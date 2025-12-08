  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Ko Kaeo
  4. Nowe domy

Nowe domy w Ko Kaeo, Tajlandia

Willa Botanica Majestia
Ban Bang Ku, Tajlandia
od
$1,35M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 565–572 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety do i z Phuket w prezencie!*Dla kogo: Jeśli marzysz o luksusowym życiu w tropikalnym raju, Botanica Majestia jest idealnym wyborem. Ten projekt jest idealny dla rodzin szukających komfortu, inwestorów i tych, którzy cenią sobie wyrafinowanie i spokój.O lokalizacji: Botanica Majestia zn…
Agencja
Tumanov Group
Willa Crown Estate
Ban Bang Ku, Tajlandia
od
$293,668
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 180–345 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Gwarancja dochoduO kompleksie:Dwupiętrowe, samodzielne domy o powierzchni od 178 m² do 248 m² położone są wśród tropikalnej przyrody, co czyni je idealnymi zarówno dla małych, jak i dużych rodzin. Każda działka ma możliwość dodania prywatnego basenu. Na terenie kompleksu znajduje się budynek…
Agencja
Tumanov Group
Willa Alisha Seaview
Ban Bang Ku, Tajlandia
od
$520,417
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 400–616 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety w obie strony do Phuket jako prezent!*Idealne dla: Idealny wybór dla tych, którzy cenią luksus i spokój na wyspie. Nadaje się zarówno na stałe miejsce zamieszkania, jak i dochodowe inwestycje.O lokalizacji: Alisha Seaview znajduje się w Ko Kaeo, Phuket, Tajlandia. Ten obszar na wschod…
Agencja
Tumanov Group
Willa Canopy Hills Villas
Ban Bang Ku, Tajlandia
od
$1,28M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 650–742 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Bezpłatne bilety w obie strony do Phuket!Dla kogo: Idealny wybór dla rodzin poszukujących luksusowego i wygodnego życia w Phuket. Ten projekt jest przeznaczony dla tych, którzy cenią przestronne przestrzenie, nowoczesne udogodnienia i lukratywne inwestycje.Informacje o lokalizacji: Położone …
Agencja
Tumanov Group
Willa Canopy Hills
Ban Bang Ku, Tajlandia
od
$1,39M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
A new concept of family life in Phuket We are building spacious and functional villas with incredible view characteristics surrounded by pristine nature A private gated community consisted of 9 spacious and fully-functional villas meticulously designed for families with kids. A picture…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa ALISHA SEAVIEW
Ban Bang Ku, Tajlandia
od
$514,702
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowa willa na wzgórzu Ko Keo! Opłacalna inwestycja w mieszkalnictwo z pięknym widokiem na morze i otoczone bujną zielenią. Dochód od 7%! Dom został przekazany! Gotowi do wprowadzenia się! Willa umeblowana! ALISHA SEAVIEW, która jest idealnym połączeniem luksusowego designu i malownic…
Agencja
DDA Real Estate
Willa BB Horizon Resort
Ban Sa Pam, Tajlandia
od
$2,55M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
BB Horizon Resort to luksusowy ośrodek oferujący komfortowy pobyt w Phuket. Na terenie o powierzchni 62 346,08 m2 znajduje się 13 niskich budynków mieszkalnych, pięciogwiazdkowy hotel, wille, budynek klubowy, marina, promenady, baseny i inne obiekty. Wszystko, czego potrzebujesz na krótkote…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa Mouana Residence KO KAEO
Ban Bang Ku, Tajlandia
od
$502,274
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Welcome to Mouana Residence Ko Kaeo, a splendid blend of modern luxury and natural serenity by Modern 79. With over 15 years of crafting exceptional living spaces, Mouana Residence Ko Kaeo is your promise of an exceptional life. It’;s more than a residence; it’;s a sanctuary where each detai…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Willa The Passion Residence Lagoon
Pa Khlok, Tajlandia
od
$112,831
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
3 sypialnie, 3 łazienki, tylko 7 jednostek Cena zaczyna się od 3,79 miliona Bahtów Ta zasięg przedsprzedażowy jest najważniejszy, wybierz przed 🏠 Główny obszar do obudowy, droga ma 6 metrów szerokości. pobliskie: Lagoon łodzi Rubinson Thalang. Central Phuket Centrum handlowe o…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
