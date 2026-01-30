  1. Realting.com
Nowe domy w Mueang Phuket, Tajlandia

Phuket
27
Rawai
40
Phuket City Municipality
28
Karon
18
Willa Melia Phuket Karon Residences
Willa Melia Phuket Karon Residences
Willa Melia Phuket Karon Residences
Willa Melia Phuket Karon Residences
Willa Melia Phuket Karon Residences
Willa Melia Phuket Karon Residences
Willa Melia Phuket Karon Residences
Karon, Tajlandia
od
$744,269
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 320 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Twój własny raj Luksusowe życie otoczone naturą Najlepsze w Phuket Hotel Residence pod międzynarodową marką. Kolekcja 68 mieszkań z widokiem na morze inspirowana natury znajduje się między górami i morzem Ciesz się panoramicznym widokiem na Morze Andamańskie otoczone dżunglą, przejdź…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Grand Sea Through Luxury
Willa Grand Sea Through Luxury
Willa Grand Sea Through Luxury
Willa Grand Sea Through Luxury
Willa Grand Sea Through Luxury
Willa Grand Sea Through Luxury
Rawai, Tajlandia
od
$857,398
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Projekt składający się z czterech ekskluzywnych willi z basenem Przedstawiamy nowy projekt luksusowej willi z basenem, który na nowo definiuje współczesne życie w Phuket. Ten ekskluzywny kompleks obejmuje dwupiętrowe wille z zapierającymi dech w piersiach widokami na ocean, góry i miasto, …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Belvedere
Willa Belvedere
Willa Belvedere
Willa Belvedere
Willa Belvedere
Willa Belvedere
Phuket City Municipality, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Hightone Seaview Villas and Garden
Willa Hightone Seaview Villas and Garden
Willa Hightone Seaview Villas and Garden
Willa Hightone Seaview Villas and Garden
Willa Hightone Seaview Villas and Garden
Willa Hightone Seaview Villas and Garden
Karon, Tajlandia
od
$923,594
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 234–580 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Bilety do Phuket i z powrotem jako prezent! *Nadaje się do:Idealnie nadaje się dla rezydentów długoterminowych i wakacjonistów z dużymi rodzinami poszukujących harmonijnej mieszanki komfortowe i przyjazne dla środowiska życia w luksusowym otoczeniu.O lokalizacji:Lokalizacja Hightone Seaview …
Agencja
Tumanov Group
Willa Kiri Buddha
Willa Kiri Buddha
Willa Kiri Buddha
Willa Kiri Buddha
Willa Kiri Buddha
Willa Kiri Buddha
Chalong, Tajlandia
od
$951,051
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Immersing yourself in Kiri Buddha Pool Villa @ Chalong adds a wonderfully rich layer of enjoyment to a luxury villa stay whilst appreciating the Phuket Island's natural attractions and fun activities. Located at Chalong area, near The Big Buddha, it's absolutely convenient to drive to inc…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Monetaria
Willa Monetaria
Willa Monetaria
Willa Monetaria
Willa Monetaria
Willa Monetaria
Rawai, Tajlandia
od
$661,277
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 274–374 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy projekt luksusowych willi w rejonie Rava Projekt ekskluzywnych willi położonych w spokojnej dzielnicy mieszkalnej 800 metrów od pięknej plaży zostanie ukończony w kwietniu 2025 r. Piękna lokalizacja w rejonie Ravai pozwala jednocześnie poczuć samotność, ale znajduje się również w ce…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Charn Baan Saiyuan
Willa Charn Baan Saiyuan
Willa Charn Baan Saiyuan
Willa Charn Baan Saiyuan
Willa Charn Baan Saiyuan
Willa Charn Baan Saiyuan
Rawai, Tajlandia
od
$350,356
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Villas in a premium location, just 10 minutes drive to Rawai, Naiharn beach Villas between Nai Harn and Rawai beaches that are being built off-plan, but the developer plans to complete construction by 2025. In the closed area of the complex there are 16 private villas with a swimming p…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Willa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Willa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Willa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Willa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Willa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Karon, Tajlandia
od
$1,49M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Ekskluzywny projekt dla Phuket Unikalny projekt to tylko 500 metrów od KATA. Pełny pakiet mebli i urządzeń jest uwzględniony w cenie. Cała infrastruktura luksusowego hotelu jest dostępna dla właścicieli willi. Przewidywalna wydajność: 5-10% rocznie. Dochód po poddaniu się kompleksu Obs…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa LA VISTA LUXURY
Willa LA VISTA LUXURY
Willa LA VISTA LUXURY
Willa LA VISTA LUXURY
Willa LA VISTA LUXURY
Willa LA VISTA LUXURY
Chalong, Tajlandia
od
$1,13M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 453–1 569 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Elitarne wille znajdujące się na szczycie góry w malowniczej okolicy Chalong Nowy projekt ekskluzywnych luksusowych willi segmentu premium oferuje tylko 9 ekskluzywnych willi z basenem. Kompleks z wyborem proponuje trzy różne opcje willi z basenem: 4 sypialnie o powierzchni 453 m2, 5 sypia…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Mali Thai Pool Villa
Willa Mali Thai Pool Villa
Willa Mali Thai Pool Villa
Willa Mali Thai Pool Villa
Willa Mali Thai Pool Villa
Willa Mali Thai Pool Villa
Karon, Tajlandia
od
$584,076
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Sunpao Rawai
