  2. Tajlandia
  3. Kathu
  4. Nowe domy

Nowe domy w Kathu, Tajlandia

Patong
2
Pa Tong
2
Willa THE REGENT
Willa THE REGENT
Willa THE REGENT
Willa THE REGENT
Willa THE REGENT
Willa THE REGENT
Kamala, Tajlandia
od
$535,874
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Blisko tętniącego życiem centrum nowej stolicy plażowej Phuket, The Regent Villas oferują wyjątkową wartość i wygodną drogę do wysokich zwrotów z wynajmu. The Regent Villas to prywatna społeczność 8 willi w sercu Bangtao. Te stylowe dwupiętrowe wille zapewniają wszystkie domowe wygody potr…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Sugar
Willa Sugar
Willa Sugar
Willa Sugar
Willa Sugar
Willa Sugar
Kamala, Tajlandia
Cena na żądanie
Liczba kondygnacji 1
Sugar Villa to prywatna willa z basenem położona na spokojnym zboczu wzgórza, około 5 minut jazdy samochodem od plaży Kamala i głównej ulicy Kamala, gdzie znajduje się wiele sklepów detalicznych, restauracji, barów sportowych i centrum handlowego. Do plaż Patong i Surin można dojechać samoch…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Botanica Montazure
Willa Botanica Montazure
Willa Botanica Montazure
Willa Botanica Montazure
Willa Botanica Montazure
Willa Botanica Montazure
Kamala, Tajlandia
od
$1,38M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 450–575 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Odległość do morza: 1000 m, Niezawodny deweloperO kompleksie:Kompleks składa się z 16 prywatnych willi z basenem, dostarczonych z pracami wykończeniowymi, wbudowaną instalacją wodno-kanalizacyjną, meblami i klimatyzacją. Całodobowa ochrona i monitoring wideo są na miejscu. Pełny pakiet mebli…
Agencja
Tumanov Group
OneOne
Willa The Pano Baan Suan Loch Palm
Willa The Pano Baan Suan Loch Palm
Willa The Pano Baan Suan Loch Palm
Willa The Pano Baan Suan Loch Palm
Willa The Pano Baan Suan Loch Palm
Willa The Pano Baan Suan Loch Palm
Willa The Pano Baan Suan Loch Palm
Kathu, Tajlandia
od
$815,719
THE PANO BAAN SUAN LOCH PALM “Doświadcz bezkonkurencyjnego luksusu w prywatnej willi z basenem pośród zachwycającego naturalnego otoczenia, które wita Cię jak w domu” Przedstawiamy The Pano - luksusową i prywatną willę z basenem, położoną w sercu bujnej, zielonej przyrody. Przestronny luk…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Chata Ocean View Cottages
Chata Ocean View Cottages
Chata Ocean View Cottages
Chata Ocean View Cottages
Chata Ocean View Cottages
Chata Ocean View Cottages
Chata Ocean View Cottages
Pa Tong, Tajlandia
od
$172,724
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Willa The Priva Golf Course
Willa The Priva Golf Course
Willa The Priva Golf Course
Willa The Priva Golf Course
Willa The Priva Golf Course
Willa The Priva Golf Course
Kathu, Tajlandia
od
$980,435
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 532–817 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Gwarancja dochodu O kompleksie: Wille oferują 5 sypialni, w tym przestronną główną sypialnię z tarasem, łazienkę i miejsce do pracy. Duży salon wyposażony jest w panoramiczne okna, jadalnię i europejską kuchnię. Dodatkowy salon znajduje się na niższym poziomie. Kompletne wysokiej jakości wyk…
Agencja
Tumanov Group
Willa Goldena Twin
Willa Goldena Twin
Willa Goldena Twin
Willa Goldena Twin
Willa Goldena Twin
Willa Goldena Twin
Kamala, Tajlandia
od
$342,364
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Stylowe Townhai w pobliżu morza W tym projekcie twoje marzenie o życiu we własnym domu w odległości spaceru od morza może stać się rzeczywistością, kompleks kamienicy łączy wygodę życia we własnej przestronnej dom. Kamala ma chwałę obszaru rodzinnego, tutaj spokojny i wymiar życia jest w p…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Waterfall Cove
Willa Waterfall Cove
Willa Waterfall Cove
Willa Waterfall Cove
Willa Waterfall Cove
Willa Waterfall Cove
Kamala, Tajlandia
od
$14,13M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 1 560–2 500 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Gwarancja dochoduO kompleksie:Luksusowa willa z malowniczym widokiem na morze, góry i ogród znajduje się przy słynnej Millionaire's Mile w Kamala w Phuket. Piękny basen i prywatna siłownia zwiększają komfort życia. Przestronna willa położona jest 3,8 km od plaży Kamala. Willa łączy nowoczesn…
Agencja
Tumanov Group
Willa Patong Bay Seaview Cottages
Willa Patong Bay Seaview Cottages
Willa Patong Bay Seaview Cottages
Willa Patong Bay Seaview Cottages
Willa Patong Bay Seaview Cottages
Willa Patong Bay Seaview Cottages
Pa Tong, Tajlandia
od
$294,231
