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Nowe domy w Phuket, Tajlandia

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Willa Narana
Willa Narana
Willa Narana
Willa Narana
Willa Narana
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Willa Narana
Thalang, Tajlandia
od
$942,813
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 516–539 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Willa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Willa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Willa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Willa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
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Willa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Si Sunthon, Tajlandia
od
$1,58M
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 650 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Wzgórze na baldachimPrywatny kompleks z 9 widokiem, przestronne i funkcjonalne wille, starannie zaprojektowane dla rodzin z dziećmi.Wille są idealnym wyborem i rozsądnym rozwiązaniem dla rezydencji rodziny długoterminowej w Phuket.Nie jest to kolejna nieruchomość kurortu, ale projekt premium…
Agencja
Consulting VP Park SRL
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Willa Botanica Ocean Valley
Willa Botanica Ocean Valley
Willa Botanica Ocean Valley
Willa Botanica Ocean Valley
Willa Botanica Ocean Valley
Willa Botanica Ocean Valley
Willa Botanica Ocean Valley
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$2,14M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Botanica Ocean Valley to projekt luksusowych willi z basenem zaprojektowanym przez jednego z bardzo udanych twórców willi w Phuket. Kompleks znajduje się w Choeng Thale, dystrykt Thalang, Phuket 83110, w pobliżu przystani Ao Por Grand Marina. Na terenie kompleksu znajduje się 9 wspania…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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TekceTekce
Willa The Priva Golf Course
Willa The Priva Golf Course
Willa The Priva Golf Course
Willa The Priva Golf Course
Willa The Priva Golf Course
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Willa The Priva Golf Course
Kathu, Tajlandia
od
$980,435
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 532–817 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Gwarancja dochodu O kompleksie: Wille oferują 5 sypialni, w tym przestronną główną sypialnię z tarasem, łazienkę i miejsce do pracy. Duży salon wyposażony jest w panoramiczne okna, jadalnię i europejską kuchnię. Dodatkowy salon znajduje się na niższym poziomie. Kompletne wysokiej jakości wyk…
Agencja
Tumanov Group
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Willa MONO Champaca
Willa MONO Champaca
Willa MONO Champaca
Willa MONO Champaca
Willa MONO Champaca
Willa MONO Champaca
Willa MONO Champaca
Phuket, Tajlandia
Cena na zgłoszenie
Liczba kondygnacji 1
Luksusowe wille z wieloma udogodnieniami i rozwiniętą infrastrukturą!Potencjalna wydajność wynajmu: - 6%!Minimalistyczny projekt premium w stylu tropikalnym!Meble i dekoracje: w pełni wyposażona kuchnia (okno, lodówka, kuchenka, kaptur), wbudowane szafy, łazienka, spiżarnia.MONO Champaca - e…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa NATURALE POOL VILLAS
Willa NATURALE POOL VILLAS
Willa NATURALE POOL VILLAS
Willa NATURALE POOL VILLAS
Willa NATURALE POOL VILLAS
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Willa NATURALE POOL VILLAS
Phuket, Tajlandia
od
$1,08M
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Możliwość inwestycji o wysokim potencjale dochodowym: unikalne wille z prywatnymi basenami w malowniczej dzielnicy Bang Tao Phuket!Dostępne urządzenia!Naturale Pool Villas jest rezydencją w samym sercu Bang Tao, 5 minut od Porto de Phuket i Blue Tree. Mamy ograniczoną liczbę 13 prywatnych wi…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa THE TRINITY VILLAGE
Willa THE TRINITY VILLAGE
Willa THE TRINITY VILLAGE
Willa THE TRINITY VILLAGE
Willa THE TRINITY VILLAGE
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Willa THE TRINITY VILLAGE
Phuket, Tajlandia
od
$793,143
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Wille z basenem Trinity Village zbudowany w nowoczesnym luksusowym stylu i będzie doskonałym wyborem zarówno dla stałego pobytu i wynajmu na wakacje w Phuket!Dostępne urządzenia!Nowoczesne wille z basenem łączącym modernizm, minimalizm i deco sztuki. Harmonijne elementy konstrukcyjne tworzą …
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa Botanica Montazure
Willa Botanica Montazure
Willa Botanica Montazure
Willa Botanica Montazure
Willa Botanica Montazure
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Willa Botanica Montazure
Kamala, Tajlandia
od
$1,38M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 450–575 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Odległość do morza: 1000 m, Niezawodny deweloperO kompleksie:Kompleks składa się z 16 prywatnych willi z basenem, dostarczonych z pracami wykończeniowymi, wbudowaną instalacją wodno-kanalizacyjną, meblami i klimatyzacją. Całodobowa ochrona i monitoring wideo są na miejscu. Pełny pakiet mebli…
Agencja
Tumanov Group
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Willa ISLAND COLLECTION
Willa ISLAND COLLECTION
Willa ISLAND COLLECTION
Willa ISLAND COLLECTION
Willa ISLAND COLLECTION
Pokaż wszystko Willa ISLAND COLLECTION
Willa ISLAND COLLECTION
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,90M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Zainwestuj w luksusowe wille w prestiżowej dzielnicy Bang Tao! Dochód od 7%! To wielka szansa na posiadanie nieruchomości, na którą będzie duże zapotrzebowanie. Plan ratalny! Niedaleko od Bang Tao Beach! Willa umeblowana! JA LAND COLLECTION — to super-ekskluzywna rezydencja sk…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa Kamernyj kompleks
Willa Kamernyj kompleks
Willa Kamernyj kompleks
Willa Kamernyj kompleks
Willa Kamernyj kompleks
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Willa Kamernyj kompleks
Ban Bang Ku, Tajlandia
od
$556,466
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 1
🏡 Villы 297🌴 Tayland, Phuket (region z przytulną logistyką, nosorożca British International School)💰 z 19 276 000 THB (~ z 540 000 dolarów)♪🔥 ✅ Format Varnay✅ Bolshaya territoria bole 70 raj (✅ 1✅ Ryaddom British International School✅ Równowaga: cisza + быстрый стстоВ кинстре Łopatki♪🏡 Varia…
Agencja
Риэлтор без границ
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Willa HOME TOWN
Willa HOME TOWN
Willa HOME TOWN
Willa HOME TOWN
Willa HOME TOWN
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Willa HOME TOWN
Phuket, Tajlandia
od
$444,049
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Wyjątkowa okazja do inwestowania w luksusowe wille na wyspie Phuket! Jest to idealny wybór dla tych, którzy szukają stabilnego dochodu i komfortu!700m do plaży!Wyposażenie: lobby, biblioteka, kawiarnia, klinika publiczna, restauracja, sklep z okrągłym zegarem, wspólny basen, sala wielofunkcy…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa Mouana Serenity Cherng Talay
Willa Mouana Serenity Cherng Talay
Willa Mouana Serenity Cherng Talay
Willa Mouana Serenity Cherng Talay
Willa Mouana Serenity Cherng Talay
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Willa Mouana Serenity Cherng Talay
Thalang, Tajlandia
od
$739,540
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 360–461 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!* Dla kogo to jest: Idealny dla tych, którzy cenią luksusowy styl życia, bezpieczeństwo i wygodę. Projekt zaspokaja potrzeby rodzin, przedsiębiorców i inwestorów poszukujących stabilnych dochodów i wzrostu finansowego. O lokalizacji: Obiekt Mouana …
Agencja
Tumanov Group
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Willa Ozone Grand Residences
Willa Ozone Grand Residences
Willa Ozone Grand Residences
Willa Ozone Grand Residences
Willa Ozone Grand Residences