Willa Sunpao Rawai
Willa Sunpao Rawai
Willa Sunpao Rawai
Willa Sunpao Rawai
Willa Sunpao Rawai
Rawai, Tajlandia
od
$491,572
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Villa Sunpao to kameralny butikowy ośrodek oferujący elegancko urządzone prywatne wille z basenem otoczone naturą i zielenią. Nasza kolekcja tropikalnych domów łączy nowoczesną technologię i egzotyczne materiały, tworząc bogaty design w całkowitej harmonii z otaczającym środowiskiem. Piękn…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Quinta Lane by Intira
Willa Quinta Lane by Intira
Willa Quinta Lane by Intira
Willa Quinta Lane by Intira
Willa Quinta Lane by Intira
Willa Quinta Lane by Intira
Willa Quinta Lane by Intira
Rawai, Tajlandia
od
$461,447
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Introducing Our Exclusive Four Bedroom Private Pool Villas Welcome to Intira Villas latest project - Quinta Lane - six exclusive three or four bedroom private pool villasin the beautiful area of Rawai, Phuket. These luxurious villas are designed for those seeking a high-endlifestyle and a…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Le Villas Rawai
Willa Le Villas Rawai
Willa Le Villas Rawai
Willa Le Villas Rawai
Willa Le Villas Rawai
Willa Le Villas Rawai
Rawai, Tajlandia
od
$502,274
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Le Villa & Residence 88/96 Moo.1 Rawai, Muang, Phuket 83130 PAYMENT TERMS Booking Deposit : 200,000 THB 30% - Master Contract (Booking Deduct) 70% - After Foundation Posts Completion After Walls and Roof Slab Completion After Floor Finishing and Interior Handover & Transf…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa VIP Galaxy
Willa VIP Galaxy
Willa VIP Galaxy
Willa VIP Galaxy
Willa VIP Galaxy
Willa VIP Galaxy
Rawai, Tajlandia
od
$665,679
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
VIP GALAXY is a luxury villa community located close to Rawai and Nai Harn beaches in the south of Phuket. Choose between 4 different styles of villas for sale with 2 – 3 bedrooms and 206 – 272 square meters of indoor and outdoor living space. Each villa comes with a private pool and gard…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa VIP Space Odyssey
Willa VIP Space Odyssey
Willa VIP Space Odyssey
Willa VIP Space Odyssey
Willa VIP Space Odyssey
Willa VIP Space Odyssey
Rawai, Tajlandia
od
$624,735
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Nowy projekt apartamentów w Rawai Projekt ten jest położony pomiędzy pięknymi plażami Nain Harn i Rawai. Oprócz pięknych plaż, w pobliżu kompleksu znajdują się obiekty infrastrukturalne - centra handlowe, restauracje, szkoły międzynarodowe. Złożone — 4 budynki i wille. Powierzchnia wynosi …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Veranda & Suites
Willa Veranda & Suites
Willa Veranda & Suites
Willa Veranda & Suites
Willa Veranda & Suites
Willa Veranda & Suites
Wichit, Tajlandia
od
$3,50M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa The Greens
Willa The Greens
Willa The Greens
Willa The Greens
Willa The Greens
Willa The Greens
Rawai, Tajlandia
od
$279,845
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 210–217 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Zacisany kompleks 18 luksusowych, ale niedrogich willi z basenem Prezentujemy kolekcję 18 nowych willi z basenem w spokojnej okolicy Ravai na południu Phuket. Ten zaciszny kompleks, położony w cichej enklawie, oferuje wille z 2 i 3 sypialniami i basenem. Te eleganckie i nowoczesne wille z…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Capella
Willa Capella
Willa Capella
Willa Capella
Willa Capella
Willa Capella
Rawai, Tajlandia
od
$885,680
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
W Capella Villas nowoczesny komfort łączy się z tropikalną naturą, tworząc oazę spokoju i luksusu Istnieje tylko dziewięć willi, z których każda zapewnia całkowitą poufność i poczucie wyłączności, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie jednej z najpiękniejszych plaż wyspy Nay Harn Każda…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Aurora Kata
Willa Aurora Kata
Willa Aurora Kata
Willa Aurora Kata
Willa Aurora Kata
Willa Aurora Kata
Karon, Tajlandia
od
$1,83M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Positioned in the heart of Kata, this exclusive club for owners features a modern, curved design and extensive use of glass, ensuring you are always connected with nature and enjoying panoramic sea views. The multifunctional indoor area offers Western food, coffee, and drinks, providing a pe…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Larimar
Willa Larimar
Willa Larimar
Willa Larimar
Willa Larimar
Willa Larimar
Ban Nai Trok, Tajlandia
od
$506,698
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Larimar Villas - kompleks willi na wyspie Phuket w Tajlandii. W pobliżu znajdują się sklepy, przedszkole, szkoła. Centrum fitness, piekarnia, klub golfowy będzie pracował na terytorium. Domy są zaprojektowane przez taras, basen, parking na 2 samochody. Możesz kupić wille w willach Larimar z …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Hightone Karon & gardens
Willa Hightone Karon & gardens
Willa Hightone Karon & gardens
Willa Hightone Karon & gardens
Willa Hightone Karon & gardens
Willa Hightone Karon & gardens
Karon, Tajlandia
od
$1,03M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Firma Phuket9 reprezentuje elitarną wioskę willi z widokiem na morze znajduje się 1 kilometr od plaży Karon w Phuket. Hightone jest dobrze przemyślaną ekologiczną i wygodną społecznością, w pełni skoncentrowaną na długoterminowym miejscu zamieszkania lub urlopie gości i właścicieli z dużą ro…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Mouana Residence KO KAEO
