tropikalnym raju. Nadaje się na stały pobyt, wakacje i inwestycję.O lokalizacji: Położony w pobliżu plaży Layan na zachodnim wybrzeżu Phuket, projekt oferuje dostęp do najlepszych mie…
Agencja
Tumanov Group
Willa Cohiba Villas Phuket
Willa Cohiba Villas Phuket
Willa Cohiba Villas Phuket
Willa Cohiba Villas Phuket
Willa Cohiba Villas Phuket
Willa Cohiba Villas Phuket
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,51M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 432–1 000 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla miłośników luksusu i komfortu z oszałamiającymi widokami w Phuket. Odpowiedni dla tych, którzy szukają dochodowych inwestycji w rozwijającym się regionie.O lokalizacji: Położony przy plaży Layan, na północnym krańcu plaży Bangt…
Agencja
Tumanov Group
Willa Urban Scapes Layan – Phase 2
Willa Urban Scapes Layan – Phase 2
Willa Urban Scapes Layan – Phase 2
Willa Urban Scapes Layan – Phase 2
Willa Urban Scapes Layan – Phase 2
Willa Urban Scapes Layan – Phase 2
Choeng Thale, Tajlandia
od
$623,322
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 431 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Projekt Urban Scapes Layan – faza 2 jest idealny dla osób poszukujących połączenia luksusu, odosobnienia i wygody. To wybór dla wymagających mieszkańców i inwestorów ceniących wygodę i naturę.Lokalizacja: Położony w północno-zachodniej czę…
Agencja
Tumanov Group
Willa Lake House
Willa Lake House
Willa Lake House
Willa Lake House
Willa Lake House
Willa Lake House
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,69M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 350 m²
2 obiekty nieruchomości 2
W pełni umeblowane, gwarancja dochodu O kompleksie: Po zachodniej stronie Phuket znajdują się 32 luksusowe prywatne wille w nowoczesnym stylu tropikalnym. Wille mają działki od 400 do 1200 mkw. i obejmują 3-4 sypialnie. Kompleks wyposażony jest w system SmartHome, prywatne baseny z jacuzzi, …
Agencja
Tumanov Group
Willa The Teak Phuket – phase 2
Willa The Teak Phuket – phase 2
Willa The Teak Phuket – phase 2
Willa The Teak Phuket – phase 2
Willa The Teak Phuket – phase 2
Willa The Teak Phuket – phase 2
Choeng Thale, Tajlandia
od
$955,924
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 392–569 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Darmowe bilety do Phuket i z powrotem!*Dla kogo: Idealny dla osób poszukujących luksusu i spokoju, niezależnie od tego, czy chcą mieszkać, czy inwestować w jedną z najpiękniejszych lokalizacji na Phuket. Ten projekt jest przeznaczony dla wymagających osób, które cenią sobie wygodę, prywatnoś…
Agencja
Tumanov Group
Willa Botanica Lakeside II
Willa Botanica Lakeside II
Willa Botanica Lakeside II
Willa Botanica Lakeside II
Willa Botanica Lakeside II
Willa Botanica Lakeside II
Choeng Thale, Tajlandia
od
$753,686
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 329–626 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Dla tych, którzy marzą o luksusowych wakacjach lub stałym pobycie w tropikalnym raju. Projekt będzie idealnym wyborem dla rodzin i osób chcących inwestować w prestiżowe nieruchomości.O lokalizacji: Botanica Lakeside II znajduje się nad pię…
Agencja
Tumanov Group
Willa Above Element Villa
Willa Above Element Villa
Willa Above Element Villa
Willa Above Element Villa
Willa Above Element Villa
Willa Above Element Villa
Choeng Thale, Tajlandia
od
$956,294
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 370–485 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Darmowe bilety w obie strony do Phuket!* Idealny dla: Projekt Above Element Villa jest idealny dla osób poszukujących luksusowej i zacisznej rezydencji w malowniczej okolicy, a także dla inwestorów chcących zainwestować w wysokiej klasy nieruchomości w Phuket. Lokalizacja: Above Element Vi…
Agencja
Tumanov Group
Willa Riverhouse Phuket
