  2. Tajlandia
  3. Karon
  4. Nowe domy

Nowe domy w Karon, Tajlandia

Willa Mali Thai Pool Villa
Willa Mali Thai Pool Villa
Karon, Tajlandia
od
$584,076
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Phuket Property Association
Willa Khram at Karon
Willa Khram at Karon
Karon, Tajlandia
od
$2,67M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Welcome to Khram Phuket – a luxury property for sale in Phuket. Located in 2 different prime locations, all on spacious land plots and uniquely designed in a blend of contemporary style. Offer exceptional living spaces: perfect for quality family time and entertaining, each with a large p…
Phuket Property Association
Willa UNIQUE KATA
Willa UNIQUE KATA
Karon, Tajlandia
od
$502,274
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Unique Villa Kata, with its completion expected in Q4 2025, is an exquisite hillside villa project currently in the pre-sale stage This development comprises 4 residential villas, each thoughtfully designed to provide a serene and luxurious living experience. Unique Villa Kata offers 3…
Phuket Property Association
Willa Hightone Karon & gardens
Willa Hightone Karon & gardens
Karon, Tajlandia
od
$1,03M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Firma Phuket9 reprezentuje elitarną wioskę willi z widokiem na morze znajduje się 1 kilometr od plaży Karon w Phuket. Hightone jest dobrze przemyślaną ekologiczną i wygodną społecznością, w pełni skoncentrowaną na długoterminowym miejscu zamieszkania lub urlopie gości i właścicieli z dużą ro…
Phuket Property Association
Willa Aurora Kata
Willa Aurora Kata
Karon, Tajlandia
od
$1,83M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Positioned in the heart of Kata, this exclusive club for owners features a modern, curved design and extensive use of glass, ensuring you are always connected with nature and enjoying panoramic sea views. The multifunctional indoor area offers Western food, coffee, and drinks, providing a pe…
Phuket Property Association
Willa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Willa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Karon, Tajlandia
od
$1,49M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Ekskluzywny projekt dla Phuket Unikalny projekt to tylko 500 metrów od KATA. Pełny pakiet mebli i urządzeń jest uwzględniony w cenie. Cała infrastruktura luksusowego hotelu jest dostępna dla właścicieli willi. Przewidywalna wydajność: 5-10% rocznie. Dochód po poddaniu się kompleksu Obs…
Phuket Property Association
Willa Hightone Seaview Villas and Garden
Willa Hightone Seaview Villas and Garden
Karon, Tajlandia
od
$923,594
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 234–580 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Bilety do Phuket i z powrotem jako prezent! *Nadaje się do:Idealnie nadaje się dla rezydentów długoterminowych i wakacjonistów z dużymi rodzinami poszukujących harmonijnej mieszanki komfortowe i przyjazne dla środowiska życia w luksusowym otoczeniu.O lokalizacji:Lokalizacja Hightone Seaview …
Tumanov Group
Willa Melia Phuket Karon Residences
Karon, Tajlandia
od
$744,269
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 320 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Twój własny raj Luksusowe życie otoczone naturą Najlepsze w Phuket Hotel Residence pod międzynarodową marką. Kolekcja 68 mieszkań z widokiem na morze inspirowana natury znajduje się między górami i morzem Ciesz się panoramicznym widokiem na Morze Andamańskie otoczone dżunglą, przejdź…
Phuket Property Association
Willa Katalux Beach Villas
Willa Katalux Beach Villas
Karon, Tajlandia
od
$1,37M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 792–803 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bilety w obie strony do Phuket jako prezent!*Dla kogo: Idealnie nadaje się dla wymagających nabywców szukających odosobnienia i luksusu, a także dla inwestorów poszukujących stabilnego dochodu z wynajmu.Lokalizacja: Położone zaledwie 500 metrów od wspaniałej plaży Kata na wyspie Phuket, Kata…
Tumanov Group