Willa Mouana Residence KO KAEO
Willa Mouana Residence KO KAEO
Willa Mouana Residence KO KAEO
Willa Mouana Residence KO KAEO
Willa Mouana Residence KO KAEO
Ban Bang Ku, Tajlandia
od
$502,274
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Welcome to Mouana Residence Ko Kaeo, a splendid blend of modern luxury and natural serenity by Modern 79. With over 15 years of crafting exceptional living spaces, Mouana Residence Ko Kaeo is your promise of an exceptional life. It’;s more than a residence; it’;s a sanctuary where each detai…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Nature’s Rest Sai Yuan
Willa Nature’s Rest Sai Yuan
Willa Nature’s Rest Sai Yuan
Willa Nature’s Rest Sai Yuan
Willa Nature’s Rest Sai Yuan
Willa Nature’s Rest Sai Yuan
Karon, Tajlandia
od
$1,01M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Nature ’; s villa sai yuan: nowoczesne wille z basenami w pobliżu Nai Harn Beach Wprowadzenie urzekającej natury; Nature ’; s villa sai Yuan znajduje się w pobliżu czarującej plaży Nai Harn, ten nowy projekt nieruchomości przedstawia kolekcję wykwintnych 4-sypialni basenowych, które płynni…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Avirodha
Willa Avirodha
Willa Avirodha
Willa Avirodha
Willa Avirodha
Willa Avirodha
Chalong, Tajlandia
od
$727,138
Opcje wykończenia Gotowe
NIEOGRANICZONY SPOKÓJ I TROPIKALNY WYPOCZYNEK Położone w spokojnej, ale rozwijającej się okolicy Palai na północnym krańcu zatoki Chalong, zaledwie 800 metrów od morza, Avirodha Palai Villas łączą współczesną architekturę z tropikalnym designem na dachach. Wille te idealnie spełniają różnoro…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Lavish Estates
Willa Lavish Estates
Willa Lavish Estates
Willa Lavish Estates
Willa Lavish Estates
Willa Lavish Estates
Chalong, Tajlandia
od
$1,18M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 571–827 m²
3 obiekty nieruchomości 3
„Hojne majątki” - duma elitarnego dworu i pierwszy projekt dewelopera Elite Real Estate na Phuket szczególną uwagę zwraca się na innowacyjny i funkcjonalny projekt, który spełnia wyłącznie potrzeby klientów. Z oczywistych powodów jest idealny do życia i godny inwestycji. Każda willa, zapro…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
571.5
47,43M
Mieszkanie 5 pokojów
751.4 – 827.2
64,42M – 64,90M
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Khram at Karon
Willa Khram at Karon
Willa Khram at Karon
Willa Khram at Karon
Willa Khram at Karon
Willa Khram at Karon
Karon, Tajlandia
od
$2,67M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Welcome to Khram Phuket – a luxury property for sale in Phuket. Located in 2 different prime locations, all on spacious land plots and uniquely designed in a blend of contemporary style. Offer exceptional living spaces: perfect for quality family time and entertaining, each with a large p…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Wamdom
Willa Wamdom
Willa Wamdom
Willa Wamdom
Willa Wamdom
Willa Wamdom
Rawai, Tajlandia
od
$446,561
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 237–258 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Projekt eleganckich willi w jednej z najpopularniejszych lokalizacji na południu wyspy Projekt składający się z 4 domów szeregowych i 3 luksusowych willi znajduje się w jednej z najpopularniejszych lokalizacji na południu Phuket, w odległości spaceru od słynnej promenady Rawai i kilka minut…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
258.0
558,036
Mieszkanie 3 pokoi
237.0
478,316
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Sea Central Villa
Willa Sea Central Villa
Willa Sea Central Villa
Willa Sea Central Villa
Willa Sea Central Villa
Willa Sea Central Villa
Chalong, Tajlandia
od
$1,59M
Sea Central Villas, nowy rozwój można znaleźć w coraz bardziej popularnym, ale nadal spokojnym obszarze znanym jako Palai, położony w północno-wschodniej części Zatoki Chalong. Ten projekt nie jest daleko od linii brzegowej i molo Palai, i jest to tylko szybka droga od Chalong Tourist Pier, …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Star Silas
Willa Star Silas
Willa Star Silas
Willa Star Silas
Willa Star Silas
Willa Star Silas
Chalong, Tajlandia
od
$908,008
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa z 3 sypialniami i prywatnym basenem w Chalong, Phuket Kompleks Star Silas Villas to miejsce, w którym można cieszyć się komfortem i luksusem otoczonym piękną naturą. Każda z 16 willi tego unikalnego kompleksu jest harmonijnym połączeniem nowoczesnego designu i funkcjonalnoś…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Canopy Hills
Willa Canopy Hills
Willa Canopy Hills
Willa Canopy Hills
Willa Canopy Hills
Willa Canopy Hills
Ban Bang Ku, Tajlandia
od
$1,39M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
A new concept of family life in Phuket We are building spacious and functional villas with incredible view characteristics surrounded by pristine nature A private gated community consisted of 9 spacious and fully-functional villas meticulously designed for families with kids. A picture…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa BB Horizon Resort
Willa BB Horizon Resort
Willa BB Horizon Resort
Willa BB Horizon Resort
Willa BB Horizon Resort
Willa BB Horizon Resort
Ban Sa Pam, Tajlandia
od
$2,55M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
