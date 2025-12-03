  1. Realting.com
Willa Botanica Forestique
Willa Botanica Forestique
Willa Botanica Forestique
Willa Botanica Forestique
Willa Botanica Forestique
Willa Botanica Forestique
Thalang, Tajlandia
od
$1,34M
Liczba kondygnacji 1
Botanica Forestique powstała z unikalnym połączeniem miejskiego życia, zdrowego stylu życia i naturalnego piękna. 65 willi o nowoczesnym luksusowym designie, o powierzchni działki od 674 do 1168 mkw. i powierzchni zabudowy od 424 do 567 mkw. 4 sypialnie i 5-6 łazienek. Klub w Botanica For…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Viriya Green
Willa Viriya Green
Willa Viriya Green
Willa Viriya Green
Willa Viriya Green
Willa Viriya Green
Thalang, Tajlandia
od
$621,118
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Nazwa projektu: Viriya Green Deweloper: Viriya Property and Development Co., Ltd. Całkowity obszar gruntów: 15 017,60 m2 Liczba jednostek: 21 Tytuł jednostki: Freehold/Lease Hold Typ willi: 3-5 sypialni basen rozmiar działki: 360,00 - 748,85 m2 Rozmiar konstrukcji: 253,00 -…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa The Wynn Phuket
Willa The Wynn Phuket
Willa The Wynn Phuket
Willa The Wynn Phuket
Willa The Wynn Phuket
Willa The Wynn Phuket
Thalang, Tajlandia
od
$818,698
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 435 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety w obie strony do Phuket jako prezent!*Dla kogo: Dla tych, którzy szukają połączenia luksusu i odosobnienia w tropikalnym raju. Doskonały wybór dla wymagających nabywców, którzy cenią sobie wygodę i korzyści inwestycyjne.O lokalizacji: Znajduje się w prestiżowej dzielnicy Thalang, blis…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
John TaylorJohn Taylor
Willa Allthai Village
Willa Allthai Village
Willa Allthai Village
Willa Allthai Village
Willa Allthai Village
Willa Allthai Village
Thep Krasatti, Tajlandia
od
$460,350
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Allthai Village - Nowy projekt, który obejmuje 60 luksusowych willi z 2-4 sypialniami, położoną w centrum Phuket otoczonym lasami tropikalnymi, między May of Khao i Bangtao, obszar ten nazywa się Chuketskaya Rublevka. Na terytorium witryny znajdują się prywatne pule 4x6 metrów, parking 2 sam…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Botanica Wisdom
Willa Botanica Wisdom
Willa Botanica Wisdom
Willa Botanica Wisdom
Willa Botanica Wisdom
Thalang, Tajlandia
od
$590,855
Opcje wykończenia Gotowe
Przedstawiamy luksusowe wille z Botaniki: gdzie luksus spotyka spokój w pobliżu UWCI i Hotelu Thyapura Sports. położone zaledwie chwile od znanej szkoły międzynarodowej UWCI i prestiżowego hotelu Thanyapura Sports, nasza ostatnia rozwój, Botanica Wisdom, oferuje niezrównane życie. Zainspiro…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Botanica Foresta 2
Willa Botanica Foresta 2
Willa Botanica Foresta 2
Willa Botanica Foresta 2
Willa Botanica Foresta 2
Willa Botanica Foresta 2
Thalang, Tajlandia
od
$1,26M
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
A Symphony of Serenity Amidst The Forest About Us Tranquilly in the midst of nature where you can feel completely relaxed. A waterfall garden that will bring you to the middle of nature but nonetheless luxurious and comfy with a modern luxury design with a common area where you can enjoy …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Botanica Pru Jamрa
Willa Botanica Pru Jamрa
Willa Botanica Pru Jamрa
Willa Botanica Pru Jamрa
Willa Botanica Pru Jamрa
Thalang, Tajlandia
od
$474,766
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 280 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Gotowy do wprowadzenia, w pełni umeblowany, niezawodny programistaO kompleksie:Ten luksusowy kompleks mieszkaniowy w Phuket obejmuje 15 przestronnych willi, idealnych do komfortowego życia i wypoczynku. Architektura łączy w sobie elementy nowoczesne i tajskie. Wille oferują obszary od 390 mk…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Layan Lucky