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Willa Ozone Grand Residences
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$1,19M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. Pomożemy Ci wybrać obiekt za darmo, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpła…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa Isola Sky s basseynom
Willa Isola Sky s basseynom
Willa Isola Sky s basseynom
Willa Isola Sky s basseynom
Willa Isola Sky s basseynom
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Willa Isola Sky s basseynom
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$1,98M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Isola Sky to luksusowa willa przy basenie, która jest rajem dla relaksu i spokoju, z unikalnymi elementami stylistycznymi i atrakcyjnymi materiałami, które odróżniają je od innych luksusowych domów na wyspie. Kompleks składa się z trzech ekskluzywnych willi z basenem, dwóch willi z 4 sypial…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa Botanica Ocean Valley Villas
Willa Botanica Ocean Valley Villas
Willa Botanica Ocean Valley Villas
Willa Botanica Ocean Valley Villas
Willa Botanica Ocean Valley Villas
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Willa Botanica Ocean Valley Villas
Pa Khlok, Tajlandia
od
$1,94M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 625–1 341 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bezpłatne bilety do Phuket i z powrotem!*Idealne dla: Projekt Botanica Ocean Valley Villas jest idealny dla tych, którzy chcą żyć w harmonii z naturą, nie rezygnując z komfortu i luksusu. Jest to idealny wybór dla rodzin i inwestorów ceniących ekskluzywność i spokój.Informacje o lokalizacji:…
Agencja
Tumanov Group
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Willa Narana Villa Phuket
Willa Narana Villa Phuket
Willa Narana Villa Phuket
Willa Narana Villa Phuket
Willa Narana Villa Phuket
Pokaż wszystko Willa Narana Villa Phuket
Willa Narana Villa Phuket
Thalang, Tajlandia
od
$757,492
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 516–1 056 m²
11 obiekty nieruchomości 11
Bilety w obie strony do Phuket jako prezent!*Dla kogo: Narana Villa Phuket jest idealna dla wymagających inwestorów i osób poszukujących luksusowego życia obok plaży Mai Khao. Ten projekt został zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu, oferując wysoką atrakcyjność inwestycyjną.O lokalizacji:…
Agencja
Tumanov Group
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Willa Erawana Grand
Willa Erawana Grand
Willa Erawana Grand
Willa Erawana Grand
Willa Erawana Grand
Pokaż wszystko Willa Erawana Grand
Willa Erawana Grand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,47M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 533–606 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Odpowiedni dla: Projekt Erawana Grand jest idealny dla wymagających nabywców poszukujących luksusowego życia i dochodowych inwestycji. Ten kompleks został zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalny komfort i prywatność.O lokalizacji: Erawana Grand …
Agencja
Tumanov Group
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Willa Stella Estate
Willa Stella Estate
Willa Stella Estate
Willa Stella Estate
Willa Stella Estate
Pokaż wszystko Willa Stella Estate
Willa Stella Estate
Choeng Thale, Tajlandia
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
KONCEPTZ inspiracją do stworzenia idealnego mieszkania, w tym tropikalny południowo-wschodni projekt domu i nowoczesne domy z krajów zachodnich do tworzenia nowoczesnej willi basen wypełniony ciepłem natury i wysokiej prywatności. Wyłącznie tylko dla pięciu rodzin.Dom przeznaczony jest do ws…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa BB Horizon Resort
Willa BB Horizon Resort
Willa BB Horizon Resort
Willa BB Horizon Resort
Willa BB Horizon Resort
Pokaż wszystko Willa BB Horizon Resort
Willa BB Horizon Resort
Ban Sa Pam, Tajlandia
od
$2,55M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
BB Horizon Resort to luksusowy ośrodek oferujący komfortowy pobyt w Phuket. Na terenie o powierzchni 62 346,08 m2 znajduje się 13 niskich budynków mieszkalnych, pięciogwiazdkowy hotel, wille, budynek klubowy, marina, promenady, baseny i inne obiekty. Wszystko, czego potrzebujesz na krótkote…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Panora Pool
Willa Panora Pool
Willa Panora Pool
Willa Panora Pool
Willa Panora Pool
Pokaż wszystko Willa Panora Pool
Willa Panora Pool
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$584,683
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Panora Pool Villas - są 38 luksusowe rezydencje, które łączy korzyści życia willi z unikalną infrastrukturą dużego condominium. Panora Villas znajduje się w odległości spaceru od pięknych Surin i Bangtao plaż. Sama marka Panora stała się symbolem sukcesu i splen życia nad morzem na wyspie Ph…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Mono Oxygen Bangtao
Willa Mono Oxygen Bangtao
Willa Mono Oxygen Bangtao
Willa Mono Oxygen Bangtao
Willa Mono Oxygen Bangtao
Pokaż wszystko Willa Mono Oxygen Bangtao
Willa Mono Oxygen Bangtao
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$638,987
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesne wille z basenem w najpiękniejszym miejscu Phuket Projekt położony na brzegu spokojnego plażowego Tao jest jedną z najpopularniejszych nieruchomości na rynku. Obszar Bang Tao jest znany z dobrze rozwiniętej infrastruktury-ogromny wybór restauracji, supermarketów, butików, szpital…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa The Ozone Luxury
Willa The Ozone Luxury
Willa The Ozone Luxury
Willa The Ozone Luxury
Willa The Ozone Luxury
Pokaż wszystko Willa The Ozone Luxury
Willa The Ozone Luxury
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,50M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Ozone Luxury Villas, dwupiętrowa willa składa się z 5 nowoczesnych, współczesnych prywatnych luksusowych willi z czterema do pięciu sypialni z łazienkami, garderobą, otwartą przestrzenią mieszkalną z oknem na całą długość i wysokim sufitem zapewniającym chłodne schronienie, dużą jadalnią i k…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Willa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Willa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Willa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Willa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Pokaż wszystko Willa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Willa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$192,251
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Wyndham Grand Phuket Surin Plaża jest jednym z najbardziej prestiżowych i luksusowych miejsc do życia w Phuket, Tajlandia. Ten kompleks mieszkalny jest idealnym połączeniem nowoczesnego wzornictwa, wysokich standardów komfortu i pierwszej klasy udogodnień.Bezpośrednia bliskość plaży i luksus…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Layan Lucky
Willa Layan Lucky
Willa Layan Lucky
Willa Layan Lucky
Willa Layan Lucky
Pokaż wszystko Willa Layan Lucky
Willa Layan Lucky
Thalang, Tajlandia
od
$863,423
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 462–593 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Punyisa Bang Jo
Willa Punyisa Bang Jo
Willa Punyisa Bang Jo
Willa Punyisa Bang Jo
Willa Punyisa Bang Jo
Pokaż wszystko Willa Punyisa Bang Jo
Willa Punyisa Bang Jo
Si Sunthon, Tajlandia
od
$2,99M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Punyisa Bang Jo jest strategicznie zlokalizowana w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów mieszkalnych Phuket, wygodnie położonego w połowie pomnika bohaterki i Laguna. Bang Jo, jest zaledwie 10-15 minut od Phuket ’; najwspanialsza plaża, golfa w Laguna Phuket i zaledwie kilka minut od …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Alisha Grand
Willa Alisha Grand
Willa Alisha Grand
Willa Alisha Grand
Willa Alisha Grand
Pokaż wszystko Willa Alisha Grand
Willa Alisha Grand
