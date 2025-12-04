  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Thalang
  4. Nowe domy

Nowe domy w Thalang, Tajlandia

Si Sunthon
270
Choeng Thale
147
Thep Krasatti
55
Sakhu
23
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Willa Amrits Luxury Villas
Willa Amrits Luxury Villas
Willa Amrits Luxury Villas
Willa Amrits Luxury Villas
Willa Amrits Luxury Villas
Pokaż wszystko Willa Amrits Luxury Villas
Willa Amrits Luxury Villas
Sakhu, Tajlandia
od
$493,027
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 270 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety w obie strony do Phuket jako prezent!*Dla kogo: Idealne dla osób poszukujących luksusowego i spokojnego zakwaterowania w otoczeniu natury, a także dla inwestorów zainteresowanych nieruchomościami o wysokiej stopie zwrotu w popularnej lokalizacji turystycznej.O lokalizacji: Położone w …
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Akra Residences Layan Valley Villas
Willa Akra Residences Layan Valley Villas
Willa Akra Residences Layan Valley Villas
Willa Akra Residences Layan Valley Villas
Willa Akra Residences Layan Valley Villas
Pokaż wszystko Willa Akra Residences Layan Valley Villas
Willa Akra Residences Layan Valley Villas
Choeng Thale, Tajlandia
od
$808,016
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 360–365 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealne dla koneserów luksusowego życia, harmonii z naturą i inwestorów poszukujących prestiżowych nieruchomości w Phuket z wysokim potencjałem dochodowym.O lokalizacji: Otoczone lasami tropikalnymi, Akra Residences Layan Valley Villas zna…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Botanica Forestique
Willa Botanica Forestique
Willa Botanica Forestique
Willa Botanica Forestique
Willa Botanica Forestique
Pokaż wszystko Willa Botanica Forestique
Willa Botanica Forestique
Thalang, Tajlandia
od
$1,34M
Liczba kondygnacji 1
Botanica Forestique powstała z unikalnym połączeniem miejskiego życia, zdrowego stylu życia i naturalnego piękna. 65 willi o nowoczesnym luksusowym designie, o powierzchni działki od 674 do 1168 mkw. i powierzchni zabudowy od 424 do 567 mkw. 4 sypialnie i 5-6 łazienek. Klub w Botanica For…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
OneOne
Willa Viriya Green
Willa Viriya Green
Willa Viriya Green
Willa Viriya Green
Willa Viriya Green
Pokaż wszystko Willa Viriya Green
Willa Viriya Green
Thalang, Tajlandia
od
$621,118
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Nazwa projektu: Viriya Green Deweloper: Viriya Property and Development Co., Ltd. Całkowity obszar gruntów: 15 017,60 m2 Liczba jednostek: 21 Tytuł jednostki: Freehold/Lease Hold Typ willi: 3-5 sypialni basen rozmiar działki: 360,00 - 748,85 m2 Rozmiar konstrukcji: 253,00 -…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Walai Layan Villas Phuket
Willa Walai Layan Villas Phuket
Willa Walai Layan Villas Phuket
Willa Walai Layan Villas Phuket
Willa Walai Layan Villas Phuket
Pokaż wszystko Willa Walai Layan Villas Phuket
Willa Walai Layan Villas Phuket
Choeng Thale, Tajlandia
od
$627,239
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 267–600 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny wybór dla tych, którzy pragną luksusowego życia nad morzem, cenią wygodę i chcą inwestować w prestiżowe nieruchomości. Projekt jest przeznaczony dla rodzin, inwestorów i każdego, kto chce uciec od codziennego zgiełku i udać się do …
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Manisa Villas – Pasak
Willa Manisa Villas – Pasak
Willa Manisa Villas – Pasak
Willa Manisa Villas – Pasak
Willa Manisa Villas – Pasak
Pokaż wszystko Willa Manisa Villas – Pasak
Willa Manisa Villas – Pasak
Si Sunthon, Tajlandia
od
$588,893
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 269–357 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealne dla osób poszukujących połączenia luksusu i prywatności w tropikalnym raju. Świetny wybór zarówno do życia osobistego i relaksu, jak i w celach inwestycyjnych.O lokalizacji: Projekt znajduje się w sercu Thalang, jednej z najbardzie…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Bougainvillea Villas
Willa Bougainvillea Villas
Willa Bougainvillea Villas
Willa Bougainvillea Villas
Willa Bougainvillea Villas
Pokaż wszystko Willa Bougainvillea Villas
Willa Bougainvillea Villas
Choeng Thale, Tajlandia
od
$682,020
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 333 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealnie nadaje się dla wymagających inwestorów ceniących luksusowe i spokojne życie w sercu Phuket.O lokalizacji: Bougainvillea Villas znajduje się w pobliżu malowniczej plaży Bang Tao po zachodniej stronie Phuket. Doskonała lokalizacja z…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Naturale Cherng Talay
Willa Naturale Cherng Talay
Willa Naturale Cherng Talay
Willa Naturale Cherng Talay
Willa Naturale Cherng Talay
Willa Naturale Cherng Talay
Choeng Thale, Tajlandia
od
$756,997
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 357–511 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Naturale Cherng Talay jest idealnym miejscem dla tych, którzy cenią sobie luksusowe życie i dochodowe inwestycje w sercu tropikalnego raju Phuket. Projekt jest przeznaczony dla rodzin poszukujących komfortu i ekskluzywności.O lokalizacji: …
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Proxima Phuket Villas
Willa Proxima Phuket Villas
Willa Proxima Phuket Villas
Willa Proxima Phuket Villas
Willa Proxima Phuket Villas
Pokaż wszystko Willa Proxima Phuket Villas
Willa Proxima Phuket Villas
Choeng Thale, Tajlandia
od
$438,246
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 227–257 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Darmowe bilety do Phuket i z powrotem!*Dla kogo: Te wille są idealne dla osób ceniących wygodę, styl i zaawansowaną technologię, a także dla rodzin poszukujących prywatności i bliskości natury.O lokalizacji: Projekt znajduje się w pobliżu plaży Bang Tao na wyspie Phuket, zapewniając wygodny …
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Botanica Hillside
Willa Botanica Hillside
Willa Botanica Hillside
Willa Botanica Hillside
Willa Botanica Hillside
Pokaż wszystko Willa Botanica Hillside
Willa Botanica Hillside
Si Sunthon, Tajlandia
od
$919,448
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa The Gloria Villa Phuket
Willa The Gloria Villa Phuket
Willa The Gloria Villa Phuket
Willa The Gloria Villa Phuket
Willa The Gloria Villa Phuket
Pokaż wszystko Willa The Gloria Villa Phuket
Willa The Gloria Villa Phuket
Si Sunthon, Tajlandia
od
$547,259
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 254–493 m²
12 obiekty nieruchomości 12