Willa Mali Thai Pool Villas
Willa Mali Thai Pool Villas
Karon, Tajlandia
od
$520,417
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 220–349 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety do Phuket i z powrotem wliczone w cenę!*Dla kogo: Idealny na rodzinne wakacje lub dla osób poszukujących luksusowego zakwaterowania w Phuket. Ten projekt jest również atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących dochodowych inwestycji w nieruchomości.O lokalizacji: Dogodnie położony …
Tumanov Group
Willa Katamanda
Willa Katamanda
Karon, Tajlandia
od
$702,316
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2003
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 234–1 074 m²
15 obiekty nieruchomości 15
300 m do morza O kompleksie: Ekskluzywna posiadłość na malowniczym zboczu wzgórza z widokiem na Morze Andamańskie oferuje prywatne wille otoczone dżunglą i ogrodami. Kompleks obejmuje 3-6 sypialni, całodobową ochronę, kort tenisowy, siłownię i wspólny basen. Wille są wyjątkowe i wygodne, z p…
Tumanov Group
Willa Khram Villas – Karon
Willa Khram Villas – Karon
Karon, Tajlandia
od
$2,47M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 1 847 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Khram Villas – Karon to idealne miejsce dla osób poszukujących wyjątkowego luksusu i odosobnienia. Idealne na rodzinne wakacje lub jako inwestycja z dużym potencjałem dochodowym.O lokalizacji: Wille znajdują się w malowniczej okolicy w pob…
Tumanov Group
Willa Phutong Pool Villa
Willa Phutong Pool Villa
Karon, Tajlandia
od
$862,796
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 279 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Bilety w obie strony do Phuket jako prezent!*Dla kogo: Phutong Pool Villa jest idealna dla każdego, kto szuka luksusowego stylu życia na Phuket, ceniąc jednocześnie osobistą przestrzeń i wspaniałe widoki na morze. Nadaje się zarówno do celów prywatnych, jak i inwestycyjnych.O lokalizacji: Po…
Tumanov Group
Willa Amber Villas
Willa Amber Villas
Karon, Tajlandia
od
$861,817
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 452–460 m²
3 obiekty nieruchomości 3
600 metrów do morza O kompleksie: Wyjątkowy kompleks 8 przestronnych prywatnych willi z basenem, położony zaledwie 600 metrów od plaży Kata. Wille są dostępne w 2 opcjach układu: wszystkie z 4 sypialniami i 5 łazienkami. Wyjątkowe połączenie nowoczesnej architektury i tradycyjnych tajskich e…
Tumanov Group
Willa Kata Rocks
Willa Kata Rocks
Karon, Tajlandia
od
$1,55M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2014
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 134–457 m²
7 obiekty nieruchomości 7
500 metrów do morza, Gotowy do zamieszkania, W pełni umeblowany O kompleksie: Ten luksusowy ośrodek położony jest na zboczu wzgórza z widokiem na spokojne Morze Andamańskie i wyspę Ko Pu. Kompleks składa się z 34 willi o wielkości od 134 do 460 mkw., każda wyposażona w prywatny basen. Nowocz…
Tumanov Group
Willa Unique Villa Kata
Willa Unique Villa Kata
Karon, Tajlandia
od
$462,897
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 290–460 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Jeśli szukasz połączenia luksusu, komfortu i wyjątkowej natury, Unique Villa Kata jest idealnym wyborem. Ten projekt jest idealny dla rodzin pragnących nabyć przytulny dom i dla inwestorów poszukujących dochodowych możliwości.O lokalizacji…
Tumanov Group
Willa Baan Pattama
Willa Baan Pattama
Karon, Tajlandia
od
$522,133
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
DDA Real Estate
Willa Melia Phuket Karon Residences Pool Villa
Willa Melia Phuket Karon Residences Pool Villa
Karon, Tajlandia
od
$684,759
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Bilety w obie strony do Phuket jako prezent!*Dla kogo: Idealny wybór dla osób ceniących luksus, prywatność i wspaniałe widoki na morze. Nadaje się na rodzinne wakacje, stały pobyt i dochodowe inwestycje.O lokalizacji: Położony w pobliżu pięknej plaży Karon, projekt Melia Phuket Karon Residen…
Tumanov Group