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Patong Bay Seaview Cottages Domki Patong Bay Sea View już wytwarzają dużo szumu wokół wyspy Phuket. Z strategiczną, spokojną lokalizacją w prywatnej dolinie schowanej w Nanai Hill, domki Patong Bay Sea View są przystępne cenowo, ale luksusowe. Domki ustanowiły punkt odniesienia dla posia…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa The Priva
Willa The Priva
Willa The Priva
Willa The Priva
Willa The Priva
Willa The Priva
Kathu, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Zainspirowany włoskim słowem "Prywatność", PRIVA uosabia nasze trzy podstawowe wartości zobowiązaniaUprzywilejowane nagrody za swoje osiągnięcia. Nasze niezachwiane oddanie jakości i designu zapewnia, że Twój dom odzwierciedla twoje osiągnięcia, zapewniając wyjątkowe uprzywilejowane życiePry…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa The Exclusive sky
Willa The Exclusive sky
Willa The Exclusive sky
Willa The Exclusive sky
Willa The Exclusive sky
Willa The Exclusive sky
Kamala, Tajlandia
od
$1,08M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Kup nieruchomość w Kondominium Exclusive Sky w Phuket!Exclusive Sky to nowy boutique condominium na sprzedaż w Phuket. Kondominium Exclusive Sky oferuje wille w stylu condominium, bardzo rzadką okazję. Wyłączne Niebo składa się z 3 budynków kondominium dwukondygnacyjnych, każdy budynek posia…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Wallaya Hill
Willa Wallaya Hill
Willa Wallaya Hill
Willa Wallaya Hill
Willa Wallaya Hill
Willa Wallaya Hill
Kamala, Tajlandia
od
$979,474
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Firma Wallaya została założona w celu zapewnienia wysokiej jakości możliwości inwestycji w nieruchomości na wyspie Phuket w Tajlandii. Od tego czasu firma dynamicznie się rozwinęła, oferując usługi szerokiemu gronu klientów z całego świata. Staramy się świadczyć naszym klientom usługi rzetel…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Samsara
Willa Samsara
Willa Samsara
Willa Samsara
Willa Samsara
Willa Samsara
Kamala, Tajlandia
od
$5,69M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2011
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 700–1 610 m²
11 obiekty nieruchomości 11
Kompleksowe wyposażenie, gwarancja dochoduO kompleksie:Arcydzieło nowoczesnej azjatyckiej architektury nad morzem. Przestronne wille z 4, 5 lub 6 sypialniami, salonami z otwartą przestrzenią, szerokimi tarasami i basenami bez krawędzi. Wille są wyposażone w luksusowe meble i harmonijnie komp…
Agencja
Tumanov Group
Willa Layalina Hill Villas
Willa Layalina Hill Villas
Willa Layalina Hill Villas
Willa Layalina Hill Villas
Willa Layalina Hill Villas
Willa Layalina Hill Villas
Kamala, Tajlandia
od
$654,630
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 341 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Layalina Hill Villas to idealny wybór dla osób poszukujących połączenia luksusu i spokoju pośród naturalnego piękna. Idealne zarówno do zamieszkania, jak i pod inwestycję ze względu na wyjątkową lokalizację i wysokiej jakości wykończenia.O…
Agencja
Tumanov Group
Willa D'CHATEAU
Willa D’CHATEAU
Willa D’CHATEAU
Willa D’CHATEAU
Willa D’CHATEAU
Willa D'CHATEAU
Kathu, Tajlandia
od
$531,473
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
D ' jego rynki, sklepy, Oburzające i handlowe centra. Na parkingu znajduje się parking dla trzech samochodów. Wchodząc, zobaczysz stylowy salon i jadalnię o otwartym układzie, kuchnia zachodnia i trzecia sypialnia gościnna z własną łazienką. Salon i sypialnia na tym podłodze idą na taras prz…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Goldena Hillside
Willa Goldena Hillside
Willa Goldena Hillside
Willa Goldena Hillside
Willa Goldena Hillside
Willa Goldena Hillside
Kamala, Tajlandia
od
$341,449
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
The villas are just a short drive from the famous Kamala Beach, making it an ideal retreat for those seeking a blend of tranquility and convenience. Scheduled for completion in November 2026, the Golden Hillside Villas development features 33 units, each offering spacious living areas ran…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Sugar Villa
Willa Sugar Villa
Willa Sugar Villa
Willa Sugar Villa
Willa Sugar Villa
Willa Sugar Villa
Kamala, Tajlandia
od
$1,97M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 396–1 156 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Darmowe bilety do Phuket i z powrotem!*Dla kogo: Idealny wybór dla tych, którzy szukają połączenia luksusu i odosobnienia na Phuket. Sugar Villa jest odpowiednia dla wymagających klientów, którzy chcą inwestycji o wysokiej rentowności i luksusowego stylu życia.O lokalizacji: Położony na zboc…
Agencja
Tumanov Group
