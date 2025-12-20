Karon, Tajlandia

500 metrów do morza, Gotowy do zamieszkania, W pełni umeblowany O kompleksie: Ten luksusowy ośrodek położony jest na zboczu wzgórza z widokiem na spokojne Morze Andamańskie i wyspę Ko Pu. Kompleks składa się z 34 willi o wielkości od 134 do 460 mkw., każda wyposażona w prywatny basen. Nowocz…