Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Benidorm
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Benidorm, Hiszpania

;
penthouse’y
15
1 pokojowe
256
2 pokojowe
716
3 pokojowe
315
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 361 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Na wybrzeżu Benidorm pojawia się nowy symbol. Elegancka i nowoczesna wieża, która przemyśla …
$806,042
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
TM Tower znajduje się w Benidorm, zaledwie 150 metrów od plaży Poniente, idylliczne miejsce …
$1,36M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 243 m²
Na wybrzeżu Benidorm pojawia się nowy ikoniczny projekt. Ta elegancka i nowoczesna wieża zmi…
$2,47M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 2/2
Kod 20260717105417Umeblowany apartament o powierzchni 21 m2 w czterogwiazdkowym apartamencie…
$209,212
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Dmd consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Na wybrzeżu Benidorm pojawia się nowy symbol. Jest to elegancka i nowoczesna wieża, która pr…
$1,11M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 2/2
Kod 20260719095720Apartament inwestycyjny 21 m2 znajduje się w Hilford La Torre w Playa de P…
$209,212
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Dmd consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 2/2
Kod 20260717110805Na sprzedaż mieszkanie o powierzchni 21 m2 w Hilford La Torre, Benidorm. O…
$209,212
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Dmd consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
TM Tower znajduje się w Benidorm, zaledwie 150 metrów od plaży Poniente, idylliczne miejsce …
$1,47M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Na wybrzeżu Benidoru pojawia się nowy symbol. Elegancka i nowoczesna wieża, która przemyśla …
$699,954
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Na wybrzeżu Benidorm wyłania się nowy symbol architektoniczny: elegancka, ultranowoczesna wi…
$1,06M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Na wybrzeżu Benidorm wyłania się nowy symbol architektoniczny: elegancka, ultranowoczesna wi…
$1,26M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Na wybrzeżu Benidorm wyłania się nowy symbol architektoniczny: elegancka, ultranowoczesna wi…
$1,04M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Na wybrzeżu Benidorm pojawia się nowy symbol architektoniczny - elegancka, ultranowoczesna w…
$666,705
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Na wybrzeżu Benidorm wyłania się nowy symbol architektoniczny: elegancka, zaawansowana wieża…
$1,03M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Na wybrzeżu Benidorm powstaje nowy zabytek architektury: elegancka i innowacyjna wieża redef…
$965,925
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Na wybrzeżu Benidorm powstaje nowy symbol architektoniczny: elegancka, awangardowa wieża red…
$772,513
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Na wybrzeżu Benidorm pojawia się nowy symbol architektoniczny - elegancka, awangardowa wieża…
$672,393
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Na wybrzeżu Benidorm pojawia się nowy symbol architektoniczny - elegancka, ultranowoczesna w…
$795,267
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Liczba kondygnacji 24
Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Plaży w Benidorm, Alicante w Regionie Costa Blanca Ap…
$693,698
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Na wybrzeżu Benidorm pojawia się nowy symbol architektoniczny - elegancka, awangardowa wieża…
$1,02M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 191 m²
Opis przedmiotu: Sunset Sailors by TM znajduje się praktycznie na linii frontu plaży Ponient…
$1,63M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Na wybrzeżu Benidorm powstaje nowy symbol architektoniczny: elegancka, awangardowa wieża, kt…
$876,045
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Ta pięknie zachowana nieruchomość ma powierzchnię 84 m2 i przytulną powierzchnię 80 m2. Z ja…
$301,496
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Drewniane podłogi w całym domu. Podstawowy system automatyzacji domu (kontrola temperatury, …
$1,22M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 191 m²
Wyobraź sobie budzenie się każdego ranka z morską bryzą. Odkryj ekskluzywne apartamenty 1- 4…
$1,54M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Na wybrzeżu Benidorm powstaje nowy symbol architektoniczny: elegancka, awangardowa wieża, kt…
$1,04M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Na wybrzeżu Benidorm powstaje nowy symbol architektoniczny: elegancka, nowoczesna wieża, któ…
$661,016
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Na wybrzeżu Benidorm pojawia się nowy symbol architektoniczny - elegancka, ultranowoczesna w…
$1,24M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Na wybrzeżu Benidorm wyłania się nowy symbol architektoniczny: elegancka wieża awangardowa, …
$684,908
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Piętro 4
Wysoki luksusowy duży apartament z niesamowitym widokiem na morze, basenem bez krawędzi i si…
$540,440
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Udać się