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Jeśli marzysz o luksusowym życiu w jednym z najbardziej wykwintnych zakątków Phuket, The Gloria Villa Phuket jest Twoim wyborem. Projekt jest idealny dla osób poszukujących komfortu, prywatności i korzyści inwestycyjnych.O lokalizacji: Lok…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Apple House BTA Invest
Willa Apple House BTA Invest
Willa Apple House BTA Invest
Willa Apple House BTA Invest
Willa Apple House BTA Invest
Willa Apple House BTA Invest
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$29,691
Liczba kondygnacji 1
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Akra Collection Layan Phase 2
Willa Akra Collection Layan Phase 2
Willa Akra Collection Layan Phase 2
Willa Akra Collection Layan Phase 2
Willa Akra Collection Layan Phase 2
Pokaż wszystko Willa Akra Collection Layan Phase 2
Willa Akra Collection Layan Phase 2
Choeng Thale, Tajlandia
od
$752,349
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 360–468 m²
3 obiekty nieruchomości 3
700 metrów do morza, w pełni umeblowane, niezawodny deweloperO kompleksie: Kompleks mieszkalny oferuje 28 nowoczesnych willi, każda o unikalnej architekturze i przestronnym układzie. Wille mają powierzchnię od 436 do 1130 metrów kwadratowych, zapewniając komfortową przestrzeń do życia i rela…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Mount Mono
Willa Mount Mono
Willa Mount Mono
Willa Mount Mono
Willa Mount Mono
Pokaż wszystko Willa Mount Mono
Willa Mount Mono
Si Sunthon, Tajlandia
od
$1,10M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
GDY ZACZYNAMY PROJEKTOWAĆ DOM, GŁÓWNYM ZADANIEM JEST UZDROWIENIE SZCZĘŚCIA Naszą misją jest uchwycenie nieodpartego uroku wiejskich domów i czerpanie inspiracji z mądrości azjatyckich rdzennych projektów domów, idealnie dostosowanych do nowoczesnego życia. Łączymy piękno natury, aby kultyw…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa The Wynn Phuket
Willa The Wynn Phuket
Willa The Wynn Phuket
Willa The Wynn Phuket
Willa The Wynn Phuket
Pokaż wszystko Willa The Wynn Phuket
Willa The Wynn Phuket
Thalang, Tajlandia
od
$818,698
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 435 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety w obie strony do Phuket jako prezent!*Dla kogo: Dla tych, którzy szukają połączenia luksusu i odosobnienia w tropikalnym raju. Doskonały wybór dla wymagających nabywców, którzy cenią sobie wygodę i korzyści inwestycyjne.O lokalizacji: Znajduje się w prestiżowej dzielnicy Thalang, blis…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Maison Sky
Willa Maison Sky
Willa Maison Sky
Willa Maison Sky
Willa Maison Sky
Pokaż wszystko Willa Maison Sky
Willa Maison Sky
Thalang, Tajlandia
od
$647,903
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Maison Sky Villas Phuket Experience luxury redefined with our modern and distinctive Tropical-style Pool Villa, where contemporary design meets the serene beauty of nature. This exclusive property offers sweeping panoramic sea views, allowing you to immerse yourself in the breathtaking surr…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa AYANA
Willa AYANA
Willa AYANA
Willa AYANA
Willa AYANA
Pokaż wszystko Willa AYANA
Willa AYANA
Si Sunthon, Tajlandia
od
$638,090
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa z panoramicznym widokiem na góry i jezioro! Atrakcyjna nieruchomość inwestycyjna! Dochód od 8%! Istnieje możliwość raty! Idealnie nadaje się zarówno do zamieszkania na stałe, jak i pod wynajem! Korzystna lokalizacja kompleksu mieszkalnego gwarantuje Państwu wysoki…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Nakara Luxury Grand
Willa Nakara Luxury Grand
Willa Nakara Luxury Grand
Willa Nakara Luxury Grand
Willa Nakara Luxury Grand
Pokaż wszystko Willa Nakara Luxury Grand
Willa Nakara Luxury Grand
Si Sunthon, Tajlandia
od
$1,20M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Wielkie luksusowe wille Nakara - to nie tylko mieszkania; To jest wybór stylu życia. Niezależnie od tego, czy szukasz zacisznego miejsca na relaks, luksusowy dom do relaksu, czy opłacalna propozycja inwestycyjna, ten projekt oferuje wszystko. Ze względu na swoją pierwszą lokalizację, wybitne…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Rovana Rhea Villa Phuket
Willa Rovana Rhea Villa Phuket
Willa Rovana Rhea Villa Phuket
Willa Rovana Rhea Villa Phuket
Willa Rovana Rhea Villa Phuket
Pokaż wszystko Willa Rovana Rhea Villa Phuket
Willa Rovana Rhea Villa Phuket
Si Sunthon, Tajlandia
od
$1,91M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 713–1 181 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny wybór dla tych, którzy szukają luksusowego i spokojnego miejsca do życia lub inwestowania w Phuket. Odpowiedni dla rodzin i osób ceniących prywatność i dostęp do wysokiej klasy udogodnień.O lokalizacji: Znajduje się w sercu Thalang…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Infinity Life Club
Willa Infinity Life Club
Willa Infinity Life Club
Willa Infinity Life Club
Willa Infinity Life Club
Pokaż wszystko Willa Infinity Life Club
Willa Infinity Life Club
Pa Khlok, Tajlandia
od
$107,145
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Infinity Life Club to wyjątkowy kompleks dla wygodnego i beztroskiego życia w łonie natury w Phuket. Projekt oferuje nie tylko apartamenty, ale także wille z prywatnymi basenami, łącząc nowoczesny komfort z opieką medyczną i usługami zdrowotnymi Mieszkańcy mogą cieszyć się różnorodnością ku…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Allthai Village
Willa Allthai Village
Willa Allthai Village
Willa Allthai Village
Willa Allthai Village
Pokaż wszystko Willa Allthai Village
Willa Allthai Village
Thep Krasatti, Tajlandia
od
$460,350
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Allthai Village - Nowy projekt, który obejmuje 60 luksusowych willi z 2-4 sypialniami, położoną w centrum Phuket otoczonym lasami tropikalnymi, między May of Khao i Bangtao, obszar ten nazywa się Chuketskaya Rublevka. Na terytorium witryny znajdują się prywatne pule 4x6 metrów, parking 2 sam…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa QAV Residence
Willa QAV Residence
Willa QAV Residence
Willa QAV Residence
Willa QAV Residence
Pokaż wszystko Willa QAV Residence
Willa QAV Residence
Choeng Thale, Tajlandia
od
$757,261
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 329–789 m²
12 obiekty nieruchomości 12
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!* Dla kogo to jest: Idealny dla osób poszukujących najwyższego poziomu luksusu i komfortu w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Phuket. Doskonały wybór dla rodzin i pobytów długoterminowych, dzięki zakazowi wynajmu krótkoterminowego. O lokal…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Botanica Wisdom
Willa Botanica Wisdom
Willa Botanica Wisdom
Willa Botanica Wisdom
Willa Botanica Wisdom
Thalang, Tajlandia
od
$590,855
Opcje wykończenia Gotowe