BB Horizon Resort to luksusowy ośrodek oferujący komfortowy pobyt w Phuket. Na terenie o powierzchni 62 346,08 m2 znajduje się 13 niskich budynków mieszkalnych, pięciogwiazdkowy hotel, wille, budynek klubowy, marina, promenady, baseny i inne obiekty. Wszystko, czego potrzebujesz na krótkote…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Mutti Family
Willa Mutti Family
Willa Mutti Family
Willa Mutti Family
Willa Mutti Family
Willa Mutti Family
Chalong, Tajlandia
od
$335,840
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 134–289 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Civetta
Willa Civetta
Willa Civetta
Willa Civetta
Willa Civetta
Willa Civetta
Rawai, Tajlandia
od
$1,06M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Civetta Villas is a collection of six boutique villas located on a serene hillside in Saiyuan, residential area of Nai Harn, in Phuket Thailand. The name of this development means ‘owl’; and it was inspired by the villa’;s design, as well as its natural surroundings. The signature charact…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Saturdays
Willa Saturdays
Willa Saturdays
Willa Saturdays
Willa Saturdays
Willa Saturdays
Rawai, Tajlandia
od
$520,988
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 211 m²
1 obiekt nieruchomości 1
niedrogi luksus od niezawodnego dewelopera W jednym z najbardziej ukochanych przez mieszkańców wyspy Phuket -Rawai District rozpoczął się wyjątkowy projekt luksusowych willi po przystępnych cenach. Rozwój dewelopera na wyspie dewelopera będzie zaangażowany w rozwój, który gwarantuje niezaw…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa UNIQUE KATA
Willa UNIQUE KATA
Willa UNIQUE KATA
Willa UNIQUE KATA
Willa UNIQUE KATA
Willa UNIQUE KATA
Karon, Tajlandia
od
$502,274
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Unique Villa Kata, with its completion expected in Q4 2025, is an exquisite hillside villa project currently in the pre-sale stage This development comprises 4 residential villas, each thoughtfully designed to provide a serene and luxurious living experience. Unique Villa Kata offers 3…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Rawayana
Willa Rawayana
Willa Rawayana
Willa Rawayana
Willa Rawayana
Willa Rawayana
Rawai, Tajlandia
od
$559,690
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 295–339 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Ekskluzywny projekt Wille 30 metrów od Ravai Beach Rava, największa dzielnica wyspy Phuket, położona na południu, jest popularnym wyborem wśród emigrantów i turystów dzięki wygodnej dostępności transportu. Ponadto oferuje bliskość pięknych plaż, takich jak Naicharn, Yanui, Ao San i Ravai. …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa D Architecte Aela
Willa D Architecte Aela
Willa D Architecte Aela
Willa D Architecte Aela
Willa D Architecte Aela
Willa D Architecte Aela
Rawai, Tajlandia
od
$1,19M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Witamy w nowym rozwoju w Phuket, gdzie przestrzeń do oddychania i życia o niskiej gęstości leży u podstaw naszej filozofii. Villa to Breathe Odblokuj esencję życia dla przestronnej duszy Położony w spokojnym i wygodnym obszarze Palai, z 5 minutami; Po przejściu z Villa Aela można dotr…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
Chalong, Tajlandia
od
$534,966
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Unikalne wille Eco Viva położone są u podnóża mniej uczęszczanych zalesionych gór w Chalong. Krótki przejazd samochodem dzieli obiekt od takich udogodnień jak szkoła międzynarodowa BCIS, przedszkola, szpitale, Lotus's Chalong, Villa Market i centrum handlowe Robinson Lifestyle.Ten projekt wi…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Suksan Rawai
Willa Suksan Rawai
Willa Suksan Rawai
Willa Suksan Rawai
Willa Suksan Rawai
Willa Suksan Rawai
Rawai, Tajlandia
od
$759,703
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
WHERE ELEGANCE MEETS INNOVATION Step into the redefined luxury of Villa Suksan, now offering expanded spaces up to 360 sq.m, tailored for both modern living and investment. High ceilings and an abundance of glass invite natural light, enhancing the villa's airy ambiance. Multiple layouts …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa The Passion Residence Lagoon
Willa The Passion Residence Lagoon
Willa The Passion Residence Lagoon
Willa The Passion Residence Lagoon
Willa The Passion Residence Lagoon
Willa The Passion Residence Lagoon
Pa Khlok, Tajlandia
od
$112,831
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
3 sypialnie, 3 łazienki, tylko 7 jednostek Cena zaczyna się od 3,79 miliona Bahtów Ta zasięg przedsprzedażowy jest najważniejszy, wybierz przed 🏠 Główny obszar do obudowy, droga ma 6 metrów szerokości. pobliskie: Lagoon łodzi Rubinson Thalang. Central Phuket Centrum handlowe o…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Baan Pattama
Willa Baan Pattama
Willa Baan Pattama
Willa Baan Pattama
Willa Baan Pattama
Willa Baan Pattama
Karon, Tajlandia
od
$522,133
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Willa Nai Harn Baan Bua Pattama
Willa Nai Harn Baan Bua Pattama
Willa Nai Harn Baan Bua Pattama
Willa Nai Harn Baan Bua Pattama
Willa Nai Harn Baan Bua Pattama
Willa Nai Harn Baan Bua Pattama
Rawai, Tajlandia
od
$306,210
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2011
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 128–313 m²
12 obiekty nieruchomości 12
Gwarancja dochodu, w pełni umeblowaneO kompleksie:Na prywatnym, zabezpieczonym i monitorowanym terenie znajduje się tylko 15 willi z 1, 2 i 3 sypialniami, o łącznej powierzchni od 120 do 305 m ², a działki od 195 do 520 m ².Wszystkie pokoje są jasne, dobrze wentylowane, z wysokimi sufitami, …
Agencja
Tumanov Group
Willa Katamanda
Willa Katamanda
Willa Katamanda