Si Sunthon, Tajlandia
od
$435,507
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 300–420 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bezpłatne bilety do Phuket i z powrotem!*Dla kogo: Idealny dla wymagających inwestorów i entuzjastów luksusu, którzy szukają wygodnego i eleganckiego pobytu w otoczeniu naturalnego piękna Phuket.Informacje o lokalizacji: Alisha Grand znajduje się w malowniczej dzielnicy Thalang w Phuket. Tha…
Agencja
Tumanov Group
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Willa Prime Villas
Willa Prime Villas
Willa Prime Villas
Willa Prime Villas
Willa Prime Villas
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Willa Prime Villas
Si Sunthon, Tajlandia
od
$400,954
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 211 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Zwierzęta dozwolone, w pełni umeblowaneO kompleksie:Ten nowy kompleks mieszkaniowy w Phuket ma zostać ukończony w grudniu 2023 roku. Kompleks składa się z 13 prywatnych willi, każda z 4 sypialniami i przylegającymi basenami. Nowoczesna architektura łączy się z ekologicznymi materiałami, aby …
Agencja
Tumanov Group
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Willa THE TRINITY VILLAGE
Willa THE TRINITY VILLAGE
Willa THE TRINITY VILLAGE
Willa THE TRINITY VILLAGE
Willa THE TRINITY VILLAGE
Pokaż wszystko Willa THE TRINITY VILLAGE
Willa THE TRINITY VILLAGE
Si Sunthon, Tajlandia
od
$795,292
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Wille z basenem Trinity Village są zbudowane w nowoczesnym, luksusowym stylu i stanowią doskonały wybór zarówno do stałego zamieszkania, jak i do wynajęcia na wakacje w Phuket! Możliwość rat! Współczesne wille z basenem, które łączą w sobie modernizm, minimalizm i art déco. Harmonijne elemen…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa Civetta Grand Villas
Willa Civetta Grand Villas
Willa Civetta Grand Villas
Willa Civetta Grand Villas
Willa Civetta Grand Villas
Pokaż wszystko Willa Civetta Grand Villas
Willa Civetta Grand Villas
Rawai, Tajlandia
od
$977,836
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 350–441 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Civetta Grand Villas jest idealnym miejscem dla tych, którzy szukają luksusu i prywatności w jednym z najbardziej malowniczych zakątków Phuket. Projekt jest przeznaczony dla wymagających nabywców, którzy cenią sobie wygodę i wysoką atrakcy…
Agencja
Tumanov Group
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Willa THE MOMENTUM
Willa THE MOMENTUM
Willa THE MOMENTUM
Willa THE MOMENTUM
Willa THE MOMENTUM
Pokaż wszystko Willa THE MOMENTUM
Willa THE MOMENTUM
Thalang, Tajlandia
od
$671,298
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa okazja inwestycyjna w sercu Layan: luksusowa willa z 3 sypialniami i 4 łazienkami, idealna do komfortowego życia i wynajmu! Dostępne raty! Roczny wzrost ceny: różnica w cenie po ukończeniu może sięgać 20–30%. Momentum to wysokie stężenie estetyki i innowacyjnej technologii w otocze…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
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Willa Unique Eco Viva
Chalong, Tajlandia
od
$493,027
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 328–415 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealnie nadaje się dla wymagających inwestorów poszukujących połączenia luksusu i ekologii w sercu Phuket. Idealny dla rodzin i osób ceniących wygodę i zrównoważony rozwój.O lokalizacji: Projekt położony w Chalong jest otoczony restauracj…
Agencja
Tumanov Group
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Willa Anchan Indigo
Willa Anchan Indigo
Willa Anchan Indigo
Willa Anchan Indigo
Willa Anchan Indigo
Pokaż wszystko Willa Anchan Indigo
Willa Anchan Indigo
Thalang, Tajlandia
od
$759,453
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 354 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealne dla osób poszukujących luksusowego, nowoczesnego i spokojnego stylu życia w malowniczej okolicy oraz dla tych, którzy cenią sobie wysokiej jakości inwestycje.O lokalizacji: Anchan Indigo znajduje się w Thalang, północnej części Phu…
Agencja
Tumanov Group
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Willa Two Villas Tara
Willa Two Villas Tara
Willa Two Villas Tara
Willa Two Villas Tara
Willa Two Villas Tara
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,39M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2007
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 281 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Pełne umeblowanie O kompleksie: Kompleks składa się z 15 willi w stylu tajsko-balijskim oferujących od 1 do 4 sypialni, każda z łazienką. Wille wyposażone są w w pełni umeblowaną europejską kuchnię, salon i jadalnię z panoramicznymi oknami. Widoki na basen i ogród tworzą atmosferę przytulnoś…
Agencja
Tumanov Group
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Willa Manick Hillside
Willa Manick Hillside
Willa Manick Hillside
Willa Manick Hillside
Willa Manick Hillside
Pokaż wszystko Willa Manick Hillside
Willa Manick Hillside
Si Sunthon, Tajlandia
od
$2,15M
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 820 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Manick Hillside Wille Oferujemy luksusowe życie w spokojnym miejscuNasze wille zachwycają wspaniałe widoki na góry i wyśmienite nowoczesne wnętrza, tworząc przestrzeń, która zapewnia zarówno komfort rodziny i elegancję.15 minut jazdy od Laguna i Bang Tao Beach.Odwiedź nas dzisiaj, aby dowied…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Alisa
Willa Alisa
Willa Alisa
Willa Alisa
Willa Alisa
Pokaż wszystko Willa Alisa
Willa Alisa
Choeng Thale, Tajlandia
od
$591,295
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Prywatna willa z basenem, która łączy w sobie tradycyjny i nowoczesny styl tajski. Stworzona dla kogoś, kto szuka uproszczonej rezydencji, ale z wykwintnymi detalami i zastanawia się nad tajskim rękodziełem harmonijnie udekorowanym w tym nowoczesnym domu.Piękna opalona kobieta reprezentowała…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa MONO PHUKET
Willa MONO PHUKET
Willa MONO PHUKET
Willa MONO PHUKET
Willa MONO PHUKET
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Willa MONO PHUKET
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$546,122
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z in…
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Willa Phuket, Thailand
Willa Phuket, Thailand
Willa Phuket, Thailand
Willa Phuket, Thailand
Willa Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Willa Phuket, Thailand
Willa Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$1,20M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 388–420 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Projekt ekskluzywnych willi projektantów w prestiżowej okolicy PhuketProjekt ten obejmuje 40 ekskluzywnych willi, z których każdy jest arcydziełem architektury i designu. Kluczową koncepcją wizualną projektu jest budowa dwupiętrowych willi usytuowanych wokół otwartego terytorium kompleksu. W…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Trisara
Willa Trisara
Willa Trisara
Willa Trisara
Willa Trisara
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Willa Trisara
Choeng Thale, Tajlandia
od
$3,60M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 630–2 077 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Odległość do morza: 150 m, Gwarancja DochoduO kompleksie:W zacisznej zatoce Phuket znajduje się 37 luksusowych prywatnych willi, z których każda oferuje wspaniałe widoki na morze. Wille mogą pochwalić się przestronnymi salonami wewnątrz i na zewnątrz, a także prywatnymi basenami, które harmo…
Agencja
Tumanov Group
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Willa Lake House
Willa Lake House
Willa Lake House
Willa Lake House
Willa Lake House
Pokaż wszystko Willa Lake House
Willa Lake House
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,69M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 350 m²
