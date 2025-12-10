  1. Realting.com
Nowe domy w Patong, Tajlandia

Pa Tong
2
Willa Patong Bay Seaview Cottages
Willa Patong Bay Seaview Cottages
Pa Tong, Tajlandia
od
$294,231
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Patong Bay Seaview Cottages Domki Patong Bay Sea View już wytwarzają dużo szumu wokół wyspy Phuket. Z strategiczną, spokojną lokalizacją w prywatnej dolinie schowanej w Nanai Hill, domki Patong Bay Sea View są przystępne cenowo, ale luksusowe. Domki ustanowiły punkt odniesienia dla posia…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Chata Ocean View Cottages
Pa Tong, Tajlandia
od
$172,724
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
