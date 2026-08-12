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Mieszkania na sprzedaż w Wspólnota Walencka, Hiszpania

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11 665 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Piętro 3/5
Kod 20260728161808Apartament typu B o powierzchni 72.99 m2 znajduje się na trzecim piętrze N…
$383,161
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Dmd consulting
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Penthouse w Guardamar del Segura, Hiszpania
Penthouse
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w uroczym mieście Guardamar del Segura i of…
$980,166
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Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Wyjątkowy nowy budynek znajduje się w jednym z najbardziej spokojnych i centralnych obszarów…
$377,344
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$264,701
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Mieszkanie 1 pokój w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 2/2
Kod 20260721151343Apartament turystyczny nr 7 z prywatną sypialnią jest na sprzedaż w nowym …
$167,812
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Agencja
Dmd consulting
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Położony w pięknym mieście Torrevieja, ten ekskluzywny kompleks mieszkalny oferuje wybór apa…
$313,323
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Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 2/2
Kod 20260717110805Na sprzedaż mieszkanie o powierzchni 21 m2 w Hilford La Torre, Benidorm. O…
$208,806
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Benijofar, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benijofar, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Ten wyjątkowy kompleks mieszkalny znajduje się w Benijostar, jednym z najbardziej uroczych m…
$288,845
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Mieszkanie 2 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Zapraszamy do ekskluzywnego kompleksu apartamentowego w uroczym mieście Alicant. Projekt ten…
$366,402
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Położony w uroczym mieście Pilar de la Horadada, ten kompleks mieszkalny oferuje 14 ekskluzy…
$328,183
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Mieszkanie 2 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Nowe domy i rezydencje w El Raso (Guardamar del Segura) Ekskluzywny nowy projekt budowy w po…
$342,643
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Mieszkanie 2 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Nowe domy i rezydencje w El Raso (Guardamar del Segura) Ekskluzywny nowy projekt budowy w po…
$356,492
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$264,701
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Mieszkanie w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie
Torrevieja, Hiszpania
$260,044
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 1 pokój w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Położony w tętniącym życiem mieście Alicante (Alacant), te ekskluzywne lofty oferują wyjątko…
$334,294
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Nowoczesne Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Prywatnymi Tarasami w Centrum Torrevieja Poł…
$258,909
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$260,077
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Penthouse w Guardamar del Segura, Hiszpania
Penthouse
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Nowe domy i rezydencje w El Raso (Guardamar del Segura) Ekskluzywny nowy projekt budowy w po…
$434,969
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Mieszkanie 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/2
Kod 20260721155252Na sprzedaż apartament turystyczny nr 1 z dwoma oddzielnymi sypialniami w …
$194,209
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Na sprzedaż apartament bez mebli w Campoamor, położony w kompleksie mieszkalnym z wspólnym b…
$231,053
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Odkryj ten uroczy apartament położony w samym sercu Torrevieja, zaledwie 500 metrów od słynn…
$171,841
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Mieszkanie 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 4/5
Kod 20260728093743Przestronny typ Apartament znajduje się na czwartym piętrze kompleksu NŘA …
$430,065
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Agencja
Dmd consulting
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Penthouse w Benijofar, Hiszpania
Penthouse
Benijofar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
New-build flats in Benijófar, Southern Costa Blanca Exclusive boutique development in the h…
$458,050
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
Na sprzedaż apartament po renowacji estetycznej, położony zaledwie 200 metrów od plaży Los L…
$184,536
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Mieszkanie 3 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 4/5
Kod 20260724102440Przestronny apartament z trzema sypialniami z dwoma oddzielnymi sypialniam…
$396,036
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Lagoons Village by TM znajduje się w wspaniałym naturalnym otoczeniu, między Lagunas de La M…
$397,191
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Mieszkanie 1 pokój w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Oferujemy na sprzedaż przytulny apartament z 1 sypialnią i powierzchni 50 m2, całkowicie odn…
$155,684
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Mieszkanie 1 pokój w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Walencja, Hiszpania
Pokoje 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2/2
Kod 20260719113407Na sprzedaż apartamenty hotelowe o powierzchni 42 m2 w Hilford Resorts. Ko…
$256,408
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 4/5
Kod 20260724102046Nowoczesny dwupokojowy apartament z oddzielną sypialnią i dwoma balkonami …
$312,065
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$213,841
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Typy nieruchomości w Wspólnota Walencka.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Wspólnota Walencka, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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