Nowe domy w Chalong, Tajlandia

Willa Avirodha
Willa Avirodha
Willa Avirodha
Willa Avirodha
Willa Avirodha
Willa Avirodha
Willa Avirodha
Chalong, Tajlandia
od
$727,138
Opcje wykończenia Gotowe
NIEOGRANICZONY SPOKÓJ I TROPIKALNY WYPOCZYNEK Położone w spokojnej, ale rozwijającej się okolicy Palai na północnym krańcu zatoki Chalong, zaledwie 800 metrów od morza, Avirodha Palai Villas łączą współczesną architekturę z tropikalnym designem na dachach. Wille te idealnie spełniają różnoro…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Larimar Villa Phuket
Willa Larimar Villa Phuket
Willa Larimar Villa Phuket
Willa Larimar Villa Phuket
Willa Larimar Villa Phuket
Pokaż wszystko Willa Larimar Villa Phuket
Willa Larimar Villa Phuket
Ban Nai Trok, Tajlandia
od
$424,003
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 240–339 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Bezpłatne bilety w obie strony do Phuket!*Dla kogo: Idealny dla tych, którzy szukają połączenia luksusu i spokoju w tętniącym życiem raju Phuket. Ten projekt jest skierowany do wymagających nabywców, którzy cenią sobie wygodę i możliwości inwestycyjne.O lokalizacji: „Larimar Villa Phuket” zn…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Kiri Buddha
Willa Kiri Buddha
Willa Kiri Buddha
Willa Kiri Buddha
Willa Kiri Buddha
Pokaż wszystko Willa Kiri Buddha
Willa Kiri Buddha
Chalong, Tajlandia
od
$951,051
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Immersing yourself in Kiri Buddha Pool Villa @ Chalong adds a wonderfully rich layer of enjoyment to a luxury villa stay whilst appreciating the Phuket Island's natural attractions and fun activities. Located at Chalong area, near The Big Buddha, it's absolutely convenient to drive to inc…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Karon PhuketKaron Phuket
Willa Sea Central Villa
Willa Sea Central Villa
Willa Sea Central Villa
Willa Sea Central Villa
Willa Sea Central Villa
Pokaż wszystko Willa Sea Central Villa
Willa Sea Central Villa
Chalong, Tajlandia
od
$1,59M
Sea Central Villas, nowy rozwój można znaleźć w coraz bardziej popularnym, ale nadal spokojnym obszarze znanym jako Palai, położony w północno-wschodniej części Zatoki Chalong. Ten projekt nie jest daleko od linii brzegowej i molo Palai, i jest to tylko szybka droga od Chalong Tourist Pier, …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Lavish Estates
Willa Lavish Estates
Willa Lavish Estates
Willa Lavish Estates
Willa Lavish Estates
Pokaż wszystko Willa Lavish Estates
Willa Lavish Estates
Chalong, Tajlandia
od
$1,09M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 574–827 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealnie nadaje się dla wymagających nabywców ceniących luksus i wygodę. Ten projekt jest przeznaczony dla tych, którzy chcą cieszyć się życiem w ekskluzywnej atmosferze i postrzegają nieruchomości jako lukratywną inwestycję.O lokalizacji:…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Willa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Willa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Willa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Willa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Pokaż wszystko Willa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Willa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Chalong, Tajlandia
od
$383,191
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 193 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo jest odpowiedni: Idealny wybór dla osób poszukujących luksusowego życia w spokojnym zakątku Phuket. Idealny dla rodzin lub inwestorów ceniących wygodę, komfort i perspektywę wysokich dochodów z wynajmu.O lokalizacji: Avenue President Pool V…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa LARIMAR VILLA
Willa LARIMAR VILLA
Willa LARIMAR VILLA
Willa LARIMAR VILLA
Willa LARIMAR VILLA
Pokaż wszystko Willa LARIMAR VILLA
Willa LARIMAR VILLA
Ban Nakok, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Inwestycja - atrakcyjny obiekt! Wydaj 7%! Plan ratalny! W pobliżu plaż i. Phuket! LARIMAR VILLA - willa została zaprojektowana z nowoczesną i piękną architekturą. Projekt wykorzystuje wysokiej jakości materiały i kreatywny wystrój, które sprawiają, że Villa Larimar jest godna uwagi. Udog…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Willa LA VISTA LUXURY
Willa LA VISTA LUXURY
Willa LA VISTA LUXURY
Willa LA VISTA LUXURY
Willa LA VISTA LUXURY
Pokaż wszystko Willa LA VISTA LUXURY
Willa LA VISTA LUXURY
Chalong, Tajlandia
od
$1,13M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 453–1 569 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Elitarne wille znajdujące się na szczycie góry w malowniczej okolicy Chalong Nowy projekt ekskluzywnych luksusowych willi segmentu premium oferuje tylko 9 ekskluzywnych willi z basenem. Kompleks z wyborem proponuje trzy różne opcje willi z basenem: 4 sypialnie o powierzchni 453 m2, 5 sypia…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Kiri Buddha Pool Villa
Willa Kiri Buddha Pool Villa
Willa Kiri Buddha Pool Villa
Willa Kiri Buddha Pool Villa
Willa Kiri Buddha Pool Villa
Pokaż wszystko Willa Kiri Buddha Pool Villa
Willa Kiri Buddha Pool Villa
Chalong, Tajlandia
od
$509,461
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 192–498 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla tych, którzy szukają luksusowego odosobnienia z maksymalnymi udogodnieniami w tropikalnym raju. Odpowiedni dla rodzin z dziećmi, a także dla tych, którzy rozważają możliwości inwestycyjne.O lokalizacji: Znajduje się w zatoce Ch…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
Pokaż wszystko Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
Chalong, Tajlandia
od
$534,966
