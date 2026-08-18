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Mieszkania na sprzedaż w Javea, Hiszpania

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penthouse’y
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3 pokojowe
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170 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
W pełni odnowiony apartament w nowoczesnym stylu na parterze z windą w dzielnicy miasta Pueb…
$429,829
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Mieszkanie 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Odkryj nowy dom kilka minut od plaży. Ten kompleks mieszkalny jest częścią trójfazowego rozw…
$482,564
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Mieszkanie 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Odkryj nowy dom zaledwie kilka minut od plaży. Ten kompleks mieszkalny jest częścią trylogii…
$591,791
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Mieszkanie 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w uprzywilejowanej części Javea, między Mor…
$542,090
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Penthouse 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Odkryj ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w jednym z najbardziej wysuniętych i prestiż…
$904,776
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Mieszkanie 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 177 m²
Twój nowy dom kilka minut od plaży składa się z 4 faz, pierwsze dwa są już w budowie, a w su…
$649,484
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 177 m²
Doświadcz śródziemnomorskiego stylu życia w nowym domu w Javea. Na sprzedaż jest ekskluzywn…
$641,492
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Penthouse 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Odkryj ekskluzywny nowy budynek położony w jednym z najbardziej pożądanych i popularnych obs…
$971,662
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Mieszkanie 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w uprzywilejowanej okolicy Javea, między Mo…
$507,415
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Mieszkanie 2 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Javea, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Boutique New Build Apartments in Jávea Near the Beach and Town Center Exclusive Liv…
$406,379
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Mieszkanie 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w uprzywilejowanej okolicy Javea, między Mo…
$514,350
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Mieszkanie 4 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 216 m²
Odkryj nowy dom kilka minut od plaży. Ten kompleks mieszkalny jest częścią projektu trójfazo…
$1,00M
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Mieszkanie 2 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Javea, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 82 m²
Boutique nowe budynki w Javea, w pobliżu plaży i centrum miastaŻycie na północnym wybrzeżu C…
$573,125
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Mieszkanie 2 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Make your Mediterranean dream come true at Azure: beach, design and exclusivity near Arenal …
$417,259
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Mieszkanie 2 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w jednym z najbardziej uprzywilejowanych ob…
$560,583
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Penthouse 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Przestrzenią na Świeżym Powietrzu w Jávea Położone w Já…
$558,082
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Mieszkanie 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Położony w preferowanej okolicy, przyszłe apartamenty nad morzem oferują starannie rozłożony…
$431,707
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Mieszkanie 2 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w jednym z najbardziej uprzywilejowanych ob…
$398,766
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Mieszkanie 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w jednym z najbardziej uprzywilejowanych ob…
$433,441
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Penthouse 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w uprzywilejowanej okolicy Javea, między Mo…
$533,999
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Penthouse 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w uprzywilejowanej okolicy Javea, między Mo…
$518,973
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Mieszkanie 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Przestrzenią na Świeżym Powietrzu w Jávea Położone w Já…
$448,479
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Mieszkanie 2 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w uprzywilejowanej okolicy Javea, między Mo…
$549,025
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Penthouse 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w uprzywilejowanej części Javea, między Mor…
$516,084
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Mieszkanie 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Odkryj ekskluzywną promocję sprzedaży nowych nieruchomości, znajdujących się w jednym z najb…
$734,438
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Mieszkanie 2 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w uprzywilejowanej części Javea, między Mor…
$429,395
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Mieszkanie 2 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Położony w uprzywilejowanej okolicy nad morzem, kompleks mieszkalny oferuje szeroki wybór wł…
$437,486
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Mieszkanie 2 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w jednym z najbardziej uprzywilejowanych ob…
$398,766
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Mieszkanie 2 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w uprzywilejowanej części Jawy, między Morz…
$439,220
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Mieszkanie 2 pokoi w Javea, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Położony w uprzywilejowanej okolicy nad morzem, Twój przyszły dom oferuje szeroki wybór nier…
$425,350
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