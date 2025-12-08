  1. Realting.com
Willa KHANTHASIA EDEN HILL
Willa KHANTHASIA EDEN HILL
Pa Khlok, Tajlandia
od
$685,101
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
1 obiekt nieruchomości 1
Willle na zboczu wzgórza każda willa jest starannie zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić maksymalną poufność, a także możliwość podziwiania oszałamiających naturalnych krajobrazów i wspaniałych kolorów wieczornego zachodu słońca. powietrze w środku. Zastosowanie naturalnych materiałó…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Amrits Luxury
Willa Amrits Luxury
Sakhu, Tajlandia
od
$534,442
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
„gdzie nieodkryta natura spotyka się z luksusem”. Nazwa amrits jest zakorzeniona od starożytnego tajskiego słowa „amarit”, co oznacza wodę życia. Podczas gdy nasze wille znajdują się w pobliżu jednej z najpiękniejszych plaży Phuket, jest również otoczona bujnym parkiem narodowym. Nasz …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Maison Sky Villa
Willa Maison Sky Villa
Thalang, Tajlandia
od
$597,110
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 300–388 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Ten projekt jest idealny dla tych, którzy pragną luksusowego życia z oszałamiającym widokiem na morze w Phuket, cenią sobie prywatność i wyjątkową jakość. Maison Sky Villa nadaje się zarówno na stały pobyt, jak i na cele inwestycyjne.O lok…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Karon PhuketKaron Phuket
Willa Botanica Ocean Valley Villas
Willa Botanica Ocean Valley Villas
Pa Khlok, Tajlandia
od
$1,94M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 625–1 341 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bezpłatne bilety do Phuket i z powrotem!*Idealne dla: Projekt Botanica Ocean Valley Villas jest idealny dla tych, którzy chcą żyć w harmonii z naturą, nie rezygnując z komfortu i luksusu. Jest to idealny wybór dla rodzin i inwestorów ceniących ekskluzywność i spokój.Informacje o lokalizacji:…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Anchan Mountain Breeze
Willa Anchan Mountain Breeze
Thep Krasatti, Tajlandia
od
$912,851
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Anchan Mountain Breeze to pierwsza willa w Thep Krasattri, Phuket, z luksusowymi willami z 3-4 sypialniami, zaprojektowanymi z rozbudowanymi przestrzeniami mieszkalnymi od 473 do 709 m2. Te wille prezentują nowoczesną architekturę, która harmonizuje z naturalnym pięknem okolicy.W każdej will…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Tyssen Yamu
Willa Tyssen Yamu
Pa Khlok, Tajlandia
od
$135,306
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 68–136 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety w obie strony do Phuket jako prezent!*Dla kogo: Idealny dla inwestorów i rodzin poszukujących luksusowego zakwaterowania w tropikalnym raju, oferujący wysoki standard życia i spokój.O lokalizacji: Tyssen Yamu znajduje się w malowniczej okolicy Yamu na wschód od Phuket. Otoczony zielen…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Ozone Villa Phuket – 8% guarantee – 5 years
Willa Ozone Villa Phuket – 8% guarantee – 5 years
Pa Khlok, Tajlandia
od
$178,037
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 90–525 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Bilety do Phuket i Powrót jako prezent! *Dla kogo?Idealny wybór dla tych, którzy szukają połączenia luksusu, przyrody i wellness. Projekt jest odpowiedni zarówno dla prywatnego zamieszkania, jak i dla inwestorów dążących do stabilnego dochodu z wynajmu.O lokalizacji:Ozone Villa Phuket znajdu…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Maison Sky
Willa Maison Sky
Thalang, Tajlandia
od
$647,903
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Maison Sky Villas Phuket Experience luxury redefined with our modern and distinctive Tropical-style Pool Villa, where contemporary design meets the serene beauty of nature. This exclusive property offers sweeping panoramic sea views, allowing you to immerse yourself in the breathtaking surr…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Willa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Thep Krasatti, Tajlandia
od
$136,787
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 71 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Odpowiedni dla tych, którzy szukają połączenia spokoju i luksusu na tropikalnym Phuket. Jest to idealny projekt dla długoterminowych rezydentów, ekspatów i inwestorów poszukujących japońskiego stylu estetycznego i gwarantowanego dochodu.O …
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Infinity Life Club
Willa Infinity Life Club
Pa Khlok, Tajlandia
od
$107,145
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Infinity Life Club to wyjątkowy kompleks dla wygodnego i beztroskiego życia w łonie natury w Phuket. Projekt oferuje nie tylko apartamenty, ale także wille z prywatnymi basenami, łącząc nowoczesny komfort z opieką medyczną i usługami zdrowotnymi Mieszkańcy mogą cieszyć się różnorodnością ku…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Utopia Thalang
Willa Utopia Thalang
Thep Krasatti, Tajlandia
od
$163,560
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Utopia Thalang to starannie zaprojektowany projekt domu szeregowego, nadający się do długoterminowego zamieszkania. Urządzony w czystym japońskim stylu pełnym prostoty i minimalizmu, otoczony czystą naturą Phuket. Projekt obejmuje domy szeregowe z 2 i 3 sypialniami, salonami i w pełni wyposa…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Willa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Thep Krasatti, Tajlandia
od
$808,490
Liczba kondygnacji 1