Przedstawiamy luksusowe wille z Botaniki: gdzie luksus spotyka spokój w pobliżu UWCI i Hotelu Thyapura Sports. położone zaledwie chwile od znanej szkoły międzynarodowej UWCI i prestiżowego hotelu Thanyapura Sports, nasza ostatnia rozwój, Botanica Wisdom, oferuje niezrównane życie. Zainspiro…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa THE TALES
Willa THE TALES
Willa THE TALES
Willa THE TALES
Willa THE TALES
Pokaż wszystko Willa THE TALES
Willa THE TALES
Thalang, Tajlandia
od
$1,28M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Zainwestuj w ekskluzywne wille Sansiri w najbardziej pożądanej lokalizacji na Phuket! The Tales to wille inspirowane falami delikatnie uderzającymi o białe brzegi i ożywione ponadczasową architekturą regionalną, ucieleśniającą elegancję i autentyczność, które definiują kwintesencję nowoczesn…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Trisara
Willa Trisara
Willa Trisara
Willa Trisara
Willa Trisara
Pokaż wszystko Willa Trisara
Willa Trisara
Choeng Thale, Tajlandia
od
$3,60M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 630–2 077 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Odległość do morza: 150 m, Gwarancja DochoduO kompleksie:W zacisznej zatoce Phuket znajduje się 37 luksusowych prywatnych willi, z których każda oferuje wspaniałe widoki na morze. Wille mogą pochwalić się przestronnymi salonami wewnątrz i na zewnątrz, a także prywatnymi basenami, które harmo…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Botanica Foresta 2
Willa Botanica Foresta 2
Willa Botanica Foresta 2
Willa Botanica Foresta 2
Willa Botanica Foresta 2
Pokaż wszystko Willa Botanica Foresta 2
Willa Botanica Foresta 2
Thalang, Tajlandia
od
$1,26M
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
A Symphony of Serenity Amidst The Forest About Us Tranquilly in the midst of nature where you can feel completely relaxed. A waterfall garden that will bring you to the middle of nature but nonetheless luxurious and comfy with a modern luxury design with a common area where you can enjoy …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Botanica Pru Jamрa
Willa Botanica Pru Jamрa
Willa Botanica Pru Jamрa
Willa Botanica Pru Jamрa
Willa Botanica Pru Jamрa
Thalang, Tajlandia
od
$474,766
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 280 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Gotowy do wprowadzenia, w pełni umeblowany, niezawodny programistaO kompleksie:Ten luksusowy kompleks mieszkaniowy w Phuket obejmuje 15 przestronnych willi, idealnych do komfortowego życia i wypoczynku. Architektura łączy w sobie elementy nowoczesne i tajskie. Wille oferują obszary od 390 mk…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Botanica Modern loft 2
Willa Botanica Modern loft 2
Willa Botanica Modern loft 2
Willa Botanica Modern loft 2
Willa Botanica Modern loft 2
Pokaż wszystko Willa Botanica Modern loft 2
Willa Botanica Modern loft 2
Si Sunthon, Tajlandia
od
$764,549
Liczba kondygnacji 1
"Przyjęcie nowoczesnego luksusowego stylu życia w otoczeniu natury w Botanica Modern Loft II" Botanica Modern Loft II, po ogromnym sukcesie projektu Botanica Modern Loft, to willa w stylu loftu, która spełnia potrzeby nowego pokolenia, które chce wygody życia, ale nadal zachowuje luksus sty…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa The T Forest – Pool Villas
Willa The T Forest – Pool Villas
Willa The T Forest – Pool Villas
Willa The T Forest – Pool Villas
Willa The T Forest – Pool Villas
Pokaż wszystko Willa The T Forest – Pool Villas
Willa The T Forest – Pool Villas
Pa Khlok, Tajlandia
od
$246,239
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 150–440 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Projekt T Forest jest idealny dla elitarnych inwestorów, emerytów i właścicieli domów wakacyjnych, którzy cenią sobie odosobnienie, wygodę i atrakcyjność inwestycyjną.O lokalizacji: T Forest znajduje się na spokojnym wschodnim wybrzeżu Phu…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa The Ozone Luxury Villas
Willa The Ozone Luxury Villas
Willa The Ozone Luxury Villas
Willa The Ozone Luxury Villas
Willa The Ozone Luxury Villas
Pokaż wszystko Willa The Ozone Luxury Villas
Willa The Ozone Luxury Villas
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,38M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 525 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealne dla osób poszukujących połączenia luksusu i wygody w malowniczej lokalizacji. Nadaje się zarówno do życia rodzinnego, jak i jako inwestycja.O lokalizacji: Znajduje się w prestiżowej dzielnicy Phuket, Bang Tao, na zachodnim wybrzeżu…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Willa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Willa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Willa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Willa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Pokaż wszystko Willa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Willa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Si Sunthon, Tajlandia
od
$1,55M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 528–684 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny wybór dla osób poszukujących połączenia luksusu i prywatności. Punyisa Luxury Villas Bang Jo nadaje się zarówno na stały pobyt, jak i inwestycje o wysokim dochodzie.O lokalizacji: Znajduje się w prestiżowej dzielnicy Bangtao, Phuke…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa 8 Season Luxury Autumn
Willa 8 Season Luxury Autumn
Willa 8 Season Luxury Autumn
Willa 8 Season Luxury Autumn
Willa 8 Season Luxury Autumn
Pokaż wszystko Willa 8 Season Luxury Autumn
Willa 8 Season Luxury Autumn
Choeng Thale, Tajlandia
od
$741,114
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Discover the perfect blend of elegance, comfort, and functionality at 8 Season Luxury Villas – Autumn, a premier residential development nestled in the serene and sought-after area of Layan, Phuket. These villas redefine modern luxury, offering spacious living in harmony with nature. Soph…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa The Villas Overlooking Layan
Willa The Villas Overlooking Layan
Willa The Villas Overlooking Layan
Willa The Villas Overlooking Layan
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,59M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2016
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 455–900 m²
6 obiekty nieruchomości 6
1600 m do Morza, Dochód GwarantowanyO kompleksie:Ekskluzywne zamknięte osiedle willi typu executive z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze oferuje luksusowe zakwaterowanie z prywatnymi basenami krajobrazowymi. Wille obejmują 3-6 sypialni i główny salon. Położony w malowniczej okol…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Island Collection
Willa Island Collection
Willa Island Collection
Willa Island Collection
Willa Island Collection
Pokaż wszystko Willa Island Collection
Willa Island Collection
