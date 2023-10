Khao Chi Chan, Tajlandia

od €145,299

NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 300 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji, Tajlandii i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Przytulna willa w dużym kompleksie domków Baan Dusit Pattaya, 15 km od centrum Pattaya i 2,5 km od plaż. Wille są w sprzedaży w « » pod klucz, z połączoną komunikacją. Układy zostały zaprojektowane z uwzględnieniem nowoczesnych preferencji. Wszystkie domy są wyposażone w nowoczesne systemy alarmowe. PRODUKTY: 2 łazienki, altana, parking, własny basen. Zapewniona jest bardzo wygodna, nieoprocentowana rata z minimalną pierwszą ratą! W promieniu 10 km znajdują się różne miejsca turystyczne: dwa duże parki wodne, delfinarium Dolphin World Pattaya, ogromny tropikalny ogród, Góra Złotego Buddy - Góra Buddy, plantacje winogron, parking dla jachtów i łodzi Ocean Marina, sad i ogród przyprawowy, farma różnych zwierząt Greta Farm, chińska świątynia-muzeum Viharasien, kompleks świątynny Wat Yan Temple, kompleks koni, największy elitarny klub golfowy, największe akwarium podwodnego świata Underwater World, wioska słoni Pattaya Elephant Village. Tylko 20 km do międzynarodowego lotniska U-Tapao, skąd można dotrzeć do dowolnego zakątka Zatoki Syjamskiej, na wyspy z rafami koralowymi i białym piaskiem. Także w pobliżu są poszukiwane edukacyjne i medyczne. Instytucje. Zwrot z inwestycji wynosi około 7% rocznie. Zadzwoń lub napisz, opowiedz nam o najbardziej dochodowych projektach w Tajlandii! Wybierzemy dla Ciebie idealną nieruchomość!