Thalang, Tajlandia

Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo jest odpowiedni: Dla tych, którzy dążą do luksusowego i nowocześnie wyposażonego życia na Phuket. Projekt nadaje się zarówno do stałego zamieszkania, jak i na wakacje lub inwestycję.O lokalizacji: Layan Lucky Villas - Phase 2 znajduje się z…