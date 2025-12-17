  1. Realting.com
  Tajlandia
  Pattaya
  Nowe domy

Nowe domy w Pattaya, Tajlandia

Willa SABAI HOME 8
Pattaya City, Tajlandia
od
$80,825
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Wille SABAI HOME 8 w Bang Lamung w Pattaya! Atrakcyjna inwestycja w Twoją przyszłość! Dostępny plan ratalny! W pełni umeblowane! Każda rezydencja charakteryzuje się przestronnymi układami, które zapewniają mieszkańcom komfort i wygodę. Dla tych, którzy szukają harmonijnego połączenia spokoju…
DDA Real Estate
Willa ELEMENT
Pattaya City, Tajlandia
od
$207,964
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa okazja na inwestycję w luksusowe wille ELEMENT! Plan ratalny! Odkryj swój wymarzony dom w Patta Element. Dzięki kolekcji ponad 5 różnych projektów domów z łatwością znajdziesz ten idealny, który będzie odpowiadał Twojemu niepowtarzalnemu stylowi. W projekcie zwrócono uwagę na każdy…
DDA Real Estate
Willa Villa s originalnym dizaynom
Pattaya City, Tajlandia
od
$232,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
NARITA VILLA to nowy kompleks willi położony w Pattaya. Kompleks ma nowoczesny design w stylu japońskim. Jomtien Beach lub South Pattaya District to tylko 10-15 minut! LOKALIZACJA: W pobliżu znajduje się wiele kawiarni, restauracji, sklepów, miodu. instytucje, szkoły! Willa znajduj…
DDA Real Estate
Willa VILLA ASIATIC PATTAYA
Pattaya City, Tajlandia
od
$182,890
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Świetna opcja inwestycyjna! Stylowe wille w Pattaya od dewelopera FED PROPERTY! Raty!VILLA ASIATIC PATTAYA to zupełnie nowa społeczność oferująca europejski styl życia z azjatyckimi akcentami w idealnej lokalizacji. Tajski styl życia — wesoła wieś w Europie — wymierzony. Dlatego ci, którzy c…
DDA Real Estate
