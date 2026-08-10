Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. la Marina Alta
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w la Marina Alta, Hiszpania

;
Calp
781
Javea
170
Denia
162
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 399 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Torre Infinium III to 34 ekskluzywne apartamenty z widokiem na Peñon de Ifach, solne jeziora…
$572,142
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Torre InfiniComment III to budynek 34 ekskluzywnych apartamentów z widokiem na Peñon de Ifac…
$681,947
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w el Verger, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
el Verger, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
Położony w Alicante, El Verger, ten nowy projekt deweloperski to innowacyjna koncepcja miesz…
$381,428
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Torre Infinium III to 34 ekskluzywne apartamenty z widokiem na Peñon de Ifah, solne jeziora …
$676,168
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 274 m²
Luksusowe apartamenty w Alicante, Calpe, stanowią esencję elegancji i komfortu, z imponujący…
$772,565
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 261 m²
Torre Infinium III to 34 ekskluzywne apartamenty z widokiem na Peñon de Ifac, solne bagna i …
$1,12M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Torre InfiniComment III to budynek z 34 ekskluzywnymi apartamentami z widokiem na Peñon de I…
$525,908
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Torre Infinium III to 34 ekskluzywne apartamenty z widokiem na Peñon de Ifach, mokradła soln…
$699,285
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Denia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Wyobraź sobie budzenie się każdego dnia pod lekką morską bryzą i cieszyć się spokojem życia …
$576,765
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Denia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Denia, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 79 m²
Nowy kompleks mieszkalny w El VergelNowy kompleks mieszkalny z 1, 2 i 3 sypialniami i pentho…
$395,527
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 188 m²
$873,750
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 13
Luksusowe Mieszkania przy Plaży w Calpe w Alicante Calpe, położone na wybrzeżu prowincji Ali…
$789,458
Zostaw prośbę
Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 368 m²
Luxury beachfront apartments and villas in Mascarat, Calpe: Mediterranean living redefined …
$2,69M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 142 m²
$606,175
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 234 m²
Morze Śródziemne staje się integralną częścią twojego nowego domu. Nieruchomość wyróżnia się…
$1,52M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Azure Icons by TM znajduje się na plaży La Fossa w Calpe, z dwoma wejściami dla pieszych, je…
$1,26M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 345 m²
Luksusowe apartamenty w Alicante, Calpe embody prawdziwa elegancja i komfort, oferując spekt…
$1,18M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
W pełni odnowiony apartament w nowoczesnym stylu na parterze z windą w dzielnicy miasta Pueb…
$429,829
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w el Verger, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
el Verger, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
W El Verger znajdziesz prawdziwy raj. Kompleks oferuje apartamenty z 1, 2 i 3 sypialniami, z…
$357,155
Zostaw prośbę
Penthouse 2 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Żyj kilka metrów od plaży na stylowym wybrzeżu Alicante, ciesząc się ekskluzywną atmosferą z…
$692,472
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Nowoczesne, Przestronne Apartamenty z 1-3 Sypialniami oraz z Widokiem na Morze w Calpe Calpe…
$564,092
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Morze Śródziemne jest naturalnym rozszerzeniem Twojego nowego domu. Obiekt wyróżnia się impo…
$1,26M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 233 m²
Morze Śródziemne jest naturalnym rozszerzeniem Twojego nowego domu. Obiekt wyróżnia się pięk…
$1,98M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Ciesz się imponującym tarasem w każdym apartamencie z panoramicznym widokiem na najlepsze z …
$601,038
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 369 m²
Przedstawiamy Państwu ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w jednym z najbardziej uprzyw…
$2,72M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 203 m²
Położony w uroczym mieście Calpe, w prowincji Alicante, ten nowy kompleks mieszkaniowy oferu…
$693,505
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w el Verger, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Verger, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Położony w El Vergere, znajdziesz prawdziwy raj. Oferta obejmuje apartamenty z 1, 2 i 3 sypi…
$446,155
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Odkryj ten ekskluzywny nowy budynek położony kilka kroków od plaży, w uprzywilejowanej okoli…
$497,012
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w uprzywilejowanej części Javea, między Mor…
$542,090
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Denia, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 1/4
Oferujemy na sprzedaż nowoczesne apartamenty w ekskluzywnym zamkniętym kompleksie Mar Jónica…
$889,999
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w la Marina Alta.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w la Marina Alta, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się