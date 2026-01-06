  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Phuket
  4. Nowe domy

Nowe domy w Phuket, Tajlandia

Willa Saturdays Villas
Willa Saturdays Villas
Willa Saturdays Villas
Willa Saturdays Villas
Willa Saturdays Villas
Willa Saturdays Villas
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$420,816
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z in…
Zostaw prośbę
Willa KHIRI COLLECTION
Willa KHIRI COLLECTION
Willa KHIRI COLLECTION
Willa KHIRI COLLECTION
Willa KHIRI COLLECTION
Willa KHIRI COLLECTION
Willa KHIRI COLLECTION
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$754,804
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Zostaw prośbę
Willa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Willa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Willa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Willa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Willa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Pokaż wszystko Willa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Willa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$560,530
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
LuxPride to 11 stylowa luksusowa willa dewelopera Andamana Asseta, który stał się jednym z najlepszych deweloperów premium na wyspie Phuket. Doskonałe nowoczesne wille z basenem łączą nowoczesną minimalistyczną architekturę z eleganckimi dachami cedrowymi i wysokimi oknami od podłogi do s…
Zostaw prośbę
Willa Botanica Lakeside ll
Willa Botanica Lakeside ll
Willa Botanica Lakeside ll
Willa Botanica Lakeside ll
Willa Botanica Lakeside ll
Pokaż wszystko Willa Botanica Lakeside ll
Willa Botanica Lakeside ll
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$978,571
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Zostaw prośbę
Willa Villa s udobnoy planirovkoy
Willa Villa s udobnoy planirovkoy
Willa Villa s udobnoy planirovkoy
Willa Villa s udobnoy planirovkoy
Willa Villa s udobnoy planirovkoy
Pokaż wszystko Willa Villa s udobnoy planirovkoy
Willa Villa s udobnoy planirovkoy
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$579,736
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
HIGHTONE SEVIEW VALLAS & GARDEN to elitarna wioska składająca się z 11 willi premium z basenem i panoramicznym widokiem na morze. Każda z willi jest wyposażona we wbudowane meble, które zapewniają maksymalną funkcjonalność i komfort, zachowując jednocześnie wolną przestrzeń. Kompleks w…
Zostaw prośbę
Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Pokaż wszystko Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$825,177
BOTANICA HILLSIDE to projekt składający się z 16 luksusowych willi wykonanych w stylu balijskim. Kompleks położony jest na baldachimie i cichym zboczu wzgórza w okolicy Cherng Talai, w pobliżu większości głównych lokalnych udogodnień i atrakcji. Projekt oferuje wille z 3 i 4 sypialniam…
Zostaw prośbę
Willa Fifth Element
Willa Fifth Element
Willa Fifth Element
Willa Fifth Element
Willa Fifth Element
Pokaż wszystko Willa Fifth Element
Willa Fifth Element
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$305,000
Rok realizacji 2023
Powierzchnia 585 m²
3 obiekty nieruchomości 3
W kompleksie: Projekt zajmuje powierzchnię 7 629 m² (4,8 raju). W okolicy znajduje się 11 luksusowych willi. Również w domach handlowych 7 w centrum handlowym Fifth Element Plaza, całodobowa ochrona, prywatne ulice śródlądowe, duży wybór zielonych miejsc publicznych. Są jeziora i drzewa, atm…
Zostaw prośbę
Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Pokaż wszystko Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$704,810
Liczba kondygnacji 1
Botanica Modern Loft II to projekt luksusowych i nowoczesnych willi z basenem położonym przy plaży Bang Tao w zachodniej części Phuket. Wioska znajduje się w spokojnej okolicy, w pobliżu rozwiniętej infrastruktury plaży Bang Tao. Kompleks składa się z 52 mieszkań i został opracowany pr…
Zostaw prośbę
Willa Allthai Village
Willa Allthai Village
Willa Allthai Village
Willa Allthai Village
Willa Allthai Village
Pokaż wszystko Willa Allthai Village
Willa Allthai Village
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$88,085
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Nieruchomości zagraniczne od 40 000$. Pomożemy Ci wybrać bezpłatną nieruchomość i zorganizować bezpieczną ofertę z deweloperem! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w zorganizowaniu relokacji; - roczny zwrot z inwestycji do 20%; - gwarancja finansowa dochodu; - ochrona prawna transakcji; - …
Zostaw prośbę
Willa Ozone Grand Residences
Willa Ozone Grand Residences
Willa Ozone Grand Residences
Willa Ozone Grand Residences
Willa Ozone Grand Residences
Pokaż wszystko Willa Ozone Grand Residences
