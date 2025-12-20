  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Sakhu
  4. Nowe domy

Nowe domy w Sakhu, Tajlandia

Willa Tiara Saku in Nai Thon
Willa Tiara Saku in Nai Thon
Sakhu, Tajlandia
od
$888,638
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
TIARA Saku, Private Villas in Phuket Live in the Heart of a Hidden Gem. TIARA Saku goes beyond being merely a villa; it’;s a sanctuary where the boundaries between home and nature seamlessly blur, creating an unparalleled lifestyle that celebrates the beauty of living with and within the …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Narinsaya Pool
Willa Narinsaya Pool
Sakhu, Tajlandia
od
$234,791
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Overview 12 Exclusive Pool Villas Land Plot Sizes: 140 - 250 sq.m. Total Built-Up Area: 120 - 230 sq.m. Two villa types tailored to your needs: Type 1: 2 Bedrooms, 2 Bathrooms, Private Pool (3.5 x 7 m), and 2 Carports. Type 2: 3 Bedrooms, 3 Bathrooms, Private Pool (3.5 x 7 m)…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Vista Del Mar
Willa Vista Del Mar
Sakhu, Tajlandia
od
$949,024
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 360–700 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Cerulean
Willa Cerulean
Sakhu, Tajlandia
od
$461,780
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Modern tropikalne wille w Phuket, Tajlandia Położony wśród zielonego uścisku gór, ten projekt willi jest skrupulatnie zaprojektowany tak, aby harmonizować z naturą. Koncepcja otwartej przestrzeni płynnie łączy obszary wewnętrzne i zewnętrzne, zachęcając do delikatnego pieszczoty i miękkie…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Phuvista Naithon
Willa Phuvista Naithon
Sakhu, Tajlandia
od
$1,55M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Historia Phuvista. Pierwsze znaczenie pochodzi od nazwy Phuket, drugie znaczenie o tym samym brzmieniu w języku tajskim co góra to Phukhao, a Vista oznacza spektakularny krajobraz. Dlatego wszystkie trzy znaczenia można połączyć w piękną górę Phuket. Phuvista znajduje się na plaży Nai Thon. …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa SRA
Willa SRA
Sakhu, Tajlandia
od
$384,043
Opcje wykończenia Gotowe
Witamy w SRA Villas Z dumą przedstawiamy, że życie jest zawsze połączone w SRA Villas. Przynosząc wagę do funkcjonalnego stylu życia wewnętrznego i zewnętrznego, nasze nowoczesne i tropikalne przestrzenie mieszkalne 5-RII mają okoliczne widoki na góry i bryzy oceaniczne. Każda z naszych pr…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Phuvista 3 Naiyang Pool
Willa Phuvista 3 Naiyang Pool
Sakhu, Tajlandia
od
$540,910
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Phuvista 3 - Naiyang Beach. Nowoczesna balijska luksusowa willa dla Ciebie. Odkryj piękno nowoczesnej balijskiej willi luksusowej basenu, łączącej elegancką współczesną estetykę i najlepsze udogodnienia dla optymalnego komfortu życia. Te nowe wille basenowe na sprzedaż w Phuket, obok plaży …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Cocoon
Willa Cocoon
Sakhu, Tajlandia
od
$745,249
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Cocoon Villas Phase 3 is our new development featuring 8 luxurious villas nestled within a peaceful and tranquil setting Designed with a modern and contemporary flair, each villa sits on expansive plots of land ranging from 580 to 630 sqm. and boasts a generously sized private pool, with dim…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Maison Sky
Willa Maison Sky
Thalang, Tajlandia
od
$647,903
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Maison Sky Villas Phuket Experience luxury redefined with our modern and distinctive Tropical-style Pool Villa, where contemporary design meets the serene beauty of nature. This exclusive property offers sweeping panoramic sea views, allowing you to immerse yourself in the breathtaking surr…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Sun Sea by Chao Wilai
Willa Sun Sea by Chao Wilai
Sakhu, Tajlandia
od
$177,136
Ukryty klejnot na pięknej tropikalnej wyspie W Chao Wilai uważamy, że komfort i afforcjalność idą w parze. Naszym celem jest zapewnienie naszej społeczności niesamowitego doświadczenia w najlepszej wartości. Znajduje się zaledwie kilka minut od pięknej plaży Naiyang- uważamy, że każdy moż…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Willa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Sakhu, Tajlandia
od
$384,502
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
To jest – Szósta faza kompleksu Aileen Nai Thon, który jest położony pomiędzy Nai Thon i Nai Yang. Wille na tym etapie zostaną wybudowane na łagodnym zboczu wzgórza otoczonego tropikalną roślinnością, zaledwie kilka minut jazdy od piaszczystych brzegów Nai Thon i Nai Yang, a także międzynar…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Amrits Luxury
Willa Amrits Luxury
Sakhu, Tajlandia
od
$534,442
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
„gdzie nieodkryta natura spotyka się z luksusem”. Nazwa amrits jest zakorzeniona od starożytnego tajskiego słowa „amarit”, co oznacza wodę życia. Podczas gdy nasze wille znajdują się w pobliżu jednej z najpiękniejszych plaży Phuket, jest również otoczona bujnym parkiem narodowym. Nasz …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Aileen Villas