Willa Layan Lucky
Willa Layan Lucky
Willa Layan Lucky
Willa Layan Lucky
Willa Layan Lucky
Thalang, Tajlandia
od
$863,423
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 462–593 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa The Residence By Andaman Asset
Willa The Residence By Andaman Asset
Willa The Residence By Andaman Asset
Willa The Residence By Andaman Asset
Willa The Residence By Andaman Asset
Willa The Residence By Andaman Asset
Thalang, Tajlandia
od
$699,311
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 350–352 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety w obie strony do Phuket w prezencie!* Dla kogo to jest. Idealny dla tych, którzy szukają luksusowego i komfortowego zakwaterowania w samym sercu Phuket. Projekt jest atrakcyjny dla rodzin i inwestorów, którzy cenią sobie unikalny design, nowoczesne technologie, bliskość najlepszych p…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Trichada Essence
Willa Trichada Essence
Willa Trichada Essence
Willa Trichada Essence
Willa Trichada Essence
Willa Trichada Essence
Thalang, Tajlandia
od
$564,760
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 221–408 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Bezpłatne bilety w obie strony do Phuket!*Dla kogo: Idealny dla rodzin poszukujących luksusowych stałych rezydencji i dla inwestorów chcących uzyskać stabilny dochód z wynajmu w popularnym kurorcie Phuket.O lokalizacji: Trichada Essence znajduje się w malowniczej dzielnicy Thalang na wyspie …
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Willa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Willa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Willa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Willa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Willa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Thalang, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Koncepcja projektuDla waszego największego faktu życia w określonym miejscu, REZYDENCJA PRIME jest przeznaczona do wyłączności we wszystkich aspektach waszego uprzywilejowanego życia. Bardziej niż prosty "dom", ale cenny dar zwany "doskonałością". Ostateczny w twoim zasięgu. Odkryj poza eksk…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Anchan Indigo
Willa Anchan Indigo
Willa Anchan Indigo
Willa Anchan Indigo
Willa Anchan Indigo
Willa Anchan Indigo
Thalang, Tajlandia
od
$759,453
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 354 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealne dla osób poszukujących luksusowego, nowoczesnego i spokojnego stylu życia w malowniczej okolicy oraz dla tych, którzy cenią sobie wysokiej jakości inwestycje.O lokalizacji: Anchan Indigo znajduje się w Thalang, północnej części Phu…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Botanica Four Seasons
Willa Botanica Four Seasons
Willa Botanica Four Seasons
Willa Botanica Four Seasons
Willa Botanica Four Seasons
Willa Botanica Four Seasons
Thalang, Tajlandia
od
$587,866
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 305–380 m²
11 obiekty nieruchomości 11
Bezpłatne bilety w obie strony do Phuket!*Dla kogo: Idealny wybór dla osób poszukujących połączenia luksusu i spokoju w jednym z najbardziej malowniczych miejsc na Phuket. Idealny dla rodzin, miłośników golfa, aktywnych urlopowiczów i każdego, kto ceni sobie wysoki poziom komfortu.O lokaliza…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Azalea Villas
Willa Azalea Villas
Willa Azalea Villas
Willa Azalea Villas
Willa Azalea Villas
Willa Azalea Villas
Thep Krasatti, Tajlandia
od
$575,899
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 456 m²
2 obiekty nieruchomości 2
6% Gwarancja dochodu O kompleksie: Ta kolekcja 5 znakomicie zaprojektowanych willi oferuje sanktuarium pośród natury w prestiżowej dzielnicy Phuket. Każda rezydencja oferuje 4 sypialnie z łazienkami, główną sypialnię o powierzchni 58 m² z garderobą i częścią dzienną. Wille są wyposażone w ba…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Botanica Wisdom
