Willa NATURALE POOL VILLAS

Phuket, Tajlandia
od
$1,08M
;
9
ID: 33049
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    1

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Przeniesienie
Możliwość inwestycji o wysokim potencjale dochodowym: unikalne wille z prywatnymi basenami w malowniczej dzielnicy Bang Tao Phuket!
Dostępne urządzenia!
Naturale Pool Villas jest rezydencją w samym sercu Bang Tao, 5 minut od Porto de Phuket i Blue Tree. Mamy ograniczoną liczbę 13 prywatnych willi składających się z 3 i 4 sypialnie plus pokój pokojowy.
Wyposażenie: prywatny basen, basen taras, przechowywanie, ogród, zadaszony baldachim dla 2-3 samochodów, inteligentny system domu, klimatyzacja, garderoba, pokój pokojowy, importowane materiały z USA, Europy i Azji na całym terytorium, okrągły zegar bezpieczeństwa i nadzoru wideo.
Lokalizacja:
- kompleks znajduje się około 10 minut jazdy od pięknej piaszczystej plaży Bangtao;
- położony w pobliżu wielu udogodnień, w tym centrów handlowych, sklepów, różnych restauracji i barów;
W pobliżu znajdują się m.in. Porto de Phuket i kompleks kurortu Phuket Laguna, z których ostatnia oferuje wspaniałe 18-dołkowe pole golfowe.
Nieskazitelne plaże Surin i Layan są również łatwo dostępne w około 15 minut samochodem.
Phuket International Lotnisko jest zarządzany 30 minut jazdy od tego tropikalnego kompleksu mieszkalnego.
Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Phuket, Tajlandia

