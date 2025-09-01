Willa NATURALE POOL VILLAS

Możliwość inwestycji o wysokim potencjale dochodowym: unikalne wille z prywatnymi basenami w malowniczej dzielnicy Bang Tao Phuket!

Dostępne urządzenia!

Naturale Pool Villas jest rezydencją w samym sercu Bang Tao, 5 minut od Porto de Phuket i Blue Tree. Mamy ograniczoną liczbę 13 prywatnych willi składających się z 3 i 4 sypialnie plus pokój pokojowy.

Wyposażenie: prywatny basen, basen taras, przechowywanie, ogród, zadaszony baldachim dla 2-3 samochodów, inteligentny system domu, klimatyzacja, garderoba, pokój pokojowy, importowane materiały z USA, Europy i Azji na całym terytorium, okrągły zegar bezpieczeństwa i nadzoru wideo.

Lokalizacja:

- kompleks znajduje się około 10 minut jazdy od pięknej piaszczystej plaży Bangtao;

- położony w pobliżu wielu udogodnień, w tym centrów handlowych, sklepów, różnych restauracji i barów;

W pobliżu znajdują się m.in. Porto de Phuket i kompleks kurortu Phuket Laguna, z których ostatnia oferuje wspaniałe 18-dołkowe pole golfowe.

Nieskazitelne plaże Surin i Layan są również łatwo dostępne w około 15 minut samochodem.

Phuket International Lotnisko jest zarządzany 30 minut jazdy od tego tropikalnego kompleksu mieszkalnego.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.