Willa Katamanda
Willa Katamanda
Willa Katamanda
Karon, Tajlandia
od
$702,316
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2003
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 234–1 074 m²
15 obiekty nieruchomości 15
300 m do morza O kompleksie: Ekskluzywna posiadłość na malowniczym zboczu wzgórza z widokiem na Morze Andamańskie oferuje prywatne wille otoczone dżunglą i ogrodami. Kompleks obejmuje 3-6 sypialni, całodobową ochronę, kort tenisowy, siłownię i wspólny basen. Wille są wyjątkowe i wygodne, z p…
Agencja
Tumanov Group
Willa Baannaraya
Willa Baannaraya
Willa Baannaraya
Willa Baannaraya
Willa Baannaraya
Willa Baannaraya
Rawai, Tajlandia
od
$417,176
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2014
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 120–350 m²
12 obiekty nieruchomości 12
Gotowy do wprowadzenia, w pełni umeblowanyO kompleksie:Wille urządzone są w azjatyckim stylu z eleganckimi meblami wykonanymi z naturalnego drewna. Układ waha się od 2 do 4 sypialni, każda z własnym basenem i tropikalnym ogrodem zapewniającym prywatną atmosferę. Kompleks położony jest w pobl…
Agencja
Tumanov Group
Willa Veranda Villas and Suites Phuket
Willa Veranda Villas and Suites Phuket
Willa Veranda Villas and Suites Phuket
Willa Veranda Villas and Suites Phuket
Willa Veranda Villas and Suites Phuket
Willa Veranda Villas and Suites Phuket
Wichit, Tajlandia
od
$643,674
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 142–1 550 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Idealne dla: Veranda Villas and Suites Phuket jest idealne dla tych, którzy szukają ekskluzywnego zakwaterowania w harmonii z naturą i marzą o luksusowym życiu nad morzem. Nadaje się na rodzinne wakacje i inwestycje.O lokalizacji: Veranda Villas and…
Agencja
Tumanov Group
Willa Proxima Villas
Willa Proxima Villas
Willa Proxima Villas
Willa Proxima Villas
Willa Proxima Villas
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$439,367
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Willa Sri Panwa Phuket
Willa Sri Panwa Phuket
Willa Sri Panwa Phuket
Willa Sri Panwa Phuket
Willa Sri Panwa Phuket
Willa Sri Panwa Phuket
Wichit, Tajlandia
od
$4,93M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 1 275–1 600 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bezpłatne bilety w obie strony do Phuket!*Dla kogo: Idealnie nadaje się dla tych, którzy szukają połączenia luksusu i spokoju na jednym z najpiękniejszych wybrzeży świata. Ta nieruchomość jest dla wymagających nabywców, którzy cenią sobie najwyższy poziom komfortu i prywatności.O lokalizacji…
Agencja
Tumanov Group
Willa Ao Yon Beach Villas
Willa Ao Yon Beach Villas
Willa Ao Yon Beach Villas
Willa Ao Yon Beach Villas
Willa Ao Yon Beach Villas
Willa Ao Yon Beach Villas
Wichit, Tajlandia
od
$1,94M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 274–453 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Odpowiednie dla: Idealne dla wymagających osób ceniących luksus, spokój i wyjątkowe widoki na przyrodę. Te wille są doskonałym wyborem zarówno na stałe miejsce zamieszkania, jak i na dochodową inwestycję.O lokalizacji: Ao Yon Beach Villas znajdują s…
Agencja
Tumanov Group
Willa Grand Sea Through Luxury Villas
Willa Grand Sea Through Luxury Villas
Willa Grand Sea Through Luxury Villas
Willa Grand Sea Through Luxury Villas
Willa Grand Sea Through Luxury Villas
Willa Grand Sea Through Luxury Villas
Rawai, Tajlandia
od
$788,842
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 401–402 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bezpłatne bilety w obie strony do Phuket!*Dla kogo: Projekt jest idealny dla wymagających inwestorów, którzy preferują połączenie luksusu, wygody i doskonałej lokalizacji. Jest atrakcyjny zarówno na stałe miejsce zamieszkania, jak i na wakacje.Informacje o lokalizacji: Grand Sea Through Luxu…
Agencja
Tumanov Group
Willa Khram Villas – Karon
Willa Khram Villas – Karon
Willa Khram Villas – Karon
Willa Khram Villas – Karon
Willa Khram Villas – Karon
Willa Khram Villas – Karon
Karon, Tajlandia
od
$2,47M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 1 847 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Khram Villas – Karon to idealne miejsce dla osób poszukujących wyjątkowego luksusu i odosobnienia. Idealne na rodzinne wakacje lub jako inwestycja z dużym potencjałem dochodowym.O lokalizacji: Wille znajdują się w malowniczej okolicy w pob…
Agencja
Tumanov Group
Willa Botanica Ocean Valley
Willa Botanica Ocean Valley
Willa Botanica Ocean Valley
Willa Botanica Ocean Valley
Willa Botanica Ocean Valley
Willa Botanica Ocean Valley
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$2,14M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Botanica Ocean Valley to projekt luksusowych willi z basenem zaprojektowanym przez jednego z bardzo udanych twórców willi w Phuket. Kompleks znajduje się w Choeng Thale, dystrykt Thalang, Phuket 83110, w pobliżu przystani Ao Por Grand Marina. Na terenie kompleksu znajduje się 9 wspania…
Agencja
DDA Real Estate
Willa Alisha Seaview
Willa Alisha Seaview
Willa Alisha Seaview
Willa Alisha Seaview
Willa Alisha Seaview
Willa Alisha Seaview
Ban Bang Ku, Tajlandia
od
$520,417
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 400–616 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety w obie strony do Phuket jako prezent!*Idealne dla: Idealny wybór dla tych, którzy cenią luksus i spokój na wyspie. Nadaje się zarówno na stałe miejsce zamieszkania, jak i dochodowe inwestycje.O lokalizacji: Alisha Seaview znajduje się w Ko Kaeo, Phuket, Tajlandia. Ten obszar na wschod…
Agencja
Tumanov Group
Willa Unique Villa Kata