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,91M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 907 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety na Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny wybór dla tych, którzy dążą do luksusowego życia w harmonii z naturą. Odpowiedni dla inwestorów, rodzin i wymagających nabywców, którzy szukają wyjątkowego połączenia komfortu i egzotyki.O lokalizacji: Island Collection znajduje si…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Erawana Grand
Willa Erawana Grand
Willa Erawana Grand
Willa Erawana Grand
Willa Erawana Grand
Pokaż wszystko Willa Erawana Grand
Willa Erawana Grand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,47M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Na chronionym terytorium znajduje się 10 prywatnych willi, każda z pojedynczą pulą Całkowita część dzienna znajduje się w centrum willi i łączy salon, jadalnię i kuchnię. Cztery sypialnie są sąsiadujące z różnych stron, wszystkie sypialnie mają własną łazienkę i garderobę. Główna sypialnia…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Layan Lucky
Willa Layan Lucky
Willa Layan Lucky
Willa Layan Lucky
Willa Layan Lucky
Pokaż wszystko Willa Layan Lucky
Willa Layan Lucky
Thalang, Tajlandia
od
$863,423
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 462–593 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Utopia Mai Khao (UBM)
Willa Utopia Mai Khao (UBM)
Willa Utopia Mai Khao (UBM)
Willa Utopia Mai Khao (UBM)
Willa Utopia Mai Khao (UBM)
Pokaż wszystko Willa Utopia Mai Khao (UBM)
Willa Utopia Mai Khao (UBM)
Thalang, Tajlandia
od
$353,968
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 148–220 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Ten projekt jest idealny dla miłośników luksusowego życia w otoczeniu natury, a także dla inwestorów poszukujących stabilnego dochodu z wynajmu. Doskonały wybór dla rodzin o wysokich standardach komfortu i prestiżu.O lokalizacji: Utopia Ma…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Botanica Grand Avenue
Willa Botanica Grand Avenue
Willa Botanica Grand Avenue
Willa Botanica Grand Avenue
Willa Botanica Grand Avenue
Pokaż wszystko Willa Botanica Grand Avenue
Willa Botanica Grand Avenue
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,39M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Projekt jest wyjątkowy pod względem skali - Botanica Grand Avenue. Znajduje się w doskonałej lokalizacji. Wieloformatowa społeczność składająca się z luksusowych willi, apartamentów i rozległej infrastruktury. Wspaniały projekt, który obejmuje 100 willi z 4-5 sypialniami i 5-8 łazienkami, pr…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa The Residence Resort and Spa Retreat
Willa The Residence Resort and Spa Retreat
Willa The Residence Resort and Spa Retreat
Willa The Residence Resort and Spa Retreat
Willa The Residence Resort and Spa Retreat
Pokaż wszystko Willa The Residence Resort and Spa Retreat
Willa The Residence Resort and Spa Retreat
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$1,33M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 400–499 m²
2 obiekty nieruchomości 2
1700 m do morza, Gotowe do zamieszkania, W pełni umeblowaneO kompleksie:Luksusowy ośrodek położony w sercu plaży Bang Tao w Phuket. Zaledwie 1,7 km od plaży, otoczony bujną zielenią. Kompleks obejmuje kolekcję willi z jedną lub trzema sypialniami. Wille są wyposażone w baseny, elegancki desi…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Erawana Grand
Willa Erawana Grand
Willa Erawana Grand
Willa Erawana Grand
Willa Erawana Grand
Pokaż wszystko Willa Erawana Grand
Willa Erawana Grand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,47M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 533–606 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Odpowiedni dla: Projekt Erawana Grand jest idealny dla wymagających nabywców poszukujących luksusowego życia i dochodowych inwestycji. Ten kompleks został zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalny komfort i prywatność.O lokalizacji: Erawana Grand …
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa ZENITHY LUXE
Willa ZENITHY LUXE
Willa ZENITHY LUXE
Willa ZENITHY LUXE
Willa ZENITHY LUXE
Pokaż wszystko Willa ZENITHY LUXE
Willa ZENITHY LUXE
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,11M
Liczba kondygnacji 1
Świetna opcja inwestycyjna! Rentowność od 8%! Idealne zarówno do zamieszkania na stałe, jak i pod wynajem! Zenithy Luxe Villas znajduje się w popularnej dzielnicy mieszkalnej Pasak w Cherng Talay. Nowy etap udanego rozwoju Zenithy będzie się składał z 9 luksusowych parterowych willi. C…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Willa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Willa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Willa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Willa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Pokaż wszystko Willa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Willa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,08M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 493–535 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bezpłatne bilety do Phuket i z powrotem!*Dla kogo: Idealny dla tych, którzy naprawdę cenią luksus, spokój i nowoczesny tajski styl, położony w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Phuket. Ten projekt jest przeznaczony dla wymagających nabywców poszukujących wygodnego miejsca do życia l…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Manor
Willa Manor
Willa Manor
Willa Manor
Willa Manor
Pokaż wszystko Willa Manor
Willa Manor
Si Sunthon, Tajlandia
od
$891,313
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Nowy projekt luksusowych willi w sercu wyspy Phuket Nowy prestiżowy projekt rozpoczął się w samym sercu Phuket, popularnego obszaru Bang Tao Lokalizacja kompleksu zapewnia wygodny dostęp do rozwiniętej infrastruktury dzielnicy i bierze pod uwagę potrzeby kupującego. Przy 10-12 minut jazdy…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Lake House
Willa Lake House
Willa Lake House
Willa Lake House
Willa Lake House
Pokaż wszystko Willa Lake House
Willa Lake House
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,69M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 350 m²
2 obiekty nieruchomości 2
W pełni umeblowane, gwarancja dochodu O kompleksie: Po zachodniej stronie Phuket znajdują się 32 luksusowe prywatne wille w nowoczesnym stylu tropikalnym. Wille mają działki od 400 do 1200 mkw. i obejmują 3-4 sypialnie. Kompleks wyposażony jest w system SmartHome, prywatne baseny z jacuzzi, …
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Villa Qabalah
Willa Villa Qabalah
Willa Villa Qabalah
Willa Villa Qabalah
Willa Villa Qabalah
Pokaż wszystko Willa Villa Qabalah
Willa Villa Qabalah
Si Sunthon, Tajlandia
od
$416,334
