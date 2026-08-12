Choeng Thale, Tajlandia

800 m do morza, W pełni umeblowane O kompleksie: Ten nowy projekt to nowoczesny kompleks mieszkaniowy, którego ukończenie nastąpi w 2023 roku. Składa się z 2 budynków, każdy o 7 kondygnacjach. Kompleks składa się łącznie ze 139 mieszkań, w tym studiów, apartamentów z 1 sypialnią i 2 sypialni…