  2. Tajlandia
  3. Bang Sare
  4. Nowe domy

Nowe domy w Bang Sare, Tajlandia

Willa LAYAN BANGSARE BEACH
Willa LAYAN BANGSARE BEACH
Bang Sare, Tajlandia
$266,182
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Urocza dwupiętrowa luksusowa willa Layan Bangsare Villas nad brzegiem Zatoki Tajlandzkiej! Świetna opcja inwestycyjna! Idealne zarówno do zamieszkania na stałe jak i pod wynajem! Wydajność od 7%! Możliwe raty! Willa jest umeblowana! Wyposażenie: prywatny basen, miejsce do opalania i grill…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