Willa Ozone Grand Residences
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$1,19M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. Pomożemy Ci wybrać obiekt za darmo, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpła…
Zostaw prośbę
Willa BOTANICA PRESTIGE
Willa BOTANICA PRESTIGE
Willa BOTANICA PRESTIGE
Willa BOTANICA PRESTIGE
Willa BOTANICA PRESTIGE
Pokaż wszystko Willa BOTANICA PRESTIGE
Willa BOTANICA PRESTIGE
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$1,08M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Zostaw prośbę
Willa Botanica Ocean Valley
Willa Botanica Ocean Valley
Willa Botanica Ocean Valley
Willa Botanica Ocean Valley
Willa Botanica Ocean Valley
Willa Botanica Ocean Valley
Willa Botanica Ocean Valley
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$2,14M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Botanica Ocean Valley to projekt luksusowych willi z basenem zaprojektowanym przez jednego z bardzo udanych twórców willi w Phuket. Kompleks znajduje się w Choeng Thale, dystrykt Thalang, Phuket 83110, w pobliżu przystani Ao Por Grand Marina. Na terenie kompleksu znajduje się 9 wspania…
Zostaw prośbę
Willa Botanica Lakeside
Willa Botanica Lakeside
Willa Botanica Lakeside
Willa Botanica Lakeside
Willa Botanica Lakeside
Pokaż wszystko Willa Botanica Lakeside
Willa Botanica Lakeside
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$978,571
Liczba kondygnacji 1
Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. Pomożemy Ci wybrać obiekt za darmo, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpła…
Zostaw prośbę
Willa Kamala Garden View
Willa Kamala Garden View
Willa Kamala Garden View
Willa Kamala Garden View
Willa Kamala Garden View
Pokaż wszystko Willa Kamala Garden View
Willa Kamala Garden View
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$391,980
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. Pomożemy Ci wybrać obiekt za darmo, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłat…
Zostaw prośbę
Willa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Willa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Willa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Willa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Willa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Pokaż wszystko Willa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Willa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$2,26M
BOTANICA THE SKY VALLEY to nowy projekt domu i willi w Chongtal, Phuket. Projekt projektu łączy nowoczesność z luksusowym stylem życia. Kompleks składa się z 12 wspaniałych willi z basenem, z 4 lub 5 sypialniami o powierzchni od 1026 m2 do 1897 mkw. Każda willa obejmuje wspaniały salon i…
Zostaw prośbę
Willa Kokomo Beach House
Willa Kokomo Beach House
Willa Kokomo Beach House
Willa Kokomo Beach House
Willa Kokomo Beach House
Pokaż wszystko Willa Kokomo Beach House
Willa Kokomo Beach House
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$3,81M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Kokomo Beach House to kompleks nowych super luksusowych willi z basenem na Phuket, położony na pierwszej linii brzegowej plaż Bang Tao i Layan. Projekt oferuje imponujące wille o powierzchni 1022 m2, zbudowane na 2 piętrach. Willa ma ogromną przestrzeń, w której każdy pokój jest stworzony, …
Zostaw prośbę
Willa MONO PHUKET
Willa MONO PHUKET
Willa MONO PHUKET
Willa MONO PHUKET
Willa MONO PHUKET
Pokaż wszystko Willa MONO PHUKET
Willa MONO PHUKET
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$546,122
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z in…
Zostaw prośbę
Willa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Willa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Willa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Willa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Willa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Pokaż wszystko Willa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Willa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$1,06M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 1
Botanica Forestique to kompleks 27 willi o nowoczesnym luksusowym wystroju, o powierzchni od 674 do 1168 m ², a powierzchnia zabudowana zaczyna się od 424 - 567 m ². Z 3 i 4 sypialniami oraz 5-6 łazienkami. Kompleks znajduje się w Tep Krasattri, Phuket. W pobliżu znajduje się wiele kawi…
Zostaw prośbę
Willa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Willa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Willa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Willa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Willa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Pokaż wszystko Willa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Willa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$1,63M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Isola Palms to luksusowy kompleks składający się z 8 prywatnych rezydencji z basenem i panoramicznym widokiem na morze! Każda willa ma 4 sypialnie i 5 łazienek. Kompleks położony jest na zboczu wzgórza z widokiem na plażę Layan na północno-zachodnim wybrzeżu Phuket. Plaża jest podzielona na…