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 237–617 m²
10 obiekty nieruchomości 10
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla osób poszukujących luksusowego zakwaterowania w Phuket z opcją pasywnego dochodu. Ten projekt jest przeznaczony dla rodzin i inwestorów ceniących wygodę i długoterminowe zyski.O lokalizacji: Villa Qabalah znajduje się w pobliżu…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Rainpalm
Willa Rainpalm
Willa Rainpalm
Willa Rainpalm
Willa Rainpalm
Pokaż wszystko Willa Rainpalm
Willa Rainpalm
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$774,040
Rainpalm Villa to projekt inspirowany tworzeniem prostych budynków, aby spotkać się ze stylem życia wszystkich, którzy szukają miejsca na relaks lub wynajem pod koncepcją pokoju i szczęścia, które jest znaczeniem projektu. Drzewa deszczowe są uważane za symbole pokoju, spokoju, zrównoważone…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa The Residence By Andaman Asset
Willa The Residence By Andaman Asset
Willa The Residence By Andaman Asset
Willa The Residence By Andaman Asset
Willa The Residence By Andaman Asset
Pokaż wszystko Willa The Residence By Andaman Asset
Willa The Residence By Andaman Asset
Thalang, Tajlandia
od
$699,311
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 350–352 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety w obie strony do Phuket w prezencie!* Dla kogo to jest. Idealny dla tych, którzy szukają luksusowego i komfortowego zakwaterowania w samym sercu Phuket. Projekt jest atrakcyjny dla rodzin i inwestorów, którzy cenią sobie unikalny design, nowoczesne technologie, bliskość najlepszych p…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Trichada Essence
Willa Trichada Essence
Willa Trichada Essence
Willa Trichada Essence
Willa Trichada Essence
Pokaż wszystko Willa Trichada Essence
Willa Trichada Essence
Thalang, Tajlandia
od
$564,760
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 221–408 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Bezpłatne bilety w obie strony do Phuket!*Dla kogo: Idealny dla rodzin poszukujących luksusowych stałych rezydencji i dla inwestorów chcących uzyskać stabilny dochód z wynajmu w popularnym kurorcie Phuket.O lokalizacji: Trichada Essence znajduje się w malowniczej dzielnicy Thalang na wyspie …
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Naturalе
Willa Naturalе
Willa Naturalе
Willa Naturalе
Willa Naturalе
Pokaż wszystko Willa Naturalе
Willa Naturalе
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,02M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Doświadcz luksusowego życia w Naturale Cherng Talay, wizjonerskim projekcie w Phuket ”; Łącząc nowoczesną tropikalną estetykę z międzynarodową elegancją, to sanktuarium jest skrupulatnie stworzone dla rodzinnej radości. Od zachęcającego basen słonej po udoskonalone udogodnienia kuchenne, roz…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Willa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Willa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Willa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Willa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Pokaż wszystko Willa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Willa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Thalang, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Koncepcja projektuDla waszego największego faktu życia w określonym miejscu, REZYDENCJA PRIME jest przeznaczona do wyłączności we wszystkich aspektach waszego uprzywilejowanego życia. Bardziej niż prosty "dom", ale cenny dar zwany "doskonałością". Ostateczny w twoim zasięgu. Odkryj poza eksk…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa The Breeze Villas Phuket
Willa The Breeze Villas Phuket
Willa The Breeze Villas Phuket
Willa The Breeze Villas Phuket
Willa The Breeze Villas Phuket
Pokaż wszystko Willa The Breeze Villas Phuket
Willa The Breeze Villas Phuket
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$908,549
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 408–496 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Bilety w obie strony do Phuket jako prezent!*Dla kogo jest to przeznaczone: Idealne dla tych, którzy chcą żyć luksusowo w tropikalnym raju. Projekt Breeze Villas jest przeznaczony dla rodzin i inwestorów poszukujących ekskluzywnych mieszkań o wysokich standardach jakości i prywatności.O loka…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Mount Mono
Willa Mount Mono
Willa Mount Mono
Willa Mount Mono
Willa Mount Mono
Willa Mount Mono
Si Sunthon, Tajlandia
od
$1,01M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 342–477 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla osób poszukujących harmonii między minimalizmem a luksusem w pięknym otoczeniu przyrody. Projekt jest przeznaczony dla wymagających osób ceniących wygodę i prywatność.O lokalizacji: Położone w Manik, Thalang, Phuket, wille Moun…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Gold Chariot
Willa Gold Chariot
Willa Gold Chariot
Willa Gold Chariot
Willa Gold Chariot
Pokaż wszystko Willa Gold Chariot
Willa Gold Chariot
Choeng Thale, Tajlandia
od
$751,188
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Witamy w Gold Chariot Pool Villa, współczesnych i luksusowych willach basenowych. Znajdujemy się w prywatnej i cichej okolicy Cherngtalay, Talang, Phuket. Położony w Phuket, 2,4 km od Bang Tao Beach, Gold Chariot Pool Villa ma zakwaterowanie z restauracją, bezpłatną Wi-Fi, 24-godzinną rec…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Tyssen Yamu
Willa Tyssen Yamu
Willa Tyssen Yamu
Willa Tyssen Yamu
Willa Tyssen Yamu
Pokaż wszystko Willa Tyssen Yamu
Willa Tyssen Yamu
Pa Khlok, Tajlandia
od
$135,306
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 68–136 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety w obie strony do Phuket jako prezent!*Dla kogo: Idealny dla inwestorów i rodzin poszukujących luksusowego zakwaterowania w tropikalnym raju, oferujący wysoki standard życia i spokój.O lokalizacji: Tyssen Yamu znajduje się w malowniczej okolicy Yamu na wschód od Phuket. Otoczony zielen…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa AILEEN VILLAS LAYAN
Willa AILEEN VILLAS LAYAN
Willa AILEEN VILLAS LAYAN
Willa AILEEN VILLAS LAYAN
Willa AILEEN VILLAS LAYAN
Pokaż wszystko Willa AILEEN VILLAS LAYAN
Willa AILEEN VILLAS LAYAN
Sakhu, Tajlandia
od
$488,771
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa w pobliżu plaży Layan w Phuket. Świetna opcja na pobyt stały, inwestycję lub wynajem! Dochód od 8%! Możliwe raty! Aileen Villas Layan Phase V to kompleks prywatnych willi z basenem w nowoczesnym i luksusowym stylu, położony zaledwie 1 km od plaży Layan. Lotnisko Phu…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa AURORA
Willa AURORA
Willa AURORA
Willa AURORA
Willa AURORA
Pokaż wszystko Willa AURORA
Willa AURORA
Thalang, Tajlandia
od