Willa Botanica Wisdom
Willa Botanica Wisdom
Willa Botanica Wisdom
Willa Botanica Wisdom
Willa Botanica Wisdom
Thalang, Tajlandia
od
$559,044
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 320–340 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Pełne umeblowanie, niezawodny programistaO kompleksie:Projekt obejmuje 47 unikalnych jednostek, oferujących przestronne wille o powierzchni od 450 do 650 mkw. Architektura łączy w sobie elementy nowoczesne i tradycyjne, tworząc harmonijną przestrzeń życiową. Kompleks obejmuje prywatną strefę…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Layan Lucky Villas – Phase 1
Willa Layan Lucky Villas – Phase 1
Willa Layan Lucky Villas – Phase 1
Willa Layan Lucky Villas – Phase 1
Willa Layan Lucky Villas – Phase 1
Willa Layan Lucky Villas – Phase 1
Thalang, Tajlandia
od
$984,684
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 560–600 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealne dla tych, którzy szukają nowoczesnego luksusu i wygody w tropikalnym otoczeniu. Odpowiednie dla rodzin, przyjaciół i inwestorów poszukujących mieszkań z wysokim standardem technologicznym i wygodnych.O lokalizacji: Layan Lucky Vill…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Asherah Phase 3
Willa Asherah Phase 3
Willa Asherah Phase 3
Willa Asherah Phase 3
Willa Asherah Phase 3
Willa Asherah Phase 3
Willa Asherah Phase 3
Thalang, Tajlandia
od
$887,767
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
2 obiekty nieruchomości 2
Trzecia faza najlepszych willi w stuleciu Banyan W projekcie organizuje 19 willi różnych wygodnych i głęboko wypracowanych oraz ulepszonych układów, które zostaną przekazane w 2024 roku. Obszar Bang Tao, w którym znajduje się kompleks, znany jest z bogatej infrastruktury - wielu wykwintn…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Le Villa Lake
Willa Le Villa Lake
Willa Le Villa Lake
Willa Le Villa Lake
Willa Le Villa Lake
Willa Le Villa Lake
Thalang, Tajlandia
od
$737,064
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Naszym celem jest zrozumienie i dostarczanie produktów, które wychwytują esencję domu. Naszym celem jest zapewnienie nieruchomości najlepiej odpowiadających potrzebom naszych klientów, agentów i partnerów biznesowych w zakresie zrównoważonego i konsekwentnego rozwoju w sektorze rozwoju nieru…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa The Ozone Campus
Willa The Ozone Campus
Willa The Ozone Campus
Willa The Ozone Campus
Willa The Ozone Campus
Willa The Ozone Campus
Thalang, Tajlandia
od
$681,751
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Lepsze życie dla rodziny Przedstawiamy willę Ozone Campus, wykwintną kolekcję nowych willi basenowych na sprzedaż na czarującej wyspie Phuket. Ten niezwykły projekt mieszkaniowy oferuje luksusowy styl życia, doskonale położony obok znanego centrum sportowego Thyapura i Międzynarodowej Szko…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Phuket, Thailand
Willa Phuket, Thailand
Willa Phuket, Thailand
Willa Phuket, Thailand
Willa Phuket, Thailand
Willa Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$1,20M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 388–420 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Projekt ekskluzywnych willi projektantów w prestiżowej okolicy PhuketProjekt ten obejmuje 40 ekskluzywnych willi, z których każdy jest arcydziełem architektury i designu. Kluczową koncepcją wizualną projektu jest budowa dwupiętrowych willi usytuowanych wokół otwartego terytorium kompleksu. W…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Willa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Willa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Willa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Willa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Willa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Thep Krasatti, Tajlandia
od
$136,787
