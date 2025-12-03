  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Phang Nga
  4. Nowe domy

Nowe domy w Phang Nga, Tajlandia

Thai Mueang
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Willa Colonial Beach Front Villa Natai Beach
Willa Colonial Beach Front Villa Natai Beach
Willa Colonial Beach Front Villa Natai Beach
Willa Colonial Beach Front Villa Natai Beach
Willa Colonial Beach Front Villa Natai Beach
Pokaż wszystko Willa Colonial Beach Front Villa Natai Beach
Willa Colonial Beach Front Villa Natai Beach
Phang Nga, Tajlandia
od
$5,42M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 850 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Projekt jest idealny dla wymagających osób, które cenią sobie luksus i spokój. Szczególną uwagę poświęcono komfortowi i prywatności, co czyni go doskonałym wyborem na rodzinne wakacje i długoterminowe pobyty.O lokalizacji: Colonial Beach F…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Willa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Willa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Willa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Willa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Pokaż wszystko Willa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Willa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Ban Po Daeng, Tajlandia
od
$1,14M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 368–644 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla zamożnych osób poszukujących luksusowego i spokojnego zakwaterowania nad morzem, a także dla tych, którzy cenią sobie ekskluzywne warunki do relaksu i uprawiania sportu.O lokalizacji: AQUELLA Lakeside znajduje się w malowniczej…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Sava Beach Villas
Willa Sava Beach Villas
Willa Sava Beach Villas
Willa Sava Beach Villas
Willa Sava Beach Villas
Pokaż wszystko Willa Sava Beach Villas
Willa Sava Beach Villas
Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
od
$6,46M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2012
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 823 m²
2 obiekty nieruchomości 2
10 m od morza, Gwarantowany dochód w wysokości 4%O kompleksie:Kompleks na wybrzeżu Morza Andamańskiego obejmuje 7 luksusowych prywatnych willi na plaży Natai w prowincji Phang Nga. Pięć willi przy plaży z 25-metrowym basenem i 6-7 sypialniami, przestronnymi salonami i ogrodami. Dwie trzykond…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
OneOne
Willa Baba Beach Club Natai
Willa Baba Beach Club Natai
Willa Baba Beach Club Natai
Willa Baba Beach Club Natai
Willa Baba Beach Club Natai
Pokaż wszystko Willa Baba Beach Club Natai
Willa Baba Beach Club Natai
Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
od
$876,492
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2020
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 110–1 053 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo jest odpowiedni: Idealny dla tych, którzy szukają połączenia luksusowego życia i odosobnienia na jednej z najpiękniejszych plaż Tajlandii. Nadaje się zarówno do celów mieszkalnych, jak i inwestycyjnych.O lokalizacji: Baba Beach Club Natai z…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Veyla Natai Beachfront Villas
Willa Veyla Natai Beachfront Villas
Willa Veyla Natai Beachfront Villas
Willa Veyla Natai Beachfront Villas
Willa Veyla Natai Beachfront Villas
Pokaż wszystko Willa Veyla Natai Beachfront Villas
Willa Veyla Natai Beachfront Villas
Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
od
$2,05M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2021
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 585–615 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla koneserów ekskluzywnych i spokojnych wakacji na południu Tajlandii. Projekt jest przeznaczony dla osób poszukujących połączenia luksusu, prywatności i dostępu do nowoczesnych udogodnień.O lokalizacji: Veyla Natai Beachfront Vil…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się