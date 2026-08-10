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Mieszkania na sprzedaż w Villajoyosa, Hiszpania

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673 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w La Cala de Finestrat, na Costa Blanca, za…
$487,476
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Mieszkanie 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Piętro 3/5
Kod 20260728161808Apartament typu B o powierzchni 72.99 m2 znajduje się na trzecim piętrze N…
$383,161
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Mieszkanie 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Piętro 1/5
Kod 20260728102749Na sprzedaż apartament typu B o powierzchni 72.99 m2 na pierwszym piętrze …
$347,538
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Dmd consulting
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Mieszkanie 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 3/5
Kod 20260728091452Nowoczesny apartament z trzema sypialniami na trzecim piętrze w miejscowoś…
$409,586
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Piętro 4/5
Kod 20260728162247Mieszkanie z trzema sypialniami na czwartym piętrze kompleksu NŘA Villajoy…
$402,319
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/5
Kod 20260727173849Rodzinny apartament typu A na sprzedaż na pierwszym piętrze nowego komplek…
$371,506
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 4/5
Kod 20260728093743Przestronny typ Apartament znajduje się na czwartym piętrze kompleksu NŘA …
$430,065
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2/5
Kod 20260727175221Apartament o powierzchni 75.24 m2 znajduje się na drugim piętrze budynku N…
$390,082
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Poznaj ekskluzywną promocję nieruchomości, gdzie każdy dzień zaczyna się od słońca i morskie…
$461,181
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Mieszkanie 3 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Piętro 2/5
Kod 20260728160921Trzypokojowe mieszkanie 2B z dwoma oddzielnymi sypialniami znajduje się na…
$364,915
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 3 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
W Alicante, w malowniczym mieście La Villajoyosa / Vila Joyosa, zaprezentowany zostaje ekskl…
$837,986
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Mieszkanie 3 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
W Alicante, w malowniczym mieście La Villajoyosa / Vila Hoyos, zaprezentowano nowy, ekskluzy…
$543,246
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Mieszkanie 1 pokój w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Located in the charming town of Villajoyosa, this exclusive residential complex offers a sel…
$409,363
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Mieszkanie 3 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 133 m²
Odkryj nowy kompleks mieszkalny w Villajoyos - niepowtarzalną okazję do życia w idyllicznej …
$766,284
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Mieszkanie 2 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Luksusowy kurort w Villajoyos - raj na wybrzeżu morzaOdkryj unikalny kompleks mieszkalny w P…
$441,278
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Mieszkanie 2 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Żyć na Costa Blanca krok od morza. Zaledwie 1 km od plaży Cala de Finestrat jest ekskluzywn…
$433,441
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Mieszkanie 1 pokój w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 69 m²
Luksusowy kurort w Villajoyos - raj na wybrzeżu morzaOdkryj unikalny kompleks mieszkalny w P…
$457,708
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Mieszkanie 2 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 6
Prezentujemy nowoczesne mieszkanie o powierzchni 58 m2 w nowym zamkniętym kompleksie od dewe…
$287,805
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Mieszkanie 2 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w La Cala de Finestrat na Costa Blanca, zal…
$446,155
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Penthouse w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 106 m²
APARTAMENTY W CENTRUM VILLAJojosa Nowy projekt budowlany apartamentów w samym sercu Villajoy…
$924,359
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Mieszkanie 2 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Na żywo nad Morzem Śródziemnym w nowym domu w La Villajoyosa. Odkryj ekskluzywny projekt no…
$387,207
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Mieszkanie 2 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Żyć na Costa Blanca krok od morza. Zaledwie 1 km od plaży Cala de Finestrat jest ekskluzywn…
$403,389
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Mieszkanie 3 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Odkryj ekskluzywny kompleks mieszkalny, gdzie każdy dzień zaczyna się od słońca i bryzy mors…
$673,856
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Mieszkanie 1 pokój w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Njoy villajoyosa is an exclusive boutique project located on the seafront, opposite La Malla…
$503,416
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Mieszkanie 3 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
W Alicante, w malowniczym mieście La Villajoyosa / Vila Joyosa, prezentowany jest ekskluzywn…
$583,700
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Mieszkanie 3 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Alicante, w malowniczym mieście La Villajoyosa / Vila Hoyosa, oferuje wyjątkową inwestycję w…
$485,454
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Mieszkanie 1 pokój w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Okres prerezerwacji jest otwarty: skorzystać z okazji, aby kupić najlepsze jednostki na wyłą…
$572,142
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Mieszkanie 2 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
W Alicante, w malowniczym mieście La Villajoyosa / Vila Joyosa, zaprezentowany zostaje ekskl…
$414,947
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Penthouse w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
Villajoyosa, Hiszpania
Powierzchnia 102 m²
Orizonne, ekskluzywny nowy budynek mieszkalny położony w Playa del Torres, Villajoyosa, jedn…
$445,281
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Mieszkanie 1 pokój w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Położony w uroczym mieście La Vila Joiosa, ten kompleks mieszkalny oferuje wybór 23 nierucho…
$366,697
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