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 71 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Odpowiedni dla tych, którzy szukają połączenia spokoju i luksusu na tropikalnym Phuket. Jest to idealny projekt dla długoterminowych rezydentów, ekspatów i inwestorów poszukujących japońskiego stylu estetycznego i gwarantowanego dochodu.O …
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Sinae Residence
Willa Sinae Residence
Willa Sinae Residence
Willa Sinae Residence
Willa Sinae Residence
Willa Sinae Residence
Willa Sinae Residence
Thalang, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Doświadczenie SinaeTwoja podróż zaczyna się tutaj.Wejdź w sferę wyrafinowanej elegancji, gdzie każda chwila zachęca do spokoju i duch znajduje wytchnienie. Obejmij harmonię natury i luksusu w naszych prywatnych willach basenowych w Phuket, które bezproblemowo mieszają się w niezapomniany rek…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Asherah Phase 1-2
Willa Asherah Phase 1-2
Willa Asherah Phase 1-2
Willa Asherah Phase 1-2
Willa Asherah Phase 1-2
Willa Asherah Phase 1-2
Thalang, Tajlandia
od
$501,781
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Wprowadzenie fazy 1-2 Asherah Villas, luksusowy projekt mieszkalny w sercu Thalang, Phuket, który oddaje esencję współczesnej elegancji i tropikalnego uroku. Ten ekskluzywny rozwój obejmuje ekspansywne 11200 m2, zawierające 20 starannie wykonanych willi zaprojektowanych dla osób poszukującyc…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Utopia Thalang
Willa Utopia Thalang
Willa Utopia Thalang
Willa Utopia Thalang
Willa Utopia Thalang
Willa Utopia Thalang
Thep Krasatti, Tajlandia
od
$163,560
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Utopia Thalang to starannie zaprojektowany projekt domu szeregowego, nadający się do długoterminowego zamieszkania. Urządzony w czystym japońskim stylu pełnym prostoty i minimalizmu, otoczony czystą naturą Phuket. Projekt obejmuje domy szeregowe z 2 i 3 sypialniami, salonami i w pełni wyposa…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa MONO Champaca
Willa MONO Champaca
Willa MONO Champaca
Willa MONO Champaca
Willa MONO Champaca
Willa MONO Champaca
Thalang, Tajlandia
od
$591,435
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 313 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nowy projekt woli z unikalnym projektem Projekt składa się z prywatnych domów z trzema, czterema sypialniami, które łączą zaawansowane design, minimalizm i wyjątkowy komfort Wille z w pełni wyposażoną kuchnią, zbudowane -w garderobie i klimatyzacja. Całkowita powierzchnia projektu wynosi 4…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Redwood House
Willa Redwood House
Willa Redwood House
Willa Redwood House
Willa Redwood House
Willa Redwood House
Thalang, Tajlandia
od
$558,346
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
🏷️Cena sprzedaży: THB 18.9MLokalizacja: Thalang, PhuketBasen: PrywatnyPowierzchnia budynku: 402.25 m2Powierzchnia gruntów: 493,26 m2Powierzchnia 1 piętro: 316,95 m2Powierzchnia ogrodu: 4 samochodyWłasność: Tajski Freehold lub LeaseholdStan własności: RozwójStan budowy: 70% załadunkuPodłogi w…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Anchan Horizon
Willa Anchan Horizon
Willa Anchan Horizon
Willa Anchan Horizon
Willa Anchan Horizon
Willa Anchan Horizon
Thalang, Tajlandia
od
$1,27M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 723 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealne dla tych, którzy marzą o luksusowym życiu na Phuket z dostępem do wysokich standardów komfortu i prywatności. Idealne miejsce na rodzinne wakacje i okazja inwestycyjna.O lokalizacji: Projekt znajduje się w zachwycającej okolicy Ban…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa ALLTHAI Villages
Willa ALLTHAI Villages
Willa ALLTHAI Villages
Willa ALLTHAI Villages
Willa ALLTHAI Villages
Willa ALLTHAI Villages
Thep Krasatti, Tajlandia
od
$830,909