Zostaw prośbę
Willa Aqua Villas Rawai
Willa Aqua Villas Rawai
Willa Aqua Villas Rawai
Willa Aqua Villas Rawai
Willa Aqua Villas Rawai
Pokaż wszystko Willa Aqua Villas Rawai
Willa Aqua Villas Rawai
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$748,352
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Aqua Villas Rawai to nowy projekt z przepięknym widokiem na morze, położony zaledwie 150 metrów od plaży Ravai. Każda rezydencja o ultranowoczesnym wystroju oferuje prywatny taras na dachu z unikalnym 12-metrowym basenem krajobrazowym z przezroczystym dnem. Projekt prezentowany jest prze…
Zostaw prośbę
Willa Isola Sky s basseynom
Willa Isola Sky s basseynom
Willa Isola Sky s basseynom
Willa Isola Sky s basseynom
Willa Isola Sky s basseynom
Pokaż wszystko Willa Isola Sky s basseynom
Willa Isola Sky s basseynom
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$1,98M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Isola Sky to luksusowa willa przy basenie, która jest rajem dla relaksu i spokoju, z unikalnymi elementami stylistycznymi i atrakcyjnymi materiałami, które odróżniają je od innych luksusowych domów na wyspie. Kompleks składa się z trzech ekskluzywnych willi z basenem, dwóch willi z 4 sypial…
Zostaw prośbę
Willa Laguna Park 2
Willa Laguna Park 2
Willa Laguna Park 2
Willa Laguna Park 2
Willa Laguna Park 2
Pokaż wszystko Willa Laguna Park 2
Willa Laguna Park 2
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$800,466
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 3
Laguna Park 2 to nowoczesny projekt kamienicy i willa składająca się z 53 jednostek mieszkalnych - 28 kamienic i 25 willi. Projekt znajduje się pod adresem: 390/1 ถน น รี สุน ทร Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Tajlandia, wśród tropikalnej zieleni. Projekt znajduje …
Zostaw prośbę
Willa The Teak Forestias
Willa The Teak Forestias
Willa The Teak Forestias
Willa The Teak Forestias
Willa The Teak Forestias
Pokaż wszystko Willa The Teak Forestias
Willa The Teak Forestias
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$1,12M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Zostaw prośbę
Willa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Willa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Willa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Willa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Willa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Pokaż wszystko Willa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Willa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$1,10M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Botanica Foresta to największy projekt domu i willi składający się z 49 stylowych jednostek. Luksusowa rezydencja znajduje się w środku lasu, w odległości krótkiej przejażdżki od pięknej plaży Layan i słynnej laguny Phuket! Każda willa ma eleganckie wnętrze z wysokimi sufitami, salon i…
Zostaw prośbę
Willa Villa s sovremennym dizaynom
Willa Villa s sovremennym dizaynom
Willa Villa s sovremennym dizaynom
Willa Villa s sovremennym dizaynom
Willa Villa s sovremennym dizaynom
Pokaż wszystko Willa Villa s sovremennym dizaynom
Willa Villa s sovremennym dizaynom
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$439,367
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Etherium Luxury Villas to nowy projekt mieszkaniowy z nowoczesnymi prywatnymi willami i basenem. Wille mają unikalną fasadę o zaokrąglonym kształcie, tworząc układ powietrza wokół przemyślanego projektu krajobrazu. Projekt obejmuje 3 sypialnie, telewizor z płaskim ekranem i kanałami telewiz…
Zostaw prośbę
Willa Investicionno-privlekatelnaya villa
Willa Investicionno-privlekatelnaya villa
Willa Investicionno-privlekatelnaya villa
Willa Investicionno-privlekatelnaya villa
Willa Investicionno-privlekatelnaya villa
Pokaż wszystko Willa Investicionno-privlekatelnaya villa
Willa Investicionno-privlekatelnaya villa
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$919,255
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Rawayana Beachfront Village to wielofunkcyjny projekt składający się z 282 designerskich apartamentów na 4 piętrach i 22 ultranowoczesnych willi. Kompleks położony jest w samym sercu Ravai - miasta Phuket, co czyni go łat
Willa Proxima Villas
Willa Proxima Villas
Willa Proxima Villas
Willa Proxima Villas
Willa Proxima Villas
Willa Proxima Villas
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$439,367
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
