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Mieszkania na sprzedaż w Dolores, Hiszpania

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43 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Luksusowe apartamenty nowej konstrukcji są dostępne w dynamicznym mieście Dolores, Alicante.…
$312 395
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Mieszkanie 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Nowe luksusowe apartamenty są dostępne w tętniącym życiem mieście Dolores, Alicante. Ten eks…
$323 520
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Penthouse 4 pokoi w Dolores, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Piętro 2/2
Niesamowity penthouse z dostępem do basenu społecznościowego i prywatnego tarasu na dachu z …
$355 831
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Mieszkanie 4 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Piętro 2/2
Odkryj Mykonos Apartments, unikalny kompleks mieszkalny 32 apartamenty położone w samym serc…
$311 962
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Penthouse 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Niedawno dodane, będzie więcej informacji wkrótce
$141 013
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Mieszkanie 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Przyległe wille z prywatnym basenem znajdują się w pobliżu uroczej typowej hiszpańskiej miej…
$502 791
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 4 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Piętro 1/2
Odkryj Mykonos Apartments, unikalny kompleks mieszkalny 32 apartamenty położone w samym serc…
$288 845
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Mieszkanie 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 97 m²
Położony w uroczym mieście Dolores, ten kompleks mieszkalny oferuje doskonałą okazję dla tyc…
$542 175
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Mieszkanie 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 143 m²
Nowe wille w Dolores, AlicanteOdkryj ten ekskluzywny nowy kompleks 20 nowoczesnych willi dwu…
$477 946
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Mieszkanie 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 97 m²
Położony w uroczym mieście Dolores, ten kompleks mieszkalny oferuje doskonałą okazję dla tyc…
$542 175
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Mieszkanie 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Piętro 1/3
Piękny apartament na środkowym piętrze z tarasem w osiedlu z basenem wspólnym i terenami zie…
$448 460
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Wybitne budynki w popularnym mieście Dolores. Ten ekskluzywny kompleks obejmuje 32 apartamen…
$358 196
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Mieszkanie 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Located in the charming town of Dolores, this exclusive collection of bungalows offers a tra…
$368 888
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Dolores, Hiszpania
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 2
Urokliwe mieszkanie na parterze z małym prywatnym ogrodem, tarasem, basenem i parkingiem, po…
$321 285
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Located in the charming town of Dolores, this exclusive collection of bungalows offers a tra…
$315 230
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Mieszkanie 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 143 m²
W samym sercu Vega Baha, w cichym miejscu z wygodnymi połączeniami transportowymi, istnieje …
$477 946
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Mieszkanie 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Nowe luksusowe apartamenty są dostępne w dynamicznym mieście Dolores, Alicante. Ten ekskluzy…
$311 962
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Mieszkanie 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 103 m²
Nowe kamienice w DoloresTen nowoczesny kompleks mieszkalny w Dolores oferuje nowo wybudowane…
$528 125
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Mieszkanie 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Nowe luksusowe apartamenty są oferowane w dynamicznym mieście Dolores, Alicante. Ten ekskluz…
$358 196
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Mieszkanie 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 97 m²
Nowe domy w stylu Ibizay w Dolores, Costa Blancaekskluzywne wille w cichym miejscuTen butiko…
$534 956
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Penthouse 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
W samym sercu dynamicznego miasta Dolores, Alicante, dostępne są nowe luksusowe apartamenty.…
$369 754
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Mieszkanie 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 187 m²
$489 300
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Mieszkanie 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Położony w uroczym mieście Dolores, ta ekskluzywna kolekcja bungalowów oferuje ciche i dobrz…
$322 763
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Mieszkanie 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 103 m²
Nowe kamienice w DoloresTen nowoczesny kompleks mieszkalny w Dolores oferuje nowo wybudowane…
$498 785
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Mieszkanie 2 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 87 m²
Nowoczesne domy w Dolores ze wspólnym basenemNowoczesne domy zaprojektowane dla komfortu i s…
$311 205
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Mieszkanie 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Drogie nowe apartamenty są dostępne w tętniącym życiem mieście Dolores, Alicante. Ten eksklu…
$300 403
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Mieszkanie 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Nowe luksusowe apartamenty są dostępne w tętniącym życiem mieście Dolores, Alicante. Ten eks…
$323 520
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Mieszkanie 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
Położony w uroczym mieście Dolores, te ekskluzywne 20 kamienice oferują spokojne i dobrze po…
$336 893
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Mieszkanie 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Luksusowe apartamenty nowej konstrukcji są dostępne w tętniącym życiem mieście Dolores, Alic…
$300 403
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Mieszkanie 3 pokoi w Dolores, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Dolores, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 126 m²
Nowe wille narożne z prywatnym basenem w Dolores, AlicanteNowoczesne wille w spokojnej okoli…
$481 024
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