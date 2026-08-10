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Mieszkania na sprzedaż w Callosa de Segura, Hiszpania

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6 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Callosa de Segura, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Callosa de Segura, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Piętro 1
Gotowy i umeblowany penthouse z dużym tarasem na dachu, basenem i parkingiem w kurorcie prem…
$284,269
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Callosa de Segura, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Callosa de Segura, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 235 m²
Piętro 3/3
Niesamowity przestronny penthouse z dużym tarasem na dachu, basenem społecznościowym i siłow…
$628,979
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Callosa de Segura, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Callosa de Segura, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 1
Gotowe do zamieszkania, umeblowane mieszkanie na parterze z dużym ogrodem, basenem i parking…
$287,492
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Callosa de Segura, Hiszpania
Mieszkanie
Callosa de Segura, Hiszpania
W sercu Callosa de Segura, małego miasta śródlądowego liczącego 20 000 mieszkańców, wznosi s…
$1,09M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 3 pokoi w Callosa de Segura, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Callosa de Segura, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Piętro 1
Luksusowo umeblowany apartament na środkowym piętrze ze wspólnym basenem, dużym tarasem i si…
$277,068
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 3 pokoi w Callosa de Segura, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Callosa de Segura, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2/3
Atrakcyjny apartament na środkowym piętrze z tarasem, basenem i siłownią położony blisko pla…
$382,503
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
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