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Unikalne wille Eco Viva położone są u podnóża mniej uczęszczanych zalesionych gór w Chalong. Krótki przejazd samochodem dzieli obiekt od takich udogodnień jak szkoła międzynarodowa BCIS, przedszkola, szpitale, Lotus's Chalong, Villa Market i centrum handlowe Robinson Lifestyle.Ten projekt wi…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Khantasia Eden Hill Pool Villas
Willa Khantasia Eden Hill Pool Villas
Willa Khantasia Eden Hill Pool Villas
Willa Khantasia Eden Hill Pool Villas
Willa Khantasia Eden Hill Pool Villas
Pokaż wszystko Willa Khantasia Eden Hill Pool Villas
Willa Khantasia Eden Hill Pool Villas
Chalong, Tajlandia
od
$525,296
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 425–490 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bezpłatne bilety w obie strony do Phuket!*Dla kogo: Idealny wybór dla osób poszukujących spokoju i luksusu na wschodnim wybrzeżu Phuket. Odpowiedni na pobyty rodzinne i dla osób chcących zainwestować w ekskluzywne nieruchomości o wysokim potencjale dochodowym.Informacje o lokalizacji: Khanta…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Larimar
Willa Larimar
Willa Larimar
Willa Larimar
Willa Larimar
Pokaż wszystko Willa Larimar
Willa Larimar
Ban Nai Trok, Tajlandia
od
$506,698
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Larimar Villas - kompleks willi na wyspie Phuket w Tajlandii. W pobliżu znajdują się sklepy, przedszkole, szkoła. Centrum fitness, piekarnia, klub golfowy będzie pracował na terytorium. Domy są zaprojektowane przez taras, basen, parking na 2 samochody. Możesz kupić wille w willach Larimar z …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa The 8 Pool Villa
Willa The 8 Pool Villa
Willa The 8 Pool Villa
Willa The 8 Pool Villa
Willa The 8 Pool Villa
Pokaż wszystko Willa The 8 Pool Villa
Willa The 8 Pool Villa
Chalong, Tajlandia
od
$150,647
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 118–221 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Whoitsuits:Idealny dla tych, którzy szukają luksusowego i niedrogiego domu na wakacje lub stałe miejsce zamieszkania w jednej z najbardziej pożądanych dzielnic Phuket. Odpowiedni zarówno dla inwestorów, jak i osób ceniących prywatność i nowoczesny k…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Willa La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Willa La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Willa La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Willa La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Pokaż wszystko Willa La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Willa La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Chalong, Tajlandia
od
$1,04M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 453–1 400 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: La Vista Luxury Villas Chalong Bay to idealne miejsce dla tych, którzy cenią luksus, prywatność i ekologię w jednym z najbardziej malowniczych zakątków Phuket. To idealne miejsce na rodzinne wakacje i inwestycje z potencjałem wysokiego doc…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Mutti Family
Willa Mutti Family
Willa Mutti Family
Willa Mutti Family
Willa Mutti Family
Pokaż wszystko Willa Mutti Family
Willa Mutti Family
Chalong, Tajlandia
od
$335,840
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 134–289 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Star Silas
Willa Star Silas
Willa Star Silas
Willa Star Silas
Willa Star Silas
Pokaż wszystko Willa Star Silas
Willa Star Silas
Chalong, Tajlandia
od
$908,008
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa z 3 sypialniami i prywatnym basenem w Chalong, Phuket Kompleks Star Silas Villas to miejsce, w którym można cieszyć się komfortem i luksusem otoczonym piękną naturą. Każda z 16 willi tego unikalnego kompleksu jest harmonijnym połączeniem nowoczesnego designu i funkcjonalnoś…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Lavish Estates
Willa Lavish Estates
Willa Lavish Estates
Willa Lavish Estates
Willa Lavish Estates
Pokaż wszystko Willa Lavish Estates
Willa Lavish Estates
Chalong, Tajlandia
od
$1,18M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 571–827 m²
3 obiekty nieruchomości 3
„Hojne majątki” - duma elitarnego dworu i pierwszy projekt dewelopera Elite Real Estate na Phuket szczególną uwagę zwraca się na innowacyjny i funkcjonalny projekt, który spełnia wyłącznie potrzeby klientów. Z oczywistych powodów jest idealny do życia i godny inwestycji. Każda willa, zapro…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
571.5
46,27M
Mieszkanie 5 pokojów
751.4 – 827.2
62,84M – 63,31M
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Khram Villas – Chalong
Willa Khram Villas – Chalong
Willa Khram Villas – Chalong
Willa Khram Villas – Chalong
Willa Khram Villas – Chalong
Pokaż wszystko Willa Khram Villas – Chalong
Willa Khram Villas – Chalong
Chalong, Tajlandia
od
$1,23M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 731 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny wybór dla osób poszukujących luksusowego i prywatnego zakwaterowania z oszałamiającymi widokami i nowoczesnymi udogodnieniami w cichym zakątku Phuket. Odpowiedni dla rodzin, inwestorów inwestycyjnych i osób ceniących spokój i ekskl…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
Pokaż wszystko Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
Chalong, Tajlandia
od
$493,027
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 328–415 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealnie nadaje się dla wymagających inwestorów poszukujących połączenia luksusu i ekologii w sercu Phuket. Idealny dla rodzin i osób ceniących wygodę i zrównoważony rozwój.O lokalizacji: Projekt położony w Chalong jest otoczony restauracj…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