$1,76M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Mouana Mai Khao
Willa Mouana Mai Khao
Willa Mouana Mai Khao
Willa Mouana Mai Khao
Willa Mouana Mai Khao
Pokaż wszystko Willa Mouana Mai Khao
Willa Mouana Mai Khao
Thalang, Tajlandia
od
$545,068
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 404–484 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Idealne dla: Mouana Mai Khao jest idealne dla tych, którzy szukają połączenia luksusu i odosobnienia w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji na Phuket. Projekt jest przeznaczony dla wymagających klientów i inwestorów, którzy dążą do wysokieg…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Marquis Estates – Phuket
Willa Marquis Estates – Phuket
Willa Marquis Estates – Phuket
Willa Marquis Estates – Phuket
Willa Marquis Estates – Phuket
Pokaż wszystko Willa Marquis Estates – Phuket
Willa Marquis Estates – Phuket
Choeng Thale, Tajlandia
od
$682,020
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 393 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Marquis Estates to idealne rozwiązanie dla wymagających nabywców poszukujących połączenia luksusu i prywatności w tropikalnym raju. Odpowiednie dla rodzin, inwestorów i każdego, kto szuka prestiżowego zakwaterowania w jednym z najlepszych …
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa THE PEACEFUL
Willa THE PEACEFUL
Willa THE PEACEFUL
Willa THE PEACEFUL
Willa THE PEACEFUL
Pokaż wszystko Willa THE PEACEFUL
Willa THE PEACEFUL
Si Sunthon, Tajlandia
od
$532,897
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 244–324 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy projekt willi premium w zacisznej lokalizacji Projekt willi premium położonych w centrum Phuket, w rejonie Sunton, został zbudowany w lutym 2023 r. W pobliżu znajdują się Porto de Phuket, centrum handlowe Robinson Thalang i Boat Avenue, a także Kajonkiet International School. Lotni…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa The Teak Forestias
Willa The Teak Forestias
Willa The Teak Forestias
Willa The Teak Forestias
Willa The Teak Forestias
Pokaż wszystko Willa The Teak Forestias
Willa The Teak Forestias
Choeng Thale, Tajlandia
od
$955,924
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 451–571 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!* Dla kogo jest odpowiedni. Projekt Teak Forestias jest idealny dla osób poszukujących połączenia luksusu i prywatności w harmonii z naturą. Jest to idealne miejsce dla rodzin, preferujących odosobnienie, koneserów współczesnego designu i komfortu. …
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Anchan Indigo
Willa Anchan Indigo
Willa Anchan Indigo
Willa Anchan Indigo
Willa Anchan Indigo
Pokaż wszystko Willa Anchan Indigo
Willa Anchan Indigo
Thalang, Tajlandia
od
$759,453
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 354 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealne dla osób poszukujących luksusowego, nowoczesnego i spokojnego stylu życia w malowniczej okolicy oraz dla tych, którzy cenią sobie wysokiej jakości inwestycje.O lokalizacji: Anchan Indigo znajduje się w Thalang, północnej części Phu…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Maya
Willa Maya
Willa Maya
Willa Maya
Willa Maya
Pokaż wszystko Willa Maya
Willa Maya
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,40M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
ENJOY AN EXCLUSIVE EXPERIENCE The VILLA MAYA is a family compound designed as an immersive yet modern retreat with tropical tone over the golden valued location where is worth for investment and living. Villa Maya is an immersive, modern retreat with a tropical ambiance, nestled in a h…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Laguna Waters
Willa Laguna Waters
Willa Laguna Waters
Willa Laguna Waters
Willa Laguna Waters
Willa Laguna Waters
Choeng Thale, Tajlandia
od
$2,39M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2006
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 650 m²
2 obiekty nieruchomości 2
1000 m do morza, Dochód GwarantowanyO kompleksie:Luksusowe wille w Phuket oferują wyjątkowe możliwości relaksu i inwestycji. Przestronne nowoczesne wille otoczone są malowniczymi krajobrazami i jeziorem, położone zaledwie 1 km od plaży Bang Tao. W pobliżu znajdują się restauracje, centra f…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Botanica Sky Valley
Willa Botanica Sky Valley
Willa Botanica Sky Valley
Willa Botanica Sky Valley
Willa Botanica Sky Valley
Pokaż wszystko Willa Botanica Sky Valley
Willa Botanica Sky Valley
Choeng Thale, Tajlandia
od
$2,51M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Oszałamiający 360° panoramiczny widok na góry z każdej willi jest absolutnie zapierający dech w piersiach i nieporównywalny. Ta nagradzana willa odzwierciedla luksus życia najwyższej jakości, który jest znakiem rozpoznawczym BOTANICA Luxury. Otoczony bujnymi wzgórzami i pięknie zagospodarowa…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Banyan Tree Phuket
Willa Banyan Tree Phuket
Willa Banyan Tree Phuket
Willa Banyan Tree Phuket
Willa Banyan Tree Phuket
Pokaż wszystko Willa Banyan Tree Phuket
Willa Banyan Tree Phuket
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,32M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2008
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 345–380 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Odległość do morza: 500 m, Gwarancja dochodu, W pełni umeblowane, Niezawodny deweloper O kompleksie: Kompleks zacisznych willi nad brzegiem Morza Andamańskiego, każda z prywatnym basenem, salonem, jadalnią i kuchnią na otwartym planie. Przestronne sypialnie wyposażone są w indywidualne łazie…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Celestia Villas
Willa Celestia Villas
Willa Celestia Villas
Willa Celestia Villas
Willa Celestia Villas
Pokaż wszystko Willa Celestia Villas
Willa Celestia Villas
Choeng Thale, Tajlandia
od
$972,358
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 467–563 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Idealne dla: Celestia Villas to idealne miejsce dla osób poszukujących połączenia luksusu, prywatności i komfortu w malowniczym Phuket. Projekt dla wymagających osób, które cenią sobie wysoką jakość życia i mądre inwestycje.Lokalizacja: Projekt znaj…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Aileen Villas Nai Thon
Willa Aileen Villas Nai Thon
Willa Aileen Villas Nai Thon
Willa Aileen Villas Nai Thon
Willa Aileen Villas Nai Thon
Willa Aileen Villas Nai Thon
Willa Aileen Villas Nai Thon
Sakhu, Tajlandia
od
$363,588
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 180–205 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Te luksusowe wille są idealne dla tych, którzy szukają spokojnego i prywatnego życia blisko natury na Phuket. Aileen Villas Naithon spełni wymagania wymagających nabywców, którzy cenią sobie wygodę i elegancję w każdym aspekcie życia.O lok…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Thala Phuket