Willa Aileen Villas
Sakhu, Tajlandia
od
$243,324
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 120–414 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Gotowy do wejściaO kompleksie:Nieruchomość w strzeżonej społeczności z 7 luksusowych willi, każdy z prywatnym basenem. Opcje układu obejmują 2, 3 i 5 sypialni. Rozmiary zabudowy wahają się od 217 do 312 m ², o powierzchni do 194 do 415 m ². Wille otoczone są tropikalnymi ogrodami. Położony w…
Agencja
Tumanov Group
Willa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Willa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Sakhu, Tajlandia
od
$451,941
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 206–266 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Bilety do Phuket i z powrotem za darmo!*Dla kogo: PHUVISTA 3 – Naiyang Beach jest idealne dla tych, którzy szukają połączenia luksusu, spokoju i wygodnej lokalizacji w pobliżu najpiękniejszych plaż Phuket. Jest idealne dla wymagających nabywców, którzy cenią sobie wygodę i chcą inwestować w …
Agencja
Tumanov Group
Willa Amrits Luxury Villas
Willa Amrits Luxury Villas
Sakhu, Tajlandia
od
$493,027
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 270 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety w obie strony do Phuket jako prezent!*Dla kogo: Idealne dla osób poszukujących luksusowego i spokojnego zakwaterowania w otoczeniu natury, a także dla inwestorów zainteresowanych nieruchomościami o wysokiej stopie zwrotu w popularnej lokalizacji turystycznej.O lokalizacji: Położone w …
Agencja
Tumanov Group
Willa Wilawan LUXURY VILLAS
Willa Wilawan LUXURY VILLAS
Sakhu, Tajlandia
od
$643,272
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 240–456 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Wilawan Luxury Villas to idealne miejsce dla rodzin, które chcą cieszyć się spokojem i komfortem na Phuket, a także dla inwestorów poszukujących aktywów o wysokim dochodzie.O lokalizacji: Wille znajdują się w pobliżu plaż Layan, Naithon i …
Agencja
Tumanov Group
Willa Orienna Azure Villas
Willa Orienna Azure Villas
Sakhu, Tajlandia
od
$534,112
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 272–441 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Orienna Azure Villas to idealne miejsce dla wymagających osób ceniących luksus, spokój i wygodę. To idealne miejsce na pobyt osobisty, wypoczynek lub dochodowe inwestycje na rozwijającym się rynku nieruchomości w Phuket.O lokalizacji: Poło…
Agencja
Tumanov Group
Willa Aileen Villas Nai Thon
Sakhu, Tajlandia
od
$363,588
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 180–205 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Te luksusowe wille są idealne dla tych, którzy szukają spokojnego i prywatnego życia blisko natury na Phuket. Aileen Villas Naithon spełni wymagania wymagających nabywców, którzy cenią sobie wygodę i elegancję w każdym aspekcie życia.O lok…
Agencja
Tumanov Group
Willa Vista Del Mar – Phuket
Willa Vista Del Mar – Phuket
Sakhu, Tajlandia
od
$805,277
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 300–700 m²
10 obiekty nieruchomości 10
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Ten projekt jest idealny dla tych, którzy chcą cieszyć się luksusem i spokojem na brzegach Phuket. Doskonały wybór dla wymagających nabywców, którzy cenią sobie wysoki standard życia i korzyści inwestycyjne.O lokalizacji: Vista Del Mar zna…
Agencja
Tumanov Group
Willa AILEEN VILLAS LAYAN
Willa AILEEN VILLAS LAYAN
Sakhu, Tajlandia
od
$488,771
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa w pobliżu plaży Layan w Phuket. Świetna opcja na pobyt stały, inwestycję lub wynajem! Dochód od 8%! Możliwe raty! Aileen Villas Layan Phase V to kompleks prywatnych willi z basenem w nowoczesnym i luksusowym stylu, położony zaledwie 1 km od plaży Layan. Lotnisko Phu…
Agencja
DDA Real Estate
Willa TIARA Saku
Willa TIARA Saku
Sakhu, Tajlandia
od
$876,492
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 448–585 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety w obie strony do Phuket jako prezent!*Kto skorzysta: Idealny dla tych, którzy cenią luksus i wygodę w otoczeniu natury. Idealny dla wymagających nabywców poszukujących spokojnego życia i lukratywnych inwestycji w Phuket.O lokalizacji: Projekt TIARA Saku znajduje się w pobliżu plaży Na…
Agencja
Tumanov Group
Willa Maison Sky Villa
Willa Maison Sky Villa
Thalang, Tajlandia
od
$597,110
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 300–388 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Ten projekt jest idealny dla tych, którzy pragną luksusowego życia z oszałamiającym widokiem na morze w Phuket, cenią sobie prywatność i wyjątkową jakość. Maison Sky Villa nadaje się zarówno na stały pobyt, jak i na cele inwestycyjne.O lok…
Agencja
Tumanov Group
Willa Phuvista Villas Naithon
Willa Phuvista Villas Naithon
Sakhu, Tajlandia
od
$662,847
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 290–669 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Bilety w obie strony do Phuket jako prezent!*Idealny dla: Projekt Phuvista Villas Naithon jest idealny dla tych, którzy szukają połączenia luksusu i spokoju, cenią nowoczesną architekturę i chcą żyć w harmonii z tropikalną naturą. Ta oferta jest dla wymagających nabywców, którzy cenią wygodę…
Agencja
Tumanov Group