Willa Riverhouse Phuket
Willa Riverhouse Phuket
Willa Riverhouse Phuket
Willa Riverhouse Phuket
Willa Riverhouse Phuket
Choeng Thale, Tajlandia
od
$463,775
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 228–361 m²
10 obiekty nieruchomości 10
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo jest odpowiedni: Idealny dla osób poszukujących nowoczesnego, przyjaznego dla środowiska mieszkania z zaawansowanymi technologiami. Nadaje się zarówno do stałego zamieszkania, jak i jako udana inwestycja dzięki swojej lokalizacji i cechom.O…
Agencja
Tumanov Group
Willa Botanica Forestique
Willa Botanica Forestique
Willa Botanica Forestique
Willa Botanica Forestique
Willa Botanica Forestique
Willa Botanica Forestique
Choeng Thale, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 318–567 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Działaj w naszym sklepie!*Komit w naszym sklepie: Botanica Forestique – wyjątkowy widok dla użytkownika w sklepie i inwestycję. Проект отлично подходит как для долгосрочных inвестиций, tak и для краткосрочной аренды, благодаря попул ярности Ченгталай среди туристов.Lokaции: Расположен в живо…
Agencja
Tumanov Group
Willa The Regent Villas Pasak – Phase 2
Willa The Regent Villas Pasak – Phase 2
Willa The Regent Villas Pasak – Phase 2
Willa The Regent Villas Pasak – Phase 2
Willa The Regent Villas Pasak – Phase 2
Willa The Regent Villas Pasak – Phase 2
Choeng Thale, Tajlandia
od
$492,753
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 43–342 m²
11 obiekty nieruchomości 11
Bilety w obie strony do Phuket jako prezent!*Dla kogo: Dla wymagających inwestorów i nabywców poszukujących połączenia luksusu, praktyczności i dochodowej inwestycji w Phuket. Idealne dla osób poszukujących spokoju i elitarnego stylu życia.O lokalizacji: Regent Villas Pasak – Phase 2 znajduj…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.0 – 140.0
126,683 – 440,383
Mieszkanie 2 pokoi
110.0
331,878
Willa
341.7
555,515 – 575,293
Agencja
Tumanov Group
Willa Botanica Sky Valley
Willa Botanica Sky Valley
Willa Botanica Sky Valley
Willa Botanica Sky Valley
Willa Botanica Sky Valley
Willa Botanica Sky Valley
Choeng Thale, Tajlandia
od
$2,10M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 547–1 142 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla tych, którzy cenią sobie luksusowy i spokojny styl życia na Phuket. Nadaje się zarówno do celów osobistych, jak i inwestycyjnych.O lokalizacji: Botanica Sky Valley, położona w okolicy Bang Tao Beach, oferuje doskonałą lokalizac…
Agencja
Tumanov Group
Willa Laguna Homes
Willa Laguna Homes
Willa Laguna Homes
Willa Laguna Homes
Willa Laguna Homes
Willa Laguna Homes
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,54M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2016
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 437–1 425 m²
12 obiekty nieruchomości 12
2000 metrów do morza, Gotowy do zamieszkania, Gwarancja dochodu O kompleksie: Luksusowe wille o powierzchni zaczynającej się od 400 m², oferujące wyjątkowe wrażenia z życia w prestiżowej dzielnicy Phuket. Panoramiczny widok na pola golfowe dodaje uroku każdej willi. Liczba sypialni waha się …
Agencja
Tumanov Group
Willa Akra Residences Layan Valley Villas
Willa Akra Residences Layan Valley Villas
Willa Akra Residences Layan Valley Villas
Willa Akra Residences Layan Valley Villas
Willa Akra Residences Layan Valley Villas
Willa Akra Residences Layan Valley Villas
Choeng Thale, Tajlandia
od
$808,016
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 360–365 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealne dla koneserów luksusowego życia, harmonii z naturą i inwestorów poszukujących prestiżowych nieruchomości w Phuket z wysokim potencjałem dochodowym.O lokalizacji: Otoczone lasami tropikalnymi, Akra Residences Layan Valley Villas zna…