Willa Thala Phuket
Willa Thala Phuket
Willa Thala Phuket
Willa Thala Phuket
Pokaż wszystko Willa Thala Phuket
Willa Thala Phuket
Si Sunthon, Tajlandia
od
$333,135
Opcje wykończenia Gotowe
THALA VILLASTen rzadki i nierynkowy projekt obejmuje 4 luksusowe wille w nowoczesnym stylu na podzielonych działkach, których bezpośrednim właścicielem jest deweloper. Każda willa z 3 sypialniami i 4 łazienkami ma powierzchnię 254 mkw. i duży taras z 8-metrowym basenem. Wycenione na wyjątkow…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Botanica Sky Valley
Willa Botanica Sky Valley
Willa Botanica Sky Valley
Willa Botanica Sky Valley
Willa Botanica Sky Valley
Pokaż wszystko Willa Botanica Sky Valley
Willa Botanica Sky Valley
Choeng Thale, Tajlandia
od
$2,10M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 547–1 142 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla tych, którzy cenią sobie luksusowy i spokojny styl życia na Phuket. Nadaje się zarówno do celów osobistych, jak i inwestycyjnych.O lokalizacji: Botanica Sky Valley, położona w okolicy Bang Tao Beach, oferuje doskonałą lokalizac…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Zenithy Luxe
Willa Zenithy Luxe
Willa Zenithy Luxe
Willa Zenithy Luxe
Willa Zenithy Luxe
Pokaż wszystko Willa Zenithy Luxe
Willa Zenithy Luxe
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,07M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Zenithy Luxe składa się tylko z 9 luksusowych willi z prywatnym basenem z 3-4 sypialniami w prestiżowym obszarze Bangtao na północno-zachodnim wybrzeżu Phuket. Nasze wille oferują unikalne połączenie nowoczesnego designu z oszałamiającym naturalnym pięknem Tajlandii. Wysokie sufity i obfitoś…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa LAYAN LUCKY VILLAS II
Willa LAYAN LUCKY VILLAS II
Willa LAYAN LUCKY VILLAS II
Willa LAYAN LUCKY VILLAS II
Willa LAYAN LUCKY VILLAS II
Willa LAYAN LUCKY VILLAS II
Willa LAYAN LUCKY VILLAS II
Choeng Thale, Tajlandia
od
$853,199
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesna willa na osiedlu mieszkaniowym LAYAN LUCKY VILLAS II w okolicy Thalang. Świetna propozycja pod inwestycję! Idealny zarówno do zamieszkania na stałe, jak i pod wynajem! Unikalny projekt oferujący stopę zwrotu z wynajmu na poziomie 6% w skali roku! Możliwe raty! Wnętrza …
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Botanica Four Seasons
Willa Botanica Four Seasons
Willa Botanica Four Seasons
Willa Botanica Four Seasons
Willa Botanica Four Seasons
Pokaż wszystko Willa Botanica Four Seasons
Willa Botanica Four Seasons
Thalang, Tajlandia
od
$587,866
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 305–380 m²
11 obiekty nieruchomości 11
Bezpłatne bilety w obie strony do Phuket!*Dla kogo: Idealny wybór dla osób poszukujących połączenia luksusu i spokoju w jednym z najbardziej malowniczych miejsc na Phuket. Idealny dla rodzin, miłośników golfa, aktywnych urlopowiczów i każdego, kto ceni sobie wysoki poziom komfortu.O lokaliza…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Narana Villa Phuket
Willa Narana Villa Phuket
Willa Narana Villa Phuket
Willa Narana Villa Phuket
Willa Narana Villa Phuket
Pokaż wszystko Willa Narana Villa Phuket
Willa Narana Villa Phuket
Thalang, Tajlandia
od
$757,492
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 516–1 056 m²
11 obiekty nieruchomości 11
Bilety w obie strony do Phuket jako prezent!*Dla kogo: Narana Villa Phuket jest idealna dla wymagających inwestorów i osób poszukujących luksusowego życia obok plaży Mai Khao. Ten projekt został zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu, oferując wysoką atrakcyjność inwestycyjną.O lokalizacji:…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Rainpalm Villas
Willa Rainpalm Villas
Willa Rainpalm Villas
Willa Rainpalm Villas
Willa Rainpalm Villas
Pokaż wszystko Willa Rainpalm Villas
Willa Rainpalm Villas
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$766,930
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 307–350 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Bilety w obie strony do Phuket jako prezent!*Dla kogo: Idealna opcja dla tych, którzy chcą cieszyć się luksusowym życiem na tropikalnej wyspie. Projekt jest odpowiedni dla rodzin, miłośników przyrody i inwestorów poszukujących nieruchomości o wysokim potencjale dochodowym.O lokalizacji: Poło…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Willa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Willa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Willa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Willa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Pokaż wszystko Willa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Willa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Sakhu, Tajlandia
od
$384,502
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
To jest – Szósta faza kompleksu Aileen Nai Thon, który jest położony pomiędzy Nai Thon i Nai Yang. Wille na tym etapie zostaną wybudowane na łagodnym zboczu wzgórza otoczonego tropikalną roślinnością, zaledwie kilka minut jazdy od piaszczystych brzegów Nai Thon i Nai Yang, a także międzynar…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa The Ozone Grand Residences
Willa The Ozone Grand Residences
Willa The Ozone Grand Residences
Willa The Ozone Grand Residences
Willa The Ozone Grand Residences
Pokaż wszystko Willa The Ozone Grand Residences
Willa The Ozone Grand Residences
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,26M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Projekt Ozone Grand Residences Bangtao jest realizowany przez odnoszącego sukcesy dewelopera w Phuket i znajduje się w popularnej okolicy obok popularnego kompleksu Laguna Phuket i w pobliżu piaszczystej plaży Bangtao.Projekt będzie się składał z 29 willi z basenem, każda z nich urządzona w …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Botanica Modern Loft II
Willa Botanica Modern Loft II
Willa Botanica Modern Loft II
Willa Botanica Modern Loft II
Willa Botanica Modern Loft II
Pokaż wszystko Willa Botanica Modern Loft II
Willa Botanica Modern Loft II
Si Sunthon, Tajlandia
od
$701,138
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 288–360 m²
11 obiekty nieruchomości 11
Bezpłatne bilety w obie strony do Phuket!*Dla kogo: Idealny dla tych, którzy marzą o luksusowym stylu życia w nowoczesnym otoczeniu na jednej z najpiękniejszych wysp na świecie. Nadaje się zarówno do stałego zamieszkania, jak i dochodowej inwestycji.O lokalizacji: Projekt Botanica Modern Lof…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa The Breeze
Willa The Breeze
Willa The Breeze
Willa The Breeze
Willa The Breeze
Pokaż wszystko Willa The Breeze
Willa The Breeze