2 obiekty nieruchomości 2
W pełni umeblowane, gwarancja dochodu O kompleksie: Po zachodniej stronie Phuket znajdują się 32 luksusowe prywatne wille w nowoczesnym stylu tropikalnym. Wille mają działki od 400 do 1200 mkw. i obejmują 3-4 sypialnie. Kompleks wyposażony jest w system SmartHome, prywatne baseny z jacuzzi, …
Agencja
Tumanov Group
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Willa ALLTHAI Villages
Willa ALLTHAI Villages
Willa ALLTHAI Villages
Willa ALLTHAI Villages
Willa ALLTHAI Villages
Pokaż wszystko Willa ALLTHAI Villages
Willa ALLTHAI Villages
Thep Krasatti, Tajlandia
od
$830,909
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 489–714 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Odpowiedni dla: Idealny dla tych, którzy szukają ekskluzywnego luksusu i wysokiego standardu życia w tropikalnym raju. Projekt skierowany jest do wymagających inwestorów, którzy cenią sobie komfort i bezpieczeństwo swoich inwestycji.O lokalizacji: Z…
Agencja
Tumanov Group
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Willa Kiri Buddha Pool Villa
Willa Kiri Buddha Pool Villa
Willa Kiri Buddha Pool Villa
Willa Kiri Buddha Pool Villa
Willa Kiri Buddha Pool Villa
Pokaż wszystko Willa Kiri Buddha Pool Villa
Willa Kiri Buddha Pool Villa
Chalong, Tajlandia
od
$509,461
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 192–498 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla tych, którzy szukają luksusowego odosobnienia z maksymalnymi udogodnieniami w tropikalnym raju. Odpowiedni dla rodzin z dziećmi, a także dla tych, którzy rozważają możliwości inwestycyjne.O lokalizacji: Znajduje się w zatoce Ch…
Agencja
Tumanov Group
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Willa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Willa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Willa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Willa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Willa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Pokaż wszystko Willa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Willa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Thalang, Tajlandia
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Koncepcja projektuDla waszego największego faktu życia w określonym miejscu, REZYDENCJA PRIME jest przeznaczona do wyłączności we wszystkich aspektach waszego uprzywilejowanego życia. Bardziej niż prosty "dom", ale cenny dar zwany "doskonałością". Ostateczny w twoim zasięgu. Odkryj poza eksk…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Ao Yon Beach Villas
Willa Ao Yon Beach Villas
Willa Ao Yon Beach Villas
Willa Ao Yon Beach Villas
Willa Ao Yon Beach Villas
Pokaż wszystko Willa Ao Yon Beach Villas
Willa Ao Yon Beach Villas
Wichit, Tajlandia
od
$1,94M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 274–453 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Odpowiednie dla: Idealne dla wymagających osób ceniących luksus, spokój i wyjątkowe widoki na przyrodę. Te wille są doskonałym wyborem zarówno na stałe miejsce zamieszkania, jak i na dochodową inwestycję.O lokalizacji: Ao Yon Beach Villas znajdują s…
Agencja
Tumanov Group
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Willa Dareeya villas
Willa Dareeya villas
Willa Dareeya villas
Willa Dareeya villas
Willa Dareeya villas
Pokaż wszystko Willa Dareeya villas
Willa Dareeya villas
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$1,34M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 337 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Bilety do Phuket i z powrotem jako prezent! *Dla kogo?Doskonały wybór dla osób, które szukają połączenia luksusu, nowoczesnego komfortu i cennej inwestycji w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc Phuket.O lokalizacji:Położony zaledwie 200 metrów od Bang Tao Beach, Dareeya Villas zapewnia …
Agencja
Tumanov Group
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Willa Saturdays Villas
Willa Saturdays Villas
Willa Saturdays Villas
Willa Saturdays Villas
Willa Saturdays Villas
Pokaż wszystko Willa Saturdays Villas
Willa Saturdays Villas
Rawai, Tajlandia
od
$462,897
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 183–211 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Darmowe Bilety do Phuket i z powrotem!* Dla kogo to jest: Idealny dla osób poszukujących luksusu i spokoju w Phuket. Soboty Wille są dla wymagających klientów, którzy cenią komfort, prywatność i obiecujące inwestycje. O lokalizacji: Saturdays Villas położone są w pobliżu plaży Rawai na poł…
Agencja
Tumanov Group
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Chata Ocean View Cottages
Chata Ocean View Cottages
Chata Ocean View Cottages
Chata Ocean View Cottages
Chata Ocean View Cottages
Chata Ocean View Cottages
Chata Ocean View Cottages
Pa Tong, Tajlandia
od
$172,724
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa The Trinity Village
Willa The Trinity Village
Willa The Trinity Village
Willa The Trinity Village
Willa The Trinity Village
Pokaż wszystko Willa The Trinity Village
Willa The Trinity Village
Si Sunthon, Tajlandia
od
$793,791
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Trinity Village to nowy luksusowy projekt mieszkaniowy z willami z basenem na sprzedaż w Phuket. Trinity Village znajduje się w Pasak Soi 8, kilka minut od plaży Bangtao, plaży Layan i pola golfowego Laguna na zachodnim wybrzeżu Phuket. Trinity Village to prywatna rezydencja z zaledwie 7 w…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Goldena Twin
Willa Goldena Twin
Willa Goldena Twin
Willa Goldena Twin
Willa Goldena Twin
Pokaż wszystko Willa Goldena Twin
Willa Goldena Twin
Kamala, Tajlandia
od
$342,364
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Stylowe Townhai w pobliżu morza W tym projekcie twoje marzenie o życiu we własnym domu w odległości spaceru od morza może stać się rzeczywistością, kompleks kamienicy łączy wygodę życia we własnej przestronnej dom. Kamala ma chwałę obszaru rodzinnego, tutaj spokojny i wymiar życia jest w p…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa The Ozone Residences Phase 2
Willa The Ozone Residences Phase 2
Willa The Ozone Residences Phase 2
Willa The Ozone Residences Phase 2
Willa The Ozone Residences Phase 2
Pokaż wszystko Willa The Ozone Residences Phase 2
Willa The Ozone Residences Phase 2
Choeng Thale, Tajlandia
od
$967,550
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 329 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nowa faza luksusowych willi Projekt znajduje się w jednym z najbardziej obiecujących pod względem dynamiki rozwoju i zapotrzebowania na obszar Phuket, zaledwie 5 minut od Bang Tao Beach i bogatych w rozrywkę infrastruktury okręgowej. To tutaj najbardziej status i prestiżowe placówki wysp -…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Above element
Willa Above element
Willa Above element
Willa Above element
Willa Above element
Pokaż wszystko Willa Above element
Willa Above element
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,02M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Above Element Villas presents a remarkable collection of new pool villas for sale in the vicinity of Bangtao Beach, Phuket. This exclusive development offers a low density community, ensuring a serene and private living experience. The luxury 3-bedroom pool villas available for sale epitomiz…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Banyan Tree Phuket
Willa Banyan Tree Phuket
Willa Banyan Tree Phuket
Willa Banyan Tree Phuket
Willa Banyan Tree Phuket
Pokaż wszystko Willa Banyan Tree Phuket
Willa Banyan Tree Phuket
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,32M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2008
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 345–380 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Odległość do morza: 500 m, Gwarancja dochodu, W pełni umeblowane, Niezawodny deweloper O kompleksie: Kompleks zacisznych willi nad brzegiem Morza Andamańskiego, każda z prywatnym basenem, salonem, jadalnią i kuchnią na otwartym planie. Przestronne sypialnie wyposażone są w indywidualne łazie…