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 489–714 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Odpowiedni dla: Idealny dla tych, którzy szukają ekskluzywnego luksusu i wysokiego standardu życia w tropikalnym raju. Projekt skierowany jest do wymagających inwestorów, którzy cenią sobie komfort i bezpieczeństwo swoich inwestycji.O lokalizacji: Z…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Anchan Mountain Breeze
Willa Anchan Mountain Breeze
Willa Anchan Mountain Breeze
Willa Anchan Mountain Breeze
Willa Anchan Mountain Breeze
Willa Anchan Mountain Breeze
Thep Krasatti, Tajlandia
od
$906,868
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 473–709 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny wybór dla osób poszukujących luksusu i spokoju w tropikalnym raju. Projekt Anchan Mountain Breeze nadaje się zarówno do wygodnego życia, jak i jako inwestycja.O lokalizacji: Położony w dzielnicy Thalang w Phuket, Anchan Mountain Br…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Layan Lucky Villas – Phase 2
Willa Layan Lucky Villas – Phase 2
Willa Layan Lucky Villas – Phase 2
Willa Layan Lucky Villas – Phase 2
Willa Layan Lucky Villas – Phase 2
Willa Layan Lucky Villas – Phase 2
Thalang, Tajlandia
od
$783,145
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 432–688 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo jest odpowiedni: Dla tych, którzy dążą do luksusowego i nowocześnie wyposażonego życia na Phuket. Projekt nadaje się zarówno do stałego zamieszkania, jak i na wakacje lub inwestycję.O lokalizacji: Layan Lucky Villas - Phase 2 znajduje się z…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Alinda
Willa Alinda
Willa Alinda
Willa Alinda
Willa Alinda
Willa Alinda
Thalang, Tajlandia
od
$867,199
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Not just another pool villa… The HOME you’;ve been looking for! Where Modern Elegance meets thoughtful living Ample storage solutions Dedicated Thai kitchen. Live in maid room. Ensuite bathrooms for all members of the family. Every detail has been considered to enhance you…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa The Ozone Campus Villa
Willa The Ozone Campus Villa
Willa The Ozone Campus Villa
Willa The Ozone Campus Villa
Willa The Ozone Campus Villa
Willa The Ozone Campus Villa
Thalang, Tajlandia
od
$542,329
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 306–394 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Idealne dla: Idealne dla rodzin z dziećmi, osób aktywnych i inwestorów chcących kupić luksusowe mieszkania w prestiżowej dzielnicy Phuket.O lokalizacji: Położona w dzielnicy Thalang, na północnym zachodzie Phuket, The Ozone Campus Villa znajduje się…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Anchan Mountain Breeze
Willa Anchan Mountain Breeze
Willa Anchan Mountain Breeze
Willa Anchan Mountain Breeze
Willa Anchan Mountain Breeze
Willa Anchan Mountain Breeze
Thep Krasatti, Tajlandia
od
$912,851
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Anchan Mountain Breeze to pierwsza willa w Thep Krasattri, Phuket, z luksusowymi willami z 3-4 sypialniami, zaprojektowanymi z rozbudowanymi przestrzeniami mieszkalnymi od 473 do 709 m2. Te wille prezentują nowoczesną architekturę, która harmonizuje z naturalnym pięknem okolicy.W każdej will…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Prestige Villa Phuket
Willa Prestige Villa Phuket
Willa Prestige Villa Phuket
Willa Prestige Villa Phuket
Willa Prestige Villa Phuket
Willa Prestige Villa Phuket
Thep Krasatti, Tajlandia
od
$572,459
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 298–550 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla osób poszukujących połączenia luksusu, natury i spokoju. Ten projekt jest przeznaczony dla wymagających osób ceniących wygodę i ekskluzywność.O lokalizacji: Położona w malowniczej okolicy Thalang w Phuket, Prestige Villa Phuket…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Mono Champaca
Willa Mono Champaca
Willa Mono Champaca
Willa Mono Champaca
Willa Mono Champaca
Willa Mono Champaca
Thalang, Tajlandia
od
$534,112
