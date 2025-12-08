  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Bang Lamung
  4. Nowe domy

Nowe domy w Bang Lamung, Tajlandia

Willa LAVENDER VILLA
Pattaya City, Tajlandia
od
$615,127
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Elitarna wioska butikowa Lavender Villa w Pattaya!15 ekskluzywnych willi z prywatnymi basenami w stylu współczesnego luksusu!Wydajność wynajmu: 7- 9% rocznie!Indywidualne harmonogramy płatności dla Klienta są możliwe!Budowa mebli i wyposażenia są wliczone w cenę!Wyposażenie: sufity 5-metrowe…
Agencja
DDA Real Estate
Agencja
DDA Real Estate