Agencja
Tumanov Group
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Willa VIP Galaxy Villa
Willa VIP Galaxy Villa
Willa VIP Galaxy Villa
Willa VIP Galaxy Villa
Willa VIP Galaxy Villa
Pokaż wszystko Willa VIP Galaxy Villa
Willa VIP Galaxy Villa
Rawai, Tajlandia
od
$624,926
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 280–565 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Darmowe Bilety do Phuket i z powrotem!* Dla kogo to jest. VIP Galaxy Rawai Villas są idealne dla osób poszukujących połączenia luksusu, komfortu i lukratywnych inwestycji. Projekt ten stworzony jest z myślą o rozeznaniu właścicieli, którzy cenią sobie wysoki standard życia i stabilne dochod…
Agencja
Tumanov Group
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Willa Isola Palms Phuket
Willa Isola Palms Phuket
Willa Isola Palms Phuket
Willa Isola Palms Phuket
Willa Isola Palms Phuket
Pokaż wszystko Willa Isola Palms Phuket
Willa Isola Palms Phuket
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,53M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 887 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Isola Palms Phuket jest idealnym miejscem dla osób poszukujących połączenia wyjątkowego luksusu i spokoju na malowniczej wyspie Phuket. Projekt ten jest przeznaczony dla zamożnych osób, które cenią sobie wysoki poziom komfortu i długotermi…
Agencja
Tumanov Group
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Willa Botanica Hillside
Willa Botanica Hillside
Willa Botanica Hillside
Willa Botanica Hillside
Willa Botanica Hillside
Pokaż wszystko Willa Botanica Hillside
Willa Botanica Hillside
Si Sunthon, Tajlandia
od
$919,448
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Khram at Karon
Willa Khram at Karon
Willa Khram at Karon
Willa Khram at Karon
Willa Khram at Karon
Pokaż wszystko Willa Khram at Karon
Willa Khram at Karon
Karon, Tajlandia
od
$2,67M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Welcome to Khram Phuket – a luxury property for sale in Phuket. Located in 2 different prime locations, all on spacious land plots and uniquely designed in a blend of contemporary style. Offer exceptional living spaces: perfect for quality family time and entertaining, each with a large p…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Willa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Willa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Willa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Willa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Pokaż wszystko Willa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Willa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$2,26M
BOTANICA THE SKY VALLEY to nowy projekt domu i willi w Chongtal, Phuket. Projekt projektu łączy nowoczesność z luksusowym stylem życia. Kompleks składa się z 12 wspaniałych willi z basenem, z 4 lub 5 sypialniami o powierzchni od 1026 m2 do 1897 mkw. Każda willa obejmuje wspaniały salon i…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa Asherah Phase 1-2
Willa Asherah Phase 1-2
Willa Asherah Phase 1-2
Willa Asherah Phase 1-2
Willa Asherah Phase 1-2
Pokaż wszystko Willa Asherah Phase 1-2
Willa Asherah Phase 1-2
Thalang, Tajlandia
od
$501,781
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Wprowadzenie fazy 1-2 Asherah Villas, luksusowy projekt mieszkalny w sercu Thalang, Phuket, który oddaje esencję współczesnej elegancji i tropikalnego uroku. Ten ekskluzywny rozwój obejmuje ekspansywne 11200 m2, zawierające 20 starannie wykonanych willi zaprojektowanych dla osób poszukującyc…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Pokaż wszystko Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$704,810
Liczba kondygnacji 1
Botanica Modern Loft II to projekt luksusowych i nowoczesnych willi z basenem położonym przy plaży Bang Tao w zachodniej części Phuket. Wioska znajduje się w spokojnej okolicy, w pobliżu rozwiniętej infrastruktury plaży Bang Tao. Kompleks składa się z 52 mieszkań i został opracowany pr…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa D Architecte Aela
Willa D Architecte Aela
Willa D Architecte Aela
Willa D Architecte Aela
Willa D Architecte Aela
Pokaż wszystko Willa D Architecte Aela
Willa D Architecte Aela
Rawai, Tajlandia
od
$1,19M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Witamy w nowym rozwoju w Phuket, gdzie przestrzeń do oddychania i życia o niskiej gęstości leży u podstaw naszej filozofii. Villa to Breathe Odblokuj esencję życia dla przestronnej duszy Położony w spokojnym i wygodnym obszarze Palai, z 5 minutami; Po przejściu z Villa Aela można dotr…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa 8 Season Luxury
Willa 8 Season Luxury
Willa 8 Season Luxury
Willa 8 Season Luxury
Willa 8 Season Luxury
Pokaż wszystko Willa 8 Season Luxury
Willa 8 Season Luxury
Choeng Thale, Tajlandia
od
$885,071
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Witamy w elitarnej kolekcji innowacyjnej przez Sezon Luksusowe wille Gdzie podnosimy luksusowe życie na nowe wyżyny. Każda willa w naszej kolekcji jest prawdziwym arcydziełem, skrupulatnie zaprojektowanym tak, aby oferować dziedzictwo wyjątkowego bogactwa. Nasze właściwości płynnie łączą …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Patina Courtyard Villa
Willa Patina Courtyard Villa
Willa Patina Courtyard Villa
Willa Patina Courtyard Villa
Willa Patina Courtyard Villa
Pokaż wszystko Willa Patina Courtyard Villa
Willa Patina Courtyard Villa
Si Sunthon, Tajlandia
od
$462,897
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 271–318 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealne dla tych, którzy szukają połączenia luksusu i spokoju w tropikalnym raju. Projekt jest przeznaczony dla wymagających osób, które cenią sobie ekskluzywność, wygodę i bliskość natury.O lokalizacji: Patina Courtyard Villa znajduje się…
Agencja
Tumanov Group
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Willa Larimar Villa Phuket
Willa Larimar Villa Phuket
Willa Larimar Villa Phuket
Willa Larimar Villa Phuket
Willa Larimar Villa Phuket
Pokaż wszystko Willa Larimar Villa Phuket
Willa Larimar Villa Phuket
Ban Nai Trok, Tajlandia
od
$424,003
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 240–339 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Bezpłatne bilety w obie strony do Phuket!*Dla kogo: Idealny dla tych, którzy szukają połączenia luksusu i spokoju w tętniącym życiem raju Phuket. Ten projekt jest skierowany do wymagających nabywców, którzy cenią sobie wygodę i możliwości inwestycyjne.O lokalizacji: „Larimar Villa Phuket” zn…
Agencja
Tumanov Group
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Willa The T Forest – Pool Villas
Willa The T Forest – Pool Villas
Willa The T Forest – Pool Villas
Willa The T Forest – Pool Villas
Willa The T Forest – Pool Villas
Pokaż wszystko Willa The T Forest – Pool Villas
Willa The T Forest – Pool Villas
Pa Khlok, Tajlandia
od
$246,239
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 150–440 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Bilety do Phuket i z powrotem jako prezent! *Dla kogo?Projekt T Forest jest idealny dla elitarnych inwestorów, emerytów i właścicieli domów wakacyjnych, którzy cenią odosobnienie, komfort i apel inwestycyjny.O lokalizacji:Las T znajduje się na cichym wschodnim wybrzeżu Phuket, w otoczeniu zi…
Agencja
Tumanov Group
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Willa Ocean Palms Villas Bangtao
Willa Ocean Palms Villas Bangtao
Willa Ocean Palms Villas Bangtao
Willa Ocean Palms Villas Bangtao
Willa Ocean Palms Villas Bangtao
Pokaż wszystko Willa Ocean Palms Villas Bangtao
Willa Ocean Palms Villas Bangtao
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$437,972
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2020