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 314–425 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla wymagających inwestorów i rodzin, które cenią połączenie luksusu, komfortu i strategicznej lokalizacji w Phuket.O lokalizacji: Mono Champaca znajduje się w prestiżowej dzielnicy Thalang na północy Phuket. W pobliżu znajdują się…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa AG Club
Willa AG Club
Willa AG Club
Willa AG Club
Willa AG Club
Willa AG Club
Thep Krasatti, Tajlandia
od
$686,701
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Club Villa Club Villas jest idealnym miejscem do życia i inwestowania w sercu najbardziej poszukiwanego rogu Phuket! Nasze wille są nie tylko w domu, ale wysokiej propozycji inwestycyjnej Bez przesady-idealna lokalizacja: w okolicy znajdują się dwie wygodne plaże, duże centrum sportowe i…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa The Victory
Willa The Victory
Willa The Victory
Willa The Victory
Willa The Victory
Willa The Victory
Thalang, Tajlandia
od
$1,14M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 388–877 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Odległość do morza: 1800 m, W pełni umeblowaneO kompleksie:Kompleks składa się z 6 budynków, łączących 1157 jednostek. Typy jednostek wahają się od przytulnych studiów o powierzchni 20 mkw. do przestronnych apartamentów o powierzchni 60 mkw. Nowoczesna architektura łączy się z funkcjonalnymi…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Rungtiva
Willa Rungtiva
Willa Rungtiva
Willa Rungtiva
Willa Rungtiva
Willa Rungtiva
Thalang, Tajlandia
od
$595,118
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Rungtiva Private Pool Villas, wspaniały dom wakacyjny prywatności pośród chwalebnej natury, który bezbłędnie łączy luksus i przytulność. Idyllicznie położone w prywatnym obszarze obejmującym 18 wyjątkowo nowoczesnych, tropikalnych willi basenowych 3-4 sypialni i położonych na 5 RAI (8000 m2)…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Anchan Flora
Willa Anchan Flora
Willa Anchan Flora
Willa Anchan Flora
Willa Anchan Flora
Thalang, Tajlandia
od
$605,108
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 328–540 m²
10 obiekty nieruchomości 10
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealne dla osób poszukujących luksusu i prywatności w otoczeniu natury, blisko plaż Bangtao i Layan.O lokalizacji: Anchan Flora znajduje się na zachodnim wybrzeżu Phuket, w pobliżu plaż Bangtao i Layan, z szybkim dostępem do obszaru Lagun…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Janya phase 2
Willa Janya phase 2
Willa Janya phase 2
Willa Janya phase 2
Willa Janya phase 2
Willa Janya phase 2
Thalang, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Mając ponad 30 lat doświadczenia w branży budowlanej, zarówno mieszkaniowej, jak i condominium, rozumiemy, że jakość jest najważniejsza w projektach budowlanych. Spokojne życie w otoczeniu natury zapewnia pełny odpoczynek, który pomoże Ci przygotować się na nadchodzący dzień. Janya Villa…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Willa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Willa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Willa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Willa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Willa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Thep Krasatti, Tajlandia
od
$808,490
Liczba kondygnacji 1
Уникальная возможность inвестировать в роскошную виллу в живописном районе Пхукета, где элегантность встреча ется с природной krasnolud! Рассрочка! Живописные виды на горы i сады заповедника Кхао Пра Тео. Расстояние до пляжа: 15 minut до пляжа Най-Янг. В стоимость виллы включен бассейн, л…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Willa 4 Seasons Botanica
Willa 4 Seasons Botanica
Willa 4 Seasons Botanica
Willa 4 Seasons Botanica
Willa 4 Seasons Botanica
Willa 4 Seasons Botanica
Thalang, Tajlandia
od
$679,443
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