Уникальная возможность inвестировать в роскошную виллу в живописном районе Пхукета, где элегантность встреча ется с природной krasnolud! Рассрочка! Живописные виды на горы i сады заповедника Кхао Пра Тео. Расстояние до пляжа: 15 minut до пляжа Най-Янг. В стоимость виллы включен бассейн, л…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Willa Anchan Mountain Breeze
Willa Anchan Mountain Breeze
Thep Krasatti, Tajlandia
od
$906,868
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 473–709 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny wybór dla osób poszukujących luksusu i spokoju w tropikalnym raju. Projekt Anchan Mountain Breeze nadaje się zarówno do wygodnego życia, jak i jako inwestycja.O lokalizacji: Położony w dzielnicy Thalang w Phuket, Anchan Mountain Br…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Kamienica Anasiri Paklok (Sansiri)
Kamienica Anasiri Paklok (Sansiri)
Pa Khlok, Tajlandia
od
$155,403
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Introducing Anasiri Paklok, an exciting new housing development by Sansiri, strategically located in a promising area of Phuket. Situated near the iconic Thao Thep Monument, it offers convenient access to various amenities, making it an ideal choice for modern living. Within just 5 minutes, …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa The Ozone Campus
Willa The Ozone Campus
Thalang, Tajlandia
od
$681,751
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Lepsze życie dla rodziny Przedstawiamy willę Ozone Campus, wykwintną kolekcję nowych willi basenowych na sprzedaż na czarującej wyspie Phuket. Ten niezwykły projekt mieszkaniowy oferuje luksusowy styl życia, doskonale położony obok znanego centrum sportowego Thyapura i Międzynarodowej Szko…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Orienna Azure Villas
Willa Orienna Azure Villas
Sakhu, Tajlandia
od
$534,112
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 272–441 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Orienna Azure Villas to idealne miejsce dla wymagających osób ceniących luksus, spokój i wygodę. To idealne miejsce na pobyt osobisty, wypoczynek lub dochodowe inwestycje na rozwijającym się rynku nieruchomości w Phuket.O lokalizacji: Poło…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa The Ozone Campus Villa
Willa The Ozone Campus Villa
Thalang, Tajlandia
od
$542,329
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 306–394 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Idealne dla: Idealne dla rodzin z dziećmi, osób aktywnych i inwestorów chcących kupić luksusowe mieszkania w prestiżowej dzielnicy Phuket.O lokalizacji: Położona w dzielnicy Thalang, na północnym zachodzie Phuket, The Ozone Campus Villa znajduje się…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Botanica Wisdom
Thalang, Tajlandia
od
$590,855
Opcje wykończenia Gotowe
Przedstawiamy luksusowe wille z Botaniki: gdzie luksus spotyka spokój w pobliżu UWCI i Hotelu Thyapura Sports. położone zaledwie chwile od znanej szkoły międzynarodowej UWCI i prestiżowego hotelu Thanyapura Sports, nasza ostatnia rozwój, Botanica Wisdom, oferuje niezrównane życie. Zainspiro…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Botanica Wisdom
Willa Botanica Wisdom
Thalang, Tajlandia
od
$559,044
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 320–340 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Pełne umeblowanie, niezawodny programistaO kompleksie:Projekt obejmuje 47 unikalnych jednostek, oferujących przestronne wille o powierzchni od 450 do 650 mkw. Architektura łączy w sobie elementy nowoczesne i tradycyjne, tworząc harmonijną przestrzeń życiową. Kompleks obejmuje prywatną strefę…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa The T Forest – Pool Villas
Willa The T Forest – Pool Villas
Pa Khlok, Tajlandia
od
$246,239
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 150–440 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Projekt T Forest jest idealny dla elitarnych inwestorów, emerytów i właścicieli domów wakacyjnych, którzy cenią sobie odosobnienie, wygodę i atrakcyjność inwestycyjną.O lokalizacji: T Forest znajduje się na spokojnym wschodnim wybrzeżu Phu…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Amrits Luxury Villas
Willa Amrits Luxury Villas
Sakhu, Tajlandia
od
$493,027
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 270 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety w obie strony do Phuket jako prezent!*Dla kogo: Idealne dla osób poszukujących luksusowego i spokojnego zakwaterowania w otoczeniu natury, a także dla inwestorów zainteresowanych nieruchomościami o wysokiej stopie zwrotu w popularnej lokalizacji turystycznej.O lokalizacji: Położone w …
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Prestige Villa Phuket
Willa Prestige Villa Phuket
Thep Krasatti, Tajlandia
od
$572,459
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 298–550 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla osób poszukujących połączenia luksusu, natury i spokoju. Ten projekt jest przeznaczony dla wymagających osób ceniących wygodę i ekskluzywność.O lokalizacji: Położona w malowniczej okolicy Thalang w Phuket, Prestige Villa Phuket…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Utopia Yamu – 6% Guaranteed – 2 years
Willa Utopia Yamu – 6% Guaranteed – 2 years
Pa Khlok, Tajlandia
od
$128,863
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 68–86 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Odpowiednie dla: Idealne dla inwestorów, rodzin z dziećmi, a także tych, którzy szukają połączenia luksusu i stabilnego dochodu z wynajmu.O lokalizacji: Utopia Yamu znajduje się w malowniczej okolicy Paklok, Thalang, Phuket. Jest trzy minuty od spok…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
