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Mieszkania na sprzedaż w lAlacanti, Hiszpania

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Alicante
453
Mutxamel
154
el Campello
48
Sant Joan dAlacant
34
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694 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Newly built residential development in Alicante, with open views of the city. The h…
$207,675
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Mieszkanie 1 pokój w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Położony w tętniącym życiem mieście Alicante (Alacant), te ekskluzywne lofty oferują wyjątko…
$334,294
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Mieszkanie 3 pokoi w Mutxamel, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Położony w uroczym mieście Mutxmel, ten kompleks mieszkalny oferuje wiele o…
$379,397
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
New Residential Development in Alicante with Unobstructed Views This development em…
$336,139
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Penthouse 3 pokoi w Mutxamel, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Mutxamel, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny został zaprojektowany w celu zapewnienia komfortu, bezpi…
$542,090
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Mieszkanie 3 pokoi w Mutxamel, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Mutxamel, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Odkryj urocze przestrzenie w unikalnym otoczeniu. Spacer przez ten kompleks mieszkalny przyp…
$367,558
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Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Odkryj Estela, ekskluzywny kompleks mieszkalny z AEDAS Homes, oferujący apartamenty z 1, 2 i…
$336,928
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Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Odkryj nowy, ekskluzywny rozwój w Alicante z nowoczesnymi apartamentami 1, 2 i 3 sypialniami…
$300,519
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Mieszkanie w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie
Alicante, Hiszpania
Pokój hotelowy w 3 * hotel w AlicanteDo morza - 1,7 km od morza 124; Do lotniska - 12 km od …
$157,216
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Agencja
ISIA
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Mieszkanie w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie
Alicante, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
$682,978
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Mieszkanie 3 pokoi w Mutxamel, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Mutxamel, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Nowe apartamenty w ekskluzywnej dzielnicy mieszkalnej w pobliżu Alicante. Odkryj nowy format…
$365,535
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Mieszkanie 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
W samym sercu San Blas Pau, Alicante, jest to ekskluzywny kompleks mieszkalny. Jego uprzywil…
$507,415
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Mieszkanie 3 pokoi w Mutxamel, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Mutxamel, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Nowe apartamenty mieszkalne w ekskluzywnym kompleksie falistym niedaleko Alicante. Odkryj no…
$365,535
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Mieszkanie 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Ekologiczne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Basenem w Alicante Zlokalizowane w tętniące…
$363,455
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Mieszkanie 2 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Nowy kompleks mieszkalny w Alicante z otwartymi widokamiNowo wybudowane domy w uprzywilejowa…
$336,893
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Mieszkanie 2 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Przedstawiamy Państwu atrakcyjną opcję mieszkaniową w San Blas Pau, Alicante. Ten kompleks o…
$306,876
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Mieszkanie 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1
Fantastyczny apartament na środkowym piętrze ze wspólnym basenem, dużym tarasem i wspaniałym…
$368,053
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Jasny apartament o powierzchni 125 m2 znajduje się w kompleksie mieszkalnym Urbanización Mis…
$402,174
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Mieszkanie 3 pokoi w Mutxamel, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Mutxamel, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Nieruchomości w Bonalba Green Odkryj przytulne przestrzenie w unikalnym środowisku. Spacer p…
$365,535
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Mieszkanie 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Piętro 6/8
Genialne, przyjazne mieszkanie na środkowym piętrze z magazynem i garażem, położone w wybran…
$487,265
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 2 pokoi w Mutxamel, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Mutxamel, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Nowe nieruchomości mieszkalne w ekskluzywnej dzielnicy mieszkalnej w pobliżu Alicante. Odkry…
$461,181
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
NOWE APARTY BUDYNKOWE W ALIKANTIE CITY Nowy budynek mieszkalny 8 apartamentów w centrum Ali…
$336,321
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Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Przedstawiamy Państwu okazję do zakupu doskonałej nieruchomości znajduje się w Calle Maestro…
$264,688
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Mieszkanie 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 206 m²
Miasta i domy bliźniacze nowej budowy w Cabo de las Huertas, AlicanteElitarne domy w najleps…
$1,33M
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Penthouse 5 pokojów w Alicante, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Alicante, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 253 m²
1-letni leasing jest sprzedawany lub również dostępny. Przedstawiamy Państwu ekskluzywną nie…
$1,14M
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 101 m²
Ciesz się nowym domem w Jarcia. W tym nowoczesnym budynku mieszkalnym, przystosowanym do wsp…
$530,220
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Mieszkanie 2 pokoi w Mutxamel, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX NEAR MUTXAMEL Come and live in a complex in an area w…
$322,606
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Mieszkanie 3 pokoi w Mutxamel, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Mutxamel, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Nowe apartamenty w ekskluzywnej dzielnicy mieszkalnej w pobliżu Alicante. Odkryj nowy format…
$385,473
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Mieszkanie 3 pokoi w Mutxamel, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Opis przedmiotu: Położony w uroczym mieście Mutxmel, ten kompleks mieszkalny oferuje wiele o…
$354,507
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Na sprzedaż przytulny, jasny i naprawdę komfortowy apartament na 3 piętrze, położony w okoli…
$153,727
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Typy nieruchomości w lAlacanti.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w lAlacanti, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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