Willa Unique Villa Kata
Willa Unique Villa Kata
Willa Unique Villa Kata
Willa Unique Villa Kata
Willa Unique Villa Kata
Karon, Tajlandia
od
$462,897
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 290–460 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Jeśli szukasz połączenia luksusu, komfortu i wyjątkowej natury, Unique Villa Kata jest idealnym wyborem. Ten projekt jest idealny dla rodzin pragnących nabyć przytulny dom i dla inwestorów poszukujących dochodowych możliwości.O lokalizacji…
Agencja
Tumanov Group
Willa BOTANICA PRESTIGE
Willa BOTANICA PRESTIGE
Willa BOTANICA PRESTIGE
Willa BOTANICA PRESTIGE
Willa BOTANICA PRESTIGE
Willa BOTANICA PRESTIGE
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$1,08M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Willa Crescent Bay Beachfront
Willa Crescent Bay Beachfront
Willa Crescent Bay Beachfront
Willa Crescent Bay Beachfront
Willa Crescent Bay Beachfront
Wichit, Tajlandia
od
$3,62M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 908–1 743 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Do morza: 50 m, Gwarantowany dochód: 3%, Niezawodny deweloper O kompleksie: Sześć luksusowych rezydencji przy plaży z panoramicznym widokiem na morze i przestronnymi działkami. Każda willa jest uzupełniona wykwintnym basenem i zaprojektowana w harmonii z naturą. Wszystkie pokoje mają widok n…
Agencja
Tumanov Group
Willa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Willa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Willa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Willa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Willa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Willa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Chalong, Tajlandia
od
$383,191
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 193 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo jest odpowiedni: Idealny wybór dla osób poszukujących luksusowego życia w spokojnym zakątku Phuket. Idealny dla rodzin lub inwestorów ceniących wygodę, komfort i perspektywę wysokich dochodów z wynajmu.O lokalizacji: Avenue President Pool V…
Agencja
Tumanov Group
Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$825,177
BOTANICA HILLSIDE to projekt składający się z 16 luksusowych willi wykonanych w stylu balijskim. Kompleks położony jest na baldachimie i cichym zboczu wzgórza w okolicy Cherng Talai, w pobliżu większości głównych lokalnych udogodnień i atrakcji. Projekt oferuje wille z 3 i 4 sypialniam…
Agencja
DDA Real Estate
Willa Baan-Bua Phase II
Willa Baan-Bua Phase II
Willa Baan-Bua Phase II
Willa Baan-Bua Phase II
Willa Baan-Bua Phase II
Willa Baan-Bua Phase II
Rawai, Tajlandia
od
$1,07M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2004
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 300–956 m²
21 obiekt nieruchomości 21
Gotowy do wprowadzenia, niezawodny programistaO kompleksie:Luksusowe tajsko-balijskie wille z prywatnymi basenami w popularnej okolicy Nai Harn na południu Phuket. Wielkości działek od 800 do 1807 mkw., Powierzchnia mieszkalna od 400 do 950 mkw. Cechy: wyjątkowy ogród z dużymi starymi drzewa…
Agencja
Tumanov Group
Willa Two Villas Kokyang II
Willa Two Villas Kokyang II
Willa Two Villas Kokyang II
Willa Two Villas Kokyang II
Willa Two Villas Kokyang II
Willa Two Villas Kokyang II
Rawai, Tajlandia
od
$335,620
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2013
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 152–311 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Gwarantowany dochódO kompleksie:Cudowne wille z prywatnymi basenami w spokojnej okolicy Rawai - Nai Harn. Zbudowane w orientalnym stylu, te konstrukcje wyróżniają się wysokimi sufitami w salonie. Plaża Nai Harn jest oddalona o 2,7 km. Wille oferują widok na basen i ogród. Obszar ten jest zna…
Agencja
Tumanov Group
Willa Botanica Majestia
Willa Botanica Majestia
Willa Botanica Majestia
Willa Botanica Majestia
Willa Botanica Majestia
Willa Botanica Majestia
Ban Bang Ku, Tajlandia
od
$1,35M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 565–572 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety do i z Phuket w prezencie!*Dla kogo: Jeśli marzysz o luksusowym życiu w tropikalnym raju, Botanica Majestia jest idealnym wyborem. Ten projekt jest idealny dla rodzin szukających komfortu, inwestorów i tych, którzy cenią sobie wyrafinowanie i spokój.O lokalizacji: Botanica Majestia zn…
Agencja
Tumanov Group
Willa LARIMAR VILLA
Willa LARIMAR VILLA
Willa LARIMAR VILLA
Willa LARIMAR VILLA
Willa LARIMAR VILLA
Willa LARIMAR VILLA
Ban Nakok, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Inwestycja - atrakcyjny obiekt! Wydaj 7%! Plan ratalny! W pobliżu plaż i. Phuket! LARIMAR VILLA - willa została zaprojektowana z nowoczesną i piękną architekturą. Projekt wykorzystuje wysokiej jakości materiały i kreatywny wystrój, które sprawiają, że Villa Larimar jest godna uwagi. Udog…
Agencja
DDA Real Estate
Willa Kamala Garden View
Willa Kamala Garden View
Willa Kamala Garden View
Willa Kamala Garden View
Willa Kamala Garden View
Willa Kamala Garden View
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$391,980
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. Pomożemy Ci wybrać obiekt za darmo, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłat…
Agencja
DDA Real Estate
Willa Phutong Pool Villa
Willa Phutong Pool Villa
Willa Phutong Pool Villa
Willa Phutong Pool Villa
Willa Phutong Pool Villa
Willa Phutong Pool Villa
Karon, Tajlandia
od
$862,796
