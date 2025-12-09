Chalong, Tajlandia

Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla tych, którzy szukają luksusowego odosobnienia z maksymalnymi udogodnieniami w tropikalnym raju. Odpowiedni dla rodzin z dziećmi, a także dla tych, którzy rozważają możliwości inwestycyjne.O lokalizacji: Znajduje się w zatoce Ch…