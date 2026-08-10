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Mieszkania na sprzedaż w Alboraia Alboraya, Hiszpania

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3 pokojowe
6
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8 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Alboraia Alboraya, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alboraia Alboraya, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 320 m²
Życie rzut kamieniem z morza, z dużą przestrzenią i tarasem, aby cieszyć się każdego dnia, j…
$1,41M
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Mieszkanie 3 pokoi w Alboraia Alboraya, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alboraia Alboraya, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Znajduje się w mieście Alboraya, z szybkim dostępem od północnej V- 21 dostępu do Walencji (…
$644,313
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Mieszkanie 3 pokoi w Alboraia Alboraya, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alboraia Alboraya, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 82 m²
Apartament ten położony jest w samym sercu portu Saplaya, jednego z najbardziej uroczych zak…
$375,556
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Alboraia Alboraya, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alboraia Alboraya, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 135 m²
Fantastyczne mieszkanie na pierwszym piętrze bez windy (instalacja jest planowana wkrótce), …
$350,910
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Mieszkanie 3 pokoi w Alboraia Alboraya, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alboraia Alboraya, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Apartment on the beach in Valencia, Port Saplaya district. The area of 115m2, 3 bedrooms (on…
$228,919
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Mieszkanie 3 pokoi w Alboraia Alboraya, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alboraia Alboraya, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Flat in excellent condition next to the sea.  3 bedroom, 2 bathroom, kitchen, dining room, t…
$390,411
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Mieszkanie 1 pokój w Alboraia Alboraya, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Alboraia Alboraya, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 72 m²
Fantastyczna nieruchomość znajduje się na szóstym piętrze z windą, na fantastycznej plaży Pa…
$429,907
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Mieszkanie 3 pokoi w Alboraia Alboraya, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alboraia Alboraya, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Apartment in urbanization on first sea line, just about 4 km from Valencia, in the region of…
$218,966
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