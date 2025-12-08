Thalang, Tajlandia

Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Ten projekt jest idealny dla tych, którzy pragną luksusowego życia z oszałamiającym widokiem na morze w Phuket, cenią sobie prywatność i wyjątkową jakość. Maison Sky Villa nadaje się zarówno na stały pobyt, jak i na cele inwestycyjne.O lok…