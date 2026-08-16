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Mieszkania na sprzedaż w San Miguel de Salinas, Hiszpania

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362 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
Piękny apartament znajduje się w obszarze Balkon de San Miguel, zaledwie 10 km od plaży. Cał…
$165,032
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Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Located in the charming municipality of San Miguel de Salinas, this residential complex offe…
$281,365
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Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Wyjątkowa oferta mieszkaniowa znajduje się w San Miguel de Salinas, zaledwie 10 km od Morza …
$190,714
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Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Odkryj ten przytulny apartament na parterze w prestiżowej dzielnicy La Florida, zaledwie kil…
$152,571
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Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Exclusive kompleks mieszkalny w San Miguel de Salinas, zaledwie 10 km od Morza Śródziemnego,…
$156,039
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Penthouse w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Penthouse
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
New Residential Development in San Miguel de Salinas Exclusive Apartments in a Unique Natur…
$453,453
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Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
New residential development in San Miguel de Salinas, a stone's throw from the centre Spac…
$281,728
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Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Located in the charming town of San Miguel de Salinas, this residential complex offers a uni…
$281,135
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Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Odkryj nowoczesny kompleks mieszkalny na Costa Blanca, zaledwie kilka kroków od centrum Alic…
$282,026
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Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Odkryj nowoczesny kompleks mieszkalny na Costa Blanca, krok od centrum miasta Alicante, San …
$322,480
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Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 213 m²
Located in the charming setting of San Miguel de Salinas, this residential complex offers a …
$368,888
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Mieszkanie 3 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Odkryj ekskluzywny wybór apartamentów w San Miguel de Salinas, składający się z pięciu blokó…
$372,181
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Mieszkanie 3 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 96 m²
Położony w samym sercu San Miguel de Salinas, w prowincji Alicante, El Residencial jest proj…
$321,540
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Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Odkryj nowoczesny kompleks mieszkalny na Costa Blanca, zaledwie kilka minut od centrum Alica…
$276,246
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Mieszkanie 3 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 118 m²
Nowy kompleks mieszkalny w San Miguel de Salinasekskluzywne apartamenty w unikalnym środowis…
$457,708
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Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
New Residential Development in San Miguel de Salinas Exclusive Apartments in a Unique Natur…
$309,278
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Penthouse 3 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Nowoczesne Apartamenty z 2 Sypialniami na Sprzedaż w San Miguel de Salinas Położony w urokli…
$301,257
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Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Dotknij tego wspaniałego mieszkania na parterze z 2 sypialniami i 2 łazienkami, idealnie poł…
$381,312
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Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Odkryj nowoczesny kompleks mieszkalny na słonecznej Costa Blanca, krok od centrum miasta Ali…
$258,909
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Mieszkanie 3 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Z przyjemnością zaprezentujemy tę wypatroszoną willę w dzielnicy mieszkalnej Blue Lagoon w V…
$398,766
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Penthouse w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Penthouse
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Discover Modern Living at the New Residential Development in San Miguel de Salinas Spacious…
$371,948
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Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
W samym sercu San Miguel de Salinas odkryj środowisko, które łączy elegancję i komfort. Ten …
$219,609
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Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Odkryj nowoczesny kompleks mieszkalny na Costa Blanca, w odległości spaceru od centrum Alica…
$310,922
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Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Odkryj nowoczesny kompleks mieszkalny na Costa Blanca, zaledwie kilka minut od centrum Alica…
$305,142
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Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Odkryj nowoczesny kompleks mieszkalny na Costa Blanca, zaledwie kilka kroków od centrum Alic…
$305,142
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Mieszkanie 3 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 86 m²
NEW RESIDENTIAL COMPLEX in SAN MIGUEL DE SALINAS New residential complex of 165 apartments …
$464,564
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Mieszkanie 3 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 456 m²
Located in the charming setting of San Miguel de Salinas, this residential complex offers a …
$368,888
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Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Odkryj nowoczesny kompleks mieszkalny na Costa Blanca, zaledwie kilka kroków od centrum Alic…
$310,922
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Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Modern new buildings in the center of San Miguel de Salinas Modern living in a healthy Medi…
$183,291
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Mieszkanie 2 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
New residential development in San Miguel de Salinas, a stone's throw from the centre Spaci…
$283,699
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