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 279 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Bilety w obie strony do Phuket jako prezent!*Dla kogo: Phutong Pool Villa jest idealna dla każdego, kto szuka luksusowego stylu życia na Phuket, ceniąc jednocześnie osobistą przestrzeń i wspaniałe widoki na morze. Nadaje się zarówno do celów prywatnych, jak i inwestycyjnych.O lokalizacji: Po…
Agencja
Tumanov Group
Willa Quinta Lane
Willa Quinta Lane
Willa Quinta Lane
Willa Quinta Lane
Willa Quinta Lane
Willa Quinta Lane
Rawai, Tajlandia
od
$413,355
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 313 m²
3 obiekty nieruchomości 3
W pełni umeblowane O kompleksie: Ekskluzywne wille z 4-3 sypialniami, każda z własnym basenem. Przestronne pomieszczenia mieszkalne z wysokiej jakości wykończeniami i nowoczesnymi udogodnieniami, w pełni wyposażone kuchnie, luksusowe łazienki i dużo miejsca do przechowywania. Koszt obejmuje …
Agencja
Tumanov Group
Willa Baan-Boondharik I
Willa Baan-Boondharik I
Willa Baan-Boondharik I
Willa Baan-Boondharik I
Willa Baan-Boondharik I
Willa Baan-Boondharik I
Rawai, Tajlandia
od
$755,693
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2013
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 241–471 m²
18 obiekty nieruchomości 18
Gwarancja dochoduO kompleksie:Nowoczesne wille znajdują się na południu Phuket i zostały zaprojektowane w stylu zen z wysokimi sufitami (3 m) i dużymi drzwiami przesuwnymi. Wille mają wielkość od 323 do 390 mkw. na działkach od 544 do 758 mkw. Każda sypialnia posiada własną łazienkę z wanną …
Agencja
Tumanov Group
Willa Laguna Park 2
Willa Laguna Park 2
Willa Laguna Park 2
Willa Laguna Park 2
Willa Laguna Park 2
Willa Laguna Park 2
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$800,466
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 3
Laguna Park 2 to nowoczesny projekt kamienicy i willa składająca się z 53 jednostek mieszkalnych - 28 kamienic i 25 willi. Projekt znajduje się pod adresem: 390/1 ถน น รี สุน ทร Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Tajlandia, wśród tropikalnej zieleni. Projekt znajduje …
Agencja
DDA Real Estate
Willa Kiri Buddha Pool Villa
Willa Kiri Buddha Pool Villa
Willa Kiri Buddha Pool Villa
Willa Kiri Buddha Pool Villa
Willa Kiri Buddha Pool Villa
Willa Kiri Buddha Pool Villa
Chalong, Tajlandia
od
$509,461
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 192–498 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla tych, którzy szukają luksusowego odosobnienia z maksymalnymi udogodnieniami w tropikalnym raju. Odpowiedni dla rodzin z dziećmi, a także dla tych, którzy rozważają możliwości inwestycyjne.O lokalizacji: Znajduje się w zatoce Ch…
Agencja
Tumanov Group
Willa The Teak Forestias
Willa The Teak Forestias
Willa The Teak Forestias
Willa The Teak Forestias
Willa The Teak Forestias
Willa The Teak Forestias
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$1,12M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Willa Khram Villas – Chalong
Willa Khram Villas – Chalong
Willa Khram Villas – Chalong
Willa Khram Villas – Chalong
Willa Khram Villas – Chalong
Willa Khram Villas – Chalong
Chalong, Tajlandia
od
$1,23M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 731 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny wybór dla osób poszukujących luksusowego i prywatnego zakwaterowania z oszałamiającymi widokami i nowoczesnymi udogodnieniami w cichym zakątku Phuket. Odpowiedni dla rodzin, inwestorów inwestycyjnych i osób ceniących spokój i ekskl…
Agencja
Tumanov Group
Willa Civetta Grand Villas
Willa Civetta Grand Villas
Willa Civetta Grand Villas
Willa Civetta Grand Villas
Willa Civetta Grand Villas
Willa Civetta Grand Villas
Rawai, Tajlandia
od
$977,836
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 350–441 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Civetta Grand Villas jest idealnym miejscem dla tych, którzy szukają luksusu i prywatności w jednym z najbardziej malowniczych zakątków Phuket. Projekt jest przeznaczony dla wymagających nabywców, którzy cenią sobie wygodę i wysoką atrakcy…
Agencja
Tumanov Group
Willa Saiyuan Estate
Willa Saiyuan Estate
Willa Saiyuan Estate
Willa Saiyuan Estate
Willa Saiyuan Estate
Willa Saiyuan Estate
Rawai, Tajlandia
od
$293,668
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2012
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 90–154 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Pełne wyposażenie, gwarantowany dochód O kompleksie: Okolica otoczona jest bujnymi ogrodami zapewniającymi cień i świeżość. Każda willa jest umeblowana wspaniałymi meblami i posiada własny basen. Wille oferują duży salon na otwartym planie, w pełni wyposażoną europejską kuchnię, miejsce do g…
Agencja
Tumanov Group
Willa ALISHA SEAVIEW
Willa ALISHA SEAVIEW
Willa ALISHA SEAVIEW
Willa ALISHA SEAVIEW
Willa ALISHA SEAVIEW
Willa ALISHA SEAVIEW
Ban Bang Ku, Tajlandia
od
$514,702
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowa willa na wzgórzu Ko Keo! Opłacalna inwestycja w mieszkalnictwo z pięknym widokiem na morze i otoczone bujną zielenią. Dochód od 7%! Dom został przekazany! Gotowi do wprowadzenia się! Willa umeblowana! ALISHA SEAVIEW, która jest idealnym połączeniem luksusowego designu i malownic…
Agencja
DDA Real Estate
Willa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Willa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Willa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Willa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Willa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Willa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$560,530
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