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 328–392 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety w obie strony do Phuket jako prezent!*Dla kogo: Idealna opcja dla tych, którzy szukają połączenia spokoju i luksusu na jednej z najlepszych plaż Phuket. Nadaje się zarówno do użytku osobistego, jak i dochodowych inwestycji, szczególnie dla osób zainteresowanych dochodem z wynajmu i wz…
Agencja
Tumanov Group
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Willa Botanica Louvre
Willa Botanica Louvre
Willa Botanica Louvre
Willa Botanica Louvre
Willa Botanica Louvre
Pokaż wszystko Willa Botanica Louvre
Willa Botanica Louvre
Choeng Thale, Tajlandia
od
$828,973
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Botanica LouvrePołożona pośród spokojnych krajobrazów plaży Bangtao, przy spokojnej ulicy Pasak Soi 8 w Cherngtalay, Phuket, Tajlandia, Botanica Luxury Villa stanowi świadectwo współczesnej elegancji i wyrafinowanego życia.Inspirowana kultową sylwetką paryskiego Luwru, Botanica Luxury Villa …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Willa Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Willa Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Willa Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Willa Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Pokaż wszystko Willa Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Willa Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Choeng Thale, Tajlandia
od
$2,64M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 414 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas to idealne miejsce dla osób poszukujących luksusowego i przestronnego zakwaterowania w doskonałej lokalizacji w Phuket. Projekt jest przeznaczony dla wymagających osób ceniących wygodę, pry…
Agencja
Tumanov Group
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Willa Infinity Life Club
Willa Infinity Life Club
Willa Infinity Life Club
Willa Infinity Life Club
Willa Infinity Life Club
Pokaż wszystko Willa Infinity Life Club
Willa Infinity Life Club
Pa Khlok, Tajlandia
od
$107,145
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Infinity Life Club jest unikalnym kompleksem dla komfortowego i beztroskiego życia w łonie natury w Phuket. Projekt oferuje nie tylko apartamenty, ale także wille z prywatnymi basenami, łącząc nowoczesny komfort z wysokiej klasy opieki medycznej i usług wellness.Mieszkańcy mogą korzystać z z…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Sri Panwa Phuket
Willa Sri Panwa Phuket
Willa Sri Panwa Phuket
Willa Sri Panwa Phuket
Willa Sri Panwa Phuket
Pokaż wszystko Willa Sri Panwa Phuket
Willa Sri Panwa Phuket
Wichit, Tajlandia
od
$4,93M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 1 275–1 600 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bezpłatne bilety w obie strony do Phuket!*Dla kogo: Idealnie nadaje się dla tych, którzy szukają połączenia luksusu i spokoju na jednym z najpiękniejszych wybrzeży świata. Ta nieruchomość jest dla wymagających nabywców, którzy cenią sobie najwyższy poziom komfortu i prywatności.O lokalizacji…
Agencja
Tumanov Group
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Willa Azalea Villas
Willa Azalea Villas
Willa Azalea Villas
Willa Azalea Villas
Willa Azalea Villas
Pokaż wszystko Willa Azalea Villas
Willa Azalea Villas
Thep Krasatti, Tajlandia
od
$575,899
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 456 m²
2 obiekty nieruchomości 2
6% Gwarancja dochodu O kompleksie: Ta kolekcja 5 znakomicie zaprojektowanych willi oferuje sanktuarium pośród natury w prestiżowej dzielnicy Phuket. Każda rezydencja oferuje 4 sypialnie z łazienkami, główną sypialnię o powierzchni 58 m² z garderobą i częścią dzienną. Wille są wyposażone w ba…
Agencja
Tumanov Group
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Willa Sunrise Estates – Phase 4
Willa Sunrise Estates – Phase 4
Willa Sunrise Estates – Phase 4
Willa Sunrise Estates – Phase 4
Willa Sunrise Estates – Phase 4
Pokaż wszystko Willa Sunrise Estates – Phase 4
Willa Sunrise Estates – Phase 4
Si Sunthon, Tajlandia
od
$281,847
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 116–263 m²
11 obiekty nieruchomości 11
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo jest odpowiedni: Idealny dla tych, którzy pragną doświadczyć komfortu i luksusu życia na Phuket. Odpowiedni dla wymagających nabywców, którzy cenią jakość i dbałość o szczegóły.O lokalizacji: Znajduje się w sercu prestiżowej dzielnicy Thala…
Agencja
Tumanov Group
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Willa AG Club
Willa AG Club
Willa AG Club
Willa AG Club
Willa AG Club
Pokaż wszystko Willa AG Club
Willa AG Club
Thep Krasatti, Tajlandia
od
$686,701
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Club Villa Club Villas jest idealnym miejscem do życia i inwestowania w sercu najbardziej poszukiwanego rogu Phuket! Nasze wille są nie tylko w domu, ale wysokiej propozycji inwestycyjnej Bez przesady-idealna lokalizacja: w okolicy znajdują się dwie wygodne plaże, duże centrum sportowe i…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Villa s sovremennym dizaynom
Willa Villa s sovremennym dizaynom
Willa Villa s sovremennym dizaynom
Willa Villa s sovremennym dizaynom
Willa Villa s sovremennym dizaynom
Pokaż wszystko Willa Villa s sovremennym dizaynom
Willa Villa s sovremennym dizaynom
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$439,367
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Etherium Luxury Villas to nowy projekt mieszkaniowy z nowoczesnymi prywatnymi willami i basenem. Wille mają unikalną fasadę o zaokrąglonym kształcie, tworząc układ powietrza wokół przemyślanego projektu krajobrazu. Projekt obejmuje 3 sypialnie, telewizor z płaskim ekranem i kanałami telewiz…
Agencja
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Willa Nature’s Rest Sai Yuan
Willa Nature’s Rest Sai Yuan
Willa Nature’s Rest Sai Yuan
Willa Nature’s Rest Sai Yuan
Willa Nature’s Rest Sai Yuan
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Willa Nature’s Rest Sai Yuan
Karon, Tajlandia
od
$1,01M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Nature ’; s villa sai yuan: nowoczesne wille z basenami w pobliżu Nai Harn Beach Wprowadzenie urzekającej natury; Nature ’; s villa sai Yuan znajduje się w pobliżu czarującej plaży Nai Harn, ten nowy projekt nieruchomości przedstawia kolekcję wykwintnych 4-sypialni basenowych, które płynni…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Star Silas
Willa Star Silas
Willa Star Silas
Willa Star Silas
Willa Star Silas
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Willa Star Silas
Chalong, Tajlandia
od
$908,008
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa z 3 sypialniami i prywatnym basenem w Chalong, Phuket Kompleks Star Silas Villas to miejsce, w którym można cieszyć się komfortem i luksusem otoczonym piękną naturą. Każda z 16 willi tego unikalnego kompleksu jest harmonijnym połączeniem nowoczesnego designu i funkcjonalnoś…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Nakara Luxury Grand
Willa Nakara Luxury Grand
Willa Nakara Luxury Grand
Willa Nakara Luxury Grand
Willa Nakara Luxury Grand
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Willa Nakara Luxury Grand
Si Sunthon, Tajlandia
od
$1,20M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Wielkie luksusowe wille Nakara - to nie tylko mieszkania; To jest wybór stylu życia. Niezależnie od tego, czy szukasz zacisznego miejsca na relaks, luksusowy dom do relaksu, czy opłacalna propozycja inwestycyjna, ten projekt oferuje wszystko. Ze względu na swoją pierwszą lokalizację, wybitne…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Melia Phuket Karon Residences
Willa Melia Phuket Karon Residences
Willa Melia Phuket Karon Residences
Willa Melia Phuket Karon Residences
Willa Melia Phuket Karon Residences
Willa Melia Phuket Karon Residences
Willa Melia Phuket Karon Residences
Karon, Tajlandia
od
$744,269