At Botanica Luxury Villas, our dedication transcends business; we are profoundly committed to the holistic development and well-being of Phuket As proud local developers, we play a pivotal role in fostering the growth of our community, enhancing social welfare, supporting local people, and p…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Mouana Serenity Cherng Talay
Willa Mouana Serenity Cherng Talay
Willa Mouana Serenity Cherng Talay
Willa Mouana Serenity Cherng Talay
Willa Mouana Serenity Cherng Talay
Willa Mouana Serenity Cherng Talay
Thalang, Tajlandia
od
$882,694
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Welcome to Mouana Serenity Cherng Talay, where nature and luxury weave an enchanting tapestry. For over 15 years, Modern 79 has been sculpting living spaces that transcend the ordinary. Now, we proudly unveil Mouana Serenity Cherng Talay—an embodiment of exquisite living harmonized with the …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Komo Palm Villas
Willa Komo Palm Villas
Willa Komo Palm Villas
Willa Komo Palm Villas
Willa Komo Palm Villas
Willa Komo Palm Villas
Thalang, Tajlandia
od
$545,068
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 353 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla tych, którzy cenią sobie prywatność, luksus i naturę. Projekt skierowany jest do wymagających inwestorów i rodzin poszukujących wyjątkowego życia w Phuket.O lokalizacji: Położone w pobliżu plaży Layan, Komo Palm Villas zapewnia…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Botanica Foresta II
Willa Botanica Foresta II
Willa Botanica Foresta II
Willa Botanica Foresta II
Willa Botanica Foresta II
Willa Botanica Foresta II
Thalang, Tajlandia
od
$948,391
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 403–572 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bezpłatne bilety w obie strony do Phuket!Dla kogo: Botanica Foresta II to idealny wybór dla osób poszukujących wyrafinowanego luksusu i harmonii z naturą. Projekt ten jest przeznaczony dla zamożnych osób ceniących wygodę, wysoką jakość życia i bezpieczne inwestycje.O lokalizacji: Kompleks Bo…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Asherah villas
Willa Asherah villas
Willa Asherah villas
Willa Asherah villas
Willa Asherah villas
Willa Asherah villas
Thalang, Tajlandia
od
$839,971
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 260–481 m²
8 obiekty nieruchomości 8
TickettoPhuketandbackasagift!*Dla kogo:Dla tych, którzy marzą o luksusowym życiu na rajskiej wyspie. Jeśli cenisz sobie nowoczesny design, przestrzeń i bliskość natury, Asherah Villas jest idealnym wyborem.O lokalizacji:Asherah Villas położone są w malowniczej okolicy na zachodzie Phuket, w …
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Anchan Indigo Phase 1-2
Willa Anchan Indigo Phase 1-2
Willa Anchan Indigo Phase 1-2
Willa Anchan Indigo Phase 1-2
Willa Anchan Indigo Phase 1-2
Willa Anchan Indigo Phase 1-2
Thalang, Tajlandia
od
$822,447
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 112 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Witamy w Anchan, luksusowej społeczności mieszkaniowej w malowniczej dzielnicy Thalang na Phuket. Nasze głębokie zrozumienie Phuket wpływa na rozwój naszych produktów i wybór lokalizacji, zapewniając doskonałe możliwości inwestycyjne. Dzięki ponad dziesięciu udanym projektom nadal demonstruj…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Le Villa Lake
Willa Le Villa Lake
Willa Le Villa Lake
Willa Le Villa Lake
Willa Le Villa Lake
Willa Le Villa Lake
Thalang, Tajlandia
od
$696,221
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 350–400 m²
3 obiekty nieruchomości 3
W pełni umeblowane, gwarancja dochodu O kompleksie: Na zabezpieczonym zamkniętym osiedlu znajduje się 16 nowoczesnych willi w stylu loftu. Wille obejmują 3 sypialnie, 2 lub 3 piętra oraz widok na basen i ogród. Cena obejmuje wykończenie, klimatyzatory, zestaw kuchenny, hydraulikę. Dodatkowo …
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Alinda Villas
Willa Alinda Villas
Willa Alinda Villas
Willa Alinda Villas
Willa Alinda Villas
Willa Alinda Villas
Thalang, Tajlandia
od
$725,845