LuxPride to 11 stylowa luksusowa willa dewelopera Andamana Asseta, który stał się jednym z najlepszych deweloperów premium na wyspie Phuket. Doskonałe nowoczesne wille z basenem łączą nowoczesną minimalistyczną architekturę z eleganckimi dachami cedrowymi i wysokimi oknami od podłogi do s…
Agencja
DDA Real Estate
Willa Allthai Village
Willa Allthai Village
Willa Allthai Village
Willa Allthai Village
Willa Allthai Village
Willa Allthai Village
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$88,085
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Nieruchomości zagraniczne od 40 000$. Pomożemy Ci wybrać bezpłatną nieruchomość i zorganizować bezpieczną ofertę z deweloperem! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w zorganizowaniu relokacji; - roczny zwrot z inwestycji do 20%; - gwarancja finansowa dochodu; - ochrona prawna transakcji; - …
Agencja
DDA Real Estate
Willa Amber Villas
Willa Amber Villas
Willa Amber Villas
Willa Amber Villas
Willa Amber Villas
Willa Amber Villas
Karon, Tajlandia
od
$861,817
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 452–460 m²
3 obiekty nieruchomości 3
600 metrów do morza O kompleksie: Wyjątkowy kompleks 8 przestronnych prywatnych willi z basenem, położony zaledwie 600 metrów od plaży Kata. Wille są dostępne w 2 opcjach układu: wszystkie z 4 sypialniami i 5 łazienkami. Wyjątkowe połączenie nowoczesnej architektury i tradycyjnych tajskich e…
Agencja
Tumanov Group
Willa Baan-Nalin
Willa Baan-Nalin
Willa Baan-Nalin
Willa Baan-Nalin
Willa Baan-Nalin
Willa Baan-Nalin
Rawai, Tajlandia
od
$1,16M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 664–803 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo:Idealne dla osób poszukujących połączenia luksusowego zakwaterowania, prywatności i możliwości długoterminowego pobytu w Phuket.O lokalizacji:Baan-Nalini znajduje się w pobliżu plaży Nai Harn na południu Phuket, w mało przytulnej wiosce o z…
Agencja
Tumanov Group
Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
Chalong, Tajlandia
od
$493,027
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 328–415 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealnie nadaje się dla wymagających inwestorów poszukujących połączenia luksusu i ekologii w sercu Phuket. Idealny dla rodzin i osób ceniących wygodę i zrównoważony rozwój.O lokalizacji: Projekt położony w Chalong jest otoczony restauracj…
Agencja
Tumanov Group
Willa Ozone Grand Residences
Willa Ozone Grand Residences
Willa Ozone Grand Residences
Willa Ozone Grand Residences
Willa Ozone Grand Residences
Willa Ozone Grand Residences
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$1,19M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. Pomożemy Ci wybrać obiekt za darmo, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpła…
Agencja
DDA Real Estate
Willa Bliss Hideaway
Willa Bliss Hideaway
Willa Bliss Hideaway
Willa Bliss Hideaway
Willa Bliss Hideaway
Willa Bliss Hideaway
Rawai, Tajlandia
od
$506,722
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 350–474 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealnie nadaje się dla osób ceniących luksus i spokój, a także dla inwestorów poszukujących dochodowych inwestycji w nieruchomości z wysokimi stopami zwrotu.O lokalizacji: Położony w samym sercu plaży Rawai w Phuket, region ten oferuje do…
Agencja
Tumanov Group
Willa Saturdays Villas
Willa Saturdays Villas
Willa Saturdays Villas
Willa Saturdays Villas
Willa Saturdays Villas
Willa Saturdays Villas
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$420,816
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z in…
Agencja
DDA Real Estate
Willa Katalux Beach Villas
Willa Katalux Beach Villas
Willa Katalux Beach Villas
Willa Katalux Beach Villas
Willa Katalux Beach Villas
Willa Katalux Beach Villas
Karon, Tajlandia
od
$1,37M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 792–803 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bilety w obie strony do Phuket jako prezent!*Dla kogo: Idealnie nadaje się dla wymagających nabywców szukających odosobnienia i luksusu, a także dla inwestorów poszukujących stabilnego dochodu z wynajmu.Lokalizacja: Położone zaledwie 500 metrów od wspaniałej plaży Kata na wyspie Phuket, Kata…
Agencja
Tumanov Group
Willa WamDom Villas
Willa WamDom Villas
Willa WamDom Villas
Willa WamDom Villas
Willa WamDom Villas
Willa WamDom Villas
Rawai, Tajlandia
od
$419,524
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 255 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Pełne umeblowanieO kompleksie:Kompleks składa się z 14 budynków, oferujących 100 unikalnych willi. Wille są dostępne z 3-4 sypialniami i rozmiarami od 300 do 500 m2. Cechy architektoniczne obejmują nowoczesne rozwiązania projektowe i wykorzystanie naturalnych materiałów. Infrastruktura wewnę…
Agencja
Tumanov Group
Willa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Willa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Willa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Willa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Willa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Willa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$2,26M
BOTANICA THE SKY VALLEY to nowy projekt domu i willi w Chongtal, Phuket. Projekt projektu łączy nowoczesność z luksusowym stylem życia. Kompleks składa się z 12 wspaniałych willi z basenem, z 4 lub 5 sypialniami o powierzchni od 1026 m2 do 1897 mkw. Każda willa obejmuje wspaniały salon i…
Agencja
DDA Real Estate
Willa Fifth Element
Willa Fifth Element
Willa Fifth Element
Willa Fifth Element
Willa Fifth Element
Willa Fifth Element
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$305,000
Rok realizacji 2023
Powierzchnia 585 m²