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 320 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Twój własny raj Luksusowe życie otoczone naturą Najlepsze w Phuket Hotel Residence pod międzynarodową marką. Kolekcja 68 mieszkań z widokiem na morze inspirowana natury znajduje się między górami i morzem Ciesz się panoramicznym widokiem na Morze Andamańskie otoczone dżunglą, przejdź…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa PHUVISTA 3 NAIYANG
Willa PHUVISTA 3 NAIYANG
Willa PHUVISTA 3 NAIYANG
Willa PHUVISTA 3 NAIYANG
Willa PHUVISTA 3 NAIYANG
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Willa PHUVISTA 3 NAIYANG
Thalang, Tajlandia
od
$470,547
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Zainwestuj w unikalną willę z prywatnym basenem i oszałamiającym wzornictwem w jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów Phuket!Dostępne urządzenia!Phuvista Przewodniczący 3 NaiYang to kompleks mieszkalny położony w okolicy plaży Nai Yang w Phuket. Ten projekt łączy wygodną lokalizację, wys…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa Botanica Grand Avenue
Willa Botanica Grand Avenue
Willa Botanica Grand Avenue
Willa Botanica Grand Avenue
Willa Botanica Grand Avenue
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Willa Botanica Grand Avenue
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,36M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 60–1 590 m²
19 obiekty nieruchomości 19
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla tych, którzy szukają połączenia luksusu i naturalnej harmonii na Phuket. Ten projekt przyciągnie wymagających nabywców i inwestorów, którzy cenią wyjątkowość, wygodę i korzystną lokalizację.O lokalizacji: Botanica Grand Avenue,…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
60.0
353,145 – 353,249
Mieszkanie 2 pokoi
88.0
563,814
Willa
430.0 – 1 590.0
1,49M – 5,58M
Agencja
Tumanov Group
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Willa Botanica Lakeside Phuket
Willa Botanica Lakeside Phuket
Willa Botanica Lakeside Phuket
Willa Botanica Lakeside Phuket
Willa Botanica Lakeside Phuket
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Willa Botanica Lakeside Phuket
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,43M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 598 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny wybór dla tych, którzy szukają luksusowego życia w otoczeniu natury. Odpowiedni dla rodzin, par i inwestorów ceniących wygodę i prywatność.O lokalizacji: Botanica Lakeside, położony w prestiżowej dzielnicy Layan, jest otoczony najl…
Agencja
Tumanov Group
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Willa Aileen Villas Nai Thon
Willa Aileen Villas Nai Thon
Willa Aileen Villas Nai Thon
Willa Aileen Villas Nai Thon
Willa Aileen Villas Nai Thon
Willa Aileen Villas Nai Thon
Willa Aileen Villas Nai Thon
Sakhu, Tajlandia
od
$363,588
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 180–205 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Te luksusowe wille są idealne dla tych, którzy szukają spokojnego i prywatnego życia blisko natury na Phuket. Aileen Villas Naithon spełni wymagania wymagających nabywców, którzy cenią sobie wygodę i elegancję w każdym aspekcie życia.O lok…
Agencja
Tumanov Group
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Willa Vista Del Mar
Willa Vista Del Mar
Willa Vista Del Mar
Willa Vista Del Mar
Willa Vista Del Mar
Pokaż wszystko Willa Vista Del Mar
Willa Vista Del Mar
Sakhu, Tajlandia
od
$949,024
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 360–700 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Laguna Waters
Willa Laguna Waters
Willa Laguna Waters
Willa Laguna Waters
Willa Laguna Waters
Willa Laguna Waters
Choeng Thale, Tajlandia
od
$2,39M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2006
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 650 m²
2 obiekty nieruchomości 2
1000 m do morza, Dochód GwarantowanyO kompleksie:Luksusowe wille w Phuket oferują wyjątkowe możliwości relaksu i inwestycji. Przestronne nowoczesne wille otoczone są malowniczymi krajobrazami i jeziorem, położone zaledwie 1 km od plaży Bang Tao. W pobliżu znajdują się restauracje, centra f…
Agencja
Tumanov Group
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Willa Cohiba Villas Phuket
Willa Cohiba Villas Phuket
Willa Cohiba Villas Phuket
Willa Cohiba Villas Phuket
Willa Cohiba Villas Phuket
Pokaż wszystko Willa Cohiba Villas Phuket
Willa Cohiba Villas Phuket
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,51M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 432–1 000 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla miłośników luksusu i komfortu z oszałamiającymi widokami w Phuket. Odpowiedni dla tych, którzy szukają dochodowych inwestycji w rozwijającym się regionie.O lokalizacji: Położony przy plaży Layan, na północnym krańcu plaży Bangt…
Agencja
Tumanov Group
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Willa The Menara Hill
Willa The Menara Hill
Willa The Menara Hill
Willa The Menara Hill
Willa The Menara Hill
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Willa The Menara Hill
Si Sunthon, Tajlandia
od
$744,269
Opcje wykończenia Gotowe
Menara Hill Phuket to luksusowy projekt mieszkaniowy inspirowany tradycyjną marokańską architekturą i wzornictwem. Projekt składa się z 24 willi zaprojektowanych z misternymi detalami i fakturami, które odzwierciedlają marokańskie dziedzictwo. Koncepcja natury jest zintegrowana z willami, ab…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Allthai Village
Willa Allthai Village
Willa Allthai Village
Willa Allthai Village
Willa Allthai Village
Pokaż wszystko Willa Allthai Village
Willa Allthai Village
Thep Krasatti, Tajlandia
od
$460,350
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Allthai Village - Nowy projekt, który obejmuje 60 luksusowych willi z 2-4 sypialniami, położoną w centrum Phuket otoczonym lasami tropikalnymi, między May of Khao i Bangtao, obszar ten nazywa się Chuketskaya Rublevka. Na terytorium witryny znajdują się prywatne pule 4x6 metrów, parking 2 sam…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Willa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Willa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Willa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Willa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Pokaż wszystko Willa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Willa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$1,63M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Isola Palms to luksusowy kompleks składający się z 8 prywatnych rezydencji z basenem i panoramicznym widokiem na morze! Każda willa ma 4 sypialnie i 5 łazienek. Kompleks położony jest na zboczu wzgórza z widokiem na plażę Layan na północno-zachodnim wybrzeżu Phuket. Plaża jest podzielona na…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa Balco Bangtao Beach
Willa Balco Bangtao Beach
Willa Balco Bangtao Beach
Willa Balco Bangtao Beach
Willa Balco Bangtao Beach
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Willa Balco Bangtao Beach
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$880,326
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 355–490 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Dzięki luksusowemu projektowi i wygodnej lokalizacji, Balco Bangtao Beach jest idealne dla tych, którzy cenią połączenie komfortu i natury. Projekt jest stworzony dla wymagających nabywców, którzy chcą cieszyć się wakacjami na plaży i spok…
Agencja
Tumanov Group
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Willa Erawana Grand
Willa Erawana Grand
Willa Erawana Grand
Willa Erawana Grand
Willa Erawana Grand
Pokaż wszystko Willa Erawana Grand
Willa Erawana Grand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,47M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Na chronionym terytorium znajduje się 10 prywatnych willi, każda z pojedynczą pulą Całkowita część dzienna znajduje się w centrum willi i łączy salon, jadalnię i kuchnię. Cztery sypialnie są sąsiadujące z różnych stron, wszystkie sypialnie mają własną łazienkę i garderobę. Główna sypialnia…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa MONO Champaca