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$1,19M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Jeśli szukasz luksusu, prywatności, przywilejów i relaksu, wszystko to i jeszcze więcej znajdziesz w The Breeze Villas Phuket. Co najważniejsze, możesz inwestować z pewnością, wiedząc, że nasza ziemia jest w całości własnością dewelopera.Dołącz do nas na początku naszej podróży, ciesz się re…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Azalea Villas
Willa Azalea Villas
Willa Azalea Villas
Willa Azalea Villas
Willa Azalea Villas
Pokaż wszystko Willa Azalea Villas
Willa Azalea Villas
Thep Krasatti, Tajlandia
od
$575,899
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 456 m²
2 obiekty nieruchomości 2
6% Gwarancja dochodu O kompleksie: Ta kolekcja 5 znakomicie zaprojektowanych willi oferuje sanktuarium pośród natury w prestiżowej dzielnicy Phuket. Każda rezydencja oferuje 4 sypialnie z łazienkami, główną sypialnię o powierzchni 58 m² z garderobą i częścią dzienną. Wille są wyposażone w ba…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Botanica Wisdom
Willa Botanica Wisdom
Willa Botanica Wisdom
Willa Botanica Wisdom
Willa Botanica Wisdom
Pokaż wszystko Willa Botanica Wisdom
Willa Botanica Wisdom
Thalang, Tajlandia
od
$559,044
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 320–340 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Pełne umeblowanie, niezawodny programistaO kompleksie:Projekt obejmuje 47 unikalnych jednostek, oferujących przestronne wille o powierzchni od 450 do 650 mkw. Architektura łączy w sobie elementy nowoczesne i tradycyjne, tworząc harmonijną przestrzeń życiową. Kompleks obejmuje prywatną strefę…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Willa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Willa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Willa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Willa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Pokaż wszystko Willa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Willa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Sakhu, Tajlandia
od
$451,941
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 206–266 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Bilety do Phuket i z powrotem za darmo!*Dla kogo: PHUVISTA 3 – Naiyang Beach jest idealne dla tych, którzy szukają połączenia luksusu, spokoju i wygodnej lokalizacji w pobliżu najpiękniejszych plaż Phuket. Jest idealne dla wymagających nabywców, którzy cenią sobie wygodę i chcą inwestować w …
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Layan Lucky Villas – Phase 1
Willa Layan Lucky Villas – Phase 1
Willa Layan Lucky Villas – Phase 1
Willa Layan Lucky Villas – Phase 1
Willa Layan Lucky Villas – Phase 1
Pokaż wszystko Willa Layan Lucky Villas – Phase 1
Willa Layan Lucky Villas – Phase 1
Thalang, Tajlandia
od
$984,684
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 560–600 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealne dla tych, którzy szukają nowoczesnego luksusu i wygody w tropikalnym otoczeniu. Odpowiednie dla rodzin, przyjaciół i inwestorów poszukujących mieszkań z wysokim standardem technologicznym i wygodnych.O lokalizacji: Layan Lucky Vill…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Ansaya Phuket
Willa Ansaya Phuket
Willa Ansaya Phuket
Willa Ansaya Phuket
Willa Ansaya Phuket
Pokaż wszystko Willa Ansaya Phuket
Willa Ansaya Phuket
Choeng Thale, Tajlandia
od
$725,845
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 300–340 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo jest to odpowiednie: Idealne dla tych, którzy chcą żyć w luksusie, w otoczeniu tropikalnej przyrody. Doskonały wybór dla rodzin, inwestorów i każdego, kto szuka spokojnego miejsca do wypoczynku lub stałego zamieszkania.O lokalizacji: Ansaya…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Alisa
Willa Alisa
Willa Alisa
Willa Alisa
Willa Alisa
Pokaż wszystko Willa Alisa
Willa Alisa
Choeng Thale, Tajlandia
od
$591,295
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Prywatna willa z basenem, która łączy w sobie tradycyjny i nowoczesny styl tajski. Stworzona dla kogoś, kto szuka uproszczonej rezydencji, ale z wykwintnymi detalami i zastanawia się nad tajskim rękodziełem harmonijnie udekorowanym w tym nowoczesnym domu.Piękna opalona kobieta reprezentowała…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa The Gloria
Willa The Gloria
Willa The Gloria
Willa The Gloria
Willa The Gloria
Pokaż wszystko Willa The Gloria
Willa The Gloria
Si Sunthon, Tajlandia
od
$594,820
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Gdy wchodzisz do willi, natychmiast uderz cię przestronne i przewiewne wnętrza, zaprojektowane tak, aby jak najlepiej wykorzystać oszałamiające widoki i naturalne światło. Życie i jadalnia na otwartym planie to idealne miejsce na relaks i relaks po dniu zwiedzania lokalnych atrakcji. Znajdzi…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Qabalah Phase 1-2
Willa Qabalah Phase 1-2
Willa Qabalah Phase 1-2
Willa Qabalah Phase 1-2
Willa Qabalah Phase 1-2
Pokaż wszystko Willa Qabalah Phase 1-2
Willa Qabalah Phase 1-2
Si Sunthon, Tajlandia
od
$1,08M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Qabalah Villas położone są w pięknym i zielonym sercu Phuket Ideą projektu jest zjednoczenie z naturą, przy czym większość terenów zielonych na terenie kompleksu została zachowana. Każda willa ma własny ogród na dachu. Wille dostępne są w wersjach z 2-4 sypialniami na dwóch piętrach. Kompl…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Willa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Willa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Willa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Willa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Pokaż wszystko Willa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Willa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Choeng Thale, Tajlandia
od
$825,707
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
THE OZONE RESIDENCES PHASE IV Rozkoszuj się wzniosłym uczuciem promiennego ciepła i niezrównanego komfortu, odkrywając nasze wyjątkowe jednopiętrowe wille, oferujące starannie wyselekcjonowany wybór współczesnych luksusowych rezydencji. Rozkoszuj się ogromną przestrzenią i nieskazitelną fu…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Phuvista 3 Naiyang Pool
Willa Phuvista 3 Naiyang Pool
Willa Phuvista 3 Naiyang Pool
Willa Phuvista 3 Naiyang Pool
Willa Phuvista 3 Naiyang Pool
Pokaż wszystko Willa Phuvista 3 Naiyang Pool
Willa Phuvista 3 Naiyang Pool
Sakhu, Tajlandia
od
$540,910
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Phuvista 3 - Naiyang Beach. Nowoczesna balijska luksusowa willa dla Ciebie. Odkryj piękno nowoczesnej balijskiej willi luksusowej basenu, łączącej elegancką współczesną estetykę i najlepsze udogodnienia dla optymalnego komfortu życia. Te nowe wille basenowe na sprzedaż w Phuket, obok plaży …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association