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 432–786 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Idealne dla:Alinda Villas to idealne miejsce dla osób poszukujących połączenia luksusu, wygody i zrównoważonego stylu życia w tropikalnym raju Phuket. To doskonały wybór dla rodzin, miłośników golfa i każdego, kto ceni sobie nowoczesny komfort i prz…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Botanica Foresta
Willa Botanica Foresta
Willa Botanica Foresta
Willa Botanica Foresta
Willa Botanica Foresta
Willa Botanica Foresta
Thalang, Tajlandia
od
$1,20M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 339–558 m²
12 obiekty nieruchomości 12
Darmowe bilety do Phuket i z powrotem!*Dla kogo: Idealne dla osób poszukujących luksusowego i odosobnionego życia w tropikalnym otoczeniu. Doskonały wybór dla rodzin, inwestorów i osób chcących kupić nieruchomości premium w Phuket.Informacje o lokalizacji: Botanica Foresta znajduje się w mal…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Mouana Serenity Cherng Talay
Willa Mouana Serenity Cherng Talay
Willa Mouana Serenity Cherng Talay
Willa Mouana Serenity Cherng Talay
Willa Mouana Serenity Cherng Talay
Willa Mouana Serenity Cherng Talay
Thalang, Tajlandia
od
$739,540
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 360–461 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!* Dla kogo to jest: Idealny dla tych, którzy cenią luksusowy styl życia, bezpieczeństwo i wygodę. Projekt zaspokaja potrzeby rodzin, przedsiębiorców i inwestorów poszukujących stabilnych dochodów i wzrostu finansowego. O lokalizacji: Obiekt Mouana …
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Tri Vananda
Willa Tri Vananda
Willa Tri Vananda
Willa Tri Vananda
Willa Tri Vananda
Willa Tri Vananda
Thalang, Tajlandia
od
$1,43M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 333–853 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Luksusowe wille w sercu wyjątkowego ośrodka zdrowia na Bang Tao Nowy, wybitny projekt, znakomity w najbardziej luksusowej naturalnej strefie elitarnej dzielnicy Bang Tao, w pobliżu bogatej w infrastrukturę swojej strony. Będzie reprezentował holistyczny, pierwszy w swoim rodzaju kompleks m…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Viriya Green Pool Villas
Willa Viriya Green Pool Villas
Willa Viriya Green Pool Villas
Willa Viriya Green Pool Villas
Willa Viriya Green Pool Villas
Willa Viriya Green Pool Villas
Thalang, Tajlandia
od
$581,503
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 325–504 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealnie nadaje się dla tych, którzy dążą do luksusowego i spokojnego życia na Phuket. Projekt Viriya Green Pool Villas spełnia potrzeby wymagających nabywców, którzy cenią sobie wygodę i opłacalną inwestycję.O lokalizacji: Projekt położon…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Ananda Pool Villa
Willa Ananda Pool Villa
Willa Ananda Pool Villa
Willa Ananda Pool Villa
Willa Ananda Pool Villa
Willa Ananda Pool Villa
Thalang, Tajlandia
od
$799,262
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Koncepcja projektu:Koncepcją nowoczesnych willi z prywatnym basenem jest stworzenie enklawy luksusowych i odosobnionych domów, zapewniając mieszkańcom prywatną oazę, gdzie mogą się zrelaksować, odzyskać i cieszyć się absolutnym poczuciem spokoju. Projekt koncentruje się na zapewnieniu bezpre…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Rungtiva Private Pool Villas
Willa Rungtiva Private Pool Villas
Willa Rungtiva Private Pool Villas
Willa Rungtiva Private Pool Villas
Willa Rungtiva Private Pool Villas
Willa Rungtiva Private Pool Villas
Thalang, Tajlandia
od
$520,143
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 263–359 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny wybór dla tych, którzy cenią luksus i wygodę pośród natury. Projekt jest odpowiedni dla tych, którzy szukają wyjątkowego połączenia spokoju i wygodnego dostępu do całej infrastruktury Phuket.O lokalizacji: Położone w sercu dzielnic…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