Willa MONO Champaca
Willa MONO Champaca
Willa MONO Champaca
Willa MONO Champaca
Pokaż wszystko Willa MONO Champaca
Willa MONO Champaca
Phuket, Tajlandia
od
$524,059
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Luksusowe wille z wieloma udogodnieniami i rozwiniętą infrastrukturą!Potencjalna wydajność wynajmu: - 6%!Minimalistyczny projekt premium w stylu tropikalnym!Meble i dekoracje: w pełni wyposażona kuchnia (okno, lodówka, kuchenka, kaptur), wbudowane szafy, łazienka, spiżarnia.MONO Champaca - e…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa The Pano Baan Suan Loch Palm
Willa The Pano Baan Suan Loch Palm
Willa The Pano Baan Suan Loch Palm
Willa The Pano Baan Suan Loch Palm
Willa The Pano Baan Suan Loch Palm
Willa The Pano Baan Suan Loch Palm
Willa The Pano Baan Suan Loch Palm
Kathu, Tajlandia
od
$815,719
THE PANO BAAN SUAN LOCH PALM “Doświadcz bezkonkurencyjnego luksusu w prywatnej willi z basenem pośród zachwycającego naturalnego otoczenia, które wita Cię jak w domu” Przedstawiamy The Pano - luksusową i prywatną willę z basenem, położoną w sercu bujnej, zielonej przyrody. Przestronny luk…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Marquis Estates – Phuket
Willa Marquis Estates – Phuket
Willa Marquis Estates – Phuket
Willa Marquis Estates – Phuket
Willa Marquis Estates – Phuket
Pokaż wszystko Willa Marquis Estates – Phuket
Willa Marquis Estates – Phuket
Choeng Thale, Tajlandia
od
$682,020
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 393 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Marquis Estates to idealne rozwiązanie dla wymagających nabywców poszukujących połączenia luksusu i prywatności w tropikalnym raju. Odpowiednie dla rodzin, inwestorów i każdego, kto szuka prestiżowego zakwaterowania w jednym z najlepszych …
Agencja
Tumanov Group
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Willa Tri Vananda
Willa Tri Vananda
Willa Tri Vananda
Willa Tri Vananda
Willa Tri Vananda
Pokaż wszystko Willa Tri Vananda
Willa Tri Vananda
Thalang, Tajlandia
od
$1,43M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 333–853 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Luksusowe wille w sercu wyjątkowego ośrodka zdrowia na Bang Tao Nowy, wybitny projekt, znakomity w najbardziej luksusowej naturalnej strefie elitarnej dzielnicy Bang Tao, w pobliżu bogatej w infrastrukturę swojej strony. Będzie reprezentował holistyczny, pierwszy w swoim rodzaju kompleks m…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Patina Courtyard
Willa Patina Courtyard
Willa Patina Courtyard
Willa Patina Courtyard
Willa Patina Courtyard
Pokaż wszystko Willa Patina Courtyard
Willa Patina Courtyard
Si Sunthon, Tajlandia
od
$502,274
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Witamy w luksusowej willi i nowoczesnej Villa Patina Courtyard. Styl dekoracji jest nowoczesny tropikalny. Projekt willi będzie blisko naturalnego. Willa wtapia się w środowisko i prywatną, jak to możliwe. Lokalizacja- Liporn Village (Khao Lan), Tambon Srisoonthorn Thalang Phuket Ten obsza…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Charn Baan Saiyuan
Willa Charn Baan Saiyuan
Willa Charn Baan Saiyuan
Willa Charn Baan Saiyuan
Willa Charn Baan Saiyuan
Pokaż wszystko Willa Charn Baan Saiyuan
Willa Charn Baan Saiyuan
Rawai, Tajlandia
od
$350,356
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Villas in a premium location, just 10 minutes drive to Rawai, Naiharn beach Villas between Nai Harn and Rawai beaches that are being built off-plan, but the developer plans to complete construction by 2025. In the closed area of the complex there are 16 private villas with a swimming p…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Villoft Zen Living Phuket
Willa Villoft Zen Living Phuket
Willa Villoft Zen Living Phuket
Willa Villoft Zen Living Phuket
Willa Villoft Zen Living Phuket
Pokaż wszystko Willa Villoft Zen Living Phuket
Willa Villoft Zen Living Phuket
Choeng Thale, Tajlandia
od
$134,213
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 37–158 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealne rozwiązanie dla osób poszukujących połączenia luksusu i spokoju na Phuket. Nadaje się zarówno do zamieszkania, jak i jako lukratywne inwestycje.O lokalizacji: Villoft Zen Living znajduje się w prestiżowej okolicy plaż Bang Tao i La…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
37.4
147,028
Willa
37.4 – 158.3
147,028 – 720,139
Agencja
Tumanov Group
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Willa Akra collection Layan
Willa Akra collection Layan
Willa Akra collection Layan
Willa Akra collection Layan
Willa Akra collection Layan
Pokaż wszystko Willa Akra collection Layan
Willa Akra collection Layan
Choeng Thale, Tajlandia
od
$821,797
Opcje wykończenia Gotowe
Zanurz się w łonie natury z naszym butikowym domku basenowego. Gdzie luksus spotyka spokój, tworząc niezapomniane wspomnienia pośród bujnej zieleni Layan Bay.Nasz bezpłatny transfer do Layan Beach działa codziennie, zapewniając wygodny transport do jednego z najbardziej prymitywnych miejsc n…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Botanica Forestique
Willa Botanica Forestique
Willa Botanica Forestique
Willa Botanica Forestique
Willa Botanica Forestique
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Willa Botanica Forestique
Thalang, Tajlandia
od
$1,34M
Liczba kondygnacji 1
Botanica Forestique powstała z unikalnym połączeniem miejskiego życia, zdrowego stylu życia i naturalnego piękna. 65 willi o nowoczesnym luksusowym designie, o powierzchni działki od 674 do 1168 mkw. i powierzchni zabudowy od 424 do 567 mkw. 4 sypialnie i 5-6 łazienek. Klub w Botanica For…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Willa Villa s udobnoy planirovkoy
Willa Villa s udobnoy planirovkoy
Willa Villa s udobnoy planirovkoy
Willa Villa s udobnoy planirovkoy
Willa Villa s udobnoy planirovkoy
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Willa Villa s udobnoy planirovkoy
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$579,736
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
HIGHTONE SEVIEW VALLAS & GARDEN to elitarna wioska składająca się z 11 willi premium z basenem i panoramicznym widokiem na morze. Każda z willi jest wyposażona we wbudowane meble, które zapewniają maksymalną funkcjonalność i komfort, zachowując jednocześnie wolną przestrzeń. Kompleks w…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Willa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Willa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Willa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Willa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
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Willa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Si Sunthon, Tajlandia
od
$1,55M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 528–684 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny wybór dla osób poszukujących połączenia luksusu i prywatności. Punyisa Luxury Villas Bang Jo nadaje się zarówno na stały pobyt, jak i inwestycje o wysokim dochodzie.O lokalizacji: Znajduje się w prestiżowej dzielnicy Bangtao, Phuke…
Agencja
Tumanov Group
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Willa Fifth Element
Willa Fifth Element
Willa Fifth Element
Willa Fifth Element
Willa Fifth Element
Pokaż wszystko Willa Fifth Element
Willa Fifth Element
Choeng Thale, Tajlandia
od
$913,011
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 370 m²
3 obiekty nieruchomości 3
800 m do morza, W pełni umeblowane O kompleksie: Ten nowy projekt to nowoczesny kompleks mieszkaniowy, którego ukończenie nastąpi w 2023 roku. Składa się z 2 budynków, każdy o 7 kondygnacjach. Kompleks składa się łącznie ze 139 mieszkań, w tym studiów, apartamentów z 1 sypialnią i 2 sypialni…
Agencja
Tumanov Group
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